  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

قرار مفاجئ من إدارة النصر تجاه حسين عبدالغني

4 ديسمبر, 2016 , 20:39 م
قرار مفاجئ من إدارة النصر تجاه حسين عبدالغني
  • 8٬419
  • 36
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:منحت إدارة نادي النصر قائد الفريق الأول حسين عبدالغني إجازة مفتوحة بعد تفاقم أزمته مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش وعدم حاجته له في الفترة القادمة.

ومنح المدرب الكرواتي شارة القيادة للمدافع عمر هوساوي ليكون بذلك قائدا للفريق تحت إدارة زوران ، وفقاً لموقع المواطن .

وتأمل الإدارة في عودة اللاعب قريبا للفريق حال نجاح محاولاتها في إزالة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.



تعليقات ( 36 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    4 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    احمد يسلم

    لكل زمان دولة ورجال وكما قيل لو دامت لغيرك ما وصلت لك توكل على الله وأعلن اعتزالك كفيت ووفيت وما يحتاج تصير مادة لنقاد الغفلة وبرامج التعصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 35
    4 ديسمبر, 2016 , 23:40 م

    احمد يسلم

    لكل زمان دولة ورجال وكما قيل لو دامت لغيرك ما وصلت لك توكل على الله وأعلن اعتزالك كفيت ووفيت وما يحتاج تصير مادة لنقاد الغفلة وبرامج التعصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 23:31 م

    حسن النعمي

    حلو اجازة مفتوحة .....هذي تصريفة انقلع الله يعافيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 23:22 م

    اسمرعبر

    نادي الجحود المعروف منذ القدم .. جاء من الاهلي ليحرز لهم بطولتين عجزوا عنها ٢٠ عام والآن رموه خارج أسوار النادي رغم تبرعه لهم بأمواله التي جناها طيلة حياته .. غير مستغرب تصرف إدارة الفلافل مع لاعبيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 23:14 م

    الحقباني

    علم حسين عبد الغني مغرور ولم يجد احد مثل حقباني الذي طوع مثل وغير الاسف نادي يخاف من الاعبينه علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    زمن يخوف

    ال فتين في الاهلي نفس الاخلاق للاسف والشمراني في الهلال وحسن معاذ في الشباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    سعد القرني / ال يزيد

    حبيبنا الكابتن حسين عبدالغني وله انجازات كبيرة سوا في المنتخب او نادي الاهلي او نادي النصر ولا ينكر ذلك الا جاحد لكن المشكلة ان حسين لا يحترم الشعار والمفروض يكون قدوة ياكبتن خلي نهايتها مسك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 22:47 م

    تعليق 28

    ويش دخل الشلهوب وياسر في موضوع حسين عبد الغني . تقان نجم الهلال والنجم الجماهيري المحبوب الخلوق محمد الشلهوب . والمشكلجي حسين عبدالغني
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  9. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 22:35 م

    ااببووححمموودد

    العقود الضخمة وحب الشهرة , اصبحت عائق للاعب السعودي عن الاعتزال , على حساب المكتسبات التي اكتسبها من سنوات في ملاعب كرة القدم , حسين والشلهوب وياسر وكريري وغيرهم , اكبر مثال ,2014 كان وقت مناسب لرحيل.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  10. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 22:35 م

    شنب

    مستقبل الكروي قول نهايته الكرويه لاعب لايجيد التصرف والمشكله انه قائد الفريق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 22:26 م

    زائر

    اكيد كل هذا بسبب الامير عبدالله بن مساعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 22:15 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    حسين عبدالغني لاعب كبير ولكنه يفتقر الى الروح الرياضية مشكله وتصرفاته كانت سببا في تدمير مستقبله الكروي . ومازال هناك اخرون يحذون حذو حسين . واذا لم يعدلوا من سلوكهم سيكون مصيرهم الشطب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    ماني حلو لكني ماني شين

    اكبر خسارة للفرق الاخرى استبعاد عبدالغني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 22:03 م

    فاهم صح

    اولاً -لايوجد في نظام الفيفا والاتحاد السعودي مادة تقول اعطاء لاعب محترف اجازة ثانياً -حسين عبدالغنى مشاكله كثرت ودائماً يتصرف بكوارث يتضرر منه هو وناديه والافضل له ولناديه اما الاعتزال او انهاء عقده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 21:56 م

    كفو ادارة النصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    ابوعبيد

    حان وقت الرحيل يا حسين ،، روح للوحده ،،، أو احد ،،،خلاص انتهي المشوار يا أبا عمر ،،،اختم حياتك في مكة او المدينة ،،، اترك النصر ،،،من عافك عوفه علي قول إخوانا العراقيين ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    المعلم

    حسين لاعب كبير ويجب عليه الهدوء لأنه في عالم تبغاء تخرب سمعت اللعب حسين والدليل المشكله مع المدرب قدرو تاريخ الاعب ،،،،،،،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 21:45 م
    عدد التعليقات:16050

    قلم الحقيقه

    تبقى النفوس الكبيرة كبيرة لاتنحني الا لمن خلقها.مهما كان القرار قاسي على النفس لكن يبقى قرار كرامتنا هو الحاضر لاالغائب دائمآ أمام عيوننا وأمام قيمنا. حسين أنت رمز الوفاء الذي نستشهد به بقلوبنا تسكن.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  19. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 21:42 م

    شايم

    حسين يحب السلطة خلوه مدير كره ولا عطوه فلوسه وخلوه يتوكل او وكلو حسن خليفة اومرزوق العتيبي يفكونكم منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 21:41 م

    زمن يخوف

    اللي ما يخذها براسه وبأدب ورجوله وحشمه وتاريخ طيب ينشات بالشلووووووت القديم ابرك قرار وياليته كان طرد نهائي لاعب سيئ وقدوة سيئه لاشكلا ولاخُلُقَا ماراماه الرمز الاهلاوي الا من اخلاقه السيئه غير كفو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 21:39 م

    دراكولا

    دمروه الله يدمرهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  22. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 21:37 م

    رهط من ملائكة الحواشي ههههه

    ههههههه أجازة مفتوحة وختامها حفل الأعتزال وبدون مكابرة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 21:29 م

    البارع

    مشكلة بعض اللاعبين** يختم تاريخه الرياضي بصورة سيئة . يعني ابلعب او ابخرب ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    تعليق 2 أصل وفرع وبربري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 21:19 م

    الشهراني

    ت 2 شكلك خبره ماشاءالله تعرف الاصل والفرع زين هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 21:17 م

    الشهراني

    ت 2 تعجبني يللي تعرف الأصل والفرع ..شكلك خبره ماشاءالله عليك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 21:13 م

    متابع عن بعد

    النصر يقول لك ياحسين.... خلاص من حبكم ياحسين عزلنا...ما عاد لي في لعبكم أي حاجه ..اللي شبكنا معك يا حسين يخلصنا...يكفيني اللي حصل ما استحمل زياده...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 21:00 م

    وحتريتس

    ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 20:59 م

    زائر

    بعد ماطلع عندي كرش صرت استحي اتكلم عن الرياضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 20:58 م

    كيفي

    وفر ريالك بلا كوره بلا بطيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 20:56 م

    كيفي

    صراحه معد ادري عن الكوره ماتطلع عندي في الدش ولا عندي استعداد ادفع ريال واحد من مليون عشان كوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 20:53 م

    العويد

    خطوة جيدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 20:47 م

    رحمه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    رحمه

    يروح يشتغل احسن من اللعب في نادي الفقر
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  35. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    ابوالفيصلا

    هذا كيان عالمي لا يتوقف على لاعب .. فريق اصل وفصل مهوب فريق فرع
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  36. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 20:43 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    زوران مُش حابب حسين .. فما أعتقد محاولات الإدارة بالإصلاح راح تُؤتي ثمارها .. ما أستبعد ان الكابتن حسين ينتقل لنادي ثاني لأنه مايقدر يبطّل لعب ولأنه السنة هذي عنده مرحلة إنتقاليّة !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم