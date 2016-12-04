بالفيديو.. الملك يتفاعل مع الأهازيج الإماراتية وتصفيق حار من الحضور

صحيفة المرصد: تفاعل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الأهازيج الإماراتية المرحبة بحضوره فعاليات مهرجان زايد التراثي، وبدا واضحًا خلال الفيديوهات التي تناقلها متابعون فيما بينهم، أن الملك سعيد بما يراه من مشاهد، حيث لوح بيديه مشيرًا إلى من يقوم بتلك العروض من أبناء الإمارات الشقيقة.
وتبادل الملك أحاديث جانبية مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واللذين كان يجلسان بجواره، وتفاعل الجميع مع أنشودة رحبت بالملك في ضيافة البيت الإماراتي.
وفي أحد المقاطع، ظهر الملك وهو يحاول الوصول إلى منصة الاحتفال، وجميع من حوله يصفقون له تصفيقًا حارًا، وهو شكل يظهر مدى الحفاوة البالغة التي يوليها الإماراتيون للملك والوفد المرافق معه.
وبدأ الملك سلمان جولته الخليجية، أمس السبت، وذلك عندما توجه إلى الإمارات الشقيقة في زيارة تقوده أيضًا إلى كل من “قطر والبحرين والكويت”.
#الملك_سلمان وشيوخ #الإمارات
ابتسامتهم تبعث السعادة فعلا💚#الامارات_ترحب_بملك_الحزم#مهرجان_الشيخ_زايد_التراثي#مهرجان_زايد_الثقافي pic.twitter.com/xpYonPWrw3
— Dr.Saud Eisa (@SaudEisa) December 4, 2016
#الملك_سلمان يتفاعل مع قصيدة قوية للشاعر الإماراتي #جمعة_السويدي والتي تغنى فيها بـ #السعودية و #الامارات وهاجم فيها ملالي النظام الإيراني . pic.twitter.com/LeW69dhBDq
— أخبار عاجلة (@News_Brk24) December 4, 2016
تعليقات ( 14 )
الحقيقههذا هو شعب الامارات والنعم 1000
الصقراللهم احفظ ملكنا سلمان وأطل في عمره على طاعتك يا حفيظ يارحمن .. اللهم أسعد قلبه .. اللهم أعز شعب السعودية بالإسلام واحفظهم .. اللهم احفظ شيوخ الإمارات وشعبها .. أشهد أن عزّكم عزّنا ..
عبدالعزيز//ماتوا الاذناب وخونة الاوطان انها لحمه واخاء ومصير واحد فحفظ الله سلمان وحكام الخليج
عدد التعليقات:11854
إنسان منصفحفظ الله ،،،،، خادم الحرمين،،،،،الملك سلمان،،،،،يارب العالمين
رحمه ⭐⭐⭐استغفر الله العظيم بس واحد يقول عثمان جدي وواحد يقول خالد بن الوليد زارني ...خذ الجديد كل الصحابه اجداده😂😂😂😂😂😂
رحمه ⭐⭐⭐مليكنا لما سمع اسم السعوديه رقص فؤاده طربا وعشقا وولهاناااااااااااااا
عدد التعليقات:382
الديدحاناللهم بارك بحكامنا واعنهم على تطبيق الحق . فليذهب كل ليبرالي وعلماني واخونجي ومجوسي وارهابي للجحيم .
اسمرعبراخواننا شعب الإمارات وقطر والكويت والبحرين حفظكم الرحمن وادام الله جمعتنا ومحبتنا وأطال في اعمار حكامنا ولتبقى الخليج موحدة على كلمة ويدٍ واحدة . وبيض الله وجيهكم على حسن الظيافة والحفاوة لسلمان الحزم
ابوبنيانالله يحفظ حكام الجزيرة ****
العماد رشدييا حيآ الله ذا الوجه يا أبو فهد
سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدوديالسعودية والإمارات وجميع دول المجلس جسد واحد وإن شاء الله تتحقق أمنيات المواطنين الخليجيين قريباً ويتم الاتحاد 🇴🇲 🇰🇼 🇧🇭 🇸🇦 🇦🇪 🇶🇦
جتوبي 2016حفظ الله ملكنا وادام عزه ونصر بلادنا
معلم متقاعدالله يوحدكم ويجمع شملكم وينصركم ويخذل عدوكم . الوحدة الوحدة ... الوحدة يا أبنائي .
المهاجر13الله يديم الاخوه والسعاده بينهم الله المستعان