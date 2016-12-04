بالفيديو: ماذا قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد في أول يوم عمل له!

صحيفة المرصد: ألقى الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد، أولى كلماته بعد تسلمه منصبه الجديد، خلال فعاليات منتدى تطوير القطاع غير الربحي، المنعقد خلال الفترة من 3 – 6 ديسمبر.

وقال الغفيص إن “الوزارة ستكون داعمة بالرجال والوقت والمال لتنفيذ نتائج منتدى فعاليات تطوير القطاع غير الربحي على أرض الواقع وتحقيق نتائجه فعلياً في القريب العاجل”. وطالب المنظمين للمنتدى تشكيل لجنة لمتابعة تفعيل نتائج فعالياته، ورصد نتائجها المتحققة ليستفيد منها كل محتاج لها ولزرع هذه الثقافة التطوعية في المجتمع- حسب قوله.

وأدى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد القسم، السبت الماضي، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الأمر الملكي بتعيينه خلفاً لمفرج الحقبانين الوزير السابق.