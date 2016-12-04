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بالفيديو..الداعية محمد حسان:خالد بن الوليد زارني بـ”زيه العسكري” وقالي أوصل الرسالة ديه!

4 ديسمبر, 2016 , 15:20 م
بالفيديو..الداعية محمد حسان:خالد بن الوليد زارني بـ”زيه العسكري” وقالي أوصل الرسالة ديه!
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صحيفة المرصد: تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مقطع فيديو محذوف من قناة الرحمة يكشف تصريحات للشيخ محمد حسان أثناء أحد دروسه وقوله إن خالد بن الوليد زاره بمسجد “التوحيد” بزيه العسكري وحين رآه الطلاب قال لهم لا تلتفتوا إلى “فأنتم بين يدي عالم”.وطالب حسان من أحد مصوري الفيديو حذف مقطع الفيديو والاقتصار فقط على الحاضرين من الطلاب.



تعليقات ( 99 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 99
    4 ديسمبر, 2016 , 17:52 م

    الى ٩٦

    يالطيب كانوا وهو على راسهم يستهزؤوا بالمتصوفه وبرؤياتهم على انهم يروا النبي صلى الله عليه واله وصحبه . وهل الحين يبغانا نصدقه فهمني كيف يسير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 98
    4 ديسمبر, 2016 , 17:40 م

    العيال كبرت

    كبرنا و صرنا منطقيين .. كلمنا بالعقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 97
    4 ديسمبر, 2016 , 17:38 م

    الاسلام ديني

    والذي فطر السماء ليحاسب كل شخص عن كل إساءة في حق الآخرين في تشيب منه الولدان ولن يظلم عند الله احد فقل او استكثر فكل نفس بما كسبتت رهينة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 96
    4 ديسمبر, 2016 , 17:37 م

    اليوسي

    سبحان الله العظيم الشيخ يقول في الرؤيا كثيراً من الناس ترى في المنام أشياء لايمكن يراها حقيقة . نصيحة للجميع لو يخصم على احدنا من حسابه البنكي لمن اغتابه كان الجميع حافظ على رصيده فلماذا التفريط حسنات
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  5. 95
    4 ديسمبر, 2016 , 17:36 م

    نجر

    المصاريا والسوريين والجوازنة يقدسون شي اسمه عسكري خاصة المصري لما يكلم ابنه الطفل بوص يابني عاوز ابل ماموت اشوفك بالبدلة الميري
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 94
    4 ديسمبر, 2016 , 17:35 م

    السفري

    والله العالم لزيادة التفقه في الدين ومن باب التشجيع وتعليم اللطلاب توحيد غير مزور او محرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 93
    4 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    شمالي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 92
    4 ديسمبر, 2016 , 17:31 م

    اقول بس

    ما جاتك بعد ام عليوي 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 91
    4 ديسمبر, 2016 , 17:31 م

    بدر

    بدينا بالخنبقه والتاليف والضحك ع الناس ياخي انتم ما تخافون الله والا وش قصتكم يا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 90
    4 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    حسبي الله

    هذا هم المتفلسفين السلفين كذا واحد يقول نزلت الملائكه وشافوها والثاني يقول جاه الصحابي خالد بن الوليد ومره يقول شاف النبي ايش هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 89
    4 ديسمبر, 2016 , 17:29 م

    رحيم

    يا اخوان الشيخ يقول رؤيا يا عالم رؤيا رؤيا وليس حقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 88
    4 ديسمبر, 2016 , 17:26 م
    عدد التعليقات:1280

    سامية

    مهوب شي جديد عليهم فاللعب بعواطف الناس وصنع هالة القداسة صنعتهم وهذا يهون عمن سبقه فالداعية الدعي محمد الزغبي الذي قال أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة ال 47 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  13. 87
    4 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    Mohammed

    بالطيف ألطف بِنَا ماذا حصل لمشايخ مصر كل واحد منه يقول قول والله ماتدخل العقل حتي وان كان صادق المفروض لا يتقول بها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 86
    4 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    لاحول ولا قوه الا بالله عظم اجركم في عقولكم الاخوانجي بعد جبريل نزل في رابعه وسيف الله المسلول ينزل في مسجدهم ماذا بعد .......
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  15. 85
    4 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:1280

    سامية

    النمر الذهبي/ اعتقد أنه حلم في الليل///لا ب الله إلا تسذبة نهاااار 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  16. 84
    4 ديسمبر, 2016 , 16:47 م

    الهمداني

    يجب عليك ايام البرد تتغطى تمام وانت نايم لا يدخل عليك احد,محمد حسان دخل عليه خالد بن الوليد بزيه العسكري وقال ياتلاميذ لا تلتفتوا انتم في خضرة عالم ذكرني في المثل اللي يقول ماحد نفسه يبيله.....؟كملوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  17. 83
    4 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    إمرأه

    لا تنسوا من سلّم على جبريل في رمضان الماضي استغفر الله وأتوب إليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  18. 82
    4 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    الاسلام ديني

    ذكر اهل العلم في قوله تعالى ( لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ) أنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له وليس هناك ما يبرر للبعض غيبة الشيخ بل هي من الاعراض والحقوق التي يحاسب عليها الانسان فاحذ
    لا يعجبني(34) اعجبني(3)
  19. 81
    4 ديسمبر, 2016 , 16:42 م

    سعودي

    والله العظيم أني أؤمن بأن الشيخ حسان صادق وقلم الحقيقة كاذب
    لا يعجبني(27) اعجبني(5)
  20. 80
    4 ديسمبر, 2016 , 16:37 م

    ابو منصور

    هو إيه جرى يا جدعان للمصريين؟!! الثورات عملت إيه فيهم؟! حتى شيوخهم حصلت عندهم هوجة!!الله ثبتنا بالقول ألثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 79
    4 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    الجبيل الصناعيه

    يوم التفتوا على خالد بن الوليد قالهم خالد لا تلتفتوا انكم بين يدي عالم !!! يعني محمد حسان عالم اهم مني انا خالد...ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(30)
  22. 78
    4 ديسمبر, 2016 , 16:35 م

    المهم في السالفه ان خالد بن الوليد قال عنه انه عالم دعايه
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  23. 77
    4 ديسمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    ياليته حلم في أبو فروة ولا في الثاني راعي شاي الجمر . أقلها تكون أحلامهم ورؤياهم بينهم بين.يصلحون أو يتهاوشون يصدقون بعض أو كل منهم يكذب الآخر لأنهم في الأصل جميعهم كذبان مافيه أحد أفضل من الآآآآآخر.
    لا يعجبني(3) اعجبني(21)
  24. 76
    4 ديسمبر, 2016 , 16:34 م

    الرايق

    بارك الله فيك يا شيخ ان شاء الله تكون رؤيا خير لك وللمسلمين بنصرة الحق على الباطل بقدرة الله واسأل الله ان يهدي من استهزآ بالرؤيا .
    لا يعجبني(30) اعجبني(2)
  25. 75
    4 ديسمبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:14426

    برق الحرم

    ((((((( الاخوان .......والعسكر_العرب))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 74
    4 ديسمبر, 2016 , 16:30 م

    جنوبية..🌻🌻

    بدلة عسكرية ها طيب في أي قطاع كان مرة ماتوقعتها من هذا الداعية لأن عنده علم ومتفقه في الدين مشاء الله يعجبني كلامه غريبة يطلع منه هذا الكلام الفديو ناقص يمكن حلم ويفسره أو قصة يستشهد فيها
    لا يعجبني(31) اعجبني(6)
  27. 73
    4 ديسمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:6109

    المنتصر بالله

    أنا البارح لماكنت نايم شفت 112 واقفه عند الباب وفي يدها مشعاب وتهزه في وجهي وتقول يا أنا يا جفن ضب اختر بيننا بعدها صحت وبغيت انجن من شكلها يخرع تشبه غوريلا مغلوثه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
    لا يعجبني(46) اعجبني(0)
  28. 72
    4 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    مواطن سعودي

    بالنسبة للفرس اللي مايعرفون اللغة العربية . الشيخ محمد حسان يقول : هي رؤيا ولم يقل بأنها وقعت .
    لا يعجبني(32) اعجبني(2)
  29. 71
    4 ديسمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    بكرة بيطلع واحد من الأخوان ويقول شاف تررررررررامب أعلن اسلامه وبينتصر للأخوان ويعلق رأس الأسد على أسوار دمشق ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(16)
  30. 70
    4 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    عموري

    السؤال دخل بزيه العسكري ما رتبته ومتى كانت الاحلام ترسم الواقع ارحمونا
    لا يعجبني(1) اعجبني(21)
  31. 69
    4 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    الترشيحي

    صدق الرسول صل الله عليه وسلم في معنى الحديث ياتي اخر الزمان القابض على دينه كالقابض على جمره من التعليقات المنحرفين والمستهزئين بالدين وبأهل العلم كثير اللهم ردنا اليك ردا جميلا
    لا يعجبني(30) اعجبني(2)
  32. 68
    4 ديسمبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    ثم بعد يأتون ويشاهدون بعد ذلك كيف أن الله لم ينصرهم على أعدائهم لأنهم لم ينتصرون على شيطانهم وكذبهم ونطقهم على لسانه.الاسلام ليس لحية طويلة وثوب قصير وانما الاسلام صدق مع الله وخشيته وعدم الكذب عليه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(15)
  33. 67
    4 ديسمبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:6109

    المنتصر بالله

    مافيه أكذب من المصريين غير بتوع الحسينيات في كربلاء وقم هم من يزورهم الحسين والمهدي المختفي في السرداب وسمعت أنه ظهر ويجهز جيش لاقتحام الدول العربية والإسلامية بس ينتظر إشارة من خامنئي الله يستر علانا
    لا يعجبني(28) اعجبني(1)
  34. 66
    4 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    عصومي

    الدجال لو سمعها بيموت ضحك احلى نكتة والله ضحكت
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  35. 65
    4 ديسمبر, 2016 , 16:13 م

    غصن اخضر

    بارك الله فيك يا شيخنا الجليل وبارك في علمك ونفع الله بك جميع المسلمين
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  36. 64
    4 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    النمر الذهبي

    اعتقد أنه حلم في الليل
    لا يعجبني(15) اعجبني(0)
  37. 63
    4 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    الترشيحي

    الشيخ يقول في رؤيا من وين تفهمون قاتل الله كل اعداء الدين ليه التحريف والمشكله المعلقين منجرفين تعليق بدون فهم هذا هو الي اخرنا نعلق بدون مانفهم تحريف في تحريف
    لا يعجبني(40) اعجبني(6)
  38. 62
    4 ديسمبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    لكن هذا الكاذب على الصحابي الجليل خاف من الناس خلق الله ولم يخاف من الله سبحانه وتعالى في كذبته الكبرى حول رؤياه لخالد بين الوليد رضي الله عنه.فخشي أن يتم فضحه عندهم ولم يخشى ويعلم أن الله مطلع عليه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(16)
  39. 61
    4 ديسمبر, 2016 , 16:09 م

    REALITY

    متى يركدون هالأوادم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  40. 60
    4 ديسمبر, 2016 , 16:09 م

    زائر صريح

    لاحول ولا قوة الا بالله كل يوم طالع لنا واحد****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 59
    4 ديسمبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:6109

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد لو كان هذا الشيخ شيعي كان شاف الحسين بدل خالد بن الوليد وقال له روحي فداك بأبي أنت وأمي نحنوا نجلد في كربلاء وو
    لا يعجبني(23) اعجبني(0)
  42. 58
    4 ديسمبر, 2016 , 16:08 م

    غصن اخضر

    بارك الله فيك يا شيخنا الجليل وبارك في علمك ونفع الله بك جميع المسلمين
    لا يعجبني(24) اعجبني(0)
  43. 57
    4 ديسمبر, 2016 , 16:06 م

    مع الخيل

    هل كان فيه بذل عسكرية؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 56
    4 ديسمبر, 2016 , 16:05 م

    راكاااان

    ****ايش الهرجه الرجل راء خالد ابن الوليد ولازم نوقف جنبه ونشجعه ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 55
    4 ديسمبر, 2016 , 16:05 م

    إستشاري صح

    الشيخ محمد حسان قال رأى رؤياء وليست حقيقة ، هذا شيء طبيعي كلنا نحلم في النوم ولربما رأينا أناس سبقونا بالموت .........اتوقع الناس ظنوا أن الشيخ افترى عليهم من خلال الطرح ؛
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  46. 54
    4 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    الصريح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 53
    4 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    وتلك الايام....

    هو قال في الرؤيا ......يعني شافه بالحلم وليس بالحقيقة ونحن نعلم اصبحت الامة عاىشة بالاحلام اكثر من الواقع و الناس تدور احلام حتى تهرب من واقعها ....
    لا يعجبني(19) اعجبني(0)
  48. 52
    4 ديسمبر, 2016 , 16:04 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    طيب هو ليه يقول لأحبابه ولأتباعه لاتعلمون في اللي سمعتوه مني حول الرؤيا حتى لاتفضحوني أمام المسلمين في العالم. لو كان واثق من نفسه ماهمه هذا الأمر طالما الله هو المطلع على قلبه اذا كان صادق أم كاذب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  49. 51
    4 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    ناقد

    كل يوم طالع بشي مره شاف النبي مره شاف جبريل وش سالفته هذا . اتقي الله في نفسك واحترم عقول الناس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  50. 50
    4 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    مفسر احلام

    ايوه يا شيخ ايوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 49
    4 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    راكاااان

    ال ئيه ال بعوها ال ...هههههههههههههه روح ياشيخ ادعس ماعليك فيهم هذولي مايفهمون شيئ المهم المره الثانيه شفلنا رؤية الحجاج ابن يوسف الثقفي وسأله ماهو الحل للعراق كونه كان حاكم العراق ممكن يفتيك بالحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 48
    4 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    البيه بشندي

    حاولت ارقعها بس صعبه اوي اوي ماتترقعش ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  53. 47
    4 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    شيعي برونزي

    تعليق50 مادخل الروافضفي الموضوع يانفسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  54. 46
    4 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    f&r

    ونعم فيك ياشيخ محمد حسان ( للي مايفهمون ترى قال رؤيا ) للأسف بعض العقول ماتقدر تغير فيها البزران يفهمون أكثر منهم .
    لا يعجبني(15) اعجبني(2)
  55. 45
    4 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    ***ابتاع كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 44
    4 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    خالد م

    الرؤيا تبشر بخير لأهل الاسلام وخاصة أهل مصر سوف يعز الله الاسلام بأهل مصر لكن بعد تمحيص والله اعلم
    لا يعجبني(16) اعجبني(1)
  57. 43
    4 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    ابو محمد

    هذي تهون مع رؤية الله جل جلاله و جبريل عليه السلام في ميدان رابعة ... !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  58. 42
    4 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    الثلاجه فيها مويه بس

    سقها مع الثلاجه أم 10 سنوات فاضيه بس فيها مويه خخخخخخخ المصريين أكذب شعب على وجه الأرض ههههههههه
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  59. 41
    4 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    راكاااان

    مرحوم يلي داخل القبر مدفون @@@ جان الخبر ودينا هلك التعازين ::: الله يعوض على اهلك فيك هاذا الي نقدر نقوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 40
    4 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    بوزهراء القطيفي

    الشيعه الأثني عشريه هم الخطر القادم وهم خونه لدينهم وعروبتهم وسمع والطاعة للمجوس الصفويين الأيرانيين الفرس عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة الحمدلله على نعمة الإسلام والعقل لكون كثرة خزعبلاتهم
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  61. 39
    4 ديسمبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    والله مششش عارفه اقول ايه يامولانا 🙄
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  62. 38
    4 ديسمبر, 2016 , 15:56 م
    عدد التعليقات:1280

    سامية

    جزى الله الإنترنت خير الجزاء فقد فضحهم جميعا 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  63. 37
    4 ديسمبر, 2016 , 15:55 م

    إللي انت شفت ليس خالد بن الوليد بل السيسي بزاته أو رئيس المخابرات الحربية تبعكم هههههههاااااااي
    لا يعجبني(14) اعجبني(4)
  64. 36
    4 ديسمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    فحسبي الله ونعم الوكيل في كل من لبس رداء الدين واستغله لمصالحه الشخصية أو السياسية أو كذب تحت هذا الدين على نبيه أو صحابته
    لا يعجبني(5) اعجبني(11)
  65. 35
    4 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    سوط الحق

    ليس غريبا ما يقوله ...!!! الغريب إن لم يقل مثل هذا الكلام ... هذه طريقتهم بالضحك على البشر وباسم الدين ...!! قال تعالى : ومن الناس من يعجبك قولهم ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  66. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    زائر

    طيب راح اصدقك . بس ابي اعرف كيف عرفت ان هذا خالد بن الوليد !!؟؟ ليه ماهو سعد بن الوقاص او احد قاده الصحابه الافذاذ .انت عندك صوره له . السالفه كلها انه مدحك اقسم بالله انك اكبر ***احترموا عقول
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  67. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:14426

    برق الحرم

    ((((((( ما بعد جبريل عليه السلام ......الا خالد ابن الوليد .... مسجد التوحيد لم يذكر اصحاب الاحزاب ان كيدهم فيه تضليل )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    راكاااان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    l

    الم الحئيئه بستفزه اي رجل دين وخصوصا ا
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  70. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 15:51 م
    عدد التعليقات:3054

    ابن الوطن

    ناقصه البشت و يكتمل عنده علم الغيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  71. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    سعد العبدي

    هههه احذفها يا ابني تراها واسعه وقويه جداً ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  72. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    راكاااان

    سبحان الله في بعض الناس تجعل نفسها اضحوكه ( قال لاتلتفتوا فأنتم بين يدي عالم ،،،،،،،،،، الم يحضر معه شيئ لك ايها العالم الجليل مثلآ كسرة خبزآ او ابريقآ به ماء اوسلاحآ مثل المنجنيق خخخخخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  73. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 15:49 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    الأخونجية أنطق الله كذبهم على ألسنتهم دون أن يشعرون. فضحهم الله على رؤوس الأشهاد.فقط ليبين للناس الصادقين المؤمنين بربهم حقيقة استهتارهم بدينه ونبيه وصحابته.
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  74. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 15:48 م

    ابومشعل

    هو قال رؤيا ولا أجد في قوله مايعاب فالرؤيا ليست وقف على احد وهي من الرحمن ولعل استدراكه لحذفها من اجل الابتعاد عن طرق الباطنية في الطرح وكي لايكون هناك فهم خاطئ عند البعض
    لا يعجبني(13) اعجبني(3)
  75. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    ماجد

    هذي رؤية في المنام ولا فيها شي***
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  76. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    عبدالله كرككم

    هذا السيسي اللي جاك
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  77. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    غريب

    العالم انجنت
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  78. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:3054

    ابن الوطن

    صح لسانك يا فضيلة الشيخ
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  79. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 15:44 م

    بوزهراء القطيفي

    الشيخ حسان قال رؤيه ولم يقل حقيقه فهاذي فرصة الروافض الشيعه الأثني عشريه أمثال*** عدو الله ورسوله
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  80. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    راكاااان

    اتوقع والعلم عند الله انه نام وبطنه مليانه من العشاء ومن كثر مايفكر في السيسي وفي حكم العسكر جاه السيسيى بزيه العسكري وتخيل ان خالد ابن الوليد
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  81. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    ما اكذبهم كلهم كذااا يستغفلون الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  82. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    وهابي سابق

    كم من الجرائم والمهازل ترتكب باسم الدين , الى متى ؟ اتقوا الله في الاسلام يامن تدعون انكم مسلمون .
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  83. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    سمير نجد

    الداعية يقول رأيته في المنام ولم يقول في اليقظة ، و العنوان المفروض يكتب كذا .
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  84. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    ساري

    هو اساسا كان يلبس زي عسكري هذا كان القائد يعني حتى الكدبه ماجت صح
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  85. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    أبو فروة وبعثة وسمعناه وأبو فروتين شاي وجمرتين وشاهدناه وأبو ثلاث فروات ورؤياه كذبناه ولاصدقناه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)
  86. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 15:37 م

    تقصد الصحابي الجليل خالدبن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه ،،،،لا حول ولا قوة الا بالله ،،، خاف ربك وشهد لك انك عالم ويش ثاني ماقال لك انك اخواني حسبي الله عليك
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  87. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    جحدر

    زارنا في الظلام يطلب سترا ***فاتضحنا بنوره في الظلام...نجيبها من هنا نجيبها من هناك بصراحة مازبطت معانا اكيد خالد بن الوليد عليه رتبة المشير
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  88. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    حس ان الكدبه ديه مش ح تعدي على خير اَل احدفها يبييه يخرب بيتك
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  89. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    حساوي

    ودي اصدق بس قويه قويه
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  90. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:16045

    قلم الحقيقه

    تجدون سارقها من أخواني هههههههه
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  91. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 15:33 م

    عبدالإله

    رؤية ليه التدليس
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  92. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 15:30 م

    يقصد الصحابي الجليل خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه !! ،لاحول ولا قوة الا بالله
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  93. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    العدوي أنتقل من الصوفية وتلقيهم عبر المنامات وتبركاتهم من شبوخهم وإدعائهم بالكرامات
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  94. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    لا تحزن

    ...متاكد ..ويش كانت رتبته...لاحولا ولا قوة الا بالله...مصر رايحه الى فين؟؟؟
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  95. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    محمد

    كارثة !
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  96. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    صبحي

    ايه ايه ايه الكلام ده
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  97. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    فهد

    هههههههه ****العقول
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  98. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 15:24 م

    نواف

    ما قالك رجعو رز السعودية هههههه
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  99. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 15:22 م

    الراصد

    سبحان مقسم العقول
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