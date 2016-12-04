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بالفيديو : خادم الحرمين يستدعي شاعر إماراتي ألقى قصيدة ” سلمان ” لتكريمه

4 ديسمبر, 2016 , 22:01 م
بالفيديو : خادم الحرمين يستدعي شاعر إماراتي ألقى قصيدة ” سلمان ” لتكريمه
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين أثناء حضوره احتفالات اليوم الوطني للإمارات ، وخاصة عند إلقاء أحد الشعراء الإماراتيين قصيدة بعنوان “سلمان” ، حيث لاقت القصيدة ترحيباً حاراً من خادم الحرمين .

وبين الفيديو لحظة طلب خادم الحرمين الشريفين بصعود الشاعر الشعبي الإماراتي ” جمعة بن مانع السويدي” لتحيته ، والثناء على قصيدته الشعرية .



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 23:47 م

    نمشه

    حفظك الله ياخادم الحرمين لا تفرق بين ابنائك في السعوديه او في الامارات حفظك الله ورعاك من كل شر
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  2. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    محمد علي

    سكنانا هههههههههههههههه
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  3. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 23:10 م

    سكنانا

    هاذي القصايد وكيفية ااءها مو خنبوقة ومعرفاته يطبل لجماعته وخلاه رمز من رموز الدوله سكنانا وسكواوا ههههههه
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  4. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    ام محمد

    ضيف البلد تنهضله أعلام البلد بالأبتهال ••••••••••• ضيف البلد ماهوب من بعض الضيوف العابرين ،،،،، لا فُض فوك يا الذيب يا ابن مانع والله لو ما قال الإ هالبيت لكفتك
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  5. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    الغامدي

    ** ياسلمان الخير **
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  6. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 22:47 م

    الزهراني9512

    حفظ الله ابو فهد سلمان العز امام الأمة الاسلامية
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  7. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 22:45 م

    Ymni mahobo

    كفو ي عيال زايد الخير ولاهي غريبه عليكم الطيب من منبع الطيب ويستاهل خادم بيوت الله سلمان الحزم.
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  8. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 22:43 م

    عبدالعزيز الغيثي الشمري

    يارب انك تحفظ والدنا سلمان الخير وسلمان العز يارب انك تطول بعمرة وتخلية ذخر لنا ولخليجنا والله لا يغير علينا خليجنا واحد وشعبنا واحد وربنا واحد ونبينا واحد- صلي الله علية وسلم -
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  9. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 22:36 م

    مسعود ال مسعود

    الله يطول بعمرك ياسيدي سلمان
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  10. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 22:34 م

    ابراهيم

    الله يحفظك ويطول بعمرك يازعيم الامه الاسلاميه سلمان الحزم ملكنا وقائد عضيم ويسجل له تاريخ مشرق
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  11. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 22:33 م

    كريم والشاعر يستاهل

    هل الاماراتيين يحسنون انتقاء الشعر و الشاعر من خبرتي دايم سباقون في كل المجالات
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  12. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 22:29 م

    سلمان الخير

    يكرم شاعر الخير
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  13. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 22:28 م

    وشذذا

    **يستاهل.**
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  14. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    ابو سعود

    الله يديمك يا سلمان العز والشاعر يستاهل الجائزة
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  15. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 22:09 م

    مــجـرم حــنــون

    والله يـ سلـمان بـن عـبدالـعزبـز غـصـب تـهـتـز لـك الـشوارب الله يـطول بـعـمـرك
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  16. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:14456

    برق الحرم

    ((((((حفظك الله وسلمك ورعاك..... سيدي خادم الحرمين قائد الامتين العربية والاسلامية ))))))))
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