  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الأمير متعب بن عبدالله يقلد ” فيصل بن لبده” رتبته الجديدة

4 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
الأمير متعب بن عبدالله يقلد ” فيصل بن لبده” رتبته الجديدة
  • 3٬961
  • 21
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :قلّد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, في مكتب سموّه بالوزارة اليوم، معالي الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة فريق أول .
وهنأ سموه، بن لبده بهذه المناسبة، سائلاً الله – عز وجل – أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
من جانبه أعرب الفريق أول فيصل بن لبده عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجمـيع القوات العسكرية – حفظه الله – على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على دعم سموه الدائم، مبدياً اعتزازه بهذه الثقة الغالية.
حضر التقليد معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري, ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ورؤساء الهيئات العسكرية.



تعليقات ( 21 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 20:47 م

    أم طلال

    لا للعنصريه القبليه لا للمناطقيه لا للطائفيه كلنا شعب واحد مسلم موحد بالله وسنة رسوله ونعيش فوق أرض وحده وتحت حكم واحد بقيادة سيدي وتاج راسي الملك البطل / سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 20:23 م

    فيصل بن لبده القحطاني

    عندما قام اذناب الفرس بالمظاهرة في بيت الله الحرام وقتل الحجاج وقتل العسكر . وفيصل بن لبده وقتها مقدم ( اخذ رشاشه وقال خلجة ام الاش وأعطى امر بقتل المجوس ( وكان هو السبب بعد الله في ردع المجوس .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  3. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    تعليق 18 فهد العنزي

    ماعليك زود ونعم بك وبعنزه عيال وائل . ويستاهل سعادة الفريق اول فيصل بن لبده القحطاني . والترقية من يد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني حفظه الله وسام على صدر كل مواطن .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  4. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 19:06 م

    فهد العنزي

    أشهر من نار على علم ونعم ببن لبدة خلجت أم اللاش ونعم بالقحاطين ونسلهم ولاتهون باقي قبايل وحاضرة العرب ، ويستاهل الترقيه ومافعلت يمناه لاينساها الإيرانيين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  5. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 18:55 م

    محمد القحطاني

    اكثروا من الاستغفار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 18:53 م

    البيروقراطي

    كانو الفرس بيتمادون لولا ابن لبده واخوياه عطوهم دش جماعي واسقطو الفرس الاول وراء الثاني وعرفو ان الله حق وهذي مشهورة قصتها عام 87واتذكر احداثها ونا صغير وكنا ساكنين قريب من الحرم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  7. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 18:47 م

    ابوترباس

    الف مبروك الله يطول عمر هذا الشجاع اللي ادب المجوس عام ١٤٠٧
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  8. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 18:45 م

    عبدالعزيز --

    ونعم ببن لبدة***
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  9. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 18:45 م

    💎🎀سُندُس

    تستااااهل ي "الضرغام" تحياتي وأمنياتي لك بالتوفيق🌹✌️ وتحياتي وتقديري لأبطالنا الأشاوس ف جميع القطاعات العسكرية ولكل فرد مخلص من ابناء الوطن🇸🇦🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 18:41 م

    عفاف اللحياني

    حفظكم رب العزه ولجلاله يارجال القوات البريه الملكيه السعوديه أنتم تاج على رؤوس الشعب السعودي المخلص جميعنى نحبكم وندعو لكم أن الله ينصركم على أعداء الوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 18:31 م

    هذا بن لبده وحش من وحوش الحرس

    للي مايعرفه ضابط في الحرس الوطني السعودي ووحش من وحوشه رد الفرس من دخول الحرم ولعلم من يهمه هذا الموضوع كل ضابط بالحرس الوطني مثله يعني لا يكثر يامن تسؤل له نفسه العبث بأمن الوطن
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  12. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 18:16 م

    مع زاتك

    يستاهل الترقيه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  13. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 18:05 م

    اين تعليق خنبوقه ورخمه وسويميه مالي اراهم من الغائبين بتهنئة الصقر بن لبده اللذي اذاق المجوس الأحزان اخرجوا من جحوركم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  14. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 17:45 م

    مواطن غيور

    انشاءالله يصررئيس الجهازالعسكري يستاهل
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  15. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 17:31 م

    زائر صريح

    يستاهل الله يوفقنا وياه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  16. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 17:24 م

    شمالي

    ابن لبده يعرفونه المجوس زين ادبهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  17. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 17:16 م

    KSA

    يستاهل ابن لبدة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 17:15 م

    ابو جلمبوو

    وشلون رتبة بن لبدة اعلى من رتبة رئيس الجهاز العسكري؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 17:15 م

    زكي باشاء

    تستاهل والله اذكر يوم 7 -9- 1407 يوم تاريخي خل المجوس زي الجراد اعطاهم امر وشغلو ارشاشات عيار 30 مم علي المجوس ايام الشيطان الااكبر العنة الله الخميني وبعدها صار زي الكلاب الجربانه لاحشود وتعليق صور
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  20. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    كيف الحال

    يستاهل ويستاهل ويستاهل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    لله دره من رجل

    لمن لا يعرف الشهم بن لبده فهو من اوقف بالقوة مجزرة الحرس الثوري في مكة المكرمة لموسم حج 1987 وهو من اخمد الثورة في البحرين بعد ان اعتصم اذناب ايران في ميدان اللؤلؤة فأمر بإزالة الدوار فتفرق الخونة
    لا يعجبني(2) اعجبني(11)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم