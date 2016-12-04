بالفيديو..الداعية محمد حسان:خالد بن الوليد زارني بـ”زيه العسكري” وقالي أوصل الرسالة ديه!

صحيفة المرصد: تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مقطع فيديو محذوف من قناة الرحمة يكشف تصريحات للشيخ محمد حسان أثناء أحد دروسه وقوله إن خالد بن الوليد زاره بمسجد “التوحيد” بزيه العسكري وحين رآه الطلاب قال لهم لا تلتفتوا إلى “فأنتم بين يدي عالم”.وطالب حسان من أحد مصوري الفيديو حذف مقطع الفيديو والاقتصار فقط على الحاضرين من الطلاب.
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تعليقات ( 99 )
الى ٩٦يالطيب كانوا وهو على راسهم يستهزؤوا بالمتصوفه وبرؤياتهم على انهم يروا النبي صلى الله عليه واله وصحبه . وهل الحين يبغانا نصدقه فهمني كيف يسير
العيال كبرتكبرنا و صرنا منطقيين .. كلمنا بالعقل
الاسلام دينيوالذي فطر السماء ليحاسب كل شخص عن كل إساءة في حق الآخرين في تشيب منه الولدان ولن يظلم عند الله احد فقل او استكثر فكل نفس بما كسبتت رهينة
اليوسيسبحان الله العظيم الشيخ يقول في الرؤيا كثيراً من الناس ترى في المنام أشياء لايمكن يراها حقيقة . نصيحة للجميع لو يخصم على احدنا من حسابه البنكي لمن اغتابه كان الجميع حافظ على رصيده فلماذا التفريط حسنات
نجرالمصاريا والسوريين والجوازنة يقدسون شي اسمه عسكري خاصة المصري لما يكلم ابنه الطفل بوص يابني عاوز ابل ماموت اشوفك بالبدلة الميري
السفريوالله العالم لزيادة التفقه في الدين ومن باب التشجيع وتعليم اللطلاب توحيد غير مزور او محرف
شماليتعليق مخالف
اقول بسما جاتك بعد ام عليوي 🤔
بدربدينا بالخنبقه والتاليف والضحك ع الناس ياخي انتم ما تخافون الله والا وش قصتكم يا ***
حسبي اللههذا هم المتفلسفين السلفين كذا واحد يقول نزلت الملائكه وشافوها والثاني يقول جاه الصحابي خالد بن الوليد ومره يقول شاف النبي ايش هذا
رحيميا اخوان الشيخ يقول رؤيا يا عالم رؤيا رؤيا وليس حقيقه
عدد التعليقات:1280
ساميةمهوب شي جديد عليهم فاللعب بعواطف الناس وصنع هالة القداسة صنعتهم وهذا يهون عمن سبقه فالداعية الدعي محمد الزغبي الذي قال أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة ال 47 😂😂😂
Mohammedبالطيف ألطف بِنَا ماذا حصل لمشايخ مصر كل واحد منه يقول قول والله ماتدخل العقل حتي وان كان صادق المفروض لا يتقول بها
رحمه ⭐⭐⭐لاحول ولا قوه الا بالله عظم اجركم في عقولكم الاخوانجي بعد جبريل نزل في رابعه وسيف الله المسلول ينزل في مسجدهم ماذا بعد .......
عدد التعليقات:1280
ساميةالنمر الذهبي/ اعتقد أنه حلم في الليل///لا ب الله إلا تسذبة نهاااار 😂😂😂
الهمدانييجب عليك ايام البرد تتغطى تمام وانت نايم لا يدخل عليك احد,محمد حسان دخل عليه خالد بن الوليد بزيه العسكري وقال ياتلاميذ لا تلتفتوا انتم في خضرة عالم ذكرني في المثل اللي يقول ماحد نفسه يبيله.....؟كملوا
إمرأهلا تنسوا من سلّم على جبريل في رمضان الماضي استغفر الله وأتوب إليه
الاسلام دينيذكر اهل العلم في قوله تعالى ( لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ) أنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له وليس هناك ما يبرر للبعض غيبة الشيخ بل هي من الاعراض والحقوق التي يحاسب عليها الانسان فاحذ
سعوديوالله العظيم أني أؤمن بأن الشيخ حسان صادق وقلم الحقيقة كاذب
ابو منصورهو إيه جرى يا جدعان للمصريين؟!! الثورات عملت إيه فيهم؟! حتى شيوخهم حصلت عندهم هوجة!!الله ثبتنا بالقول ألثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
الجبيل الصناعيهيوم التفتوا على خالد بن الوليد قالهم خالد لا تلتفتوا انكم بين يدي عالم !!! يعني محمد حسان عالم اهم مني انا خالد...ههههه
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهياليته حلم في أبو فروة ولا في الثاني راعي شاي الجمر . أقلها تكون أحلامهم ورؤياهم بينهم بين.يصلحون أو يتهاوشون يصدقون بعض أو كل منهم يكذب الآخر لأنهم في الأصل جميعهم كذبان مافيه أحد أفضل من الآآآآآخر.
الرايقبارك الله فيك يا شيخ ان شاء الله تكون رؤيا خير لك وللمسلمين بنصرة الحق على الباطل بقدرة الله واسأل الله ان يهدي من استهزآ بالرؤيا .
عدد التعليقات:14426
برق الحرم((((((( الاخوان .......والعسكر_العرب))))))
جنوبية..🌻🌻بدلة عسكرية ها طيب في أي قطاع كان مرة ماتوقعتها من هذا الداعية لأن عنده علم ومتفقه في الدين مشاء الله يعجبني كلامه غريبة يطلع منه هذا الكلام الفديو ناقص يمكن حلم ويفسره أو قصة يستشهد فيها
عدد التعليقات:6109
المنتصر باللهأنا البارح لماكنت نايم شفت 112 واقفه عند الباب وفي يدها مشعاب وتهزه في وجهي وتقول يا أنا يا جفن ضب اختر بيننا بعدها صحت وبغيت انجن من شكلها يخرع تشبه غوريلا مغلوثه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
مواطن سعوديبالنسبة للفرس اللي مايعرفون اللغة العربية . الشيخ محمد حسان يقول : هي رؤيا ولم يقل بأنها وقعت .
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهبكرة بيطلع واحد من الأخوان ويقول شاف تررررررررامب أعلن اسلامه وبينتصر للأخوان ويعلق رأس الأسد على أسوار دمشق ههههههههه
عموريالسؤال دخل بزيه العسكري ما رتبته ومتى كانت الاحلام ترسم الواقع ارحمونا
الترشيحيصدق الرسول صل الله عليه وسلم في معنى الحديث ياتي اخر الزمان القابض على دينه كالقابض على جمره من التعليقات المنحرفين والمستهزئين بالدين وبأهل العلم كثير اللهم ردنا اليك ردا جميلا
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهثم بعد يأتون ويشاهدون بعد ذلك كيف أن الله لم ينصرهم على أعدائهم لأنهم لم ينتصرون على شيطانهم وكذبهم ونطقهم على لسانه.الاسلام ليس لحية طويلة وثوب قصير وانما الاسلام صدق مع الله وخشيته وعدم الكذب عليه.
عدد التعليقات:6109
المنتصر باللهمافيه أكذب من المصريين غير بتوع الحسينيات في كربلاء وقم هم من يزورهم الحسين والمهدي المختفي في السرداب وسمعت أنه ظهر ويجهز جيش لاقتحام الدول العربية والإسلامية بس ينتظر إشارة من خامنئي الله يستر علانا
عصوميالدجال لو سمعها بيموت ضحك احلى نكتة والله ضحكت
غصن اخضربارك الله فيك يا شيخنا الجليل وبارك في علمك ونفع الله بك جميع المسلمين
النمر الذهبياعتقد أنه حلم في الليل
الترشيحيالشيخ يقول في رؤيا من وين تفهمون قاتل الله كل اعداء الدين ليه التحريف والمشكله المعلقين منجرفين تعليق بدون فهم هذا هو الي اخرنا نعلق بدون مانفهم تحريف في تحريف
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهلكن هذا الكاذب على الصحابي الجليل خاف من الناس خلق الله ولم يخاف من الله سبحانه وتعالى في كذبته الكبرى حول رؤياه لخالد بين الوليد رضي الله عنه.فخشي أن يتم فضحه عندهم ولم يخشى ويعلم أن الله مطلع عليه.
REALITYمتى يركدون هالأوادم
زائر صريحلاحول ولا قوة الا بالله كل يوم طالع لنا واحد****
عدد التعليقات:6109
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد لو كان هذا الشيخ شيعي كان شاف الحسين بدل خالد بن الوليد وقال له روحي فداك بأبي أنت وأمي نحنوا نجلد في كربلاء وو
غصن اخضربارك الله فيك يا شيخنا الجليل وبارك في علمك ونفع الله بك جميع المسلمين
مع الخيلهل كان فيه بذل عسكرية؟
راكاااان****ايش الهرجه الرجل راء خالد ابن الوليد ولازم نوقف جنبه ونشجعه ؟؟؟
إستشاري صحالشيخ محمد حسان قال رأى رؤياء وليست حقيقة ، هذا شيء طبيعي كلنا نحلم في النوم ولربما رأينا أناس سبقونا بالموت .........اتوقع الناس ظنوا أن الشيخ افترى عليهم من خلال الطرح ؛
الصريحتعليق مخالف
وتلك الايام....هو قال في الرؤيا ......يعني شافه بالحلم وليس بالحقيقة ونحن نعلم اصبحت الامة عاىشة بالاحلام اكثر من الواقع و الناس تدور احلام حتى تهرب من واقعها ....
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهطيب هو ليه يقول لأحبابه ولأتباعه لاتعلمون في اللي سمعتوه مني حول الرؤيا حتى لاتفضحوني أمام المسلمين في العالم. لو كان واثق من نفسه ماهمه هذا الأمر طالما الله هو المطلع على قلبه اذا كان صادق أم كاذب.
ناقدكل يوم طالع بشي مره شاف النبي مره شاف جبريل وش سالفته هذا . اتقي الله في نفسك واحترم عقول الناس .
مفسر احلامايوه يا شيخ ايوه
راكاااانال ئيه ال بعوها ال ...هههههههههههههه روح ياشيخ ادعس ماعليك فيهم هذولي مايفهمون شيئ المهم المره الثانيه شفلنا رؤية الحجاج ابن يوسف الثقفي وسأله ماهو الحل للعراق كونه كان حاكم العراق ممكن يفتيك بالحل
البيه بشنديحاولت ارقعها بس صعبه اوي اوي ماتترقعش ***
شيعي برونزيتعليق50 مادخل الروافضفي الموضوع يانفسيه
f&rونعم فيك ياشيخ محمد حسان ( للي مايفهمون ترى قال رؤيا ) للأسف بعض العقول ماتقدر تغير فيها البزران يفهمون أكثر منهم .
الله يحفظ لنا ملكنا***ابتاع كلام
خالد مالرؤيا تبشر بخير لأهل الاسلام وخاصة أهل مصر سوف يعز الله الاسلام بأهل مصر لكن بعد تمحيص والله اعلم
ابو محمدهذي تهون مع رؤية الله جل جلاله و جبريل عليه السلام في ميدان رابعة ... !!
الثلاجه فيها مويه بسسقها مع الثلاجه أم 10 سنوات فاضيه بس فيها مويه خخخخخخخ المصريين أكذب شعب على وجه الأرض ههههههههه
راكاااانمرحوم يلي داخل القبر مدفون @@@ جان الخبر ودينا هلك التعازين ::: الله يعوض على اهلك فيك هاذا الي نقدر نقوله
بوزهراء القطيفيالشيعه الأثني عشريه هم الخطر القادم وهم خونه لدينهم وعروبتهم وسمع والطاعة للمجوس الصفويين الأيرانيين الفرس عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة الحمدلله على نعمة الإسلام والعقل لكون كثرة خزعبلاتهم
عدد التعليقات:6233
بسمهوالله مششش عارفه اقول ايه يامولانا 🙄
عدد التعليقات:1280
ساميةجزى الله الإنترنت خير الجزاء فقد فضحهم جميعا 😂😂😂
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهفحسبي الله ونعم الوكيل في كل من لبس رداء الدين واستغله لمصالحه الشخصية أو السياسية أو كذب تحت هذا الدين على نبيه أو صحابته
سوط الحقليس غريبا ما يقوله ...!!! الغريب إن لم يقل مثل هذا الكلام ... هذه طريقتهم بالضحك على البشر وباسم الدين ...!! قال تعالى : ومن الناس من يعجبك قولهم ....
زائرطيب راح اصدقك . بس ابي اعرف كيف عرفت ان هذا خالد بن الوليد !!؟؟ ليه ماهو سعد بن الوقاص او احد قاده الصحابه الافذاذ .انت عندك صوره له . السالفه كلها انه مدحك اقسم بالله انك اكبر ***احترموا عقول
عدد التعليقات:14426
برق الحرم((((((( ما بعد جبريل عليه السلام ......الا خالد ابن الوليد .... مسجد التوحيد لم يذكر اصحاب الاحزاب ان كيدهم فيه تضليل )))))))
راكاااانتعليق مخالف
lالم الحئيئه بستفزه اي رجل دين وخصوصا ا
عدد التعليقات:3054
ابن الوطنناقصه البشت و يكتمل عنده علم الغيب
سعد العبديهههه احذفها يا ابني تراها واسعه وقويه جداً ***
راكاااانسبحان الله في بعض الناس تجعل نفسها اضحوكه ( قال لاتلتفتوا فأنتم بين يدي عالم ،،،،،،،،،، الم يحضر معه شيئ لك ايها العالم الجليل مثلآ كسرة خبزآ او ابريقآ به ماء اوسلاحآ مثل المنجنيق خخخخخخخخخخخخخخخ
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهالأخونجية أنطق الله كذبهم على ألسنتهم دون أن يشعرون. فضحهم الله على رؤوس الأشهاد.فقط ليبين للناس الصادقين المؤمنين بربهم حقيقة استهتارهم بدينه ونبيه وصحابته.
ابومشعلهو قال رؤيا ولا أجد في قوله مايعاب فالرؤيا ليست وقف على احد وهي من الرحمن ولعل استدراكه لحذفها من اجل الابتعاد عن طرق الباطنية في الطرح وكي لايكون هناك فهم خاطئ عند البعض
ماجدهذي رؤية في المنام ولا فيها شي***
عبدالله كرككمهذا السيسي اللي جاك
غريبالعالم انجنت
عدد التعليقات:3054
ابن الوطنصح لسانك يا فضيلة الشيخ
بوزهراء القطيفيالشيخ حسان قال رؤيه ولم يقل حقيقه فهاذي فرصة الروافض الشيعه الأثني عشريه أمثال*** عدو الله ورسوله
راكااااناتوقع والعلم عند الله انه نام وبطنه مليانه من العشاء ومن كثر مايفكر في السيسي وفي حكم العسكر جاه السيسيى بزيه العسكري وتخيل ان خالد ابن الوليد
وهابي سابقكم من الجرائم والمهازل ترتكب باسم الدين , الى متى ؟ اتقوا الله في الاسلام يامن تدعون انكم مسلمون .
سمير نجدالداعية يقول رأيته في المنام ولم يقول في اليقظة ، و العنوان المفروض يكتب كذا .
ساريهو اساسا كان يلبس زي عسكري هذا كان القائد يعني حتى الكدبه ماجت صح
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهأبو فروة وبعثة وسمعناه وأبو فروتين شاي وجمرتين وشاهدناه وأبو ثلاث فروات ورؤياه كذبناه ولاصدقناه.
جحدرزارنا في الظلام يطلب سترا ***فاتضحنا بنوره في الظلام...نجيبها من هنا نجيبها من هناك بصراحة مازبطت معانا اكيد خالد بن الوليد عليه رتبة المشير
حساويودي اصدق بس قويه قويه
عدد التعليقات:16045
قلم الحقيقهتجدون سارقها من أخواني هههههههه
عبدالإلهرؤية ليه التدليس
لا تحزن...متاكد ..ويش كانت رتبته...لاحولا ولا قوة الا بالله...مصر رايحه الى فين؟؟؟
محمدكارثة !
صبحيايه ايه ايه الكلام ده
فهدهههههههه ****العقول
نوافما قالك رجعو رز السعودية هههههه
الراصدسبحان مقسم العقول