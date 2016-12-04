  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

النفيسي: قصف إيران للسعودية أصبح أمرا مفضوحا.. وعلى الخليج الحسم

4 ديسمبر, 2016 , 14:49 م
النفيسي: قصف إيران للسعودية أصبح أمرا مفضوحا.. وعلى الخليج الحسم
  • 4٬550
  • 28
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قال الأكاديمي الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي، إن قصف إيران للسعودية عبر الحوثي أصبح أمرا مفضوحا.

وأضاف “النفيسي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تغذية الحوثي بالصواريخ الإيرانيه عبر الصومال لقصف مدن الجنوب السعودي أصبح أمرا مفضوحًا. قمة الغد يجب أن تعالج هذا الموضوع”.

وتابع في تغريدة أخرى “إيران تريد إستمرارالنزف اليمني وتحويله إلى ( حرب منسيه). قمة الغد عليها أن تبتكر إستراتيجيه مضاده فاعله تتجه نحو الحسم بعيدا عن غوايات UN”.

وكان تقرير لمحققين دوليين نشرته منظمة أبحاث تسلّح النزاعات، قد اشار إلى وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وذلك من خلال إرسالها إلى الصومال أولاً.



تعليقات ( 28 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 17:37 م

    عبدالعزيز//

    لكي ننهي مشروع الملالي باليمن لابد من تحرير صنعاء لكي نستعد لها بالشمال هي واذنابها وبدأت تعد العده ويجب علينا ان نجعل الملالي واذنابها يلعقون بساطير الجيش السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 17:15 م

    الهمداني

    قد اشار إلى وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، ((كلام سليم جدا جدا الخط هذا عبارة عن نفق تحت مياة البحر))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    رحمه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 16:22 م

    غصن اخضر

    دع إيران تصرف المزيد من قوت الشعب المغلوب على أمره ليزداد المواطن الإيراني فقر وحرمان على أحلامها التي ذهبت ادراج الرياح بعدها سوف يصحو الشعب و ينتفض على المعممين ويرمي بهم في عرض البحر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 16:20 م

    عموري

    اقول للنفيسي اترك السعودية وشأنها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    سوط الحق

    كان يقول وفي قناة ااجزيرة ...وإلى عهد قريب .. لماذا تخافون الجمهورية الإسلامية ؟ هي دولة إسلامية جارة لنا ... فلا خوف منها !!! والآن يطالب بعقابها ... فهل يؤخذ منه ؟؟؟؟؟ كل قراءاته للأحداث." هشك بشك"
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  7. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:2094

    عاشق الجورري

    ي النفسية ***جيشنا البواسل على أراض اليمن و هم في مأرب و حجة و صعدة و جبال مران يمسحون تلك المناطق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:783

    عاشق وطنه

    ما عندكم الا الهياط والكلام الفاضي وتضيعة الوقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    زائر ابوفواز

    والله اني مصدقك بس نحن مانحب الناصح وخذوها من واحد اسمه ابوفواز*** اذاطلع حزب الله من لبنان طلع الحوثي ولايرانيون وعفاش من اليمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    رأيي المتواضع حسنوا التعامل والعلاقات مع ايران ودول الجوار وفكونا من هده الحروب اللي تدمر الاخضر واليابس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  11. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    sar-al-sa

    اول قواعد الحذر واهمها ان نضع في الاعتبار اننا في دول الخليج بمافيه عمان مستهدفون من الكل حتى من يقبض مساعدات خليجيه والسعوديه حرسها الله وادم عز حكامها ال سعود الميامين هي الاولى فلا ثقه في الوافدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    سعيد

    تعرف يا دكتور عبدالله النفيسي العيب ماهو على ايران العيب على من يترك 2 مليون يمني يتسكعون في بلده ويجمعون الاموال ويمولون الحوثي وعفاش وينشرون جميع انواع الجريمه وابناء بلده يضحون في الحد الجنوبي !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  13. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 15:33 م

    هذا كلام ضعافة

    وبعدين اما ضربنا خشم ايران أو خلاص فكونا من التبكبك ،، ايران سوت ايران جالسه تسوي ايران ايران .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    ملحق الصحافه

    اللهم اهلك ايران واذنابها وارح العالم من شرورهم وارهابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    هذا كلام ضعافة

    وبعدين اما ضربنا خشم ايران أو خلاص فكونا من التبكبك ،، ايران سوت ايران جالسه تسوي ايران ايران .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 15:31 م

    خالد

    اني اراى رؤاسا قد اينعت وحان قطافها ... وان سلمان الحزم لقاطفها ...باذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 15:18 م

    الجارح

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل يساعد الحوثي على مهاجمة السعودية اللهم اخذل كل من يعادي بلاد الحرمين الشريفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 15:14 م

    مع زاتك

    الشئ الثاني..تطويق إيران من جميع الجهات.ودعم الاحواز والبلوش ..وغيرهم من العرقيات.الاهتمام بالإعلام ..وخاصه إطلاق قنوات فضائية باللغه الفارسيه ..لفضحهم.يعني نستقعد لهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 15:13 م

    متابع

    تحليلاتك هي اللي قصفت عقولنا والله ما عندك سالفة تتوقعها من شرق تاتي من غرب يكفي انتخابات الكويت ولا واحد فاز من اللي رشحتهم وتوقعت فوزهم 😂😂😂
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  20. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 15:11 م

    مع زاتك

    اقترح تجنيد اليمنيين اللي عندنا موجودين.ليحرروا بلدهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    الجارح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 15:05 م

    معلم ٣٢عاما ومقدم تقاعد:

    اقصفًوهم من جهة اليمن بالصواريخ البالستية مثلهم ولاعدوان الا على الظالمين ايران القذرة تحتاج الى وقفة حازمة بارك الله في سلمان الحزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 15:00 م

    مافيه هجرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:2499

    توووووونسية

    مع اني قلبي يوجعني لما أذكر بلد عربي بسوء لكن والله انو أغلب الأسلحة المهربة من إيران لليمن لجماعة كلاب إيران من الحوثيين تكون عبر طريق سلطنة عمان فكل مرة صمت حكامها على ما يحصل للعرب يؤكد ذلك للأسف
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  26. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 14:57 م

    منصور

    هؤلاء المجوس لازم موقفهم عندحدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 14:56 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 14:52 م

    الثقفي

    اللهم اهلك ايران واذنابها وارح العالم من شرورهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم