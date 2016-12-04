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فيديو مؤثر لمواطنة سورية تبكي زوجها الذي توفي إثر غارة جوية روسية على حلب

4 ديسمبر, 2016 , 23:06 م
فيديو مؤثر لمواطنة سورية تبكي زوجها الذي توفي إثر غارة جوية روسية على حلب
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، لسيدة تبكي زوجها، الذي استشهد إثر غارة جوية روسية، على حلب.

 وبين الفيديو صرخات ودموع الزوجة المكلومة بجوار زوجها ، كما عبر النشطاء عن أسفهم وحزنهم من هذا المشهد الذي أدمى قلوبهم .



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 2:51 ص

    بدور

    ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
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  2. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 1:38 ص

    ذكرياتي

    فَوَيْلٌ لِأَهْلِ الشَّامِ يَا وَيْلَ وَيْلِهِمْ ..... فَيَبْكُوا بِمَا يُبْكُو مِنَ الذُّلِّ وَالْحَزَنَا يَحِلُّ لَهُمْ حَرْبٌ عَظِيمٌ مُدَمِّرًا ...... فَضَرْبَاتُهُ كَالرَّعْدِ تَهْتَزُّ أَرْضُنَا وَفَي آخِرِ الزَّمَانِ تَظْهَرْ عَجَائِبٌ ..... مِنَ الْفِسْقِ وَالطُّغْيَانِ وَالْجَوْرِ وَالْغِنَا َسَتَظْهَرْ أُمُو
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  3. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 1:37 ص

    إنه الارهاب البوتيني

    الذي فاق وحشية الدواعش في الاجرام
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  4. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 1:03 ص

    بنت مكه

    يارب يارافع السموات السبع بلا عمد أنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان
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  5. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 0:24 ص

    محمد

    المسلمين في سوريا والعراق يتعرضون للاباده بإسم محاربه الاٍرهاب
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  6. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    محمد

    الله ينتقم من بشار وايران وروسيا وحزب الشيطان وكل عدو للاسلام والمسلمين
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  7. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منك يا بشار الله يوقع عليكالعذاب أضعاف الي ذوقتو لأهل سوريا الله يخزيكم انت وروسيا وإيران الله يدمركم ويدمر روسيا وإيران عاجل غير اجل يارررب ولا حول ولا قوة الا بالله
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  8. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 23:55 م

    زائر ١٢

    بشار ذلك الشاذ.
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  9. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 23:47 م

    رهط من ملائكة الحواشي ههههه

    الله يعوضها ويصبرها وينصفها ممن قهرها .
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  10. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 23:43 م

    المزن

    🍃حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم أفاك ورد كيده في نحره وأره عجائب قدرتك يارب العالمين آمين، الله يلطف بهم ويفرج لهم عاجلاً وليس آجلاً. 🍃
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  11. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 23:28 م

    وليد

    يارب لاكاشف لهذا البلاء إلا انت
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  12. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 23:22 م

    الرأي العام

    حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اجعل بشار يتمنى الموت ولا يجده اللهم سلط عليه جند من جنودك اللهم اجعله عبره لغيره
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  13. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:16051

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على الارهابيين الذين منعوكم من الخروج من حلب من أجل سلامتكم وفضلو أن يجعلونكم دروع بشرية وهذه النتيجة. فهؤلاء لاتسرهم غير رائحة الدم ومشاهدة جثث الأبرياء أشلاء.فحسبي الله عليهم ونعم الوكيل.
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  14. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    نايف

    حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم سلط عليه جند من جنودك اللهم اجعله عبره لغيره
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  15. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 23:15 م

    نايف

    حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم اجعله عبره للآخرين اللهم سلط عليه جند من جنودك يارب العالمين
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  16. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    الغامدي

    ** يابشار الله ينتقم منك في الدنيا والاخره
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  17. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    مسمار

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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