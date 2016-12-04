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بالفيديو..لقطة مبهرة..علم السعودية يزين برج خليفة

4 ديسمبر, 2016 , 13:32 م
بالفيديو..لقطة مبهرة..علم السعودية يزين برج خليفة
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صحيفة المرصد:زيّن العلم السعودي “برج خليفة” في دبي، ضمن احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني، وتأتي هذه اللقطة المبهرة كتعبير عن الأخوة بين البلدين الشقيقين.في الوقت نفسه، تزينت بعض المعالم الرئيسية في العاصمة السعودية الرياض بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالعيد 45 للاتحاد.يذكر أن “برج خليفة” يشمخ بارتفاع 828 متراً (2716.5 قدم)، محتضناً 200 طابق، منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان، وهو الأعلى من نوعه في العالم وذلك بحسب موقع “العربية نت”.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 14:19 م

    يالطيف

    اتمنى ان اشاهدة يزين برج **
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  2. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 14:03 م

    شنب

    عاشة السعوديه وعاشة الامارات فعلا مبهره تغيض حتى بعض المتواجدين*** كيف الحال**
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  3. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 14:01 م

    اللهم ﻻ تفرقنا وأصرف عنا الحاقدين والحاسدين .واحفظ وﻻة أمرنا ووﻻة أمر اﻹمارات الشقيقة. وأحفظ أوطاننا جميعاً ورد كيد أعدائنا في نحورهم. آمين
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  4. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    لقطة مبهرة تقهر اعداء الامارات والسعودية من اخوان الشياطين
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  5. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:14419

    برق الحرم

    ((((((( برج خليفة ...... دائما مايعرض علم المملكة ..........في اليوم الوطني السعودي واليوم الوطني الاماراتي والله لايفرقنا ))))))
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  6. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 13:46 م

    علي. العمري

    متي نشوف. مبني. مثل. هذا.**
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  7. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 13:45 م

    رحمه

    عشت يا العلم الاخضر🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 .......**
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  8. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    فديت علمنا 💚😘
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