ألوان دهانات الجزيرة تحظى باهتمام زوّار معرض “هابيتات 2 “

صحيفة المرصد:حظيت ألوان دهانات الجزيرة باهتمام زوّار المعرض السعودي للعقار والبناء والأثاث والديكور بنسخته الثانية “هابيتات 2″, الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، واستمر خمسة أيام في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة مؤخراً.

وكشف مدير عام شركة دهانات الجزيرة الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح أن دهانات الجزيرة بصدد إطلاق ( ألوان 2017) مع بداية العام القادم, موضحاً أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع قيادة الشركة لسوق الدهانات في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وفي إطار تنويع ابتكاراتها, تلبيةً للحاجات المتجددة للعملاء وتحقيقاً لتطلعاتهم لدى طلاء منازلهم ومكاتبهم ومشاريعهم العمرانية.

وأشار إلى أن اختيار الألوان للمباني مرحلة مهمة للغاية, مبيناً أن دهانات الجزيرة تسعى لتسهيل هذه العملية على العملاء, مشيراً إلى قيامها بإصدار كتاب ( الحلول اللونيّة) عام 2015م, وتقديمها خدمات مجانية في معارضها من خلال مهندسي ديكور مختصين, يتولون تنسيق ألوان ديكورات منازل العملاء ومبانيهم, وهي خدمة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد الشركات العاملة في ميدان الدهانات والألوان.

وقد تنوّعت معروضات دهانات الجزيرة في ” هابيتات 2″ فضمّت منتجات باقتها لعام 2016م, وشهد من بينها ” الجزيرة ون كوت” اهتماماً كبيراً في أوساط القائمين على أعمال التشييد والبناء من مهندسين مختصين ومطوّرين عقاريين ومقاولين لتوفيره التكلفة والجهد والوقت, باعتباره مصمم خصيصاً للتنفيذ بطبقة واحدة بتغطية فائقة على أسطح الجدران الداخلية للمباني تغني عن الطبقات النهائية المتعددة التي تطلى بها عادة لتحقيق التغطية المطلوبة, كما شملت معروضات الشركة مجموعتها من الدهانات الذكية, وأحدث تقنياتها المخصصة لترشيد استهلاك الكهرباء, وعلى رأسها ( الجزيرة دثار) نظام العزل الحراري الخارجي الأنسب لأجواء الشرق الأوسط, فضلاً عن العديد من منتجاتها الديكورية الراقية الأكثر شهرة كالجزيرة ظلال والجزيرة صلد والجزيرة خيال والجزيرة شامواه والجزيرة روعة والجزيرة ورود.

يشار إلى أن حفل افتتاح المعرض شهد تكريم دهانات الجزيرة لرعايتها الذهبية له, حيث سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم درع التكريم للأستاذ أحمد طالب المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى نيابة عن الشركة.