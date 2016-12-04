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المملكة تستعد لاقتناء طائرة متخصصة بالحرب الإلكترونية من طراز ” An-132″

4 ديسمبر, 2016 , 14:27 م
المملكة تستعد لاقتناء طائرة متخصصة بالحرب الإلكترونية من طراز ” An-132″
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صحيفة المرصد: تستعد القوات المسلحة السعودية، بالتعاون مع أوكرانيا لإنتاج الطائرة 132- An الأوكرانية المتخصصة في الحرب الإلكترونية والمراقبة والتي يتم إنتاجها في المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت صحيفة “الرياض بوست”، عن موقع Defense blog.
وأورد الموقع في إحدى مقالاته أنه سيتم تركيب طائرة الحرب الالكترونية والمراقبة الجديدة على طائرة النقل الخفيفة متعددة المهام An-132، وستكون الطائرة مدفوعة بمحركات برات آند ويتني الكندية، مع ست مراوح من صنع شركة Dowt Propellers Company.
أما نظام الالكترونيات الرقمية فأكد الموقع، أنه سيتم تسلمها من قبل شركة هانيويل، في حين سيكون نظام دعم الحياة منتجا من من قبل شركة ليبهير، كما تم تصميم هيكل الطائرة مع تطبيق واسع من السبائك الحديثة والمواد المركبة.
وتعد طائرة An-132، البديل الحديث لطائرة شحن An-32، والتي تتمتع بقدرات أفضل فيما يتعلق بالحمولة ، كما أن تصميم هيكل الطائرة سيمنحها القدرة على التأقلم مع المهمات التي يكون فيها الهبوط بدون مدارج مهيئة.
ومن المقرر أن يجري إنتاج هذه الطائرة في منشأة تقنية للملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، التي أنشأتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووفقا لتقارير “أي أش سي جين ” فمن المتوقع أن تحصل القوات المسلحة السعودية على طائرتين لعمليات الحرب الالكترونية (EW) في الحد الأدنى.
يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كان قد أعلنت في مايو من عام 2015 عن تحالف تقني صناعي مع شركة أنتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران للعمل على تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات أنتونوف 32 متعددة الأغراض بوزن حمولة 10 آلاف كلغ، بهدف الدخول في مجال تصنيع هذه الطائرات ونقل تقنية صناعة الطائرات واكتساب الخبرة من الشركات العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران وذلك عبر العمل والتصنيع المشترك مع الشركات العالمية لصناعة الطائرات للقطاعين العسكري والمدني.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 17:49 م

    محمد الدوسري

    يا بلادي واصلي والله معاكِ ،، المهم ان يكون شبابنا الوطني المزمع تدريبه من***
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  2. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    الهمداني

    عندي سؤال الطائرة هذه فيها دفلوك او لا؟
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  3. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:307

    الصميل

    لاتنقصنا العقول ولاينقصنا المال حتاج لرجل مخلص وآملنا في الله ثم في الأمير محمد بن سلمان لتحقق السعودية الإكتفاء الذاتي الصناعي ومنها صناعة الطائرات وقطع الغيار بالتعاون مع باكستان لها باع في ذلك
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  4. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    بوزهراء القطيفي

    الروافض الشيعه الأثني عشريه خونه خانوا الأسلام والعرب وأتبعوا الفرس المجوس الأيرانيين شيعية الصفويين عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة والمزارات والبدع واوالخرافات والخزعبلات
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  5. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:14426

    برق الحرم

    ((((((((( في كل يوم لنا في صفحات التاريخ ........عنوان ))))))))))
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  6. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 15:55 م

    بوزهراء القطيفي

    تعليق مخالف
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  7. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 15:49 م
    عدد التعليقات:2094

    عاشق الجورري

    موتى قهر ي روافظ و من يساندهم نحن قول وفعل ولكم بالمرصاد عاشت المملكة العربية السعودية فخر للعرب و المسلمين فليخسأ الخاسئون
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  8. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:2094

    عاشق الجورري

    وقريبا انتاج انتنوف تحاكي طائرات B52 سوف يتم انتاجها هنا ،،، لله درك يا مليك العرب سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
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  9. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:2094

    عاشق الجورري

    كذلك دبابات الأمريكية أمبرامز h3a3 يتم تصنيعها ٧٠ ٠/٠ في مملكتي و الكثير الكثير وهناك أعظم ذلك و لن أفصح عنه قبل أوانه لبيه يا بلاد الحرمين ،،. صواريخ !!!!!!!!!!
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  10. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:2094

    عاشق الجورري

    وقريباً سوف ندشن أنتاج طائرات أف ففتين أف ١٥ كاملة لأننا ننتج تقريبا ٦٥ ٠/٠ من هيكل و قطع غيار بل صواريخ و قنابل هذه الطائرة
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  11. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:2094

    عاشق الجورري

    سبق أنتجت ثمرة التعاون بيم مملكتي و دولة أوكرانيا بإنتاج طارة انتنوف ١٣٢ لصالح قوات الأمن الخاص ودخلت الخدمة ،، المصنع في مطار الطائف للمعلومة و القادم أجمل . الى الأمام يا مملكتي الحبيبة
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  12. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    مع زاتك

    إلى الأمام يابلدي.ولا يهمنا نعيق الناعقين
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  13. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 15:04 م

    تذكير

    بمناسبة دخول الشتاء تذكير بصدقة كسوة الشتاء تفقد وقد تجد قريب صديق محتاج فقير لايستطيع شراء كسوة له ولعائلته والله أعلم
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  14. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 15:04 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    شرحه كما قال أخونا مزاجي رايق ⭐🌟⭐ كلما تقلصت مساحة الفساد زاد التقدم الحضاري.
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  15. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 15:02 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  16. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 14:47 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    الله يرحم ويذكر سيارة غزال بالخير.
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  17. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    بدايه موفقه وإلى الأمام أهم شي لا يدخلها شركات الفساد
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