بالفيديو : شاهد كيف مازح محمد بن راشد فتاة وهي تلتقط صورة سيلفي

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو طريف للشيخ محمد بن راشد أثناء التقاط فتاة صورة سيلفي .
حيث بين الفيديو الفتاة أثناء التقاطها صورة “سيلفي” ليقترب منها في لقطة طريفة حتى يظهر في الصورة .
وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل ، وأشاد النشطاء بعفوية اللقطة .
تعليقات ( 6 )
معلم متقاعدكفؤ يا حكام الأمارات .
9لله درك يا شيخ محمد خليت دبي دانة الدنيا
شاعر فحليا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
عدد التعليقات:14441
برق الحرم((((((( تواضع ...هامة..........الشيخ محمد بن راشد ....... قد لاتجدها في الوقت الحاضر)))))
رهط من ملائكة الحواشي هههيا لب قلبك يا شيخ محمد .. تستاهل حب شعبك .