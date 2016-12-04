بالفيديو والصور .. روحاني يقطع كلمته بعد هتافات ضده في البرلمان الإيراني

صحيفة المرصد:أجبر مجموعة من أعضاء البرلمان الإيراني، الرئيس حسن روحاني، على قطع كلمته التي ألقاها اليوم الأحد أمام النواب بعد تقديمه الموازنة العامة والتي تبلغ 320 ألف مليار تومان (نحو 92 مليار دولار) .

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “حالة من الهرج والمرج حصلت بعدما حاول روحاني طمأنة النواب عقب موجة الغضب على خلفية إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد العقوبات على طهران لمدة عشر سنوات” ، وفقاً لموقع إرم نيوز .

وقالت وكالة أنباء “نسيم أون لاين”، إن “أعضاء في البرلمان ردّدوا شعارات ضد الرئيس روحاني وحكومته خلال إلقاء كلمته، الأمر الذي دفعه إلى قطع كلمته ومغادرة القاعة فورًا، بعد تقديم الموازنة لرئيس البرلمان علي لاريجاني”.

وقال روحاني في كلمته إن “إيران لن تتحمل مسؤولية نقض الاتفاق النووي من أي طرف من مجموعة 5+1 وإنها تتكفل بحق الرد بالشكل المناسب”، داعيًا الرئيس باراك أوباما إلى استخدام صلاحياته لمنع تنفيذ قانون تمديد العقوبات.