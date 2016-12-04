  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فرك 3 حبوب من الأسبرين على الشعر يحدث ما لا يمكن تخيله

4 ديسمبر, 2016 , 16:32 م
فرك 3 حبوب من الأسبرين على الشعر يحدث ما لا يمكن تخيله
  • 8٬909
  • 31
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قال موقع «j healthy life» فى تقرير له أن الشعر يعتمد فى نموه على الأدمة أو الجلد، وإن إضافة أو فرك 3 حبوب من الأسبرين على الشعر له الكثير من الفوائد المذهلة على شعرك حيث يعمل على نموه الشعر بشكل أزيد إلى جانب التخلص من القشرة نهائيا، ويجعل الشعر ناعما ولامعا .

وأشار التقرير إلى أن فرك 3 حبات من الأسبرين على الشعر سوف يعمل على إخفاء القشرة نهائيا من شعرك، ويصبح يشعرك أكثر بريقا ولمعانا وجاذبية، ونصح التقرير بتجربة ذلك من خلال تدليك فروة الرأس والشعر بعد غسله جيدا بحبوب الأسبرين بعد فركها عليه .

ويعتبر الأسبرين مسكنا للآلام حتى في الطب القديم، وحاليا بلغ الإستهلاك العالمي السنوي من حبوب الأسبرين حوالي 40 ألف طن سنويا في العالم، مما يجعل الأسبرين واحدا من أكثر المسكنات شيوعاً .



تعليقات ( 31 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    فريدة شوقي

    اللي يبي يحافظ على شعره يروح عيادات التجميل ياخذ إبر prp هي اللي تثبت الشعر وتزيد كثافته بدل اسبيرين وبدل شامبوهات وزيوت وخلطات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    فيفادول

    الاحمق الي جالس ع النقد لانفع فيه ولاشفع تراى مشايخنا كلهم تاج روسنا وانت واشكالك مثل من يحجب الشمس بغربال فلاتتعب نفسك ولاتوزع حسناتك ع اعدائدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 19:33 م

    الجامي

    شكل سوق قلم ***انكسر ليس له شغل ولامشغل مسنتر ع النت قم شف شغله تظفك عن خرابيطك والله ماسال عنك احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 19:22 م

    ماء الأرز.. سر نقاء وشباب البشرة

    ابد نام بالمطبخ عند الثلاجة مرة وحدة 🙃🤔🤗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 18:54 م

    💎🎀سُندُس

    أقول اها بس لايكثر ، تغذية الشعر من الداخل يعني يعتمد ع نوعية الأكل أما بالنسبة للخرابيط الخارجية مؤقتة وبعد فترة يرجع الشعر لطبيعته ونفس الكلام ينطبق ع البشرة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  6. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 18:54 م

    الحمدلله اني اصلع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 18:39 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    منتصر افلي شعرك اخاف فيه قمل ههههه شعرك كثير صح ههههه امزح امزح يقولون اللي يدهن شعره ببول الإبل يكثر ويطول بس يجيب قمل 😂 امزح ترى 🌷🌷
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 18:35 م

    حمد

    الله يستر يجيك **** شاي الجمر ويقول هذه حبوب مخدرات مثل حبوب شاي الجمر سيء الذكر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 18:19 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    ياخرطي بس كلام فاضي الحربم يشروهً الحين بعد البيض والطماطم هلى الشعر ناقص جبنه ويصير راسها لحسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 18:06 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    اشوف كاثرة الدعاية للاسبرين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    سالم بن محماس

    قلم ،، شكلك بياع شاي على الجمر وكلام الشيخ عور قلبك وبديت تخسر ،بس مايهم، بع قهوة بالفرن والغاز الطبيعي تراها اربح واكسب من الشاي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  12. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    المنتصر امسسسسح من قاموسك عبارة اللي على راسه بطحا يحسسس علاها ...ماااااااااش ماتناسبك لان حتى البطحا بتزلق 😂فقول شي يقنعنا بعدين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    هههههههه خايف من صورتك يتخيلونها ناس عادي عادي لازم يقبلونك بعلاتك لا تحزززن 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 17:24 م

    مجبر رجل القعسي

    يقولون الاجداد كانوا بسنعملون خثي البقره الطازج يعني حار لتو نازل من البقره حطه على راسك ويخفف الصداع ويطول الشعر ويعطيه لمعان لامثيل له
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    شركات تعرف كيف تبيع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه إني والحمد لله لا أدخن ولا اقرع عساك ***يا بسمه ليش اقرع وادخن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل هذا من شأن الأسبرين هههههههههاااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    ايوا صح صدقنا ماء زمزم لانه مجاناً وفيه بركه يمكن تتوقع يحل مشكلة القرع المستشري فيك بلا حسد بلا بطيخ هههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 17:11 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    هههههه يقطع بليسك والله علي رأس مايحتاج حبوب اغسله في ماء زمزم والحمد لله عن الحسديات أمثال شيهانه ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 17:10 م

    المزن

    🌸كلام فاضي ممكن نجح معهم عشان الحمض اللي فيه يعالج القشرة! والأفضل استخدام الخل الأبيض المخفف بتدليك الشعر بعد غسله بالشامبو للقضاء على القشرة خصوصاً في فصل الشتاء بسبب استخدام المياه الدافئة 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    هههههه يقطع بليسك والله علي رأس مايحتاج حبوب اغسله في ماء زمزم والحمد لله عن الحسديات أمثال شيهانه ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    ممنوع دخول الٌقرع للخبر يلا توكل يالمنتصر على خبر رفع اسعار التدخين حاسه بيناسبك هههههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  22. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    ههههههههههههه واعذاب حبوب الأسبرين من ريحة شعر بعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه قصدي اسبرين على شعره خخخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    المنتصر // شكلك اقرع علشان كذا ماتؤمن باللي جاي بالخبر وتحاول تشوش علانا 😜😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    3حبوب اسبرين أو إللي عليها اقواس كلها مجربه ونفس النتيجة هههههه ذلحين تختفي الحبوب من الصيدليات ويمكن دعايه يابسمه لا تطبلين لهم إذا رأسك فاركته في حبوب بنادول هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 16:50 م

    قصيمي

    لاتتوهقون تراه كذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    ناقد

    فيه شامبو بالصيدليه اسمه*** نفس التركيبة ،،، نفس الاسبرين بالضبط جربوه جدا مفيد للقشره .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:16047

    قلم الحقيقه

    الله يستر يجيك شيخ شاي الجمر ويقول هذه حبوب مخدرات مثل حبوب شاي الجمر سيء الذكر .
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  28. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 16:42 م

    مدري

    المراءة التي ترغب ان يطول شعرها فعبس الابل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:15271

    هيفاء @

    الحمدالله على نعمة العقل. لاتصدقونهم الناعم ناعم والخشن خشن. 😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  30. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 16:38 م

    آسبرين علاج فعال للصداع ومنع تجلط الدم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 16:36 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    صحيح كثير مٌجربينه ونتائجه مٌذهله .!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم