قرار مفاجئ من إدارة النصر تجاه حسين عبدالغني

صحيفة المرصد:منحت إدارة نادي النصر قائد الفريق الأول حسين عبدالغني إجازة مفتوحة بعد تفاقم أزمته مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش وعدم حاجته له في الفترة القادمة.

ومنح المدرب الكرواتي شارة القيادة للمدافع عمر هوساوي ليكون بذلك قائدا للفريق تحت إدارة زوران ، وفقاً لموقع المواطن .

وتأمل الإدارة في عودة اللاعب قريبا للفريق حال نجاح محاولاتها في إزالة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.