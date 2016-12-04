بالفيديو..لقطة مبهرة..علم السعودية يزين برج خليفة

صحيفة المرصد:زيّن العلم السعودي “برج خليفة” في دبي، ضمن احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني، وتأتي هذه اللقطة المبهرة كتعبير عن الأخوة بين البلدين الشقيقين.في الوقت نفسه، تزينت بعض المعالم الرئيسية في العاصمة السعودية الرياض بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالعيد 45 للاتحاد.يذكر أن “برج خليفة” يشمخ بارتفاع 828 متراً (2716.5 قدم)، محتضناً 200 طابق، منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان، وهو الأعلى من نوعه في العالم وذلك بحسب موقع “العربية نت”.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
25
2٬737
مند 17 ساعة
31
9٬663
مند 20 ساعة
42
3٬786
مند 23 ساعة
المرصد الرياضي
وفاة كابتن “الأخضر” السابق إبراهيم تحسين
28
5٬743
مند 22 ساعة
39
5٬266
مند 1 يوم
27
2٬557
مند 2 يومين
اخبار منوعة
بالصور : أمير قطر مع والده في إسبانيا قبيل كلاسيكو برشلونة و ريال مدريد
32
13٬264
مند 12 ساعة
27
17٬406
مند 23 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو:شاهد سيارة تقتحم صيدلية وثوان قليلة تنقذ شخصاً من الدهس!
10
2٬021
مند 3 ساعات
44
3٬939
مند 13 ساعة
34
2٬644
مند 14 ساعة
42
7٬519
مند 16 ساعة
اخبار فنية
99
13٬575
مند 3 أيام
18
17٬484
مند 6 أيام
اخبار ثقافية
اخبار صحية
ماء الأرز.. سر نقاء وشباب البشرة
4
2٬757
مند 3 ساعات
5
4٬130
مند 10 ساعات
21
11٬677
مند 17 ساعة
19
4٬715
مند 23 ساعة
اخبار اقتصادية
النعيمي يحذر من نوايا روسيا ومن غش بعض المنتجين
7
2٬942
مند 3 ساعات
15
1٬037
مند 20 ساعة
15
6٬244
مند 1 يوم
83
6٬177
مند 2 يومين
أخبار مناسبات
3
2٬984
مند 3 أسابيع
26
2٬693
مند 3 أسابيع
2
2٬803
مند شهر واحد
الاخيرة
ألوان دهانات الجزيرة تحظى باهتمام زوّار معرض “هابيتات 2 “
4
571
مند 2 ساعتين
65
3٬368
مند 3 ساعات
111
22٬841
مند 1 يوم
تعليقات ( 8 )
يالطيفاتمنى ان اشاهدة يزين برج **
شنبعاشة السعوديه وعاشة الامارات فعلا مبهره تغيض حتى بعض المتواجدين*** كيف الحال**
عدد التعليقات:14419
برق الحرم((((((( برج خليفة ...... دائما مايعرض علم المملكة ..........في اليوم الوطني السعودي واليوم الوطني الاماراتي والله لايفرقنا ))))))
علي. العمريمتي نشوف. مبني. مثل. هذا.**
رحمهعشت يا العلم الاخضر🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 .......**