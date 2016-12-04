بالفيديو : لحظة منع أنور مالك من دخول تونس بمطار قرطاج

صحيفة المرصد:نشر الباحث والحقوقي الجزائري، أنور مالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لحظة منعه من دخول تونس.
وقال “مالك” في مقطع الفيديو : “أنا الآن في مطار قرطاج بعد منعي من الدخول سأغادر ..كانت أمنيتي أن التقي والدتي وللأسف كنت أظن أن تونس قد تغيرت”.
#انور_مالك من مطار قرطاج الدولي في العاصمة التونسية بعد منعه من الدخول:
للأسف كنت أظن أن #تونس تغيرت!#تونس_تمنع_أنور_مالك pic.twitter.com/6KlfF8ywWa
— أنور مالك (@anwarmalek) December 4, 2016
تعليقات ( 37 )
عدد التعليقات:1
توووووونسيةاخي فهد جده انت لمحت لشي مش موجود تونس بخير وعروبتنا واسلامنا فيها بخير ونعلم جيد ان الاسلام محارب لكننا دولة علمانية ولا ننكر هذا والعلمنة فصل الدين عن السياسة لكن نبقى عرب مسلمين نصوم ونصلي مثلكم
-ومن قال لك انني اعشقها ياهذا انا متابع وعاشق لكلماتها الهادفه كبّر عقلك يااارجل ولعلمك انا اعمل في اكبر المستشفيات بالمملكة وجميع من تعمل معي بالقسم اعتبرها ك اختٍ لي والله ع ماقول شهيد
عدد التعليقات:1
توووووونسيةت 21 اخزريلي فركست عليك من حومة لحومة وملقيتكش C bien والله هاك وليت تونسي اكثر مني هههههه تعرف الجامعة وماوراها الله يعين
؟توونسية . تعليق 21
فهد / جدةياأختنا التونسية القضية ليست بردود وأفعال عابرة وليدة اللحظة القضية هي أن هناك مؤامرة على الإسلام ونسأل الله أن يصلح الحال ويحمي ديار المسلمين من أعداء الملة والدين
عدد التعليقات:1
توووووونسيةت 26 ههههههههههههههههههههه صحيح لو شافني وشفتني انت كذلك تندم على كلماتك ** مرسي على كل حال
عدد التعليقات:1
توووووونسيةاخي تعليق 20 شكرا لك وهذا منن ذوقك الراقي وطيب اصلك احرجتني بكلماتك وما عليك من تعليق 23 فلكم مثل يعجبني برشاااا (كلن يرى الناس بعين طبعه) وحسبنا الله وكفى...!!!!
-25- اخي الحبيب ترى الدعوه كلها طقطقه ووناسه وسعة صدر بس على فكره مادام انك خبير بالخرفان ايهما اغلى بالثمن الخروف النجدي ام الخروف النعيمي خخخخخخخخ
24الراقيه والطبيبه وعندها فكره عن جميع بلدان العالم هههه ياهوو خفف شوي وسعتها بالحيل اشكال تعودت على التطبيل والمديح ثقافه ويقول كلماتها لا تقاس بكلمت الاخرين هذا حب والاذن تعشق قبل العين لو شفتها تندم
24ما اكثر الخرفان هاليومين ورخيصه مره تعلمنا فيها وفيهم مانعرفهم والله انهم مدمورين دمار من كل ناحيه خلنا ساكتين بس ذبحكم الهياط والتميلح على غير سنع بهباله واندفاع حنين ورمانسي هذا وقتها تالالليل خخخخ
-كلمة استح على وجهك كلمه سوقية لا ينطقها الا السفية ف انا لن ارد عليك حتى لا انزل لمستوى تفكيرك الهابط ويتضح لي من واقع كلماتك بانك ذات اسهال فكري خاويٍ اجوّف . سلملم
20بدا شغل السعوديين استح راقيه ولا طبيبه خخ وش يدريك عنها وصلتها للسماء السابعه ماسويتها مع السعوديات لاتكون هي تمدح حالها ما اشوف اي تميز فيها الا كذب وتاليف ومرواغه ومثاليات خلها تعلمك طالبه باي قسم
الذيابي.لله درك ياانور مالك هذا الرجل بطل وعرى المجوس في كل مكان وربي يجمعك بامك الغالية ياانور
-عسلامة لاباس عليك كفاش يا ****اخزريني لوجت عليك وفرقست عليك من حومة لحومة وتعطلت الكهربه ومالقيتكش إكهو
-اعجبني تعليق الاخت الراقية توووونسية فرغم انها طبيبة توجد عندها الفكره الكافية عن سياسة بلدها وعن سياسة جميع بلدان العالم ف لله درك وكفى فكلماتها لاتقاس بكلمات الآخرين عقليّة متفتحه اتمنى لها التوفيف.
سامرلا فائدة أن تقتل الأفعى وتترك ابناءها. رحل الرئيس التونسي بن علي، لكن تبين أن كل أجهزته الأمنية باقيه ...
عدد التعليقات:1
توووووونسيةفهد جده قد يكون وصلك ذلك اليوتوب متاع النائب القصاص من أسبوعين لكن الحكاية من 2014 وليس جديده ياريت نفكر وتأكد قبل لا نكتب حتى لا تخلو الناس تأخذ فكره عنكم ان ردود افعالكم وليدة اللحظة
عدد التعليقات:1
توووووونسيةغلطان يا فهد جده تونس لم تضع بند يجيز ما تقصد بل كان هناك بند رقم 6 في الدستور من أيام بورقيبة يجرم سب الجلالة والزنادقة وكان بعض النواب يريدون حذفه فثار النائب القصاص وأغلب نواب الشعب ومنعو حذفه
حمدانور مالك رجل حر شريف يعتز بإسلامه وعروبته وعرى المجوس والليبراليين وتونس هي الخسرانة اذا منعت الشرفاء من دخول اراضيها
محمدتغير الرئيس ولم تتغير السياسه للأسف
جني السرواتانتي ياتونسية تريدين أن تحجبي الشمس لا يمكن هذا ياهذه وتلك هههه خخخخخ
فهد / جدةتونسية : هل تعلمين أن حكومتكم قبل اسبوعين اجازت بند في الدستور يجيز** وأخذتك الحمية والعصبية ***
عدد التعليقات:1
توووووونسيةتونس عربية الهوى والأصل وبلا ما تتكلم كلام غاط يا عمر عيب عليك وتونس حرة تسمع لمن تريد وتمنع من تريد ولا تحتاج مني تونس أن احسن صورتها فالحمدالله بفضل الله نحن أفضل بلاد الثورات وهذا بفضل ربي وشعبها
عمرتونس فرنسية الهوى وضد كل ماهو عربي مسلم منذ ايام بورقيبة وزين الهاربين بن علي ومن أتى بعدهم والتاريخ لا يكذب حتى لو حاولت تونسية تحسن من صورة تونس
عدد التعليقات:600
الجوفيرجل حر شريف بمعنى الكلمة واي دولة عربية واسلامية ترحب بقدومه اليها ماعدا الدول العميله والموالية للفرس والنصارى واليهود
عدد التعليقات:1
توووووونسيةام افتراء اوكذب كان عليه أن يسعى لرفع المنع عنه قبل أن يدخل تونس تونس بلد القانون والاكيد لو التمس السماح له بدخول تونس لرفع المنع عنه كان تحصل على ما يريد أبناء المغرب العربي يدخلو تونس دون تاشيرة
عدد التعليقات:1
توووووونسيةيا سعودي وتفتخر لم يمنع دخوله لأنه شتم وفضح الشيعة بل منعه من سنة 2008 وتونس أكثر بلد ضد إيران ومنعنا 10 آلاف سائح ايراني من دخول تونس حين تتكلم عن بلد كأمل عليك أولا أن تتريث وتعرف ما تكتب هل حقيقة
عدد التعليقات:1
توووووونسيةأولا تونس حرة تسمح لمن يدخل لها ولا تسمح لمن لا تريدهم ثانيا على الحقوقي الجزائري أن يسعى أولا لرفع المنع عنه قبل مجيئه والمنع كان من أيام بن علي حين انتقده وشتمه في برنامج الاتجاه المعاكس سنة 2008
رهط من ملائكة الحواشي ههههه**لا يتغيرون (**) ضد التغيير وضد التطوير .
راكاااانرجل حر وصاحب قلم حر وكلمه صادقه ...
سعودي🇸🇦وافتخرلانه فضح حزب الشيطان واثبت ان ولد زميره هادي مات في ملهى ليلي بمضاربه ع شان بنت معقوله المجوس صار لهم تاثير بتونس
شايم* ماتتغير
فهد / جدةيمنعون هذا البطل الشريف ويجيزون بند من بنود الدستور فيه بشتم الله عياذآ به ألا ** الله على القوم الفاسقين
اسمرعبرلمازا يا هازا الرجل دائماً يقول الحق في كل حواراته لماذا المنع من دخول بلاده !! كويس ما اعتقلوه