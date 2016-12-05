كشف تفاصيل مقتل طفل لعب بـ”دباب” جوار منزله في جدة

صحيفة المرصد:كشفت شرطة جدة غموض مقتل طفل من جنسيَّة إفريقيَّة (13 سنة) حيث أطاحت بالجاني (19 سنة) الذي قام بإطلاق رصاصة بندقيَّة هوائيَّة استقرَّت في صدر الصغير لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة لينجح مركز شرطة الكندرة في الكشف عن الجاني في أقل من 24 ساعة حيث انتقل رجال الضبط الجنائي لموقع الحادثة وتمَّ جمع القرائن والأدلة وكذلك تحديد نقطة انطلاق الرصاصة والتي من خلالها حدَّدت مشتبهًا به وبإحضاره والتحقيق معه اعترف بجرمه.

ووفقا لموقع المدينة أشارت التحقيقات أنَّ الطفل كان يلعب في دباب بجوار منزلهم، وسبَّب إزعاجًا للجاني؛ ممَّا دفعه لتسديد الرمية عليه؛ ظنًّا منه بأنَّها لن تقتله.