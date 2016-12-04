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فندق “العنوان”الذي احترق ليلة رأس السنة العام الماضي في دبي يستلم قيمة التأمين

4 ديسمبر, 2016 , 18:54 م
فندق “العنوان”الذي احترق ليلة رأس السنة العام الماضي في دبي يستلم قيمة التأمين
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صحيفة المرصد:وقعت شركة إعمار العقارية، اتفاق تسوية مطالبة تأمين حريق فندق «العنوان» والذي نشب في نهاية شهر ديسمبر 2015، مع مجموعة «أورينت» للتأمين، بقيمة 1.220 مليار درهم إماراتي.

وقال عمرالأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين، إحدى شركات مجموعة الفطيم، إن هذه المطالبة تعتبر الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أنه تم الاستعانة بمجموعة متخصصة من خبراء تسوية مطالبات تأمين، والمستشارين القانونيين، للمشاركة في إعداد تسوية المطالبة وتقدير الخسائر، مقدراً تكلفة الإستعانة بهؤلاء الخبراء بنحو 50 مليون درهم.

وأكد الأمين، أن سداد مطالبة بهذا الحجم يؤكد الثقة في شركات التأمين الوطنية ويعكس مدى التزام شركة «أورينت» بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وجمهورها مهما بلغت، مشيراً إلى أن «أورينت» قامت بالتأمين على جميع ممتلكات «إعمار» بالتعاون مع مجموعة من أفضل شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية.

قام بالتوقيع على اتفاق التسوية كل من أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار، بالنيابة عن إعمار، وعمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» للتأمين إحدى شركات مجموعة «الفطيم».



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 20:34 م

    اخ اخ انت تخوف بس ايش نسوي غير نتحارش بيكم شكثر حلوين لمن تتعصبوا ههههه
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  2. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    أراعي بلوغ الشيب والشيب دائيا, وأفني الليالي والليالي فنائيا. وَمَا أدّعي أنّي بَرِىء ٌ مِنَ الهَوَى, ولكنني لا يعلم القوم ما بيا.
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  3. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    ميزان حسناتهم و فكاكا لهم من النار .
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  4. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    شايم

    والله كفو يالامارتيين لي تعرفون تاخذون حقكم وشركات التامين عندنا تجحد المواطن في الكبيرة والصغيرة وتضيع حقه
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  5. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:16047

    قلم الحقيقه

    قربت رأس السنة واحتفالات مدينة دبي مدينة الروعة والسحر والحرية والرومانسية والجمال.
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  6. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 19:08 م

    المفروض يراقبون عمل شركات التأمين عندنا اما يعوض العميل بالمطالبة فوراً ولا يقفلونها احسن
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  7. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 19:03 م

    لا تفسقون على النعمة يشيلها الله عنكم / أول كنا نسوي نكت على الخمسة في الميه وذحين نتمناها
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  8. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 19:03 م

    شوف الفرق

    عندنا الفين او ثلاثه ويجلسون يساومونك عليها
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  9. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 19:01 م

    وعندنا شركات التأمين ما يعوضون حتى عن 5 الاف لحادث السيارة / ابو الفقر ويسمون نفسهم شركات تأمين بعيد التأمين عن وجيهكم الودره
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  10. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 18:56 م

    علي. العمري

    وين. ملاذ. ووفا. للتامين. عنه
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