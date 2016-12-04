بالصور: خادم الحرمين يشرف حفل مهرجان زايد التراثي

صحيفة المرصد:شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم مهرجان زايد التراثي بدولة الإمارات.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان بمنطقة الوثبة في إمارة أبو ظبي كان في استقباله ـ رعاه الله ـ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات .