بالفيديو.. شاعر إماراتي يلقي “قصيدة سلمان” بحضور الملك.. وتفاعل بين المغردين !

صحيفة المرصد: أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ترحيبًا حارًا بالملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته لها هذه الأيام بمناسبة عيدها الوطني.

وخلال حضور الملك لمهرجان الشيخ زايد التراثي في أبو ظبي، ألقى الشاعر جمعة بن مانع السويدي، قصيدة شعرية حملت اسم “قصيدة سلمان”.

وخلال وقت قصير، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” القصيدة، مؤكدين إعجابهم بمضمونها ومحتواها ومعناها، حيث جاء من ضمن أبياتها “ضيف البلد تنهض له اعلام البلد بالابتهال، ضيف البلد ماهوب من بعض الضيوف العابرين، ضيف البلد سلمان من قاد المزن يالين سال، والشاهد الله يالسليل إنَّا معيّدين”.