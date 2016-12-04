بالفيديو : خادم الحرمين يستدعي شاعر إماراتي ألقى قصيدة ” سلمان ” لتكريمه

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين أثناء حضوره احتفالات اليوم الوطني للإمارات ، وخاصة عند إلقاء أحد الشعراء الإماراتيين قصيدة بعنوان “سلمان” ، حيث لاقت القصيدة ترحيباً حاراً من خادم الحرمين .

وبين الفيديو لحظة طلب خادم الحرمين الشريفين بصعود الشاعر الشعبي الإماراتي ” جمعة بن مانع السويدي” لتحيته ، والثناء على قصيدته الشعرية .