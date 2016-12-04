تغريدة ساخرة عن عامل نظافة تتحول إلى “ ترند ” .. ما الذي حصل عليه مقابلها ؟

صحيفة المرصد: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لشخص تطاول على عامل نظافه كان واقفاً يشاهد مشغولات ذهبية ، بعبارة مشينة يقلل فيها من انسانيته ، ما جعل المغردون يتعاطفون مع هذا العامل الذي لم يعلم بأن أحدهم صوره ونشر الصورة على تويتر بشكل ساخر .

هذا وقد تقدم أحد المغردين بتحقيق أمنية هذا العامل وشراء طقم ذهب له فيما تقدم آخرين بإرسال مساعدات مالية له ، وسط إشادات واسعة لمن يقدمون الخير ويدخلون الفرحة على قلوب البسطاء .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو ممن يعرف هذا العامل ان يتواصل معي.

فله طقم ذهب مجاناً . pic.twitter.com/Md3fVUjqUB — انسانيات (@ensaneyat) December 3, 2016