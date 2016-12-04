فرك 3 حبوب من الأسبرين على الشعر يحدث ما لا يمكن تخيله

صحيفة المرصد:قال موقع «j healthy life» فى تقرير له أن الشعر يعتمد فى نموه على الأدمة أو الجلد، وإن إضافة أو فرك 3 حبوب من الأسبرين على الشعر له الكثير من الفوائد المذهلة على شعرك حيث يعمل على نموه الشعر بشكل أزيد إلى جانب التخلص من القشرة نهائيا، ويجعل الشعر ناعما ولامعا .

وأشار التقرير إلى أن فرك 3 حبات من الأسبرين على الشعر سوف يعمل على إخفاء القشرة نهائيا من شعرك، ويصبح يشعرك أكثر بريقا ولمعانا وجاذبية، ونصح التقرير بتجربة ذلك من خلال تدليك فروة الرأس والشعر بعد غسله جيدا بحبوب الأسبرين بعد فركها عليه .

ويعتبر الأسبرين مسكنا للآلام حتى في الطب القديم، وحاليا بلغ الإستهلاك العالمي السنوي من حبوب الأسبرين حوالي 40 ألف طن سنويا في العالم، مما يجعل الأسبرين واحدا من أكثر المسكنات شيوعاً .