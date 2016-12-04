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بالفيديو : لحظة منع أنور مالك من دخول تونس بمطار قرطاج

4 ديسمبر, 2016 , 23:30 م
بالفيديو : لحظة منع أنور مالك من دخول تونس بمطار قرطاج
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صحيفة المرصد:نشر الباحث والحقوقي الجزائري، أنور مالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لحظة منعه من دخول تونس.

وقال “مالك” في مقطع الفيديو : “أنا الآن في مطار قرطاج بعد منعي من الدخول سأغادر ..كانت أمنيتي أن التقي والدتي وللأسف كنت أظن أن تونس قد تغيرت”.



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 2:52 ص

    كل السعوديين والسعوديات المعلقين ماخشو راسك ولا تذكرتهم بمديح واطراء الا تونسيه سبحان الله انت سعودي ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 2:52 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    اخي فهد جده انت لمحت لشي مش موجود تونس بخير وعروبتنا واسلامنا فيها بخير ونعلم جيد ان الاسلام محارب لكننا دولة علمانية ولا ننكر هذا والعلمنة فصل الدين عن السياسة لكن نبقى عرب مسلمين نصوم ونصلي مثلكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  3. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 2:51 ص

    -

    ومن قال لك انني اعشقها ياهذا انا متابع وعاشق لكلماتها الهادفه كبّر عقلك يااارجل ولعلمك انا اعمل في اكبر المستشفيات بالمملكة وجميع من تعمل معي بالقسم اعتبرها ك اختٍ لي والله ع ماقول شهيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  4. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 2:49 ص

    ابسط ياعم ردت عليك هههههههه بس حسافه ماتعرفك كان كتبت اسمك وعنوانك على طول جاء رد تونسيه ؟؟؟؟ وافهمها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 2:48 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    ت 21 اخزريلي فركست عليك من حومة لحومة وملقيتكش C bien والله هاك وليت تونسي اكثر مني هههههه تعرف الجامعة وماوراها الله يعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 2:42 ص

    عساك تعطرت قبل تكتب لها ههههههههه الشباب ناشف واصلة معهم يبث اشواقه لاسم مايعرف عنه شي هالنوعيات اكثر من يتعرض للابتزاز تحركه عواطفه وغرائزه تجلد الله يعوضك خير ياليت كان منطقي بالوصف شطح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 2:42 ص

    ؟

    توونسية . تعليق 21
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 2:41 ص

    فهد / جدة

    ياأختنا التونسية القضية ليست بردود وأفعال عابرة وليدة اللحظة القضية هي أن هناك مؤامرة على الإسلام ونسأل الله أن يصلح الحال ويحمي ديار المسلمين من أعداء الملة والدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 2:41 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    ت 26 ههههههههههههههههههههه صحيح لو شافني وشفتني انت كذلك تندم على كلماتك ** مرسي على كل حال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    اخي تعليق 20 شكرا لك وهذا منن ذوقك الراقي وطيب اصلك احرجتني بكلماتك وما عليك من تعليق 23 فلكم مثل يعجبني برشاااا (كلن يرى الناس بعين طبعه) وحسبنا الله وكفى...!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  11. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 2:32 ص

    -

    25- اخي الحبيب ترى الدعوه كلها طقطقه ووناسه وسعة صدر بس على فكره مادام انك خبير بالخرفان ايهما اغلى بالثمن الخروف النجدي ام الخروف النعيمي خخخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 2:32 ص

    24

    الراقيه والطبيبه وعندها فكره عن جميع بلدان العالم هههه ياهوو خفف شوي وسعتها بالحيل اشكال تعودت على التطبيل والمديح ثقافه ويقول كلماتها لا تقاس بكلمت الاخرين هذا حب والاذن تعشق قبل العين لو شفتها تندم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 2:25 ص

    24

    ما اكثر الخرفان هاليومين ورخيصه مره تعلمنا فيها وفيهم مانعرفهم والله انهم مدمورين دمار من كل ناحيه خلنا ساكتين بس ذبحكم الهياط والتميلح على غير سنع بهباله واندفاع حنين ورمانسي هذا وقتها تالالليل خخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 2:19 ص

    -

    كلمة استح على وجهك كلمه سوقية لا ينطقها الا السفية ف انا لن ارد عليك حتى لا انزل لمستوى تفكيرك الهابط ويتضح لي من واقع كلماتك بانك ذات اسهال فكري خاويٍ اجوّف . سلملم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 2:11 ص

    20

    بدا شغل السعوديين استح راقيه ولا طبيبه خخ وش يدريك عنها وصلتها للسماء السابعه ماسويتها مع السعوديات لاتكون هي تمدح حالها ما اشوف اي تميز فيها الا كذب وتاليف ومرواغه ومثاليات خلها تعلمك طالبه باي قسم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  16. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 2:10 ص

    الذيابي.

    لله درك ياانور مالك هذا الرجل بطل وعرى المجوس في كل مكان وربي يجمعك بامك الغالية ياانور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 2:08 ص

    -

    عسلامة لاباس عليك كفاش يا ****اخزريني لوجت عليك وفرقست عليك من حومة لحومة وتعطلت الكهربه ومالقيتكش إكهو
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 1:56 ص

    -

    اعجبني تعليق الاخت الراقية توووونسية فرغم انها طبيبة توجد عندها الفكره الكافية عن سياسة بلدها وعن سياسة جميع بلدان العالم ف لله درك وكفى فكلماتها لاتقاس بكلمات الآخرين عقليّة متفتحه اتمنى لها التوفيف.
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  19. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 1:05 ص

    سامر

    لا فائدة أن تقتل الأفعى وتترك ابناءها. رحل الرئيس التونسي بن علي، لكن تبين أن كل أجهزته الأمنية باقيه ...
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  20. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    فهد جده قد يكون وصلك ذلك اليوتوب متاع النائب القصاص من أسبوعين لكن الحكاية من 2014 وليس جديده ياريت نفكر وتأكد قبل لا نكتب حتى لا تخلو الناس تأخذ فكره عنكم ان ردود افعالكم وليدة اللحظة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    غلطان يا فهد جده تونس لم تضع بند يجيز ما تقصد بل كان هناك بند رقم 6 في الدستور من أيام بورقيبة يجرم سب الجلالة والزنادقة وكان بعض النواب يريدون حذفه فثار النائب القصاص وأغلب نواب الشعب ومنعو حذفه
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  22. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 0:37 ص

    حمد

    انور مالك رجل حر شريف يعتز بإسلامه وعروبته وعرى المجوس والليبراليين وتونس هي الخسرانة اذا منعت الشرفاء من دخول اراضيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  23. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    محمد

    تغير الرئيس ولم تتغير السياسه للأسف
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  24. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    جني السروات

    انتي ياتونسية تريدين أن تحجبي الشمس لا يمكن هذا ياهذه وتلك هههه خخخخخ
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  25. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 0:18 ص

    فهد / جدة

    تونسية : هل تعلمين أن حكومتكم قبل اسبوعين اجازت بند في الدستور يجيز** وأخذتك الحمية والعصبية ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 0:18 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    تونس عربية الهوى والأصل وبلا ما تتكلم كلام غاط يا عمر عيب عليك وتونس حرة تسمع لمن تريد وتمنع من تريد ولا تحتاج مني تونس أن احسن صورتها فالحمدالله بفضل الله نحن أفضل بلاد الثورات وهذا بفضل ربي وشعبها
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  27. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 0:12 ص

    عمر

    تونس فرنسية الهوى وضد كل ماهو عربي مسلم منذ ايام بورقيبة وزين الهاربين بن علي ومن أتى بعدهم والتاريخ لا يكذب حتى لو حاولت تونسية تحسن من صورة تونس
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  28. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 0:11 ص
    عدد التعليقات:600

    الجوفي

    رجل حر شريف بمعنى الكلمة واي دولة عربية واسلامية ترحب بقدومه اليها ماعدا الدول العميله والموالية للفرس والنصارى واليهود
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  29. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    ام افتراء اوكذب كان عليه أن يسعى لرفع المنع عنه قبل أن يدخل تونس تونس بلد القانون والاكيد لو التمس السماح له بدخول تونس لرفع المنع عنه كان تحصل على ما يريد أبناء المغرب العربي يدخلو تونس دون تاشيرة
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  30. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    يا سعودي وتفتخر لم يمنع دخوله لأنه شتم وفضح الشيعة بل منعه من سنة 2008 وتونس أكثر بلد ضد إيران ومنعنا 10 آلاف سائح ايراني من دخول تونس حين تتكلم عن بلد كأمل عليك أولا أن تتريث وتعرف ما تكتب هل حقيقة
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  31. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    أولا تونس حرة تسمح لمن يدخل لها ولا تسمح لمن لا تريدهم ثانيا على الحقوقي الجزائري أن يسعى أولا لرفع المنع عنه قبل مجيئه والمنع كان من أيام بن علي حين انتقده وشتمه في برنامج الاتجاه المعاكس سنة 2008
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  32. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 23:45 م

    رهط من ملائكة الحواشي ههههه

    **لا يتغيرون (**) ضد التغيير وضد التطوير .
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  33. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 23:40 م

    راكاااان

    رجل حر وصاحب قلم حر وكلمه صادقه ...
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  34. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 23:40 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لانه فضح حزب الشيطان واثبت ان ولد زميره هادي مات في ملهى ليلي بمضاربه ع شان بنت معقوله المجوس صار لهم تاثير بتونس
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  35. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 23:34 م

    شايم

    * ماتتغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    فهد / جدة

    يمنعون هذا البطل الشريف ويجيزون بند من بنود الدستور فيه بشتم الله عياذآ به ألا ** الله على القوم الفاسقين
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  37. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    اسمرعبر

    لمازا يا هازا الرجل دائماً يقول الحق في كل حواراته لماذا المنع من دخول بلاده !! كويس ما اعتقلوه
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