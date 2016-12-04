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بالفيديو والصور .. روحاني يقطع كلمته بعد هتافات ضده في البرلمان الإيراني

4 ديسمبر, 2016 , 19:23 م
بالفيديو والصور .. روحاني يقطع كلمته بعد هتافات ضده في البرلمان الإيراني
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صحيفة المرصد:أجبر مجموعة من أعضاء البرلمان الإيراني، الرئيس حسن روحاني، على قطع كلمته التي ألقاها اليوم الأحد أمام النواب بعد تقديمه الموازنة العامة والتي تبلغ 320 ألف مليار تومان (نحو 92 مليار دولار) .

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “حالة من الهرج والمرج حصلت بعدما حاول روحاني طمأنة النواب عقب موجة الغضب على خلفية إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد العقوبات على طهران لمدة عشر سنوات” ، وفقاً لموقع إرم نيوز .

وقالت وكالة أنباء “نسيم أون لاين”، إن “أعضاء في البرلمان ردّدوا شعارات ضد الرئيس روحاني وحكومته خلال إلقاء كلمته، الأمر الذي دفعه إلى قطع كلمته ومغادرة القاعة فورًا، بعد تقديم الموازنة لرئيس البرلمان علي لاريجاني”.

وقال روحاني في كلمته إن “إيران لن تتحمل مسؤولية نقض الاتفاق النووي من أي طرف من مجموعة 5+1 وإنها تتكفل بحق الرد بالشكل المناسب”، داعيًا الرئيس باراك أوباما إلى استخدام صلاحياته لمنع تنفيذ قانون تمديد العقوبات.

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تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 20:42 م

    الصقر

    بيفارمي وإلا مابيفارمي ثبت بما لايدع مجالا للشك أن إيران نمر من ورق وأنها متخلخلة من الداخل وينطبق عليهم .. ولايحيق المكر السيىء إلا بأهله ..جعلهم الله من ذا الحال وأردى اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم
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  2. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    اول حاحا

    عاشق الجوري شكلك ماتعرف تحسب
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  3. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    عبدالعزيز//

    اللهم انا نسالك ياعظيم بزلزال يمحي ايران وملاليها من الخارطه اللهم فرحنا بما يسر قلوبنا يالله
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  4. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    ((((((( عقبال يطرد الشعب الايراني .......حمير اليهود ملالي الشيطان ))))))
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  5. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 20:22 م

    💎🎀سُندُس

    أجل قطع كلمته وحط رجله فوراً ، ياروح مابعدك روح بلاه ذال يكسرون الكراسي من فوق رأسه😂😂
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  6. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 20:16 م

    💎🎀سُندُس

    الشعب آخر من يعلم.
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  7. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 20:12 م

    كل شعب يعرف كهنته يلا انت و هوه.
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  8. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    ت ٦ تصحيح /// يفوق ٨٠٠ مليار ريال سعودي وليس دولار ،،،
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  9. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    الثقفي

    الله ينصر السعوديه على الاعداء والمتربصون
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  10. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 20:09 م

    الثقفي

    نظام ايران شافط ميزانيتهم الولي السفيه السقيم دخله تريليونات وين تروح
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  11. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 20:09 م

    معلم متقاعد

    وهل يفلح الكهنة ورجال الدين أينما وجدوا ؟!
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  12. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    مصدر الكلمه

    شعبهم ماناقصه الا القات ويزبط
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  13. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 20:00 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  14. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  15. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    وش دخلني
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  16. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    دخل البترول لأيران بحسبه بسيطه يتجاوز ٨٠٠ مليار دولا اين ذهب الفرق يا حكومة الملالي طبعا لأفساد في الأرض و دعم المخربين قبحكم الله
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  17. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    طالع

    ثور العصر .
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  18. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    الله يعز دولتنا ولا يعز عليها

    دولة بحجم ايران ميزانيتها 92 مليار دولار . حكومة ايران للأسف ناهبت ثروات الشعب الإيراني عشان تدعم ميليشيتها المتهالكة . حنا بعد الله بلد مبروك 92 مليار دولار هذي ميزانية وزارتين عندنا .
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  19. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 19:46 م

    35

    قال لك الفارسي بيفارمي يعني بيفارمي ماتفتهم أنت؟
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  20. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    92000000000 في 3'75 يساوي 345000000000 ريال سعودي ،،،، ميزانية التعليم و الصحة فقط تفووووووق ميزانية دولة بحجم ايران عمار يا ديار السعودية
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  21. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 19:32 م

    علي. العمري

    بعض. الدمقراطيه مشكله. فيكل. بلد
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