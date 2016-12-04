بالصور : خال المعلمة «أماني السفياني» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

صحيفة المرصد:كشف خال المعلمة أماني السفياني، الّتي تُوفيت إثر حادث مروري أثناء توجهها إلى مقر عملها بإحدى مدارس صبيا، بمنطقة جازان، بعد 4 أيام فقط من تعيينها، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها وحديثها معه ومع خالتها قبل نصف ساعة من الحادث الأليم الّذي أودى بحياتها.
وقال منصور السفياني خال المعلمة “أماني” : انتظرت أماني التعيين في التعليم حوالي 13 سنة، تميزت ببرها لوالديها وخلقها الرفيع مع الصغير والكبير وفقاً لموقع ”تواصل”.
وأضاف السفياني: “أماني كانت تفيض بالعطاء لمن عرفت ومن لم تعرف وأبرز صفاتها نقاء السريرة وكره الغيبة، ومخافة الله في كل عمل تعمله، وحسن الظن بالله وبخلقه”.
وعن التفاصيل الأخيرة قبل وقوع الحادث الأليم، قال السفياني: “كنت أتحدث معها قبل الحادث عن إمكانية طلب نقل داخلي، ونقل خارجي للجنة الظروف الخاصة، وكانت تقول لي قبل الحادث بنصف ساعة: إنها مرتاحة في مدرستها وتتوقع أنها سترتاح ولن تطلب نقلاً خارجياً”.
وفي حديث أخير لها مع إحدى خالاتها، عرضت عليها خالتها منحها مبلغاً مالياً على سبيل السلفة لتجهيز شقتها الّتي ستسكنها في جيزان، فرفضت أماني العرض وقالت لخالتها: “أنا ما أحب الدين لأني (يمكن أموت) وفي ذمتي دين لأحد”.
ونعت والدة المعلمة أماني السفياني – رحمها الله – ابنتها عبر حسابها في موقع “تويتر” بالثناء عليها، وذكر مآثرها قائلة: ”أماني حبيبة قلبي، صالحة، بارة بوالديها، محبة للجميع وتحب الخير للجميع دون استثناء وخدومة، مواظبة على صلاتها وقيام الليل والأذكار”.
وكان ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد دشنوا وسماً بعنوان: “وفاة المعلمة أماني السفياني” تداولوا فيه تغريداتها، وتحدثوا فيه عن قصة وفاتها وانتظارها للتعيين ١٣ عاماً، قبل أن تتعرض لحادث أودى بحياتها بعد 4 أيام من تعيينها.
تعليقات ( 16 )
قوقل🌏رحمها الله وغفر لها
فهدالجويانالله يرحمها ويغفر لها كل ثانيه حادث منها مميت ومنها جريح ومصاب كل هذا بسبب غياب المرور والحملات التوعويه اجانب في بلدهم السيكل مايسقونها وعندنا يتعلمون علينا وشباب متهور بالسرعه انتحاري والنوم للمر
المزن🍃الله يغفر لها ويرحمها وموتى المسلمين ، ويصبر أحبابها يارب ، ويربط على قلوبهم آمين .🍃
محمدالله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجبر مصاب اهلها انا لله وانا اليه راجعون
محمد** ترحموا عليها احسن من قالت وقلنا وقلو
الراصدرحمها الله وغفرلها وأسكنها الفردوس الأعلى وصبر ذويها
مجرد فكرةفي هذة اللوحة الحزينة التي ***
عدد التعليقات:16050
قلم الحقيقهرحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته .
بدورسبحان الله الله يرحمها رحمه واسعه ويرحم موتانا وموتى المسلمين
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
زائر رررر111الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يربط على قلوب أسرتها وأقاربها (وأحسن الله عزاؤكم)
عدد التعليقات:1288
ساميةرحمها الله
محمدعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹رحمكِ الله يا أماني السفياني وغفر الله لكِ .... { إنا لله وإنا إليه راجعون }