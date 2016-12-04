بالفيديو..الداعية محمد حسان:خالد بن الوليد زارني بـ”زيه العسكري” وقالي أوصل الرسالة ديه!

صحيفة المرصد: تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مقطع فيديو محذوف من قناة الرحمة يكشف تصريحات للشيخ محمد حسان أثناء أحد دروسه وقوله إن خالد بن الوليد زاره بمسجد “التوحيد” بزيه العسكري وحين رآه الطلاب قال لهم لا تلتفتوا إلى “فأنتم بين يدي عالم”.وطالب حسان من أحد مصوري الفيديو حذف مقطع الفيديو والاقتصار فقط على الحاضرين من الطلاب.