فيديو مؤثر لمواطنة سورية تبكي زوجها الذي توفي إثر غارة جوية روسية على حلب

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، لسيدة تبكي زوجها، الذي استشهد إثر غارة جوية روسية، على حلب.
وبين الفيديو صرخات ودموع الزوجة المكلومة بجوار زوجها ، كما عبر النشطاء عن أسفهم وحزنهم من هذا المشهد الذي أدمى قلوبهم .
تعليقات ( 17 )
بدورولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
ذكرياتيفَوَيْلٌ لِأَهْلِ الشَّامِ يَا وَيْلَ وَيْلِهِمْ ..... فَيَبْكُوا بِمَا يُبْكُو مِنَ الذُّلِّ وَالْحَزَنَا يَحِلُّ لَهُمْ حَرْبٌ عَظِيمٌ مُدَمِّرًا ...... فَضَرْبَاتُهُ كَالرَّعْدِ تَهْتَزُّ أَرْضُنَا وَفَي آخِرِ الزَّمَانِ تَظْهَرْ عَجَائِبٌ ..... مِنَ الْفِسْقِ وَالطُّغْيَانِ وَالْجَوْرِ وَالْغِنَا َسَتَظْهَرْ أُمُو
إنه الارهاب البوتينيالذي فاق وحشية الدواعش في الاجرام
بنت مكهيارب يارافع السموات السبع بلا عمد أنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان
محمدالمسلمين في سوريا والعراق يتعرضون للاباده بإسم محاربه الاٍرهاب
محمدالله ينتقم من بشار وايران وروسيا وحزب الشيطان وكل عدو للاسلام والمسلمين
عدد التعليقات:1
توووووونسيةحسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منك يا بشار الله يوقع عليكالعذاب أضعاف الي ذوقتو لأهل سوريا الله يخزيكم انت وروسيا وإيران الله يدمركم ويدمر روسيا وإيران عاجل غير اجل يارررب ولا حول ولا قوة الا بالله
زائر ١٢بشار ذلك الشاذ.
رهط من ملائكة الحواشي هههههالله يعوضها ويصبرها وينصفها ممن قهرها .
المزن🍃حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم أفاك ورد كيده في نحره وأره عجائب قدرتك يارب العالمين آمين، الله يلطف بهم ويفرج لهم عاجلاً وليس آجلاً. 🍃
وليديارب لاكاشف لهذا البلاء إلا انت
الرأي العامحسبي الله ونعم الوكيل اللهم اجعل بشار يتمنى الموت ولا يجده اللهم سلط عليه جند من جنودك اللهم اجعله عبره لغيره
عدد التعليقات:16051
قلم الحقيقهحسبي الله على الارهابيين الذين منعوكم من الخروج من حلب من أجل سلامتكم وفضلو أن يجعلونكم دروع بشرية وهذه النتيجة. فهؤلاء لاتسرهم غير رائحة الدم ومشاهدة جثث الأبرياء أشلاء.فحسبي الله عليهم ونعم الوكيل.
نايفحسبي الله ونعم الوكيل اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم سلط عليه جند من جنودك اللهم اجعله عبره لغيره
نايفحسبي الله ونعم الوكيل اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم اجعله عبره للآخرين اللهم سلط عليه جند من جنودك يارب العالمين
الغامدي** يابشار الله ينتقم منك في الدنيا والاخره
مسمارحسبنا الله ونعم الوكيل