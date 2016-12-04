النفيسي: قصف إيران للسعودية أصبح أمرا مفضوحا.. وعلى الخليج الحسم

صحيفة المرصد:قال الأكاديمي الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي، إن قصف إيران للسعودية عبر الحوثي أصبح أمرا مفضوحا.
وأضاف “النفيسي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تغذية الحوثي بالصواريخ الإيرانيه عبر الصومال لقصف مدن الجنوب السعودي أصبح أمرا مفضوحًا. قمة الغد يجب أن تعالج هذا الموضوع”.
وتابع في تغريدة أخرى “إيران تريد إستمرارالنزف اليمني وتحويله إلى ( حرب منسيه). قمة الغد عليها أن تبتكر إستراتيجيه مضاده فاعله تتجه نحو الحسم بعيدا عن غوايات UN”.
وكان تقرير لمحققين دوليين نشرته منظمة أبحاث تسلّح النزاعات، قد اشار إلى وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وذلك من خلال إرسالها إلى الصومال أولاً.
تعليقات ( 28 )
عبدالعزيز//لكي ننهي مشروع الملالي باليمن لابد من تحرير صنعاء لكي نستعد لها بالشمال هي واذنابها وبدأت تعد العده ويجب علينا ان نجعل الملالي واذنابها يلعقون بساطير الجيش السعودي
الهمدانيقد اشار إلى وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، ((كلام سليم جدا جدا الخط هذا عبارة عن نفق تحت مياة البحر))
رحمهتعليق مخالف
غصن اخضردع إيران تصرف المزيد من قوت الشعب المغلوب على أمره ليزداد المواطن الإيراني فقر وحرمان على أحلامها التي ذهبت ادراج الرياح بعدها سوف يصحو الشعب و ينتفض على المعممين ويرمي بهم في عرض البحر .
عمورياقول للنفيسي اترك السعودية وشأنها
سوط الحقكان يقول وفي قناة ااجزيرة ...وإلى عهد قريب .. لماذا تخافون الجمهورية الإسلامية ؟ هي دولة إسلامية جارة لنا ... فلا خوف منها !!! والآن يطالب بعقابها ... فهل يؤخذ منه ؟؟؟؟؟ كل قراءاته للأحداث." هشك بشك"
عدد التعليقات:2094
عاشق الجورريي النفسية ***جيشنا البواسل على أراض اليمن و هم في مأرب و حجة و صعدة و جبال مران يمسحون تلك المناطق
عدد التعليقات:783
عاشق وطنهما عندكم الا الهياط والكلام الفاضي وتضيعة الوقت
زائر ابوفوازوالله اني مصدقك بس نحن مانحب الناصح وخذوها من واحد اسمه ابوفواز*** اذاطلع حزب الله من لبنان طلع الحوثي ولايرانيون وعفاش من اليمن
sar-al-saاول قواعد الحذر واهمها ان نضع في الاعتبار اننا في دول الخليج بمافيه عمان مستهدفون من الكل حتى من يقبض مساعدات خليجيه والسعوديه حرسها الله وادم عز حكامها ال سعود الميامين هي الاولى فلا ثقه في الوافدين
سعيدتعرف يا دكتور عبدالله النفيسي العيب ماهو على ايران العيب على من يترك 2 مليون يمني يتسكعون في بلده ويجمعون الاموال ويمولون الحوثي وعفاش وينشرون جميع انواع الجريمه وابناء بلده يضحون في الحد الجنوبي !!
هذا كلام ضعافةوبعدين اما ضربنا خشم ايران أو خلاص فكونا من التبكبك ،، ايران سوت ايران جالسه تسوي ايران ايران .
ملحق الصحافهاللهم اهلك ايران واذنابها وارح العالم من شرورهم وارهابهم
هذا كلام ضعافةوبعدين اما ضربنا خشم ايران أو خلاص فكونا من التبكبك ،، ايران سوت ايران جالسه تسوي ايران ايران .
خالداني اراى رؤاسا قد اينعت وحان قطافها ... وان سلمان الحزم لقاطفها ...باذن الله
الجارححسبنا الله ونعم الوكيل على كل يساعد الحوثي على مهاجمة السعودية اللهم اخذل كل من يعادي بلاد الحرمين الشريفين
مع زاتكالشئ الثاني..تطويق إيران من جميع الجهات.ودعم الاحواز والبلوش ..وغيرهم من العرقيات.الاهتمام بالإعلام ..وخاصه إطلاق قنوات فضائية باللغه الفارسيه ..لفضحهم.يعني نستقعد لهم.
متابعتحليلاتك هي اللي قصفت عقولنا والله ما عندك سالفة تتوقعها من شرق تاتي من غرب يكفي انتخابات الكويت ولا واحد فاز من اللي رشحتهم وتوقعت فوزهم 😂😂😂
مع زاتكاقترح تجنيد اليمنيين اللي عندنا موجودين.ليحرروا بلدهم
الجارحتعليق مخالف
معلم ٣٢عاما ومقدم تقاعد:اقصفًوهم من جهة اليمن بالصواريخ البالستية مثلهم ولاعدوان الا على الظالمين ايران القذرة تحتاج الى وقفة حازمة بارك الله في سلمان الحزم
عدد التعليقات:2499
توووووونسيةمع اني قلبي يوجعني لما أذكر بلد عربي بسوء لكن والله انو أغلب الأسلحة المهربة من إيران لليمن لجماعة كلاب إيران من الحوثيين تكون عبر طريق سلطنة عمان فكل مرة صمت حكامها على ما يحصل للعرب يؤكد ذلك للأسف
منصورهؤلاء المجوس لازم موقفهم عندحدهم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
الثقفياللهم اهلك ايران واذنابها وارح العالم من شرورهم