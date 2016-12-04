بالفيديو : لحظة منع أنور مالك من دخول تونس بمطار قرطاج

صحيفة المرصد:نشر الباحث والحقوقي الجزائري، أنور مالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لحظة منعه من دخول تونس.

وقال “مالك” في مقطع الفيديو : “أنا الآن في مطار قرطاج بعد منعي من الدخول سأغادر ..كانت أمنيتي أن التقي والدتي وللأسف كنت أظن أن تونس قد تغيرت”.