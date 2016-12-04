صحيفة المرصد: كشف محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، عن أنه يجري التعاون مع المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية سعودية في السواحل الجيبوتية، مضيفًا أنه جار العمل الآن على إنهاء بعض الأمور الفنية المتعلقة بذلك.
وفي حواره لـ”الشرق الأوسط” أكد يوسف، أن بلاده شجعت أن يكون للمملكة ولأي دولة عربية وجود عسكري في جيبوتي، نظرًا لما تشهده المنطقة من اضطرابات، مشيرًا إلى أن مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا الزيارات خلال الفترة الماضية٬ وتم وضع مسودة مشروع اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي٬ ولا يزال قيد الدراسة.
وتوقع وزير خارجية جيبوتي، أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في القريب العاجل، خاصة أن قادة عسكريين سعوديين قاموا بزيارات استكشافية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي ستستضيف القاعدة البحرية المزمعة٬ وتم تحديد بعض المواقع في الساحل الجيبوتي لاستضافة هذه القاعدة.
وزير خارجية جيبوتي يكشف عن إنشاء قاعدة بحرية سعودية في بلاده
صحيفة المرصد: كشف محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، عن أنه يجري التعاون مع المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية سعودية في السواحل الجيبوتية، مضيفًا أنه جار العمل الآن على إنهاء بعض الأمور الفنية المتعلقة بذلك.
تعليقات ( 13 )
الحقبانيعلم دائم عزك يوطن مرحبا في كل مكان سعودي علم
الحقبانيعلم دائم عزك يوطن مرحبا في كل مكان سعودي علم
REALITYفي الإتجاه الصحيح 100%
احمد باشقاعدة عسكرية في القرن الافريقي..وقاعدة في صعدة🌁🌁
الهاشميهذا الكلام البي يثلح الصدر وياليت تمتد للصومال والدول المطله ع البحر الاحمر وخليح عدن وبحر العرب
محمدادفعو ضرايب الخدمات
عليالملك سلمان الله يحفظك ويمدك بالصحة والعافبة ويجعل نصر المسلمين على يديك
مخضرمقرار رائع نحتاج للتواجد في القرن الافريقي بتواجدنا في جيبوتي
عبدالعزيز//تعليق مخالف
علي. العمريفي المُكلا. او حضرموات. افضل.
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريكذلك نتمنى قاعدة بحرية على بحر العرب من جهة المكلا في اليمن
رحمه ⭐⭐⭐بعد توفيق الله وعنايته ثم بسواعد ابطالنا جنود الخير جنود المملكه سنحمي عرين الاسلام ومهبط الوحي منبع الرساله ومدينه الحبيب محمد ......يا اخوانجي ويا ايراني لا تقرب دار سلمان تراها تنقص يدك
عدد التعليقات:14441
برق الحرم(((((( المملكة .......عظمى ........ وحرة .... وأبيه ))))))