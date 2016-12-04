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إعلان تفاصيل وموعد طرح العملات الورقية و المعدنية الجديدة

4 ديسمبر, 2016 , 23:54 م
إعلان تفاصيل وموعد طرح العملات الورقية و المعدنية الجديدة
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صحيفة المرصد:من المتوقع أن تعلن مؤسسة النقد خلال الأسابيع القادمة، تفاصيل وموعد طرح الإصدار الجديد من العملات الورقية والمعدنية، لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث استكملت المؤسسة تطوير العملة الورقية والمعدنية الجديدة وفق أفضل المواصفات الفنية، وأقوى العلامات الأمنية، وأعلى مقاييس الجودة العالمية.

وسيتم خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن موعد طرح العملات الجديدة عبر وسائل الإعلام قبل تداولها بوقت كافٍ، مع الإشارة أن مؤسسة النقد سبق أن أكدت أنه لا توجد نية لإصدار ورقة نقدية من فئة الألف ريال.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 2:55 ص

    سعد

    من الضروروة بمكان اصدار فئة ال 1000 ريال في ظل الغلاء الحالي .
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  2. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 2:11 ص

    -

    اترك عهود عنك انا محاسب قانوني ومتقاعد مبكر الاقي عندك وظيفه ياسعادة السفير !!!!
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  3. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 2:04 ص

    سفير الخرطي

    هذا عرض ياعهود ماهو مجرد سوالف أنا مدير تنفيذي في أحدى المصارف ولا يمنع الأستعانه بخدماتك مقابل عرض يرضي طموحك العقد جاهز للتوقيع نتظر موافقتك الكريمه
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  4. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 1:46 ص

    زائر

    الهم بارك لنا فيما رزقتنا عمله جديده او قديمه اهم شي البركه وسعة ارزق ***
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  5. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 1:41 ص

    فارس

    انا اقترح بان يتم تصغير حجم فئة الخمسمئة ريال نلاقي صعوبة في صرفها عند بعض المحلات ونلاقي صعوبه في حملها بالمحافظ الصغيره
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  6. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 1:36 ص
    عدد التعليقات:1294

    سامية

    يقول الخبر:(استكملت المؤسسة تطوير العملة الورقية والمعدنية الجديدة وفق أفضل المواصفات الفنية) يعني مايحتاج اقتراحات العملة جاهزة مبروووك علينا العملة الجديدة 🍀
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  7. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 1:32 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    واقترح عملة سبعين ريال حتى مايتم صرف المية فتطير بسرعة يعني لو عندي شي شريته بسبعين او ثمانين ادفعها أفضل من صرف المية فتطير الثلاثين الباقية على شيء تافه كمالي .
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  8. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 1:28 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    سفير فكرة اسهل وأسرع ثراء من شغلك هههه 😜
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  9. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 1:27 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    سفير كأنك تتضحك على كلامي لا امبلى عم تتضحك على كلامي 🔪😡 هههه متأثرة بأسلوب نور اللي باليوتيوب احب اتابعها هي وهيلا وبصراحةعندي مواهب اني أكون يوتيوبر ثرية بسبب ثقافتي وخفة دمي وحسن مظهري بس حرام .
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  10. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    الحربي

    انا اقترح ان يعطوني العملات الحاليه لكي احتفظ بالتاريخ للمستقبل
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  11. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 1:15 ص

    سفير الخرطي

    عهود يوجد وظيفة شاغرة في أحدى البنوك والعقد جاهز ناقص توقيعك طال عمركي لما لديكي المهاره والأتقان في الأعمال المصرفيه فأنتي مكسب للمصرف ونتشرف بلعمل معنا كفريق مصرفي للأخذ من خبراتك المتراكمة
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  12. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 1:10 ص

    ماركتو

    معظم عملات دول اليورو معدنية من 5سنت و10سنت و20 سنت و50 سنت و1 يورو الى 2 يورو
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  13. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص

    عكاش ابوعجره

    اتمنى إلغا فئة ٥٠٠ ريال لانها ساهمت في الغلاء وارتفاع الاسعار بحكم رغبة التجار في المبلغ الاكبر. واقترح ان يتم إعادة الريال المعدني ونسخه فئة ريالين لاستخدامات مكائن البيع الذاتي.والله من وراء القصد.
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  14. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 0:38 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    اقتراح حصري من الأديبة الأريبة ذات الصوت الصادق والنبض المُشفِق ولكن دونما صدى 💔
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  15. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 0:35 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    كثير من الأشياء بريال ونصف او ريالان ونصف فيضطر المشتري إما لشراء اثنين أو ربما البائع يدلّس ويبيعه بجبر النصف لريال فيزيد السعر أو يعطيك لبان قد لاتريده أو مناديل لديك المزيد منها اقتراح عبقري حصري
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  16. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 0:33 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ولاداعي لعملات الربع ريال المعدنية فصغر حجمها يسّهل ابتلاعها من فلذات الأكباد 💔
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  17. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    انا اقترح ان يطبع ورقة نقدية ب700 ريال هذا والله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    العملات المعدنية خطر على الأطفال
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  19. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 0:30 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    الاقتراح : أن يُجعل النصف ريال عملة ورقية وليس معدنية
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  20. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 0:29 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    أنا من ضيع في الأوهام عمره 🌷 نسيَ التاريخُ أو أُنسيَ ذكره 🌷
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  21. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 0:27 ص

    بوزهراء القطيفي

    الله يزيد ويبارك وياليت مؤسسة النقد العربي السعودي تضع رموز من الخلفاء الراشدين أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وتكون على القطع المعدنيه ليقيضو بها
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  22. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    بالعكس ستعلم الأطفال أهمية الريال والنصف ريال كذلك مفيدة عند شراء شيء بريال ونصف كمشروب او شوكلاتة او حتى دواء مثلا بتسعة ريال ونصف فتدفع تسعة ونصف بدلاً من عشرة ريالات كاملة والله خذوا الاقتراح مني
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  23. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 0:24 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    اقترح إلغاء العملات المعدنية ياما أطفال انتهت حياتهم بسبب قطعة قروش لاتفيد حتى بالبقالة ولايقبل بها أي متجر أرجوكم الغوها او اجعلوا النصف ريال عملة ورقية كما في الكويت النصف دينار عملة ورقية تااابع
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  24. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 0:23 ص

    هههه

    مانبي الف الخمس مية ودي يشيلونها نبي قروش معدنية ريال وعشرة ريال وعشرين وخمسين معدنية ومن ميه وطالع ورق تبارك لين جا في يدك قرش قيمته خمسين ريال
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  25. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص

    الدوسري

    أتمنى أن الريال والخمسه ريال والعشره ريال والخمسين ريال والميه ريال والخمس مايه ريال أن تكون صورة الموسس الملك عبدالعزيز رحمه الله فقط لاغيره هذه وجهت نظري
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  26. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:16051

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  27. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 23:58 م

    جبال الطائف

    فيها الخير والبركة بأذن الله
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