بالفيديو : خادم الحرمين يستدعي شاعر إماراتي ألقى قصيدة ” سلمان ” لتكريمه

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين أثناء حضوره احتفالات اليوم الوطني للإمارات ، وخاصة عند إلقاء أحد الشعراء الإماراتيين قصيدة بعنوان “سلمان” ، حيث لاقت القصيدة ترحيباً حاراً من خادم الحرمين .
وبين الفيديو لحظة طلب خادم الحرمين الشريفين بصعود الشاعر الشعبي الإماراتي ” جمعة بن مانع السويدي” لتحيته ، والثناء على قصيدته الشعرية .
تعليقات ( 16 )
نمشهحفظك الله ياخادم الحرمين لا تفرق بين ابنائك في السعوديه او في الامارات حفظك الله ورعاك من كل شر
محمد عليسكنانا هههههههههههههههه
سكناناهاذي القصايد وكيفية ااءها مو خنبوقة ومعرفاته يطبل لجماعته وخلاه رمز من رموز الدوله سكنانا وسكواوا ههههههه
ام محمدضيف البلد تنهضله أعلام البلد بالأبتهال ••••••••••• ضيف البلد ماهوب من بعض الضيوف العابرين ،،،،، لا فُض فوك يا الذيب يا ابن مانع والله لو ما قال الإ هالبيت لكفتك
الغامدي** ياسلمان الخير **
الزهراني9512حفظ الله ابو فهد سلمان العز امام الأمة الاسلامية
Ymni mahoboكفو ي عيال زايد الخير ولاهي غريبه عليكم الطيب من منبع الطيب ويستاهل خادم بيوت الله سلمان الحزم.
عبدالعزيز الغيثي الشمرييارب انك تحفظ والدنا سلمان الخير وسلمان العز يارب انك تطول بعمرة وتخلية ذخر لنا ولخليجنا والله لا يغير علينا خليجنا واحد وشعبنا واحد وربنا واحد ونبينا واحد- صلي الله علية وسلم -
مسعود ال مسعودالله يطول بعمرك ياسيدي سلمان
ابراهيمالله يحفظك ويطول بعمرك يازعيم الامه الاسلاميه سلمان الحزم ملكنا وقائد عضيم ويسجل له تاريخ مشرق
كريم والشاعر يستاهلهل الاماراتيين يحسنون انتقاء الشعر و الشاعر من خبرتي دايم سباقون في كل المجالات
سلمان الخيريكرم شاعر الخير
وشذذا**يستاهل.**
ابو سعودالله يديمك يا سلمان العز والشاعر يستاهل الجائزة
مــجـرم حــنــونوالله يـ سلـمان بـن عـبدالـعزبـز غـصـب تـهـتـز لـك الـشوارب الله يـطول بـعـمـرك
عدد التعليقات:14456
برق الحرم((((((حفظك الله وسلمك ورعاك..... سيدي خادم الحرمين قائد الامتين العربية والاسلامية ))))))))