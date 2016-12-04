فيديو مؤثر لمواطنة سورية تبكي زوجها الذي توفي إثر غارة جوية روسية على حلب

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، لسيدة تبكي زوجها، الذي استشهد إثر غارة جوية روسية، على حلب.

وبين الفيديو صرخات ودموع الزوجة المكلومة بجوار زوجها ، كما عبر النشطاء عن أسفهم وحزنهم من هذا المشهد الذي أدمى قلوبهم .