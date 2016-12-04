بالفيديو.. شاعر إماراتي يلقي “قصيدة سلمان” بحضور الملك.. وتفاعل بين المغردين !

صحيفة المرصد: أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ترحيبًا حارًا بالملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته لها هذه الأيام بمناسبة عيدها الوطني.
وخلال حضور الملك لمهرجان الشيخ زايد التراثي في أبو ظبي، ألقى الشاعر جمعة بن مانع السويدي، قصيدة شعرية حملت اسم “قصيدة سلمان”.
وخلال وقت قصير، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” القصيدة، مؤكدين إعجابهم بمضمونها ومحتواها ومعناها، حيث جاء من ضمن أبياتها “ضيف البلد تنهض له اعلام البلد بالابتهال، ضيف البلد ماهوب من بعض الضيوف العابرين، ضيف البلد سلمان من قاد المزن يالين سال، والشاهد الله يالسليل إنَّا معيّدين”.
تعليقات ( 13 )
العويدالف نعم
عمرنحنوا لانسكن البيوت وين تسكن عساك لسكني .. فضحنا .. الله لايبلانا .....
عدد التعليقات:14441
برق الحرم((((((( كان ودي بصورة لمعسكر الصيفي والسواد ...........كيف تركتها أسود_ الجزيرة ))))
عدد التعليقات:14441
برق الحرم(((((وأبشــــــــــــــــــــــــــــــروا .................بالتحية .............العسكــــــرية )))))))
عدد التعليقات:14441
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=0wm6OgrVcOs
عدد التعليقات:14441
برق الحرم((((((( سلامي .....مع التحيات ......يا أســــــــــــــــــود _الجزيرة )))))))
عدد التعليقات:14441
برق الحرم(((((( أتذكر قصيدة ((العاديات))......للشيخ محمد بن راشد المكتوم يحفظه الله ))))))
سكنانامين يتذكر اغنية محمد فؤاد يقول الكوش قدر في الالولو سكنانا
عدد التعليقات:14441
برق الحرم(((((( أهل _الوفاء ............أهل _الامارات ))))))
سكنانااهم شي مافيها سكنانا وسكنونو وسكواو
بدروفيستاهل ابوفهد ملك العز والشرف ونعم بأهل الامارت وحكامها❤️🌹
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
فيفادولصح لسانك