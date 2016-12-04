فرك 3 حبوب من الأسبرين على الشعر يحدث ما لا يمكن تخيله

صحيفة المرصد:قال موقع «j healthy life» فى تقرير له أن الشعر يعتمد فى نموه على الأدمة أو الجلد، وإن إضافة أو فرك 3 حبوب من الأسبرين على الشعر له الكثير من الفوائد المذهلة على شعرك حيث يعمل على نموه الشعر بشكل أزيد إلى جانب التخلص من القشرة نهائيا، ويجعل الشعر ناعما ولامعا .
وأشار التقرير إلى أن فرك 3 حبات من الأسبرين على الشعر سوف يعمل على إخفاء القشرة نهائيا من شعرك، ويصبح يشعرك أكثر بريقا ولمعانا وجاذبية، ونصح التقرير بتجربة ذلك من خلال تدليك فروة الرأس والشعر بعد غسله جيدا بحبوب الأسبرين بعد فركها عليه .
ويعتبر الأسبرين مسكنا للآلام حتى في الطب القديم، وحاليا بلغ الإستهلاك العالمي السنوي من حبوب الأسبرين حوالي 40 ألف طن سنويا في العالم، مما يجعل الأسبرين واحدا من أكثر المسكنات شيوعاً .
تعليقات ( 31 )
فريدة شوقياللي يبي يحافظ على شعره يروح عيادات التجميل ياخذ إبر prp هي اللي تثبت الشعر وتزيد كثافته بدل اسبيرين وبدل شامبوهات وزيوت وخلطات
فيفادولالاحمق الي جالس ع النقد لانفع فيه ولاشفع تراى مشايخنا كلهم تاج روسنا وانت واشكالك مثل من يحجب الشمس بغربال فلاتتعب نفسك ولاتوزع حسناتك ع اعدائدك
الجاميشكل سوق قلم ***انكسر ليس له شغل ولامشغل مسنتر ع النت قم شف شغله تظفك عن خرابيطك والله ماسال عنك احد
ماء الأرز.. سر نقاء وشباب البشرةابد نام بالمطبخ عند الثلاجة مرة وحدة 🙃🤔🤗
💎🎀سُندُسأقول اها بس لايكثر ، تغذية الشعر من الداخل يعني يعتمد ع نوعية الأكل أما بالنسبة للخرابيط الخارجية مؤقتة وبعد فترة يرجع الشعر لطبيعته ونفس الكلام ينطبق ع البشرة.
💎💛عــــهــــــود💛💎منتصر افلي شعرك اخاف فيه قمل ههههه شعرك كثير صح ههههه امزح امزح يقولون اللي يدهن شعره ببول الإبل يكثر ويطول بس يجيب قمل 😂 امزح ترى 🌷🌷
حمدالله يستر يجيك **** شاي الجمر ويقول هذه حبوب مخدرات مثل حبوب شاي الجمر سيء الذكر .
عُـــــــــمـــــــــرياخرطي بس كلام فاضي الحربم يشروهً الحين بعد البيض والطماطم هلى الشعر ناقص جبنه ويصير راسها لحسه
💎💛عــــهــــــود💛💎اشوف كاثرة الدعاية للاسبرين .
سالم بن محماسقلم ،، شكلك بياع شاي على الجمر وكلام الشيخ عور قلبك وبديت تخسر ،بس مايهم، بع قهوة بالفرن والغاز الطبيعي تراها اربح واكسب من الشاي
عدد التعليقات:6233
بسمهالمنتصر امسسسسح من قاموسك عبارة اللي على راسه بطحا يحسسس علاها ...ماااااااااش ماتناسبك لان حتى البطحا بتزلق 😂فقول شي يقنعنا بعدين .
عدد التعليقات:6233
بسمههههههههه خايف من صورتك يتخيلونها ناس عادي عادي لازم يقبلونك بعلاتك لا تحزززن 😂
مجبر رجل القعسييقولون الاجداد كانوا بسنعملون خثي البقره الطازج يعني حار لتو نازل من البقره حطه على راسك ويخفف الصداع ويطول الشعر ويعطيه لمعان لامثيل له
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه إني والحمد لله لا أدخن ولا اقرع عساك ***يا بسمه ليش اقرع وادخن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل هذا من شأن الأسبرين هههههههههاااي
عدد التعليقات:6233
بسمهايوا صح صدقنا ماء زمزم لانه مجاناً وفيه بركه يمكن تتوقع يحل مشكلة القرع المستشري فيك بلا حسد بلا بطيخ هههههههه
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللههههههه يقطع بليسك والله علي رأس مايحتاج حبوب اغسله في ماء زمزم والحمد لله عن الحسديات أمثال شيهانه ههههههههه
المزن🌸كلام فاضي ممكن نجح معهم عشان الحمض اللي فيه يعالج القشرة! والأفضل استخدام الخل الأبيض المخفف بتدليك الشعر بعد غسله بالشامبو للقضاء على القشرة خصوصاً في فصل الشتاء بسبب استخدام المياه الدافئة 🌸
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللههههههه يقطع بليسك والله علي رأس مايحتاج حبوب اغسله في ماء زمزم والحمد لله عن الحسديات أمثال شيهانه ههههههههه
عدد التعليقات:6233
بسمهممنوع دخول الٌقرع للخبر يلا توكل يالمنتصر على خبر رفع اسعار التدخين حاسه بيناسبك هههههههههههه
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللهههههههههههههه واعذاب حبوب الأسبرين من ريحة شعر بعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه قصدي اسبرين على شعره خخخخخخخخ
عدد التعليقات:6233
بسمهالمنتصر // شكلك اقرع علشان كذا ماتؤمن باللي جاي بالخبر وتحاول تشوش علانا 😜😂😂😂
عدد التعليقات:6113
المنتصر بالله3حبوب اسبرين أو إللي عليها اقواس كلها مجربه ونفس النتيجة هههههه ذلحين تختفي الحبوب من الصيدليات ويمكن دعايه يابسمه لا تطبلين لهم إذا رأسك فاركته في حبوب بنادول هههههه
قصيميلاتتوهقون تراه كذب
ناقدفيه شامبو بالصيدليه اسمه*** نفس التركيبة ،،، نفس الاسبرين بالضبط جربوه جدا مفيد للقشره .
عدد التعليقات:16047
قلم الحقيقهالله يستر يجيك شيخ شاي الجمر ويقول هذه حبوب مخدرات مثل حبوب شاي الجمر سيء الذكر .
مدريالمراءة التي ترغب ان يطول شعرها فعبس الابل
عدد التعليقات:15271
هيفاء @الحمدالله على نعمة العقل. لاتصدقونهم الناعم ناعم والخشن خشن. 😂😂😂😂😂😂
عدد التعليقات:6233
بسمهصحيح كثير مٌجربينه ونتائجه مٌذهله .!