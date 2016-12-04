بالفيديو.. الملك يتفاعل مع الأهازيج الإماراتية وتصفيق حار من الحضور

صحيفة المرصد: تفاعل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الأهازيج الإماراتية المرحبة بحضوره فعاليات مهرجان زايد التراثي، وبدا واضحًا خلال الفيديوهات التي تناقلها متابعون فيما بينهم، أن الملك سعيد بما يراه من مشاهد، حيث لوح بيديه مشيرًا إلى من يقوم بتلك العروض من أبناء الإمارات الشقيقة.

وتبادل الملك أحاديث جانبية مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واللذين كان يجلسان بجواره، وتفاعل الجميع مع أنشودة رحبت بالملك في ضيافة البيت الإماراتي.

وفي أحد المقاطع، ظهر الملك وهو يحاول الوصول إلى منصة الاحتفال، وجميع من حوله يصفقون له تصفيقًا حارًا، وهو شكل يظهر مدى الحفاوة البالغة التي يوليها الإماراتيون للملك والوفد المرافق معه.

وبدأ الملك سلمان جولته الخليجية، أمس السبت، وذلك عندما توجه إلى الإمارات الشقيقة في زيارة تقوده أيضًا إلى كل من “قطر والبحرين والكويت”.