النفيسي: قصف إيران للسعودية أصبح أمرا مفضوحا.. وعلى الخليج الحسم

صحيفة المرصد:قال الأكاديمي الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي، إن قصف إيران للسعودية عبر الحوثي أصبح أمرا مفضوحا.

وأضاف “النفيسي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تغذية الحوثي بالصواريخ الإيرانيه عبر الصومال لقصف مدن الجنوب السعودي أصبح أمرا مفضوحًا. قمة الغد يجب أن تعالج هذا الموضوع”.

وتابع في تغريدة أخرى “إيران تريد إستمرارالنزف اليمني وتحويله إلى ( حرب منسيه). قمة الغد عليها أن تبتكر إستراتيجيه مضاده فاعله تتجه نحو الحسم بعيدا عن غوايات UN”.

وكان تقرير لمحققين دوليين نشرته منظمة أبحاث تسلّح النزاعات، قد اشار إلى وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وذلك من خلال إرسالها إلى الصومال أولاً.