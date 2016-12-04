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وزير خارجية جيبوتي يكشف عن إنشاء قاعدة بحرية سعودية في بلاده

4 ديسمبر, 2016 , 16:28 م
وزير خارجية جيبوتي يكشف عن إنشاء قاعدة بحرية سعودية في بلاده
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صحيفة المرصد: كشف محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، عن أنه يجري التعاون مع المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية سعودية في السواحل الجيبوتية، مضيفًا أنه جار العمل الآن على إنهاء بعض الأمور الفنية المتعلقة بذلك.
وفي حواره لـ”الشرق الأوسط” أكد يوسف، أن بلاده شجعت أن يكون للمملكة ولأي دولة عربية وجود عسكري في جيبوتي، نظرًا لما تشهده المنطقة من اضطرابات، مشيرًا إلى أن مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا الزيارات خلال الفترة الماضية٬ وتم وضع مسودة مشروع اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي٬ ولا يزال قيد الدراسة.
وتوقع وزير خارجية جيبوتي، أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في القريب العاجل، خاصة أن قادة عسكريين سعوديين قاموا بزيارات استكشافية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي ستستضيف القاعدة البحرية المزمعة٬ وتم تحديد بعض المواقع في الساحل الجيبوتي لاستضافة هذه القاعدة.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    الحقباني

    علم دائم عزك يوطن مرحبا في كل مكان سعودي علم
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  2. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    الحقباني

    علم دائم عزك يوطن مرحبا في كل مكان سعودي علم
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  3. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    REALITY

    في الإتجاه الصحيح 100%
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  4. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    احمد باش

    قاعدة عسكرية في القرن الافريقي..وقاعدة في صعدة🌁🌁
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  5. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 18:59 م

    الهاشمي

    هذا الكلام البي يثلح الصدر وياليت تمتد للصومال والدول المطله ع البحر الاحمر وخليح عدن وبحر العرب
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  6. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 18:50 م

    محمد

    ادفعو ضرايب الخدمات
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  7. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 18:03 م

    علي

    الملك سلمان الله يحفظك ويمدك بالصحة والعافبة ويجعل نصر المسلمين على يديك
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  8. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 17:54 م

    مخضرم

    قرار رائع نحتاج للتواجد في القرن الافريقي بتواجدنا في جيبوتي
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  9. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    عبدالعزيز//

    تعليق مخالف
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  10. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 17:22 م

    علي. العمري

    في المُكلا. او حضرموات. افضل.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  11. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    كذلك نتمنى قاعدة بحرية على بحر العرب من جهة المكلا في اليمن
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  12. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 16:55 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    بعد توفيق الله وعنايته ثم بسواعد ابطالنا جنود الخير جنود المملكه سنحمي عرين الاسلام ومهبط الوحي منبع الرساله ومدينه الحبيب محمد ......يا اخوانجي ويا ايراني لا تقرب دار سلمان تراها تنقص يدك
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  13. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    (((((( المملكة .......عظمى ........ وحرة .... وأبيه ))))))
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