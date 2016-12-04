ابنة ترامب تكشف السر وراء جمالها في 4 خطوات-صور

صحيفة المرصد:كشفت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تبلغ من العمر34 عاماً، سرّ جمالها وجاذبيتها؟
إليك أهمّ الأسرار الجمالية التي تعتمدها “إيفانا” للحفاظ على جاذبيتها:
1.ترطيب البشرة، لا سيما في أيام السفر: تعتبر ايفانكا أن ترطيب البشرة أساسيّ للحفاظ على شبابها، ولحمايتها من الجفاف وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة مبكراً.
من هنا، تشدّد ايفانا على شرب ما يكفي من الماء يومياً، لا سيّما في أيام السفر، إلى جانب استخدام كريمات الترطيب.
وتشير إلى أنها تضيف أحياناً القليل من الليمون الحامض إلى الماء.
2.إزالة المكياج وتنظيف البشرة جيداً: تصرّح ايفانكا بأنها تعلّمت هذه النصيحة من أمّها التي كانت تجبرها على تنظيف وجهها من المكياج قبل النوم، ولو في ساعات الليل المتأخرة.
وتؤكد ايفانا أنّ جمال المرأة لا يكتمل إلا ببشرة صحيّة ونظيفة.
3.عناية بالجمال أثناء الحمل: تقول ايفانكا إنها خلال حملها الأول كانت خائفة، فكانت تتناول المأكولات الصحيّة، بالإضافة إلى وجبة الصباح التي لم تعد تنساها.
وبعدها، تحوّل هذا النظام إلى روتين يوميّ صحيّ يحافظ على جمالها. وتؤكد ايفانا أن المشي أثناء الحمل أساسيّ للحفاظ على جمال السيدة.
4.أهمية تدليك الجسم: تعتبر ايفانا أن التدليك حاجة أساسية للاسترخاء بعد تعب النهار. ومن حبها لكلّ تقنيات التدليك تخطط اليوم لإنشاء مركز تدليك يؤمن كلّ أساليب الراحة، إلى جانب خبراء يزورون السيدة في منزلها.
تعليقات ( 33 )
صرخة صمتوليش ماذكرت عمليات التجميل كمان كانت سبب جمالها
الحجازيالجمال في الكويت انا ويلي و بعد ويلي و يا ويل طرف واحد يحب ياذا الاذيه انا احبه ونعم اهواه بالحيل وهو لاهي ولا يسأل عليا على بابه امر و احوم بالليل مثل حوم الفراشة على الثري
الصبر الجميلوالسبب الرئيسي قلة الشخط
عدد التعليقات:6233
بسمههيه كانت (قالب ترامب) وبقدرة قادر صارت الجميلة ايفانكااااا مذوبه قلوب الـ***العرب 😬
عدد التعليقات:6233
بسمهأفريقي أزعجونا بجمال العربيات واذا شافوا جمال الأوروبيات قالوا عمليات تجميل هه//كلهم عرب واجنبيات عمليات في عمليات لاتزعل ههههههههه
عدد التعليقات:15271
هيفاء @مافيها زين جمالها عااادي جدا حتى البشره. متجعده 😭😭😂😂
المزن🌸سبحان الله سماتها سمات اليهود 🌸
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
أفريقيأزعجونا بجمال العربيات واذا شافوا جمال الأوروبيات قالوا عمليات تجميل هه
REALITYو الله الحلو حلو ما يحتاج عناية بالبشرة و لا غيره و أكبر دليل حريمنا ما فيه مرطبات للبشرة و لا منظفات و لا علاج شعبي إلا إستخدموه لكن الحمد لله على خلقه و على قضاءه و قدره.
أمانيكلها أبر وشد بس شرب الماء مهم جداً
الحقبانيعلم 😍😍😍😍😍😍😍علم😍😍😍😍😍😍😍علم😍😍😍😍😍😍😍يا ويلي ويلاه🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑علم🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
الله يحفظ لنا ملكناجمالك نتاج مشرط جراح تجميل + سيلكون + شد ونفخ + مكياج
عدد التعليقات:6233
بسمهلو حطيتوا صورتها قبل العمليات كان ماقرأنا النصائح ..على مييييين يا ايفانكا ..نترك المايك للجنووووووبي😜
اركزقلم الخنبقة اسال الله العلي القدير ان يريك في أهلك ماتريده للناس الضعف اللهم أمين
جحدرهي في الحقيقة جميلة ولكن هناك أجمل وبعدين واش نستفيد من جمال
خالدجمالك **البيضاء .. حرام اكلها.. والجمال جمال الدين والاخلاق
جنوبية..🌻🌻الله يخلي عمليات التجميل وبعدين مرتاحة ايش عندها غير تهتم بنفسها لا زوج يغثها يبي غداء وعشاء وفطور ولا عيال يبون مذاكرة ورعاية ومضاربة على راسها عندهاخدم يقومون بكل شي وفلوس تعتني بنفسها
فهد5- زيارة طبيب تجميل معروف
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقه1/الحرية تأتي في المقدمة الأولى.2/عدم تواجد لامتشدد ولا متصحر في بلادها3\ السماح لها بقيادة السيارة وعدم منعها.4\عدم تواجد من يخطب يقول ممنوع الابتعاث ودراسة الطب والآخر ممنوع بيع شاي الجمر لأنه خمر.
بكيفهرح رطب لك ***وشوف بيتغير شكله لايصلح العطار مافسده الدهر
بكيفهكله عمليات تجميل بلا ترطيب بلا بطيخ
خالدالهطيلانواحد ***يوم شاف بنت ترامب تخربط وناظر لزوجته قالها ياخليف معك دخان من اللخمه يحسب حاله بالاستراحه
روزيوووووووة وصفات وايد تجنن ابي قلدها مشكوووووووووووووووووووووووور حيل
مشببالله يخارجنا
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
محمد الحربيهي ليه براطمها حمراء اها اكله كبده نيه
ابو نورةمالها ولا صورة بدون مكياج الامريكايات اذا تعودت عليها بمكياج وفجئه شفتها بدون تجيك صدمه
محمد عبيدصورة مع التحية إلى المرأة الخليجية التي تترس وجهها بطنين من المكياج