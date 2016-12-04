قرار مفاجئ من إدارة النصر تجاه حسين عبدالغني

صحيفة المرصد:منحت إدارة نادي النصر قائد الفريق الأول حسين عبدالغني إجازة مفتوحة بعد تفاقم أزمته مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش وعدم حاجته له في الفترة القادمة.
ومنح المدرب الكرواتي شارة القيادة للمدافع عمر هوساوي ليكون بذلك قائدا للفريق تحت إدارة زوران ، وفقاً لموقع المواطن .
وتأمل الإدارة في عودة اللاعب قريبا للفريق حال نجاح محاولاتها في إزالة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
تعليقات ( 36 )
احمد يسلملكل زمان دولة ورجال وكما قيل لو دامت لغيرك ما وصلت لك توكل على الله وأعلن اعتزالك كفيت ووفيت وما يحتاج تصير مادة لنقاد الغفلة وبرامج التعصب
احمد يسلملكل زمان دولة ورجال وكما قيل لو دامت لغيرك ما وصلت لك توكل على الله وأعلن اعتزالك كفيت ووفيت وما يحتاج تصير مادة لنقاد الغفلة وبرامج التعصب
حسن النعميحلو اجازة مفتوحة .....هذي تصريفة انقلع الله يعافيك
اسمرعبرنادي الجحود المعروف منذ القدم .. جاء من الاهلي ليحرز لهم بطولتين عجزوا عنها ٢٠ عام والآن رموه خارج أسوار النادي رغم تبرعه لهم بأمواله التي جناها طيلة حياته .. غير مستغرب تصرف إدارة الفلافل مع لاعبيهم
الحقبانيعلم حسين عبد الغني مغرور ولم يجد احد مثل حقباني الذي طوع مثل وغير الاسف نادي يخاف من الاعبينه علم
زمن يخوفال فتين في الاهلي نفس الاخلاق للاسف والشمراني في الهلال وحسن معاذ في الشباب
سعد القرني / ال يزيدحبيبنا الكابتن حسين عبدالغني وله انجازات كبيرة سوا في المنتخب او نادي الاهلي او نادي النصر ولا ينكر ذلك الا جاحد لكن المشكلة ان حسين لا يحترم الشعار والمفروض يكون قدوة ياكبتن خلي نهايتها مسك
تعليق 28ويش دخل الشلهوب وياسر في موضوع حسين عبد الغني . تقان نجم الهلال والنجم الجماهيري المحبوب الخلوق محمد الشلهوب . والمشكلجي حسين عبدالغني
ااببووححممووددالعقود الضخمة وحب الشهرة , اصبحت عائق للاعب السعودي عن الاعتزال , على حساب المكتسبات التي اكتسبها من سنوات في ملاعب كرة القدم , حسين والشلهوب وياسر وكريري وغيرهم , اكبر مثال ,2014 كان وقت مناسب لرحيل.
شنبمستقبل الكروي قول نهايته الكرويه لاعب لايجيد التصرف والمشكله انه قائد الفريق
زائراكيد كل هذا بسبب الامير عبدالله بن مساعد
عبدالرحمن سراج منشيحسين عبدالغني لاعب كبير ولكنه يفتقر الى الروح الرياضية مشكله وتصرفاته كانت سببا في تدمير مستقبله الكروي . ومازال هناك اخرون يحذون حذو حسين . واذا لم يعدلوا من سلوكهم سيكون مصيرهم الشطب .
ماني حلو لكني ماني شيناكبر خسارة للفرق الاخرى استبعاد عبدالغني
فاهم صحاولاً -لايوجد في نظام الفيفا والاتحاد السعودي مادة تقول اعطاء لاعب محترف اجازة ثانياً -حسين عبدالغنى مشاكله كثرت ودائماً يتصرف بكوارث يتضرر منه هو وناديه والافضل له ولناديه اما الاعتزال او انهاء عقده
ابوعبيدحان وقت الرحيل يا حسين ،، روح للوحده ،،، أو احد ،،،خلاص انتهي المشوار يا أبا عمر ،،،اختم حياتك في مكة او المدينة ،،، اترك النصر ،،،من عافك عوفه علي قول إخوانا العراقيين ،،،
المعلمحسين لاعب كبير ويجب عليه الهدوء لأنه في عالم تبغاء تخرب سمعت اللعب حسين والدليل المشكله مع المدرب قدرو تاريخ الاعب ،،،،،،،،
عدد التعليقات:16050
قلم الحقيقهتبقى النفوس الكبيرة كبيرة لاتنحني الا لمن خلقها.مهما كان القرار قاسي على النفس لكن يبقى قرار كرامتنا هو الحاضر لاالغائب دائمآ أمام عيوننا وأمام قيمنا. حسين أنت رمز الوفاء الذي نستشهد به بقلوبنا تسكن.
شايمحسين يحب السلطة خلوه مدير كره ولا عطوه فلوسه وخلوه يتوكل او وكلو حسن خليفة اومرزوق العتيبي يفكونكم منه
زمن يخوفاللي ما يخذها براسه وبأدب ورجوله وحشمه وتاريخ طيب ينشات بالشلووووووت القديم ابرك قرار وياليته كان طرد نهائي لاعب سيئ وقدوة سيئه لاشكلا ولاخُلُقَا ماراماه الرمز الاهلاوي الا من اخلاقه السيئه غير كفو
دراكولادمروه الله يدمرهم
رهط من ملائكة الحواشي هههههههههههه أجازة مفتوحة وختامها حفل الأعتزال وبدون مكابرة .
البارعمشكلة بعض اللاعبين** يختم تاريخه الرياضي بصورة سيئة . يعني ابلعب او ابخرب ..
الشهرانيت 2 شكلك خبره ماشاءالله تعرف الاصل والفرع زين هههه
الشهرانيت 2 تعجبني يللي تعرف الأصل والفرع ..شكلك خبره ماشاءالله عليك.
متابع عن بعدالنصر يقول لك ياحسين.... خلاص من حبكم ياحسين عزلنا...ما عاد لي في لعبكم أي حاجه ..اللي شبكنا معك يا حسين يخلصنا...يكفيني اللي حصل ما استحمل زياده...
وحتريتسههههههه
زائربعد ماطلع عندي كرش صرت استحي اتكلم عن الرياضه
كيفيوفر ريالك بلا كوره بلا بطيخ
كيفيصراحه معد ادري عن الكوره ماتطلع عندي في الدش ولا عندي استعداد ادفع ريال واحد من مليون عشان كوره
العويدخطوة جيدة
رحمهتعليق مخالف
رحمهيروح يشتغل احسن من اللعب في نادي الفقر
ابوالفيصلاهذا كيان عالمي لا يتوقف على لاعب .. فريق اصل وفصل مهوب فريق فرع
🌸 الملح و القبلة 🌸زوران مُش حابب حسين .. فما أعتقد محاولات الإدارة بالإصلاح راح تُؤتي ثمارها .. ما أستبعد ان الكابتن حسين ينتقل لنادي ثاني لأنه مايقدر يبطّل لعب ولأنه السنة هذي عنده مرحلة إنتقاليّة !!