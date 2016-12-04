تغريدة ساخرة عن عامل نظافة تتحول إلى “ ترند ” .. ما الذي حصل عليه مقابلها ؟

صحيفة المرصد: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لشخص تطاول على عامل نظافه كان واقفاً يشاهد مشغولات ذهبية ، بعبارة مشينة يقلل فيها من انسانيته ، ما جعل المغردون يتعاطفون مع هذا العامل الذي لم يعلم بأن أحدهم صوره ونشر الصورة على تويتر بشكل ساخر .
هذا وقد تقدم أحد المغردين بتحقيق أمنية هذا العامل وشراء طقم ذهب له فيما تقدم آخرين بإرسال مساعدات مالية له ، وسط إشادات واسعة لمن يقدمون الخير ويدخلون الفرحة على قلوب البسطاء .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ممن يعرف هذا العامل ان يتواصل معي.
فله طقم ذهب مجاناً . pic.twitter.com/Md3fVUjqUB
— انسانيات (@ensaneyat) December 3, 2016
عزيزي الأب،
انتبه لما ينشره اطفالك على الانترنت لا يسخطنا الله بسببك انت وورعانك حسبنا الله عليكم pic.twitter.com/7oTfr65BXJ
— أبو شلاخ الليبرالي (@AboShla5Libraly) December 4, 2016
تعليقات ( 56 )
سيفاتوقع انه من هالمبزرة اللي يا كثرهم على مواقع التواصل يمثل نفسه وعقليته فقط واكيد تربيته تلعب دور
رب اغفر لي وارحمنيالخير والنعم التي بأيدي معظمنا إنما هي من الله تعالى وهي أمانة وضعها الله في أيدينا ليختبرنا وينظر إلينا الله عزوجل كيف نعمل بها؟ هل نطغي ونتكبر ونمنعها عن اﻷقارب والمساكين؟ وهل نفع قارون تكبره؟
مهاوييعني عشان عامل حرام يشوف شي من جد ماني عارفه كيف بعض الناس تفكر بدال ماتتشمت فيه ليش ماتصدقت عليه تراهم بشر مثلنا مثلهم يتمنون كل شي مافيه فرق بينا 😌
مهاوييعني عشان عامل حرام يشوف شي من جد ماني عارفه كيف بعض الناس تفكر بدال ماتتشمت فيه ليش ماتصدقت عليه تراهم بشر مثلنا مثلهم يتمنون كل شي مافيه فرق بينا 😌
بدورسبحان الله
الثقفيالشعب السعودي خيره واصل لكل مسلم والله يحفظ علينا ديننا وقيمنا واصالتنا
صرخة صمتسبحان الله قلوب لا تعرف الرحمة وكأنه ظامن دوام النعمه الي عايش فيها الدنيا دواره ، وعامل النظافه الله يزيدة من فضله وخيره ونعيمه ويرزقه من حيث لا يحتسب وعلى نياتكم ترزقون
شاآآآايب من جبل عسيرحسبنا الله على كل متكبر على عباد الله ونعمه. اللهم اجعل هذا المستهزيء يدور عشاه ما يلقاه.
الماردألا يدرك هذا الأحمق أنه لو أضرب هذا العامل ومن معه عن حمل القمامة لأصبح منزلهم مكب للنفايت إضافة إلى أن هذا العامل يكسب قوت يومه من عرق جبينه بينما هذا المتعجرف يشتري سرواله الداخلي من جيب والده .
زائر ابوفوازمن كتب التغريده شخص قمه في الكبر الغرور و كل حاجة في الدنيا ليست جميله
صبحيهياط سعودي
فهديستاهل الخير و جزاء الله خير لمن تبرع و سامح الله من سخر منه
رب اغفر لي وارحمنييقول نبينا محمد( اللهم إجعلني مسكينا وأحينني مسكينا وأحشرني مع المساكين )حسنه اﻷلباني.والمسكنه في الحديث فسره العلماء بالتواضع واللين ( ومن تواضع لله رفعه )ونترك عنا الكبر والعنصرية والتعالي
رب اغفر لي وارحمنييقول نبينا محمد( اللهم إجعلني مسكينا وأحينني مسكينا وأحشرني مع المساكين )حسنه اﻷلباني.والمسكنه في الحديث فسره العلماء بالتواضع واللين ( ومن تواضع لله رفعه )ونترك عنا الكبر والعنصرية والتعالي
إلى قلملست ببعيد عن هذا الساخر حتى كلماتكم متشابه مثل قلوبكم كم سخرت من اناس وقذفتهم ولكن الله قادر عليك ولن تعجزه
رب اغفر لي وارحمنييقول نبينا محمد( رب أشعث أغبر لو أقسم علي الله ﻷبره )ويقول( وهل ترزقون إﻻ بضعفائكم ومساكينكم بدعاءكم وصﻻتهم )فاتقوا الله. وكلنا ﻵدم وآدم من تراب. وما لنا عن الفقر إﻻ عهد قريب قبل 40 أو 50 عاماً.
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعوداذا سافر لبلده الله يستر لا يحسدونه جيرانه ويبداون تصيد زلاته وعيوبه من باب الحسد
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعوداذا سافر لبلده الله يستر لا يحسدونه جيرانه ويبداون تصيد زلاته وعيوبه من باب الحسد
يالطيفاجل عندي عامل بغليه يوقف عندفله وقولة تمنها وبرد عليه اقوله تحلم علشان تجيه التبرعات
مدريلاتسخروا من خلق الله . فنظرات هذا العامل تدل على كده وكدحه للقمة العيش . ومن علق فإن الله سيتولاه بما يستحق
الاسلام دينياخي احرص ان لا تسخر من احد في رزقه او في خلقته حتى وان اساء اليك فهذه اشياء ليست بيده ولا يمتلكها ولا تقيم الناس على اساسها فقد يعافيهم الله ويبتليك
ااببووححممووددالله يرزق هذا العامل الفقير من حيث لا يحتسب .. الله يهدي السفيه الذي اثار الموضوع !!
الهمدانياشك ان احد اهداه بيضة الناس مبتلشة بعمارها وين يهدون طقم ذهب
عبدالرحمن العمودي﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ صدق الله العظيم
بذكرالله تطمئن القلوبلاحول ولاقوة الابالله
🍉زائر المساء✋🍉🕟سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب لااله الاالله
اسمرعبرالحمدلله على انه فيه ناس كرماء واصحاب قلوب رحيمة في هذا البلد كل الدول فيها أناس سيئون وناس اجاويد وبالأمس فاعل خير يدفع دية رجل من باكستان والآن شخص يحقق مايتمناه هذا الانسان البسيط .. كثر الله خيرهم
رائدماندري هل صاحب التغريدة ذكر او انثى سعودي او غير سعودي الله اعلم لكن في ناس هدفهم تشويه المجتمع السعودي
صديق عمريقال تعالى : ( و تلك الأيام نداولها بين الناس) في السابق أهل دول الخليج كانوا يعملون في الهند قبل ظهور النفط. الآن سبحان الله هم من يعملوا في دول الخليج. لابد من المحافظة على النعمة قبل الزوال.
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريكل أتاء بمافيه ينضح يا قهوجي
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللهمن قام في هذا العمل غير سعودي وهدفه تشويه الشعب السعودي لا أكثر والاعداء كثر
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريلا تدعون على من صورة ادعو له بالهداية فالله كفيل لنصرة العمل الفقير الضعيف
زائر ١٢تعليق مخالف
روح عابرھماتت الرحمھ والانسانيھ 💔😔 اتمنى يوضع حد صارم للتصوير العشوائي
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريسبحااان الله ربما ضارة نافعة رزقوه ساقة الله له ،
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللهأللهم لا تؤاخذنا بما عملوا سفهاء الناس في هذا البلد
الاسلام دينيالحمد لله فلا تخلوا الارض من كرماء الاخلاق طيبة قلوبهم يحفظون للآخرين حقوقهم وكرامتهم يحسنون ويرحمون ويعفون الحياة جميلة بوجودهم
صديق عمريربما هذا الشخص عند الله جندي كثير منهم حافظ للقرآن الكريم .
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللهمن سخر من هذا العامل وصوره أللهم أجعله يبحث في القمامه عن الأكل ولا يجده حتى في الزبايل أللهم جعله الفقر والبطالة ولا يجد قوة يومه حتى في وسط القمامه أللهم لا ترزقه ولا تعافيه ولا تؤاخذنا بما عملوا
ابو زهرةانسي الانسان انة خلق من نطفة من ماء مهين وانة يحمل في بطنة القذى .. اللهم عليك بالمتغرطسين جاحدي النعمة المتعالين على الناس .. مااحسن ان تدخل السرور على الفقراء والمساكين بكلمة او بصدقة سر فاجرها عظيم
عدد التعليقات:382
الديدحانحسبي الله عليك من مغرد****
أردني نشميأعتقد بأن من كتب التعليق على الصورة هو (( ****)) لأن خير السعوديين بعد الله على جميع العالم الاسلامي ولايمكن لسعودي متربي على تعاليم الدين وعلى العادات العربية الخليجية الراقية أن يفعل شي مثل هذا
ابو زهرةيسخر من هذا العامل المسكين الذي ترك اطفاله واهلة طلبا للرزق .. حسبي الله ونعم الوكيل .. هل الذهب ومالذ وطاب من الاطعمة مخصصة لك ولامثالك من التوافة ام لكل من خلق الله ايها المريض .. اللهم عليك بة
عدد التعليقات:6113
المنتصر باللهصوره من غير تحيه لمن ينظر إلى الناس أنه أعلى مستوى منهم في المال والجاه أمثال هؤلاء الذين أنتم خابرين وإللي على رأسه حبوب اسبرين يفركها زين يابسمه ههههههههاااي
عدد التعليقات:16047
قلم الحقيقهوالله الزبالة هو ماتكلمت به وأخرجته من برميل قمامة رأسك وعقلك.وهل أنت تستطيع أن ترد عن نفسك ابتلاء من الله تتمنى وقتها لوتنفق كل مالديك من مال على أن تستعيد من خلاله كامل صحتك وعافيتك.فحسبي الله عليك.
مصرقعحسدوكم حتى من النظر إلى الذهب ولو كان الجنة بيدهم لما دخل فيها أحد
سمير نجدهذا رجل النظافة الذي ينظف وساخة صاحب التغريدة الذي أستهزأ به .فله منا كل التقدير و الإحترام وليس رجل الزبالة كما وصفه صاحب التغريدة .
مرصداويالذي لم يعلم بأن أحدهم صوره ونشر الصورة 👉 نحتاج لقانون صارم يعاقب كل شخص يصور الناس وينشر صورهم ويشهر بهم ويؤذيهم نفسياً ومعنوياً ويؤذيهم في سمعتهم 👈 نريد قوانين رادعه تردع كل من يصور الناس واعراضهم👉
ابو ناصرمناضرته للزباله اشرف واطهر من مناضرته ***...
متابع عن بعدسَخٍرَ الله منه كما سَخٍرَ من هذا العامل .. قال الله تعالى (( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم......)).
زائرهالرجال ناقصين عقل حدهم جوال ابو كشاف ويخب عليهم
فهد العنزيمازالت الدنيا بخير والحمد لله على كل حال