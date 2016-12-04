بالفيديو..لقطة مبهرة..علم السعودية يزين برج خليفة

صحيفة المرصد:زيّن العلم السعودي “برج خليفة” في دبي، ضمن احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني، وتأتي هذه اللقطة المبهرة كتعبير عن الأخوة بين البلدين الشقيقين.في الوقت نفسه، تزينت بعض المعالم الرئيسية في العاصمة السعودية الرياض بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالعيد 45 للاتحاد.يذكر أن “برج خليفة” يشمخ بارتفاع 828 متراً (2716.5 قدم)، محتضناً 200 طابق، منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان، وهو الأعلى من نوعه في العالم وذلك بحسب موقع “العربية نت”.