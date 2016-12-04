الصحف الإماراتية لـ”خادم الحرمين “: أهلاً بالقائد الخليجي والعربي والإسلامي الكبير

صحيفة المرصد:تحت عنوان “الشقيق والعضيد”، وصفت الصحافة الإماراتية الصادرة صباح اليوم، ولا سيما مقالاتها الافتتاحية، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة الإمارات ، مؤكدة أن العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين،.

و قالت صحيفة “الخليج” إن زيارة خادم الحرمين الشريفين للإمارات تتويج لمرحلة استثنائية من العلاقة الاستثنائية، العلاقة التي تصلح أنموذجاً يُحتذى، والتي هي بسبب من طبيعتها الحقيقية والتلقائية وفي الوقت نفسه المدروسة والواعية إلى صعود.

ونوهت إلى أن “التعاون السياسي والعسكري بين البلدين بلغ ذروته في السنوات الأخيرة، ومع سلمان الحزم وخليفة العزم انتصرت أفكار العروبة والاستقلال والحرية والحق بحق هذه المرة، وتعلم الأعداء الواضحون والمستترون كيف يعدون للعشرة قبل الإقدام على أية خطوة جديدة حمقاء، وفيما بدأت الأدوار الإيرانية في عديد مناطق تنحسر أخذت أدوات الإرهاب والتطرف والتطيف تختفي وراء أصابعها المرتعشة، وأكدت أنها ليست إلا إرادة رجال لبوا نداء الأوطان والأمة وحققوا التضامن على الأرض، وكانوا لبعضهم البعض نعم الشقيق والعضيد في السراء والضراء فكان الله معهم”.

من جانبها قالت صحيفة “الوطن” إن “العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة العربية السعودية والإمارات تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي الواحد، بما ينعكس خيراً على كل شعوب المنطقة والشرق الأوسط”، مؤكدة أن “زيارة خادم الحرمين الشريفين تأتي لتشكّل محطة ذات دلالة شديدة الأهمية؛ لكونها تصبّ في تعزيز العمل الخليجي المشترك”.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “أهلاً خادم الحرمين الشريفين”: “إن التعاون والاحترام والتنسيق بين البلدين الشقيقين تطور ليكتسب أهمية خاصة وبات شراكة استراتيجية تامة لمواجهة التحديات والتعامل مع القضايا، وقد أثمر هذا التعاون في السنوات الأخيرة بحفظ أمن وسلامة واستقرار المنطقة عبر إحباط المخططات والمآرب التي تستهدف دول المنطقة من الخاصرة اليمنية، حيث كان الرد العربي وتقديم التضحيات الطاهرة التي اختلط فيها دم الشهداء الطاهر من البلدين دليلاً كبيراً على ما يجمع البلدين من تآخٍ وتعاون وتنسيق قل نظيره”.

وفي السياق ذاته كتبت صحيفة “الرؤية” افتتاحيتها مؤكدة أن “لتحية الأهل خصوصية تسمو على مجازات الواجب للتحية.. هنا رحابة القلب والخفقة الواحدة لعلمين يرسمان معاً اتجاه الريح”.

وقالت: “إن حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موسم الفرح الإماراتي يمثل تتويجاً مبهراً لمقاسمة السعوديين على امتداد أيام أهلهم الإماراتيين زاد الفخر”.

وأضافت: “ذكرى الاتحاد المهيبة شأن سعودي – خليجي – عربي بامتياز.. منجز الإمارات زهو لأهل المملكة، وقوة الرياض منعة لدار زايد”، مشيرة إلى أن “صور لقاءات قادة البلدين التوأمين تتواتر كل يوم.. قمم تمنح العرب عزم النهوض وإرادة القرار”.

وتابعت: “أهلاً بالقائد الخليجي والعربي والإسلامي الكبير على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بلده الثاني التي تفتح قلبها وعقلها دائماً لأشقائها.. قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وأكدت “الرؤية” في ختام افتتاحيتها أن “المملكة العربية السعودية عمود الخيمة الخليجية والعربية.. قالتها الإمارات وكفى”. وتحت عنوان “الإمارات تحتفي بسلمان المجد” نقلت صحيفة “البيان” عن وكالة الأنباء الإماراتية: “رحّبت الإمارات بضيف البلاد الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يحل ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني الإمارات في زيارة رسمية تستمر يومين، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مرحّباً بسلمان المجد: “علاقات المملكة ودولة الإمارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية، والْتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده.. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد”.

أما صحيفة “الاتحاد”، وفي مقال للكاتب عبدالله بن بجاد العتيبي تحت عنوان “الملك سلمان.. عيد الإمارات عيدين” قال فيه: اليوم الوطني الإماراتي الخامس والأربعون يكتسي حلةً إضافيةً هذا العام، وذلك باستقبال الإمارات الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول زيارة رسميةٍ له لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد توليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية. قائد “الحزم والعزم” يحل ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، مناقشاً قضايا المنطقة والقضايا الدولية مع أوثق الحلفاء، حيث يتم رسم الاستراتيجيات المستقبلية، وبناء أفضل الطرق للتعامل مع التحديات والمتغيرات.