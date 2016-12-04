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بالصور: خادم الحرمين يشرف حفل مهرجان زايد التراثي

4 ديسمبر, 2016 , 17:23 م
بالصور: خادم الحرمين يشرف حفل مهرجان زايد التراثي
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صحيفة المرصد:شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم مهرجان زايد التراثي بدولة الإمارات.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان بمنطقة الوثبة في إمارة أبو ظبي كان في استقباله ـ رعاه الله ـ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات .

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تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 20:43 م

    عبدالعزيز//

    يالله حي الامارات واهلها اهل طيب ووفاء حفظ الله حكامنا
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  2. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    الريم

    والله لو اوصف لكم فرحتنا اليوم بزيارة الملك يطولي بعمره لمنطقتنا ما اوفي حقها ..... صغار وكبار الكل استانس بشوفة ملك القلوب ومهرجان زايد نور بزيارته ( اعشقه وربي )
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  3. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 18:40 م

    آسر

    أهل الإمارات الحبيبة أهل الكرم والأصالة أشقاء أوفياء عزهم عزنا ،،، أقرب وأحب بلد إلى قلوب السعوديين ،، أجمل التهانى بعيد الإتحاد ودام عزكم ياعيال زايد 🇸🇦🇦🇪
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  4. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    ((((((((الله يا دار _زايد كيف محلاها........يا ناس حلوه وقلبي مغرم فيها .......كن القمر يوم يظهر من محياها......هي غاية الحسن يسلم كف بانيه )))))))
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  5. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 18:15 م

    اماراتي

    نشوفك يا سلمان زايد وانت كرمك زايد
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  6. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 18:15 م

    اماراتي

    اسفرت وانورت الامارات بقدومك يا بوفهد المملكه وغطت ابراجها علمها وكل الاماراتيين بقدومك افرحوا واستبشروا يا صاحب الطله البهيه
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  7. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:748

    نصوح

    ونعم في اخوان زايد .. الله يحفظ البلدين الشقيقين ويديم نعمة الامن والامان فيهم
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  8. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 18:11 م

    رحمه

    يا حظنا فيكم يالامراات يا احسن جار الجار الحسن مش اي جار عزنا عزكم ...***
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  9. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 17:57 م

    [email protected]

    اللهم احفظ السعوديه والامارات وجميع دول الخليج واتم نعمة التعاون بيننا
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  10. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    يا روعه الصور واللقاء والاخاء
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