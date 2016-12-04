بالفيديو والصور .. روحاني يقطع كلمته بعد هتافات ضده في البرلمان الإيراني

صحيفة المرصد:أجبر مجموعة من أعضاء البرلمان الإيراني، الرئيس حسن روحاني، على قطع كلمته التي ألقاها اليوم الأحد أمام النواب بعد تقديمه الموازنة العامة والتي تبلغ 320 ألف مليار تومان (نحو 92 مليار دولار) .
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “حالة من الهرج والمرج حصلت بعدما حاول روحاني طمأنة النواب عقب موجة الغضب على خلفية إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد العقوبات على طهران لمدة عشر سنوات” ، وفقاً لموقع إرم نيوز .
وقالت وكالة أنباء “نسيم أون لاين”، إن “أعضاء في البرلمان ردّدوا شعارات ضد الرئيس روحاني وحكومته خلال إلقاء كلمته، الأمر الذي دفعه إلى قطع كلمته ومغادرة القاعة فورًا، بعد تقديم الموازنة لرئيس البرلمان علي لاريجاني”.
وقال روحاني في كلمته إن “إيران لن تتحمل مسؤولية نقض الاتفاق النووي من أي طرف من مجموعة 5+1 وإنها تتكفل بحق الرد بالشكل المناسب”، داعيًا الرئيس باراك أوباما إلى استخدام صلاحياته لمنع تنفيذ قانون تمديد العقوبات.
تعليقات ( 21 )
الصقربيفارمي وإلا مابيفارمي ثبت بما لايدع مجالا للشك أن إيران نمر من ورق وأنها متخلخلة من الداخل وينطبق عليهم .. ولايحيق المكر السيىء إلا بأهله ..جعلهم الله من ذا الحال وأردى اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم
اول حاحاعاشق الجوري شكلك ماتعرف تحسب
عبدالعزيز//اللهم انا نسالك ياعظيم بزلزال يمحي ايران وملاليها من الخارطه اللهم فرحنا بما يسر قلوبنا يالله
عدد التعليقات:14441
برق الحرم((((((( عقبال يطرد الشعب الايراني .......حمير اليهود ملالي الشيطان ))))))
💎🎀سُندُسأجل قطع كلمته وحط رجله فوراً ، ياروح مابعدك روح بلاه ذال يكسرون الكراسي من فوق رأسه😂😂
💎🎀سُندُسالشعب آخر من يعلم.
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريت ٦ تصحيح /// يفوق ٨٠٠ مليار ريال سعودي وليس دولار ،،،
الثقفيالله ينصر السعوديه على الاعداء والمتربصون
الثقفينظام ايران شافط ميزانيتهم الولي السفيه السقيم دخله تريليونات وين تروح
معلم متقاعدوهل يفلح الكهنة ورجال الدين أينما وجدوا ؟!
مصدر الكلمهشعبهم ماناقصه الا القات ويزبط
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعودوش دخلني
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريدخل البترول لأيران بحسبه بسيطه يتجاوز ٨٠٠ مليار دولا اين ذهب الفرق يا حكومة الملالي طبعا لأفساد في الأرض و دعم المخربين قبحكم الله
طالعثور العصر .
الله يعز دولتنا ولا يعز عليهادولة بحجم ايران ميزانيتها 92 مليار دولار . حكومة ايران للأسف ناهبت ثروات الشعب الإيراني عشان تدعم ميليشيتها المتهالكة . حنا بعد الله بلد مبروك 92 مليار دولار هذي ميزانية وزارتين عندنا .
35قال لك الفارسي بيفارمي يعني بيفارمي ماتفتهم أنت؟
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورري92000000000 في 3'75 يساوي 345000000000 ريال سعودي ،،،، ميزانية التعليم و الصحة فقط تفووووووق ميزانية دولة بحجم ايران عمار يا ديار السعودية
علي. العمريبعض. الدمقراطيه مشكله. فيكل. بلد