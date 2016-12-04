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تغريدة ساخرة عن عامل نظافة تتحول إلى “ ترند ” .. ما الذي حصل عليه مقابلها ؟

4 ديسمبر, 2016 , 18:58 م
تغريدة ساخرة عن عامل نظافة تتحول إلى “ ترند ” .. ما الذي حصل عليه مقابلها ؟
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صحيفة المرصد: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لشخص تطاول على عامل نظافه كان واقفاً يشاهد مشغولات ذهبية ، بعبارة مشينة يقلل فيها من انسانيته ، ما جعل المغردون يتعاطفون مع هذا العامل الذي لم يعلم بأن أحدهم صوره ونشر الصورة على تويتر بشكل ساخر .

هذا وقد تقدم أحد المغردين بتحقيق أمنية هذا العامل وشراء طقم ذهب له فيما تقدم آخرين بإرسال مساعدات مالية له ، وسط إشادات واسعة لمن يقدمون الخير ويدخلون الفرحة على قلوب البسطاء .

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تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    4 ديسمبر, 2016 , 20:54 م

    سيف

    اتوقع انه من هالمبزرة اللي يا كثرهم على مواقع التواصل يمثل نفسه وعقليته فقط واكيد تربيته تلعب دور
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  2. 55
    4 ديسمبر, 2016 , 20:53 م

    رب اغفر لي وارحمني

    الخير والنعم التي بأيدي معظمنا إنما هي من الله تعالى وهي أمانة وضعها الله في أيدينا ليختبرنا وينظر إلينا الله عزوجل كيف نعمل بها؟ هل نطغي ونتكبر ونمنعها عن اﻷقارب والمساكين؟ وهل نفع قارون تكبره؟
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  3. 54
    4 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    مهاوي

    يعني عشان عامل حرام يشوف شي من جد ماني عارفه كيف بعض الناس تفكر بدال ماتتشمت فيه ليش ماتصدقت عليه تراهم بشر مثلنا مثلهم يتمنون كل شي مافيه فرق بينا 😌
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  4. 53
    4 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    مهاوي

    يعني عشان عامل حرام يشوف شي من جد ماني عارفه كيف بعض الناس تفكر بدال ماتتشمت فيه ليش ماتصدقت عليه تراهم بشر مثلنا مثلهم يتمنون كل شي مافيه فرق بينا 😌
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  5. 52
    4 ديسمبر, 2016 , 20:34 م

    بدور

    سبحان الله
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  6. 51
    4 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    الثقفي

    الشعب السعودي خيره واصل لكل مسلم والله يحفظ علينا ديننا وقيمنا واصالتنا
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  7. 50
    4 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    صرخة صمت

    سبحان الله قلوب لا تعرف الرحمة وكأنه ظامن دوام النعمه الي عايش فيها الدنيا دواره ، وعامل النظافه الله يزيدة من فضله وخيره ونعيمه ويرزقه من حيث لا يحتسب وعلى نياتكم ترزقون
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  8. 49
    4 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    حسبنا الله على كل متكبر على عباد الله ونعمه. اللهم اجعل هذا المستهزيء يدور عشاه ما يلقاه.
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  9. 48
    4 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    المارد

    ألا يدرك هذا الأحمق أنه لو أضرب هذا العامل ومن معه عن حمل القمامة لأصبح منزلهم مكب للنفايت إضافة إلى أن هذا العامل يكسب قوت يومه من عرق جبينه بينما هذا المتعجرف يشتري سرواله الداخلي من جيب والده .
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  10. 47
    4 ديسمبر, 2016 , 20:22 م

    زائر ابوفواز

    من كتب التغريده شخص قمه في الكبر الغرور و كل حاجة في الدنيا ليست جميله
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  11. 46
    4 ديسمبر, 2016 , 20:17 م

    صبحي

    هياط سعودي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  12. 45
    4 ديسمبر, 2016 , 20:16 م

    فهد

    يستاهل الخير و جزاء الله خير لمن تبرع و سامح الله من سخر منه
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  13. 44
    4 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    رب اغفر لي وارحمني

    يقول نبينا محمد( اللهم إجعلني مسكينا وأحينني مسكينا وأحشرني مع المساكين )حسنه اﻷلباني.والمسكنه في الحديث فسره العلماء بالتواضع واللين ( ومن تواضع لله رفعه )ونترك عنا الكبر والعنصرية والتعالي
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  14. 43
    4 ديسمبر, 2016 , 20:13 م

    رب اغفر لي وارحمني

    يقول نبينا محمد( اللهم إجعلني مسكينا وأحينني مسكينا وأحشرني مع المساكين )حسنه اﻷلباني.والمسكنه في الحديث فسره العلماء بالتواضع واللين ( ومن تواضع لله رفعه )ونترك عنا الكبر والعنصرية والتعالي
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  15. 42
    4 ديسمبر, 2016 , 20:12 م

    إلى قلم

    لست ببعيد عن هذا الساخر حتى كلماتكم متشابه مثل قلوبكم كم سخرت من اناس وقذفتهم ولكن الله قادر عليك ولن تعجزه
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  16. 41
    4 ديسمبر, 2016 , 19:56 م

    رب اغفر لي وارحمني

    يقول نبينا محمد( رب أشعث أغبر لو أقسم علي الله ﻷبره )ويقول( وهل ترزقون إﻻ بضعفائكم ومساكينكم بدعاءكم وصﻻتهم )فاتقوا الله. وكلنا ﻵدم وآدم من تراب. وما لنا عن الفقر إﻻ عهد قريب قبل 40 أو 50 عاماً.
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  17. 40
    4 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    اذا سافر لبلده الله يستر لا يحسدونه جيرانه ويبداون تصيد زلاته وعيوبه من باب الحسد
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  18. 39
    4 ديسمبر, 2016 , 19:51 م

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    اذا سافر لبلده الله يستر لا يحسدونه جيرانه ويبداون تصيد زلاته وعيوبه من باب الحسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 38
    4 ديسمبر, 2016 , 19:50 م

    يالطيف

    اجل عندي عامل بغليه يوقف عندفله وقولة تمنها وبرد عليه اقوله تحلم علشان تجيه التبرعات
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  20. 37
    4 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    قد يكون شخص واحد اساء له ولكن تفاعل المجتمع معه الحمدلله الخير اكثر ...
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  21. 36
    4 ديسمبر, 2016 , 19:47 م

    مدري

    لاتسخروا من خلق الله . فنظرات هذا العامل تدل على كده وكدحه للقمة العيش . ومن علق فإن الله سيتولاه بما يستحق
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  22. 35
    4 ديسمبر, 2016 , 19:46 م

    قد يكون شخص واحد اساء له ولكن تفاعل المجتمع معه الحمدلله الخير اكثر ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  23. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    الاسلام ديني

    اخي احرص ان لا تسخر من احد في رزقه او في خلقته حتى وان اساء اليك فهذه اشياء ليست بيده ولا يمتلكها ولا تقيم الناس على اساسها فقد يعافيهم الله ويبتليك
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  24. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    ااببووححمموودد

    الله يرزق هذا العامل الفقير من حيث لا يحتسب .. الله يهدي السفيه الذي اثار الموضوع !!
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  25. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 19:44 م

    الهمداني

    اشك ان احد اهداه بيضة الناس مبتلشة بعمارها وين يهدون طقم ذهب
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  26. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 19:43 م

    عبدالرحمن العمودي

    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ صدق الله العظيم
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  27. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 19:43 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 19:41 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب لااله الاالله
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  29. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 19:38 م

    اسمرعبر

    الحمدلله على انه فيه ناس كرماء واصحاب قلوب رحيمة في هذا البلد كل الدول فيها أناس سيئون وناس اجاويد وبالأمس فاعل خير يدفع دية رجل من باكستان والآن شخص يحقق مايتمناه هذا الانسان البسيط .. كثر الله خيرهم
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  30. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    رائد

    ماندري هل صاحب التغريدة ذكر او انثى سعودي او غير سعودي الله اعلم لكن في ناس هدفهم تشويه المجتمع السعودي
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  31. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 19:36 م

    صديق عمري

    قال تعالى : ( و تلك الأيام نداولها بين الناس) في السابق أهل دول الخليج كانوا يعملون في الهند قبل ظهور النفط. الآن سبحان الله هم من يعملوا في دول الخليج. لابد من المحافظة على النعمة قبل الزوال.
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  32. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    كل أتاء بمافيه ينضح يا قهوجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    من قام في هذا العمل غير سعودي وهدفه تشويه الشعب السعودي لا أكثر والاعداء كثر
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  34. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    لا تدعون على من صورة ادعو له بالهداية فالله كفيل لنصرة العمل الفقير الضعيف
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  35. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    زائر ١٢

    تعليق مخالف
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  36. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 19:27 م

    روح عابرھ

    ماتت الرحمھ والانسانيھ 💔😔 اتمنى يوضع حد صارم للتصوير العشوائي
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  37. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 19:27 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    سبحااان الله ربما ضارة نافعة رزقوه ساقة الله له ،
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  38. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 19:27 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    أللهم لا تؤاخذنا بما عملوا سفهاء الناس في هذا البلد
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  39. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    الاسلام ديني

    الحمد لله فلا تخلوا الارض من كرماء الاخلاق طيبة قلوبهم يحفظون للآخرين حقوقهم وكرامتهم يحسنون ويرحمون ويعفون الحياة جميلة بوجودهم
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  40. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    صديق عمري

    ربما هذا الشخص عند الله جندي كثير منهم حافظ للقرآن الكريم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    من سخر من هذا العامل وصوره أللهم أجعله يبحث في القمامه عن الأكل ولا يجده حتى في الزبايل أللهم جعله الفقر والبطالة ولا يجد قوة يومه حتى في وسط القمامه أللهم لا ترزقه ولا تعافيه ولا تؤاخذنا بما عملوا
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  42. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 19:23 م

    ابو زهرة

    انسي الانسان انة خلق من نطفة من ماء مهين وانة يحمل في بطنة القذى .. اللهم عليك بالمتغرطسين جاحدي النعمة المتعالين على الناس .. مااحسن ان تدخل السرور على الفقراء والمساكين بكلمة او بصدقة سر فاجرها عظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:382

    الديدحان

    حسبي الله عليك من مغرد****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    أردني نشمي

    أعتقد بأن من كتب التعليق على الصورة هو (( ****)) لأن خير السعوديين بعد الله على جميع العالم الاسلامي ولايمكن لسعودي متربي على تعاليم الدين وعلى العادات العربية الخليجية الراقية أن يفعل شي مثل هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  45. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    ابو زهرة

    يسخر من هذا العامل المسكين الذي ترك اطفاله واهلة طلبا للرزق .. حسبي الله ونعم الوكيل .. هل الذهب ومالذ وطاب من الاطعمة مخصصة لك ولامثالك من التوافة ام لكل من خلق الله ايها المريض .. اللهم عليك بة
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  46. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:6113

    المنتصر بالله

    صوره من غير تحيه لمن ينظر إلى الناس أنه أعلى مستوى منهم في المال والجاه أمثال هؤلاء الذين أنتم خابرين وإللي على رأسه حبوب اسبرين يفركها زين يابسمه ههههههههاااي
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  47. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    😢وش هالعنصرية وين التواضع والرحمة والانسانية وين تعاليم الاسلام وين قال الله وقال رسوله حسبي الله ونعم الوكيل هذا مسلم بالاسم شوهه سمعة الدين وسمعة البلد😤
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  48. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:16047

    قلم الحقيقه

    والله الزبالة هو ماتكلمت به وأخرجته من برميل قمامة رأسك وعقلك.وهل أنت تستطيع أن ترد عن نفسك ابتلاء من الله تتمنى وقتها لوتنفق كل مالديك من مال على أن تستعيد من خلاله كامل صحتك وعافيتك.فحسبي الله عليك.
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  49. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 19:11 م

    مصرقع

    حسدوكم حتى من النظر إلى الذهب ولو كان الجنة بيدهم لما دخل فيها أحد
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  50. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 19:10 م

    سمير نجد

    هذا رجل النظافة الذي ينظف وساخة صاحب التغريدة الذي أستهزأ به .فله منا كل التقدير و الإحترام وليس رجل الزبالة كما وصفه صاحب التغريدة .
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  51. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 19:07 م

    مرصداوي

    الذي لم يعلم بأن أحدهم صوره ونشر الصورة 👉 نحتاج لقانون صارم يعاقب كل شخص يصور الناس وينشر صورهم ويشهر بهم ويؤذيهم نفسياً ومعنوياً ويؤذيهم في سمعتهم 👈 نريد قوانين رادعه تردع كل من يصور الناس واعراضهم👉
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  52. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 19:06 م

    ويل للعرب من شر قد اقترب لاحول ولاقوة الابا الله لاحول ولاقوة الابا الله ابائنا لم يكونو هكذا ماذا حصل لنا اين الرحمة. الراحمون يرحمهم الله ربو اولادكم على حب الخير للمسلمين وغير المسلمين ديننا هوالحب
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  53. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 19:05 م

    ابو ناصر

    مناضرته للزباله اشرف واطهر من مناضرته ***...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    متابع عن بعد

    سَخٍرَ الله منه كما سَخٍرَ من هذا العامل .. قال الله تعالى (( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم......)).
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  55. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل حدهم جوال ابو كشاف ويخب عليهم
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  56. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 19:01 م

    فهد العنزي

    مازالت الدنيا بخير والحمد لله على كل حال
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