إعلان تفاصيل وموعد طرح العملات الورقية و المعدنية الجديدة

صحيفة المرصد:من المتوقع أن تعلن مؤسسة النقد خلال الأسابيع القادمة، تفاصيل وموعد طرح الإصدار الجديد من العملات الورقية والمعدنية، لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث استكملت المؤسسة تطوير العملة الورقية والمعدنية الجديدة وفق أفضل المواصفات الفنية، وأقوى العلامات الأمنية، وأعلى مقاييس الجودة العالمية.

وسيتم خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن موعد طرح العملات الجديدة عبر وسائل الإعلام قبل تداولها بوقت كافٍ، مع الإشارة أن مؤسسة النقد سبق أن أكدت أنه لا توجد نية لإصدار ورقة نقدية من فئة الألف ريال.