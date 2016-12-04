المملكة تستعد لاقتناء طائرة متخصصة بالحرب الإلكترونية من طراز ” An-132″

صحيفة المرصد: تستعد القوات المسلحة السعودية، بالتعاون مع أوكرانيا لإنتاج الطائرة 132- An الأوكرانية المتخصصة في الحرب الإلكترونية والمراقبة والتي يتم إنتاجها في المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت صحيفة “الرياض بوست”، عن موقع Defense blog.

وأورد الموقع في إحدى مقالاته أنه سيتم تركيب طائرة الحرب الالكترونية والمراقبة الجديدة على طائرة النقل الخفيفة متعددة المهام An-132، وستكون الطائرة مدفوعة بمحركات برات آند ويتني الكندية، مع ست مراوح من صنع شركة Dowt Propellers Company.

أما نظام الالكترونيات الرقمية فأكد الموقع، أنه سيتم تسلمها من قبل شركة هانيويل، في حين سيكون نظام دعم الحياة منتجا من من قبل شركة ليبهير، كما تم تصميم هيكل الطائرة مع تطبيق واسع من السبائك الحديثة والمواد المركبة.

وتعد طائرة An-132، البديل الحديث لطائرة شحن An-32، والتي تتمتع بقدرات أفضل فيما يتعلق بالحمولة ، كما أن تصميم هيكل الطائرة سيمنحها القدرة على التأقلم مع المهمات التي يكون فيها الهبوط بدون مدارج مهيئة.

ومن المقرر أن يجري إنتاج هذه الطائرة في منشأة تقنية للملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، التي أنشأتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووفقا لتقارير “أي أش سي جين ” فمن المتوقع أن تحصل القوات المسلحة السعودية على طائرتين لعمليات الحرب الالكترونية (EW) في الحد الأدنى.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كان قد أعلنت في مايو من عام 2015 عن تحالف تقني صناعي مع شركة أنتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران للعمل على تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات أنتونوف 32 متعددة الأغراض بوزن حمولة 10 آلاف كلغ، بهدف الدخول في مجال تصنيع هذه الطائرات ونقل تقنية صناعة الطائرات واكتساب الخبرة من الشركات العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران وذلك عبر العمل والتصنيع المشترك مع الشركات العالمية لصناعة الطائرات للقطاعين العسكري والمدني.