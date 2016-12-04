صحيفة المرصد :قلّد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, في مكتب سموّه بالوزارة اليوم، معالي الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة فريق أول .
وهنأ سموه، بن لبده بهذه المناسبة، سائلاً الله – عز وجل – أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
من جانبه أعرب الفريق أول فيصل بن لبده عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجمـيع القوات العسكرية – حفظه الله – على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على دعم سموه الدائم، مبدياً اعتزازه بهذه الثقة الغالية.
حضر التقليد معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري, ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ورؤساء الهيئات العسكرية.
الأمير متعب بن عبدالله يقلد ” فيصل بن لبده” رتبته الجديدة
صحيفة المرصد :قلّد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, في مكتب سموّه بالوزارة اليوم، معالي الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة فريق أول .
تعليقات ( 21 )
أم طلاللا للعنصريه القبليه لا للمناطقيه لا للطائفيه كلنا شعب واحد مسلم موحد بالله وسنة رسوله ونعيش فوق أرض وحده وتحت حكم واحد بقيادة سيدي وتاج راسي الملك البطل / سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه
فيصل بن لبده القحطانيعندما قام اذناب الفرس بالمظاهرة في بيت الله الحرام وقتل الحجاج وقتل العسكر . وفيصل بن لبده وقتها مقدم ( اخذ رشاشه وقال خلجة ام الاش وأعطى امر بقتل المجوس ( وكان هو السبب بعد الله في ردع المجوس .
تعليق 18 فهد العنزيماعليك زود ونعم بك وبعنزه عيال وائل . ويستاهل سعادة الفريق اول فيصل بن لبده القحطاني . والترقية من يد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني حفظه الله وسام على صدر كل مواطن .
فهد العنزيأشهر من نار على علم ونعم ببن لبدة خلجت أم اللاش ونعم بالقحاطين ونسلهم ولاتهون باقي قبايل وحاضرة العرب ، ويستاهل الترقيه ومافعلت يمناه لاينساها الإيرانيين
محمد القحطانياكثروا من الاستغفار
البيروقراطيكانو الفرس بيتمادون لولا ابن لبده واخوياه عطوهم دش جماعي واسقطو الفرس الاول وراء الثاني وعرفو ان الله حق وهذي مشهورة قصتها عام 87واتذكر احداثها ونا صغير وكنا ساكنين قريب من الحرم
ابوترباسالف مبروك الله يطول عمر هذا الشجاع اللي ادب المجوس عام ١٤٠٧
عبدالعزيز --ونعم ببن لبدة***
💎🎀سُندُستستااااهل ي "الضرغام" تحياتي وأمنياتي لك بالتوفيق🌹✌️ وتحياتي وتقديري لأبطالنا الأشاوس ف جميع القطاعات العسكرية ولكل فرد مخلص من ابناء الوطن🇸🇦🌹
عفاف اللحيانيحفظكم رب العزه ولجلاله يارجال القوات البريه الملكيه السعوديه أنتم تاج على رؤوس الشعب السعودي المخلص جميعنى نحبكم وندعو لكم أن الله ينصركم على أعداء الوطن
هذا بن لبده وحش من وحوش الحرسللي مايعرفه ضابط في الحرس الوطني السعودي ووحش من وحوشه رد الفرس من دخول الحرم ولعلم من يهمه هذا الموضوع كل ضابط بالحرس الوطني مثله يعني لا يكثر يامن تسؤل له نفسه العبث بأمن الوطن
مع زاتكيستاهل الترقيه.
مواطن غيورانشاءالله يصررئيس الجهازالعسكري يستاهل
زائر صريحيستاهل الله يوفقنا وياه
شماليابن لبده يعرفونه المجوس زين ادبهم
KSAيستاهل ابن لبدة
ابو جلمبوووشلون رتبة بن لبدة اعلى من رتبة رئيس الجهاز العسكري؟
زكي باشاءتستاهل والله اذكر يوم 7 -9- 1407 يوم تاريخي خل المجوس زي الجراد اعطاهم امر وشغلو ارشاشات عيار 30 مم علي المجوس ايام الشيطان الااكبر العنة الله الخميني وبعدها صار زي الكلاب الجربانه لاحشود وتعليق صور
كيف الحاليستاهل ويستاهل ويستاهل
لله دره من رجللمن لا يعرف الشهم بن لبده فهو من اوقف بالقوة مجزرة الحرس الثوري في مكة المكرمة لموسم حج 1987 وهو من اخمد الثورة في البحرين بعد ان اعتصم اذناب ايران في ميدان اللؤلؤة فأمر بإزالة الدوار فتفرق الخونة