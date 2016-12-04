بالفيديو : شاهد كيف مازح محمد بن راشد فتاة وهي تلتقط صورة سيلفي

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو طريف للشيخ محمد بن راشد أثناء التقاط فتاة صورة سيلفي .

حيث بين الفيديو الفتاة أثناء التقاطها صورة “سيلفي” ليقترب منها في لقطة طريفة حتى يظهر في الصورة .

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل ، وأشاد النشطاء بعفوية اللقطة .