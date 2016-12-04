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بالفيديو.. الملك يتفاعل مع الأهازيج الإماراتية وتصفيق حار من الحضور

4 ديسمبر, 2016 , 18:31 م
بالفيديو.. الملك يتفاعل مع الأهازيج الإماراتية وتصفيق حار من الحضور
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صحيفة المرصد: تفاعل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الأهازيج الإماراتية المرحبة بحضوره فعاليات مهرجان زايد التراثي، وبدا واضحًا خلال الفيديوهات التي تناقلها متابعون فيما بينهم، أن الملك سعيد بما يراه من مشاهد، حيث لوح بيديه مشيرًا إلى من يقوم بتلك العروض من أبناء الإمارات الشقيقة.

وتبادل الملك أحاديث جانبية مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واللذين كان يجلسان بجواره، وتفاعل الجميع مع أنشودة رحبت بالملك في ضيافة البيت الإماراتي.

وفي أحد المقاطع، ظهر الملك وهو يحاول الوصول إلى منصة الاحتفال، وجميع من حوله يصفقون له تصفيقًا حارًا، وهو شكل يظهر مدى الحفاوة البالغة التي يوليها الإماراتيون للملك والوفد المرافق معه.

وبدأ الملك سلمان جولته الخليجية، أمس السبت، وذلك عندما توجه إلى الإمارات الشقيقة في زيارة تقوده أيضًا إلى كل من “قطر والبحرين والكويت”.

 



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 20:52 م

    الحقيقه

    هذا هو شعب الامارات والنعم 1000
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  2. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 20:48 م

    الصقر

    اللهم احفظ ملكنا سلمان وأطل في عمره على طاعتك يا حفيظ يارحمن .. اللهم أسعد قلبه .. اللهم أعز شعب السعودية بالإسلام واحفظهم .. اللهم احفظ شيوخ الإمارات وشعبها .. أشهد أن عزّكم عزّنا ..
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  3. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 20:37 م

    عبدالعزيز//

    ماتوا الاذناب وخونة الاوطان انها لحمه واخاء ومصير واحد فحفظ الله سلمان وحكام الخليج
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  4. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:11854

    إنسان منصف

    حفظ الله ،،،،، خادم الحرمين،،،،،الملك سلمان،،،،،يارب العالمين
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  5. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    استغفر الله العظيم بس واحد يقول عثمان جدي وواحد يقول خالد بن الوليد زارني ...خذ الجديد كل الصحابه اجداده😂😂😂😂😂😂
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  6. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    مليكنا لما سمع اسم السعوديه رقص فؤاده طربا وعشقا وولهاناااااااااااااا
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  7. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:382

    الديدحان

    اللهم بارك بحكامنا واعنهم على تطبيق الحق . فليذهب كل ليبرالي وعلماني واخونجي ومجوسي وارهابي للجحيم .
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  8. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    اسمرعبر

    اخواننا شعب الإمارات وقطر والكويت والبحرين حفظكم الرحمن وادام الله جمعتنا ومحبتنا وأطال في اعمار حكامنا ولتبقى الخليج موحدة على كلمة ويدٍ واحدة . وبيض الله وجيهكم على حسن الظيافة والحفاوة لسلمان الحزم
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  9. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    ابوبنيان

    الله يحفظ حكام الجزيرة ****
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  10. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    العماد رشدي

    يا حيآ الله ذا الوجه يا أبو فهد
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  11. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 19:13 م

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    السعودية والإمارات وجميع دول المجلس جسد واحد وإن شاء الله تتحقق أمنيات المواطنين الخليجيين قريباً ويتم الاتحاد 🇴🇲 🇰🇼 🇧🇭 🇸🇦 🇦🇪 🇶🇦
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  12. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    جتوبي 2016

    حفظ الله ملكنا وادام عزه ونصر بلادنا
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  13. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 18:46 م

    معلم متقاعد

    الله يوحدكم ويجمع شملكم وينصركم ويخذل عدوكم . الوحدة الوحدة ... الوحدة يا أبنائي .
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  14. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 18:38 م

    المهاجر13

    الله يديم الاخوه والسعاده بينهم الله المستعان
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