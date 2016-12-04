وزير خارجية جيبوتي يكشف عن إنشاء قاعدة بحرية سعودية في بلاده

صحيفة المرصد: كشف محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، عن أنه يجري التعاون مع المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية سعودية في السواحل الجيبوتية، مضيفًا أنه جار العمل الآن على إنهاء بعض الأمور الفنية المتعلقة بذلك.

وفي حواره لـ”الشرق الأوسط” أكد يوسف، أن بلاده شجعت أن يكون للمملكة ولأي دولة عربية وجود عسكري في جيبوتي، نظرًا لما تشهده المنطقة من اضطرابات، مشيرًا إلى أن مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا الزيارات خلال الفترة الماضية٬ وتم وضع مسودة مشروع اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي٬ ولا يزال قيد الدراسة.

وتوقع وزير خارجية جيبوتي، أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في القريب العاجل، خاصة أن قادة عسكريين سعوديين قاموا بزيارات استكشافية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي ستستضيف القاعدة البحرية المزمعة٬ وتم تحديد بعض المواقع في الساحل الجيبوتي لاستضافة هذه القاعدة.