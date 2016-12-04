صحيفة المرصد: تستعد القوات المسلحة السعودية، بالتعاون مع أوكرانيا لإنتاج الطائرة 132- An الأوكرانية المتخصصة في الحرب الإلكترونية والمراقبة والتي يتم إنتاجها في المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت صحيفة “الرياض بوست”، عن موقع Defense blog.
وأورد الموقع في إحدى مقالاته أنه سيتم تركيب طائرة الحرب الالكترونية والمراقبة الجديدة على طائرة النقل الخفيفة متعددة المهام An-132، وستكون الطائرة مدفوعة بمحركات برات آند ويتني الكندية، مع ست مراوح من صنع شركة Dowt Propellers Company.
أما نظام الالكترونيات الرقمية فأكد الموقع، أنه سيتم تسلمها من قبل شركة هانيويل، في حين سيكون نظام دعم الحياة منتجا من من قبل شركة ليبهير، كما تم تصميم هيكل الطائرة مع تطبيق واسع من السبائك الحديثة والمواد المركبة.
وتعد طائرة An-132، البديل الحديث لطائرة شحن An-32، والتي تتمتع بقدرات أفضل فيما يتعلق بالحمولة ، كما أن تصميم هيكل الطائرة سيمنحها القدرة على التأقلم مع المهمات التي يكون فيها الهبوط بدون مدارج مهيئة.
ومن المقرر أن يجري إنتاج هذه الطائرة في منشأة تقنية للملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، التي أنشأتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووفقا لتقارير “أي أش سي جين ” فمن المتوقع أن تحصل القوات المسلحة السعودية على طائرتين لعمليات الحرب الالكترونية (EW) في الحد الأدنى.
يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كان قد أعلنت في مايو من عام 2015 عن تحالف تقني صناعي مع شركة أنتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران للعمل على تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات أنتونوف 32 متعددة الأغراض بوزن حمولة 10 آلاف كلغ، بهدف الدخول في مجال تصنيع هذه الطائرات ونقل تقنية صناعة الطائرات واكتساب الخبرة من الشركات العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران وذلك عبر العمل والتصنيع المشترك مع الشركات العالمية لصناعة الطائرات للقطاعين العسكري والمدني.
المملكة تستعد لاقتناء طائرة متخصصة بالحرب الإلكترونية من طراز ” An-132″
صحيفة المرصد: تستعد القوات المسلحة السعودية، بالتعاون مع أوكرانيا لإنتاج الطائرة 132- An الأوكرانية المتخصصة في الحرب الإلكترونية والمراقبة والتي يتم إنتاجها في المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت صحيفة “الرياض بوست”، عن موقع Defense blog.
تعليقات ( 17 )
محمد الدوسرييا بلادي واصلي والله معاكِ ،، المهم ان يكون شبابنا الوطني المزمع تدريبه من***
الهمدانيعندي سؤال الطائرة هذه فيها دفلوك او لا؟
عدد التعليقات:307
الصميللاتنقصنا العقول ولاينقصنا المال حتاج لرجل مخلص وآملنا في الله ثم في الأمير محمد بن سلمان لتحقق السعودية الإكتفاء الذاتي الصناعي ومنها صناعة الطائرات وقطع الغيار بالتعاون مع باكستان لها باع في ذلك
بوزهراء القطيفيالروافض الشيعه الأثني عشريه خونه خانوا الأسلام والعرب وأتبعوا الفرس المجوس الأيرانيين شيعية الصفويين عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة والمزارات والبدع واوالخرافات والخزعبلات
عدد التعليقات:14426
برق الحرم((((((((( في كل يوم لنا في صفحات التاريخ ........عنوان ))))))))))
بوزهراء القطيفيتعليق مخالف
عدد التعليقات:2094
عاشق الجورريموتى قهر ي روافظ و من يساندهم نحن قول وفعل ولكم بالمرصاد عاشت المملكة العربية السعودية فخر للعرب و المسلمين فليخسأ الخاسئون
عدد التعليقات:2094
عاشق الجورريوقريبا انتاج انتنوف تحاكي طائرات B52 سوف يتم انتاجها هنا ،،، لله درك يا مليك العرب سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
عدد التعليقات:2094
عاشق الجورريكذلك دبابات الأمريكية أمبرامز h3a3 يتم تصنيعها ٧٠ ٠/٠ في مملكتي و الكثير الكثير وهناك أعظم ذلك و لن أفصح عنه قبل أوانه لبيه يا بلاد الحرمين ،،. صواريخ !!!!!!!!!!
عدد التعليقات:2094
عاشق الجورريوقريباً سوف ندشن أنتاج طائرات أف ففتين أف ١٥ كاملة لأننا ننتج تقريبا ٦٥ ٠/٠ من هيكل و قطع غيار بل صواريخ و قنابل هذه الطائرة
عدد التعليقات:2094
عاشق الجورريسبق أنتجت ثمرة التعاون بيم مملكتي و دولة أوكرانيا بإنتاج طارة انتنوف ١٣٢ لصالح قوات الأمن الخاص ودخلت الخدمة ،، المصنع في مطار الطائف للمعلومة و القادم أجمل . الى الأمام يا مملكتي الحبيبة
مع زاتكإلى الأمام يابلدي.ولا يهمنا نعيق الناعقين
تذكيربمناسبة دخول الشتاء تذكير بصدقة كسوة الشتاء تفقد وقد تجد قريب صديق محتاج فقير لايستطيع شراء كسوة له ولعائلته والله أعلم
أبو غيث - مكة المكرمةشرحه كما قال أخونا مزاجي رايق ⭐🌟⭐ كلما تقلصت مساحة الفساد زاد التقدم الحضاري.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهالله يرحم ويذكر سيارة غزال بالخير.
مزاجي رايق ⭐🌟⭐بدايه موفقه وإلى الأمام أهم شي لا يدخلها شركات الفساد