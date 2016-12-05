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كشف تفاصيل مقتل طفل لعب بـ”دباب” جوار منزله في جدة

5 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص
كشف تفاصيل مقتل طفل لعب بـ”دباب” جوار منزله في جدة
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صحيفة المرصد:كشفت شرطة جدة غموض مقتل طفل من جنسيَّة إفريقيَّة (13 سنة) حيث أطاحت بالجاني (19 سنة) الذي قام بإطلاق رصاصة بندقيَّة هوائيَّة استقرَّت في صدر الصغير لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة لينجح مركز شرطة الكندرة في الكشف عن الجاني في أقل من 24 ساعة حيث انتقل رجال الضبط الجنائي لموقع الحادثة وتمَّ جمع القرائن والأدلة وكذلك تحديد نقطة انطلاق الرصاصة والتي من خلالها حدَّدت مشتبهًا به وبإحضاره والتحقيق معه اعترف بجرمه.
ووفقا لموقع المدينة أشارت التحقيقات أنَّ الطفل كان يلعب في دباب بجوار منزلهم، وسبَّب إزعاجًا للجاني؛ ممَّا دفعه لتسديد الرمية عليه؛ ظنًّا منه بأنَّها لن تقتله.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    محمد

    و من الازعاج ما قتل ... الله يرحمه
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  2. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 2:00 ص

    بدور

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يلطف بحالك هذاسلاح مايلعب روحت الطفل الله يرحمه بسبب العصبيه وهذي ظاهرة الدبابات في الحواير جننتنابس الحمدلله ماتصل للقتل الله يفك عسرك
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  3. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 1:16 ص

    @

    بعض الجيران ليس له هم الا بكثرة العيال و ينثرهم بالشوارع و افعلو ولا حرج من ازعاج بالسيارات و الدبابات و لعب الكوره و اذا حدث لهم مكروه قال ابد عيالي ما يسوون شي و من البيت للمسجد (و الجاني تصرفه خطأ)
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  4. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 0:55 ص

    ربو عيالكم ولا تخلوهم يستفزو الناس باذاهم ومن اطلق الرصاصه اخطأ حتى لو لم يكن قصده القتل فالرصاصه وان كانت رخيصه فليس لها عيون رحم الله الطفل واعان القاتل على بلواه
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  5. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 0:29 ص

    ابوفارس

    سهران الاخ. لاحول ولا قوة الا بالله
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  6. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 0:17 ص

    *** رحم الله الطفل واعان القاتل على بلواه
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  7. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 0:13 ص

    لاحول ولا قوة الا بالله مادري وش كان يحس فيه انو الطلقه راح تدغدغه رصااااصه مافيه لعب تدري ماتدري جعلك الموت يارب انت وامثالك
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