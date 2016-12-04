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ابنة ترامب تكشف السر وراء جمالها في 4 خطوات-صور

4 ديسمبر, 2016 , 15:05 م
ابنة ترامب تكشف السر وراء جمالها في 4 خطوات-صور
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صحيفة المرصد:كشفت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تبلغ من العمر34 عاماً، سرّ جمالها وجاذبيتها؟

إليك أهمّ الأسرار الجمالية التي تعتمدها “إيفانا” للحفاظ على جاذبيتها:

1.ترطيب البشرة، لا سيما في أيام السفر: تعتبر ايفانكا أن ترطيب البشرة أساسيّ للحفاظ على شبابها، ولحمايتها من الجفاف وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة مبكراً.

من هنا، تشدّد ايفانا على شرب ما يكفي من الماء يومياً، لا سيّما في أيام السفر، إلى جانب استخدام كريمات الترطيب.

وتشير إلى أنها تضيف أحياناً القليل من الليمون الحامض إلى الماء.

2.إزالة المكياج وتنظيف البشرة جيداً: تصرّح ايفانكا بأنها تعلّمت هذه النصيحة من أمّها التي كانت تجبرها على تنظيف وجهها من المكياج قبل النوم، ولو في ساعات الليل المتأخرة.

وتؤكد ايفانا أنّ جمال المرأة لا يكتمل إلا ببشرة صحيّة ونظيفة.

3.عناية بالجمال أثناء الحمل: تقول ايفانكا إنها خلال حملها الأول كانت خائفة، فكانت تتناول المأكولات الصحيّة، بالإضافة إلى وجبة الصباح التي لم تعد تنساها.

وبعدها، تحوّل هذا النظام إلى روتين يوميّ صحيّ يحافظ على جمالها. وتؤكد ايفانا أن المشي أثناء الحمل أساسيّ للحفاظ على جمال السيدة.

4.أهمية تدليك الجسم: تعتبر ايفانا أن التدليك حاجة أساسية للاسترخاء بعد تعب النهار. ومن حبها لكلّ تقنيات التدليك تخطط اليوم لإنشاء مركز تدليك يؤمن كلّ أساليب الراحة، إلى جانب خبراء يزورون السيدة في منزلها.

 

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تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 17:52 م

    صرخة صمت

    وليش ماذكرت عمليات التجميل كمان كانت سبب جمالها
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  2. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 17:39 م

    الحجازي

    الجمال في الكويت انا ويلي و بعد ويلي و يا ويل طرف واحد يحب ياذا الاذيه انا احبه ونعم اهواه بالحيل وهو لاهي ولا يسأل عليا على بابه امر و احوم بالليل مثل حوم الفراشة على الثري
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  3. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    الصبر الجميل

    والسبب الرئيسي قلة الشخط
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  4. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    هيه كانت (قالب ترامب) وبقدرة قادر صارت الجميلة ايفانكااااا مذوبه قلوب الـ***العرب 😬
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  5. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    أفريقي أزعجونا بجمال العربيات واذا شافوا جمال الأوروبيات قالوا عمليات تجميل هه//كلهم عرب واجنبيات عمليات في عمليات لاتزعل ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  6. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:15271

    هيفاء @

    مافيها زين جمالها عااادي جدا حتى البشره. متجعده 😭😭😂😂
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  7. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 16:41 م

    المزن

    🌸سبحان الله سماتها سمات اليهود 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    أفريقي

    أزعجونا بجمال العربيات واذا شافوا جمال الأوروبيات قالوا عمليات تجميل هه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 16:13 م

    REALITY

    و الله الحلو حلو ما يحتاج عناية بالبشرة و لا غيره و أكبر دليل حريمنا ما فيه مرطبات للبشرة و لا منظفات و لا علاج شعبي إلا إستخدموه لكن الحمد لله على خلقه و على قضاءه و قدره.
    لا يعجبني(32) اعجبني(0)
  11. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    أماني

    كلها أبر وشد بس شرب الماء مهم جداً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 16:08 م

    الحقباني

    علم 😍😍😍😍😍😍😍علم😍😍😍😍😍😍😍علم😍😍😍😍😍😍😍يا ويلي ويلاه🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑علم🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  13. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    جمالك نتاج مشرط جراح تجميل + سيلكون + شد ونفخ + مكياج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    اولا واخيرا الوراثه وبسسسس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    لو حطيتوا صورتها قبل العمليات كان ماقرأنا النصائح ..على مييييين يا ايفانكا ..نترك المايك للجنووووووبي😜
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  16. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 15:55 م

    جميعها نصائح مهمة للمراة وخاصة رقم 4 والفلوووووس المراة اذا كان معها فلوس وزوجها يعطيها فلوس ويشجعها على الاهتمام بنفسها ويساعدها في تربية الابناء وينصحها على الاهتمام بنفسها اكيد بتكون جميلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  17. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    اركز

    قلم الخنبقة اسال الله العلي القدير ان يريك في أهلك ماتريده للناس الضعف اللهم أمين
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  18. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    جحدر

    هي في الحقيقة جميلة ولكن هناك أجمل وبعدين واش نستفيد من جمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    خالد

    جمالك **البيضاء .. حرام اكلها.. والجمال جمال الدين والاخلاق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    جنوبية..🌻🌻

    الله يخلي عمليات التجميل وبعدين مرتاحة ايش عندها غير تهتم بنفسها لا زوج يغثها يبي غداء وعشاء وفطور ولا عيال يبون مذاكرة ورعاية ومضاربة على راسها عندهاخدم يقومون بكل شي وفلوس تعتني بنفسها
    لا يعجبني(3) اعجبني(11)
  21. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    ت١١ قلم الحقيقة كفيت و وفيت تعليقك جميل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    فهد

    5- زيارة طبيب تجميل معروف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 15:27 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    1/الحرية تأتي في المقدمة الأولى.2/عدم تواجد لامتشدد ولا متصحر في بلادها3\ السماح لها بقيادة السيارة وعدم منعها.4\عدم تواجد من يخطب يقول ممنوع الابتعاث ودراسة الطب والآخر ممنوع بيع شاي الجمر لأنه خمر.
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)
  24. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 15:25 م

    بكيفه

    رح رطب لك ***وشوف بيتغير شكله لايصلح العطار مافسده الدهر
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  25. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 15:24 م

    بكيفه

    كله عمليات تجميل بلا ترطيب بلا بطيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  26. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 15:21 م

    خالدالهطيلان

    واحد ***يوم شاف بنت ترامب تخربط وناظر لزوجته قالها ياخليف معك دخان من اللخمه يحسب حاله بالاستراحه
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  27. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 15:19 م

    روز

    يوووووووة وصفات وايد تجنن ابي قلدها مشكوووووووووووووووووووووووور حيل
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  28. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 15:15 م

    مشبب

    الله يخارجنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  29. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 15:15 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  30. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 15:13 م

    ماشافت الزين ماني قايل شينه بافضل الاحوال عاديه بكره تطلع لها بطلعة عنصريه ضد العرب والمسلمين ووالدها بدأ العرب مساكين يطبلون لعدوهم مايتعلمون من الدروس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 15:13 م

    محمد الحربي

    هي ليه براطمها حمراء اها اكله كبده نيه
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  32. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 15:10 م

    ابو نورة

    مالها ولا صورة بدون مكياج الامريكايات اذا تعودت عليها بمكياج وفجئه شفتها بدون تجيك صدمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 15:10 م

    محمد عبيد

    صورة مع التحية إلى المرأة الخليجية التي تترس وجهها بطنين من المكياج
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)

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