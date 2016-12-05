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السحيمي يهاجم السعوديين ويصفهم بشعب “ الفقاقيع وحشود الغوغاء” بسبب قصيدة ” حيدر “

5 ديسمبر, 2016 , 0:40 ص
السحيمي يهاجم السعوديين ويصفهم بشعب “ الفقاقيع وحشود الغوغاء” بسبب قصيدة ” حيدر “
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صحيفة المرصد: انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، ما وصفوه بضحالة الفكر التي ظهر بها الكاتب محمد السحيمي  بعدما وجه، نقدا لاذع للشعب السعودي واصفاً إياهم “بشعب الفقاقيع وحشود الغوغاء الجاهلة”، بسبب سخريتهم من  قصيدة الشاعر حيدر العبدالله التي ألقاها في حضرة خادم الحرمين الشريفين .

وكان السحيمي  كتب مقالة  في صحيفة مكة  قال فيه ”لم نستغرب إطلاقًا هذه (الطقطقة) الهوجاء ، من كثير من شعب الفقاقيع الأعظم، على الشاعر المذهل (حيدر العبدالله) ، أمير الشعراء (2015) ؛ لأن إلقاءه لم يرق لجماهير ألفت أسلوب شاعر الوطن القدير (خلف بن هذال) ! وهذه الألفة تدين (الأُلَّاف) بالجمود وعدم التطور ، بقدر ما تسجل ميزة لهذا الشاعر الفنان ، إضافةً إلى الغناء وابتكار ألحان (طواريق) أصبحت ماركاتٍ مسجلة عند (ماكينزي) فن (القلطة)!” .

وأضاف “ولكن الغريب أن تتوقع من هذه الجماهير الهوائية، المتقلبة المزاج: أن تقرأ نصًّا مكتوبًا بالفصحى ، وكثير منها لا يحسن (تهجي) بياناته في الملف العلاقي الأخضر ، الذي أكلت عليه وزارة العمل ، والتعليم ، والخدمة المدنية ، والموارد البشرية ، وشربت ، وغسلت أيديها بالماء والصابون ، ودهن (السير) !! ” .

وأضاف السحيمي “وليست هي المرارة المفرتكة الأولى التي (تستهبل) فيها حشود الغوغاء على شاعر مقارنة بـ (ابن هذال) ؛ ولا سيما إن جمعه القدر معه في مناسبة وطنية واحدة ، كافتتاح مهرجان الجنادرية ! ” .



تعليقات ( 64 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 64
    5 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : ٢١- قال حافظ إبراهيم رحمه الله : يامن صدفتَ عن الدنيا وزينتها ... فلم يُغرك من دنياك مُغريها
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  2. 63
    5 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    ت 29 شمس وقم

    طائفية وعنصرية بعد ودي اصدقك بس قوية
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  3. 62
    5 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص

    سنرى يالسحيمي هل سينالك الحزم ويتم ايقافك عن الكتابة ومسألتك على هذا التطاول ام لا . ننتظر ونشوف
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  4. 61
    5 ديسمبر, 2016 , 2:52 ص

    محمد

    قاتل الله المذهبية و المناطقيه
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  5. 60
    5 ديسمبر, 2016 , 2:51 ص

    وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشن العيش ، خشن المطعم ، شديداً في ذات الله ، يُرقع الثوب بالأديم - أي الجلد
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  6. 59
    5 ديسمبر, 2016 , 2:46 ص

    انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهل

    من اتخلف فرض رايك وذوقك على الناس لكن باذن الله لن يخط قلمك بعد اليوم حرفا واحدا بالصحافه
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  7. 58
    5 ديسمبر, 2016 , 2:46 ص

    فهد / جدة

    الصراحة راحة أمير الشعراء الحقيقي النقيب مشعل محماس الحارثي أنشهد
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  8. 57
    5 ديسمبر, 2016 , 2:46 ص

    ماهذا الاجحاف
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  9. 56
    5 ديسمبر, 2016 , 2:44 ص

    انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهل

    هل تريد الناس بالغصب تعجب بماتحب هل تريد الناس على ذايقتك انت فقط وتصفق على ماتريد اقول حان الوقت ليقاف انصاف الرجال عن الكتابه
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  10. 55
    5 ديسمبر, 2016 , 2:42 ص

    انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهل

    هاذي الكاتب يبي مزاج الناس على حسب مزاجه اتمنا من وزير الاعلام محاسبه هاذي الكويتب ورد اعتبار الشعب بعد ماتطاول بلسانه البذي على الشعب السعودي
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  11. 54
    5 ديسمبر, 2016 , 2:40 ص

    انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهل

    منهو السحيمى حتى يقول عن الشعب السعودي مايقول يجب محاسبته وايقافه عن الكتابه
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  12. 53
    5 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص

    "وَدِدْتُ لو أني خرجت منها كفافاً لا عليّ ولا لي" هذا عمر بن الخطاب احد المبشرين .. يقولها يوم ان طعن وهو على فراش الموت
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  13. 52
    5 ديسمبر, 2016 , 2:38 ص

    انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهل

    اتمنى من وزارة الاعلام ايقافه عن الكتابه
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  14. 51
    5 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    عبدالعزيز

    من فين جاي هذا اللي يقيم الشعب السعودي انت ميييين
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  15. 50
    5 ديسمبر, 2016 , 2:36 ص

    ٥- قال زِر بن حُبيش : رأيت عمر بن الخطاب أعسر أصلع آدم - أي أسمر - قد فرع الناس كأنه على .. يُلقي كساءه على الشجرة ، ويستظل تحته ، وأنفق في حجته ١٦ ديناراً .
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  16. 49
    5 ديسمبر, 2016 , 2:35 ص

    انت اكبر جاهل ومتناقض يالسحيمي كيف تقارن شعر خلف هذال بشعر حيدر فكل واحد له لون وطريقة بالالقاء وقبل كذا سمعنا القاء بالفصحى كثير ومافي احد انتقد لكن طريقة القاء حيدر سيئة فلماذا الصراخ ياليبرالي ؟
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  17. 48
    5 ديسمبر, 2016 , 2:35 ص

    متأمل

    الكثير من الشعب يقدر ويحترم الشاعر حيدر ومشاعره .. أما تجي يالسحيمي وتقول هذا الكلام وتصف شعب كامل بهذا الوصف فهذا من السفاهة .. وعلى من بيده الأمر تأديبك ..ولن تفلت من عقاب الشعب ،،
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  18. 47
    5 ديسمبر, 2016 , 2:33 ص

    الحجازي

    الشعب قلب سكني بدون كلاوي بس باقي قلوب هههههههه عداك العيب ياحيدر
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  19. 46
    5 ديسمبر, 2016 , 2:33 ص

    ناصح

    لقد خانك التعبير ياسحيمي ،، القصيدة رائعة للمذكور لاكنه لايجيد الالقاء فالشعر هو فصيدة والقاء متلازمان مع بعض هل فهمت ايها ***،،
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  20. 45
    5 ديسمبر, 2016 , 2:28 ص

    43 _ الشعراء الفصحاء عندهم هذا النمط من الالقاء للقصائد الفصيحة وكما وضح ناصر الفراعنه انها تقال على طريقة البحر الهادىء يعني يتكلم بكل هدوء مو يصارخ !! لكل مقام مقال وياشين من ينتقد حاجة ما يعرفها !!
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  21. 44
    5 ديسمبر, 2016 , 2:24 ص

    طالع

    اللي يرضى بكلام السحيمي فهو يرضى ان يقال عنه ما قال السحيمي . الشعب السعودي راااق بمعنى الكلمه واللي موعاجبه يباط البحر .
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  22. 43
    5 ديسمبر, 2016 , 2:18 ص

    طالع

    الناس ما انتقدت شعره بل طريقة الالقاء يا سحّوم . وكم اعطاك سكناه حتى تدافع عنه .
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  23. 42
    5 ديسمبر, 2016 , 2:11 ص

    ابو ريماااا

    تحية لشاعر حيدر العبد الله واقول لمنتقيديه وهم كثر موتو بغيضكم واغلب منتقديه مثل المثل الي يقول مع الخيل ياشقرا ولا يفهم في الشعر
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  24. 41
    5 ديسمبر, 2016 , 2:10 ص

    فتبينوا

    بجد وش هالسقطات معقولة هذا متعلم كيف يقول الشعب مايستحي كيف يعمم معقولة تفوته اقله يقول بعض عيب يسب شعب كامل وش هالتخلف الي حنا فيه بعدين كل الي ماأعجبهم أبو حيدر صادقين ملك يلقى له الشعر بهذه الطريقة
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  25. 40
    5 ديسمبر, 2016 , 2:04 ص

    المضحك والمثير للشفقه في بعض العقليات البسيطة انها تقارن بين شاعر فصيح بأسماء من الشعر الشعبي مثل مشعل الحارثي او خلف بن هذال وغيرهم !!! هذا ان دل على شيء انما يدل على الجهل !!!!
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  26. 39
    5 ديسمبر, 2016 , 1:59 ص

    كل من حاول السخريه من الشاعر حيدر على سبيل انها ليست بالمستوى المطلوب غالبا ما يكون هؤلاء لا يعرفون ابجديات اللغة العربية ولا النحو والصرف ولو تعطيه جملة اسمية وجملة فعلية لا يعرف يفرق بينهما
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  27. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 1:56 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    مع ما قاله الكاتب. نحن كشعب سعودي جلنا في ازمة اخلاق. في جميع مناحي الحياة.وظيفية،مرورية، تواصل إجتماعية، إحترام الغير، ليس عندنا مبدأ أخلاقي عام للمجتمع وكلاً يغرد ويبكي على ليلاة. والأنا مضخمة....
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  28. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 1:51 ص

    قلم من ذهب

    السحيمي كاتب ساخر من الدرجة الأولي ارجعوا الي مقالاته ولقاءات التلفزيونية لاتنهى عن شيء أنت فاعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه } .
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  29. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 1:44 ص

    Saad

    مع احترامنا للشاعر الحيدر الا ان ما قاله السحيمي اُسلوب *** يفرض افكاره غصب على الجميع وقد يكون مخطئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 1:43 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    ((((((( انتبه لايقرطسونك في ملف أخضر ))))))))
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  31. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 1:38 ص

    زائر

    الشعب ماهو شعب هياط شعب يحب سعة الصدر والضحك والمزح وشعب جد خشونه حزم دلع مياعه لا متعودين علي خلف القصيبي الحارثي خشونه عرافتو ياشاعراء الشهره ليه الطقطقه حنا بدو بشوتنا علي الكتوفنا مشقوقه
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  32. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 1:37 ص

    غانم

    القصيدة جميلة والشاعر شخص راقي ومحترم ، لاكن يبدو ان الذي لا يصرخ كالبعير لا يعتبر شاعرا جيدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  33. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 1:37 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    (((((ان تقرأ نصًّا مكتوبًا بالفصحى ، وكثير منها لا يحسن (تهجي) بياناته في الملف العلاقي الأخضر........ سمعناه صوتا ..... ولم نقراه مكتوباً .... فخرا له وقوفه بين يدي ولي الأمر ))))))
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  34. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 1:37 ص

    محمد 2

    صح لسانك يا شيخ والله قلت اللي بقلبي أحسنت ، شعب فاضي ولا ينعطى وجه مايصدقون يمسكون سالفه بسبب قصيده صارت حديث الشعب تخلف على غباء على ... !! وأغلبهم معاهم معاهم عليهم عليهم مع الخيل يا شقرا
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  35. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 1:32 ص

    اتعلم فن الكتابة اول وترانا ما درينابك مادرينابك

    ارحمنا يالاسكندنافي ... يالغير حشدي ولا غوغائي ... مقاله ركيك !! يقول جماهير هوائية ههههه .. !!! واكلت وشربت بعض الوزارات على الملف العلاقي وغسلوا ايدينهم بالصابون يعني بطلوا يستخدمونه يسخر او يمدح ؟!
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  36. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 1:31 ص

    شمس و قمر

    ماذا ننتظر وماذا نتوقع من شعب غالبه لا يتكلم الا ب طائفية وعنصرية ولكن القافلة تسير و .....
    لا يعجبني(6) اعجبني(13)
  37. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 1:29 ص

    الصبياني

    جنوبية تعليق : 28 كفيتي ووفيتي ولا تعليق على ماقلتي هاذا النفسية ههههههههههههههههه
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  38. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 1:24 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=9vlSJUdc7Nk ...... هكذا تفعل حشود الغوغاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 1:23 ص

    جنوبية..🌻🌻

    الشاعر ولدك اخوك يقرب لك انت محامي عنه عجيب امرك كل واحد يبي يشتهر لازم يغلط على السعوديين ايه احنا شعب عايش على الطقطقة أجل تبغانا نفسية مانضحك
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  40. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 1:16 ص
    عدد التعليقات:1294

    سامية

    السحيمي صادق في كل ماقال 😍
    لا يعجبني(4) اعجبني(15)
  41. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 1:16 ص

    الصقر

    من يهدمون من داخلنا كالسوسة التي تحاول تنخر من داخل شجرة مثمرة وارفة الظلال عروقها في أعماق الأرض وأعلاها تشرئب له الأعناق لارتفاعه بالسماء وهيهات لهذه الآفات أن تضر شجرتنا وسنتوحد لمكافحتها بأمر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 1:15 ص

    حشود الغوغاء؟؟؟الحشد الشعبي عندكم بلعراق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص

    الماااااضي2030

    والله ان السحيمي صادق فيما قاله عن الشعب ..الهياط والحسد منتشر بالاضافه للامراض النفسيه
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  44. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    رحال

    اصاب قلب الحقيقة، شعبنا نصه مطبل والنصف الاخر مع الخيل ياشقرا.. وهذا الكاتب سعودي ويعرف اطباع شعبه ومزاجيتهم ونفسياتهم وهو افضل من يصفها بدون نفاق مثل اغلبية الشعب المطبل والمنافق!
    لا يعجبني(10) اعجبني(7)
  45. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 1:11 ص

    التعميم صعب من ناحيه وجود غوغاء حدث ولا حرج واكثرهم مادري للقصيده ولا مقالك شعب التناقضات نسبه المدخنين و .. عاليه يطالب بسواقه لمحارمه ويستميت مسؤل عن نساءه وافد والمساجد مهجوره ولي يفحط ولي مسافر ل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 1:10 ص

    سامر

    السحيمي والله الذي لااله غيره ينطبق عليك المثل(رمتني بدائها وأنسلت) أنت أكثر شخص يهرطق ويطقطق ويتمسخر في كل حواراته وكتاباته ....لاتنهي عن خلق وتأتي مثله ..عار عليك اذا فعلت عظيم....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 1:10 ص

    السحيمي حربي من اهل المدينه!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  48. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 1:10 ص

    بوزهراء القطيفي

    ردي الأصل لوشفته صفالك ترا الأنذال عشرتها مصايب ولو يعطيك من غالي حلاله ترا الخايب على ماقيل خايب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  49. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 1:07 ص

    مبارك القحطاني

    الصحيفه رسميه ويجب ان تعتذر للشعب
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  50. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 1:06 ص

    حمتو

    ماتستحي تقول على الشعب السعودي العظيم شعب الفقاقيع أنت ووجهك***!! تستاهل *** !!
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  51. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    انت وهو مالكم لزوم في الشعر انظر لوجه الملك عندما إلقاء حيدر قصيدته
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  52. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص

    ناصر الحربي

    هذه اهانه للشعب السعودي اما العالم ،، للاسف ان هؤلاء كتابنا !
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  53. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    ((((((( ما هاكذا تخاطب شعب _واحد ................وغيره شعوب....... احترم ولاتعمم ))))))))
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  54. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 0:59 ص

    ابوخالد

    خلك من سوالف جدتك حمده وجااااالي شفت نفسك وصدقت انك !!!!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  55. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 0:58 ص

    ابوسجى

    القصيدة بالفصحى وجميلة جداً ولكن الإلقاء تعبان يسود وجهك يا السحيمي، من ! تكون يانكرة حتى تتهجم على الشعب السعودي.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  56. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 0:57 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    (((((((( الله يعــــــــــــــــــــــز _الدار ..................ويعــــــــــــــــــز _مقداره ))))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 0:57 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=udZ1GebgyoQ ....... وان كنت ناسي ..... المهندس يذكرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 0:57 ص

    نادر

    انتشر المرضي النفسيين في المجتمع بشكل ملحوض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 0:54 ص

    Rp1

    مهوب على كيفك نتقبل شعر حيدر نشوف قله مثلك الي اعجبتهم سواليفه فتح على نفسه باب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  60. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 0:54 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    (((((((((( نحن شعب واحد ...............وانظر اين ترى الحشد الغوغاء ...يارجل )))))))
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  61. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 0:53 ص

    بنت الوطن

    حاطن نفسك المثالي يالسحيمي الشعب جميل في كل حالاته الفوضاويه والعقلانيه وبعدين يمدح السوق من ربحبه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  62. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 0:52 ص

    الحساء

    الجهل افه كلها شر 🍎🍏
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 0:49 ص

    بنت الوطن

    حاطن نفسك المثالي يالسحيمي الشعب جميل في كل حالاته الفوضاويه والعقلانيه وبعدين يمدح السوق من ربحبه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  64. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 0:49 ص

    قمة التناقض

    النقد على الالقاء الذي يقال حتى عند الحبيبه فما بالك امام ملكاً مهاب واكبر دليل على ضعف ألقائه هو تفاعل الملك مع شاعر الامارات
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)

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