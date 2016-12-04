  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. شاعر إماراتي يلقي “قصيدة سلمان” بحضور الملك.. وتفاعل بين المغردين !

4 ديسمبر, 2016 , 19:59 م
بالفيديو.. شاعر إماراتي يلقي “قصيدة سلمان” بحضور الملك.. وتفاعل بين المغردين !
  • 1٬738
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ترحيبًا حارًا بالملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته لها هذه الأيام بمناسبة عيدها الوطني.

وخلال حضور الملك لمهرجان الشيخ زايد التراثي في أبو ظبي، ألقى الشاعر جمعة بن مانع السويدي، قصيدة شعرية حملت اسم “قصيدة سلمان”.

وخلال وقت قصير، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” القصيدة، مؤكدين إعجابهم بمضمونها ومحتواها ومعناها، حيث جاء من ضمن أبياتها “ضيف البلد تنهض له اعلام البلد بالابتهال، ضيف البلد ماهوب من بعض الضيوف العابرين، ضيف البلد سلمان من قاد المزن يالين سال، والشاهد الله يالسليل إنَّا معيّدين”.

5844416b7e0c8

5844416f820a3

5844416874e2f



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    العويد

    الف نعم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 20:43 م

    عمر

    نحنوا لانسكن البيوت وين تسكن عساك لسكني .. فضحنا .. الله لايبلانا .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 20:40 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    ((((((( كان ودي بصورة لمعسكر الصيفي والسواد ...........كيف تركتها أسود_ الجزيرة ))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 20:36 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    (((((وأبشــــــــــــــــــــــــــــــروا .................بالتحية .............العسكــــــرية )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 20:36 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=0wm6OgrVcOs
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    ((((((( سلامي .....مع التحيات ......يا أســــــــــــــــــود _الجزيرة )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 20:34 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    (((((( أتذكر قصيدة ((العاديات))......للشيخ محمد بن راشد المكتوم يحفظه الله ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    سكنانا

    مين يتذكر اغنية محمد فؤاد يقول الكوش قدر في الالولو سكنانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 20:22 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    (((((( أهل _الوفاء ............أهل _الامارات ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    سكنانا

    اهم شي مافيها سكنانا وسكنونو وسكواو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 20:20 م

    بدروف

    يستاهل ابوفهد ملك العز والشرف ونعم بأهل الامارت وحكامها❤️🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    فيفادول

    صح لسانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم