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بالفيديو : شاهد كيف مازح محمد بن راشد فتاة وهي تلتقط صورة سيلفي

4 ديسمبر, 2016 , 20:13 م
بالفيديو : شاهد كيف مازح محمد بن راشد فتاة وهي تلتقط صورة سيلفي
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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو طريف للشيخ محمد بن راشد أثناء التقاط فتاة صورة سيلفي .

حيث بين الفيديو الفتاة أثناء التقاطها صورة “سيلفي” ليقترب منها في لقطة طريفة حتى يظهر في الصورة .

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل ، وأشاد النشطاء بعفوية اللقطة .



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 20:46 م

    معلم متقاعد

    كفؤ يا حكام الأمارات .
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  2. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 20:36 م

    9

    لله درك يا شيخ محمد خليت دبي دانة الدنيا
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  3. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    شاعر فحل

    يا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
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  4. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 20:20 م
    عدد التعليقات:14441

    برق الحرم

    ((((((( تواضع ...هامة..........الشيخ محمد بن راشد ....... قد لاتجدها في الوقت الحاضر)))))
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  5. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    الله يسعدهم
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  6. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    رهط من ملائكة الحواشي ههه

    يا لب قلبك يا شيخ محمد .. تستاهل حب شعبك .
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