فندق “العنوان”الذي احترق ليلة رأس السنة العام الماضي في دبي يستلم قيمة التأمين

صحيفة المرصد:وقعت شركة إعمار العقارية، اتفاق تسوية مطالبة تأمين حريق فندق «العنوان» والذي نشب في نهاية شهر ديسمبر 2015، مع مجموعة «أورينت» للتأمين، بقيمة 1.220 مليار درهم إماراتي.

وقال عمرالأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين، إحدى شركات مجموعة الفطيم، إن هذه المطالبة تعتبر الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أنه تم الاستعانة بمجموعة متخصصة من خبراء تسوية مطالبات تأمين، والمستشارين القانونيين، للمشاركة في إعداد تسوية المطالبة وتقدير الخسائر، مقدراً تكلفة الإستعانة بهؤلاء الخبراء بنحو 50 مليون درهم.

وأكد الأمين، أن سداد مطالبة بهذا الحجم يؤكد الثقة في شركات التأمين الوطنية ويعكس مدى التزام شركة «أورينت» بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وجمهورها مهما بلغت، مشيراً إلى أن «أورينت» قامت بالتأمين على جميع ممتلكات «إعمار» بالتعاون مع مجموعة من أفضل شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية.

قام بالتوقيع على اتفاق التسوية كل من أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار، بالنيابة عن إعمار، وعمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» للتأمين إحدى شركات مجموعة «الفطيم».