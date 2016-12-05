السحيمي يهاجم السعوديين ويصفهم بشعب “ الفقاقيع وحشود الغوغاء” بسبب قصيدة ” حيدر “

صحيفة المرصد: انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، ما وصفوه بضحالة الفكر التي ظهر بها الكاتب محمد السحيمي بعدما وجه، نقدا لاذع للشعب السعودي واصفاً إياهم “بشعب الفقاقيع وحشود الغوغاء الجاهلة”، بسبب سخريتهم من قصيدة الشاعر حيدر العبدالله التي ألقاها في حضرة خادم الحرمين الشريفين .
وكان السحيمي كتب مقالة في صحيفة مكة قال فيه ”لم نستغرب إطلاقًا هذه (الطقطقة) الهوجاء ، من كثير من شعب الفقاقيع الأعظم، على الشاعر المذهل (حيدر العبدالله) ، أمير الشعراء (2015) ؛ لأن إلقاءه لم يرق لجماهير ألفت أسلوب شاعر الوطن القدير (خلف بن هذال) ! وهذه الألفة تدين (الأُلَّاف) بالجمود وعدم التطور ، بقدر ما تسجل ميزة لهذا الشاعر الفنان ، إضافةً إلى الغناء وابتكار ألحان (طواريق) أصبحت ماركاتٍ مسجلة عند (ماكينزي) فن (القلطة)!” .
وأضاف “ولكن الغريب أن تتوقع من هذه الجماهير الهوائية، المتقلبة المزاج: أن تقرأ نصًّا مكتوبًا بالفصحى ، وكثير منها لا يحسن (تهجي) بياناته في الملف العلاقي الأخضر ، الذي أكلت عليه وزارة العمل ، والتعليم ، والخدمة المدنية ، والموارد البشرية ، وشربت ، وغسلت أيديها بالماء والصابون ، ودهن (السير) !! ” .
وأضاف السحيمي “وليست هي المرارة المفرتكة الأولى التي (تستهبل) فيها حشود الغوغاء على شاعر مقارنة بـ (ابن هذال) ؛ ولا سيما إن جمعه القدر معه في مناسبة وطنية واحدة ، كافتتاح مهرجان الجنادرية ! ” .
تعليقات ( 64 )
ت 29 شمس وقمطائفية وعنصرية بعد ودي اصدقك بس قوية
محمدقاتل الله المذهبية و المناطقيه
انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهلمن اتخلف فرض رايك وذوقك على الناس لكن باذن الله لن يخط قلمك بعد اليوم حرفا واحدا بالصحافه
فهد / جدةالصراحة راحة أمير الشعراء الحقيقي النقيب مشعل محماس الحارثي أنشهد
انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهلهل تريد الناس بالغصب تعجب بماتحب هل تريد الناس على ذايقتك انت فقط وتصفق على ماتريد اقول حان الوقت ليقاف انصاف الرجال عن الكتابه
انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهلهاذي الكاتب يبي مزاج الناس على حسب مزاجه اتمنا من وزير الاعلام محاسبه هاذي الكويتب ورد اعتبار الشعب بعد ماتطاول بلسانه البذي على الشعب السعودي
انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهلمنهو السحيمى حتى يقول عن الشعب السعودي مايقول يجب محاسبته وايقافه عن الكتابه
انا كامواطن سعودي اطللب محاسبه السحيمي على اتهامه لنا بالجهلاتمنى من وزارة الاعلام ايقافه عن الكتابه
عبدالعزيزمن فين جاي هذا اللي يقيم الشعب السعودي انت ميييين
متأملالكثير من الشعب يقدر ويحترم الشاعر حيدر ومشاعره .. أما تجي يالسحيمي وتقول هذا الكلام وتصف شعب كامل بهذا الوصف فهذا من السفاهة .. وعلى من بيده الأمر تأديبك ..ولن تفلت من عقاب الشعب ،،
الحجازيالشعب قلب سكني بدون كلاوي بس باقي قلوب هههههههه عداك العيب ياحيدر
ناصحلقد خانك التعبير ياسحيمي ،، القصيدة رائعة للمذكور لاكنه لايجيد الالقاء فالشعر هو فصيدة والقاء متلازمان مع بعض هل فهمت ايها ***،،
طالعاللي يرضى بكلام السحيمي فهو يرضى ان يقال عنه ما قال السحيمي . الشعب السعودي راااق بمعنى الكلمه واللي موعاجبه يباط البحر .
طالعالناس ما انتقدت شعره بل طريقة الالقاء يا سحّوم . وكم اعطاك سكناه حتى تدافع عنه .
ابو ريمااااتحية لشاعر حيدر العبد الله واقول لمنتقيديه وهم كثر موتو بغيضكم واغلب منتقديه مثل المثل الي يقول مع الخيل ياشقرا ولا يفهم في الشعر
فتبينوابجد وش هالسقطات معقولة هذا متعلم كيف يقول الشعب مايستحي كيف يعمم معقولة تفوته اقله يقول بعض عيب يسب شعب كامل وش هالتخلف الي حنا فيه بعدين كل الي ماأعجبهم أبو حيدر صادقين ملك يلقى له الشعر بهذه الطريقة
شاآآآايب من جبل عسيرمع ما قاله الكاتب. نحن كشعب سعودي جلنا في ازمة اخلاق. في جميع مناحي الحياة.وظيفية،مرورية، تواصل إجتماعية، إحترام الغير، ليس عندنا مبدأ أخلاقي عام للمجتمع وكلاً يغرد ويبكي على ليلاة. والأنا مضخمة....
قلم من ذهبالسحيمي كاتب ساخر من الدرجة الأولي ارجعوا الي مقالاته ولقاءات التلفزيونية لاتنهى عن شيء أنت فاعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه } .
Saadمع احترامنا للشاعر الحيدر الا ان ما قاله السحيمي اُسلوب *** يفرض افكاره غصب على الجميع وقد يكون مخطئ
عدد التعليقات:14466
برق الحرم((((((( انتبه لايقرطسونك في ملف أخضر ))))))))
زائرالشعب ماهو شعب هياط شعب يحب سعة الصدر والضحك والمزح وشعب جد خشونه حزم دلع مياعه لا متعودين علي خلف القصيبي الحارثي خشونه عرافتو ياشاعراء الشهره ليه الطقطقه حنا بدو بشوتنا علي الكتوفنا مشقوقه
غانمالقصيدة جميلة والشاعر شخص راقي ومحترم ، لاكن يبدو ان الذي لا يصرخ كالبعير لا يعتبر شاعرا جيدا
عدد التعليقات:14466
برق الحرم(((((ان تقرأ نصًّا مكتوبًا بالفصحى ، وكثير منها لا يحسن (تهجي) بياناته في الملف العلاقي الأخضر........ سمعناه صوتا ..... ولم نقراه مكتوباً .... فخرا له وقوفه بين يدي ولي الأمر ))))))
محمد 2صح لسانك يا شيخ والله قلت اللي بقلبي أحسنت ، شعب فاضي ولا ينعطى وجه مايصدقون يمسكون سالفه بسبب قصيده صارت حديث الشعب تخلف على غباء على ... !! وأغلبهم معاهم معاهم عليهم عليهم مع الخيل يا شقرا
اتعلم فن الكتابة اول وترانا ما درينابك مادرينابكارحمنا يالاسكندنافي ... يالغير حشدي ولا غوغائي ... مقاله ركيك !! يقول جماهير هوائية ههههه .. !!! واكلت وشربت بعض الوزارات على الملف العلاقي وغسلوا ايدينهم بالصابون يعني بطلوا يستخدمونه يسخر او يمدح ؟!
شمس و قمرماذا ننتظر وماذا نتوقع من شعب غالبه لا يتكلم الا ب طائفية وعنصرية ولكن القافلة تسير و .....
الصبيانيجنوبية تعليق : 28 كفيتي ووفيتي ولا تعليق على ماقلتي هاذا النفسية ههههههههههههههههه
عدد التعليقات:14466
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=9vlSJUdc7Nk ...... هكذا تفعل حشود الغوغاء
جنوبية..🌻🌻الشاعر ولدك اخوك يقرب لك انت محامي عنه عجيب امرك كل واحد يبي يشتهر لازم يغلط على السعوديين ايه احنا شعب عايش على الطقطقة أجل تبغانا نفسية مانضحك
عدد التعليقات:1294
ساميةالسحيمي صادق في كل ماقال 😍
الصقرمن يهدمون من داخلنا كالسوسة التي تحاول تنخر من داخل شجرة مثمرة وارفة الظلال عروقها في أعماق الأرض وأعلاها تشرئب له الأعناق لارتفاعه بالسماء وهيهات لهذه الآفات أن تضر شجرتنا وسنتوحد لمكافحتها بأمر الله
الماااااضي2030والله ان السحيمي صادق فيما قاله عن الشعب ..الهياط والحسد منتشر بالاضافه للامراض النفسيه
رحالاصاب قلب الحقيقة، شعبنا نصه مطبل والنصف الاخر مع الخيل ياشقرا.. وهذا الكاتب سعودي ويعرف اطباع شعبه ومزاجيتهم ونفسياتهم وهو افضل من يصفها بدون نفاق مثل اغلبية الشعب المطبل والمنافق!
سامرالسحيمي والله الذي لااله غيره ينطبق عليك المثل(رمتني بدائها وأنسلت) أنت أكثر شخص يهرطق ويطقطق ويتمسخر في كل حواراته وكتاباته ....لاتنهي عن خلق وتأتي مثله ..عار عليك اذا فعلت عظيم....
بوزهراء القطيفيردي الأصل لوشفته صفالك ترا الأنذال عشرتها مصايب ولو يعطيك من غالي حلاله ترا الخايب على ماقيل خايب
مبارك القحطانيالصحيفه رسميه ويجب ان تعتذر للشعب
حمتوماتستحي تقول على الشعب السعودي العظيم شعب الفقاقيع أنت ووجهك***!! تستاهل *** !!
ناصر الحربيهذه اهانه للشعب السعودي اما العالم ،، للاسف ان هؤلاء كتابنا !
عدد التعليقات:14466
برق الحرم((((((( ما هاكذا تخاطب شعب _واحد ................وغيره شعوب....... احترم ولاتعمم ))))))))
ابوخالدخلك من سوالف جدتك حمده وجااااالي شفت نفسك وصدقت انك !!!!!
ابوسجىالقصيدة بالفصحى وجميلة جداً ولكن الإلقاء تعبان يسود وجهك يا السحيمي، من ! تكون يانكرة حتى تتهجم على الشعب السعودي.
عدد التعليقات:14466
برق الحرم(((((((( الله يعــــــــــــــــــــــز _الدار ..................ويعــــــــــــــــــز _مقداره ))))))))))
عدد التعليقات:14466
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=udZ1GebgyoQ ....... وان كنت ناسي ..... المهندس يذكرك
نادرانتشر المرضي النفسيين في المجتمع بشكل ملحوض
Rp1مهوب على كيفك نتقبل شعر حيدر نشوف قله مثلك الي اعجبتهم سواليفه فتح على نفسه باب
عدد التعليقات:14466
برق الحرم(((((((((( نحن شعب واحد ...............وانظر اين ترى الحشد الغوغاء ...يارجل )))))))
بنت الوطنحاطن نفسك المثالي يالسحيمي الشعب جميل في كل حالاته الفوضاويه والعقلانيه وبعدين يمدح السوق من ربحبه
الحساءالجهل افه كلها شر 🍎🍏
بنت الوطنحاطن نفسك المثالي يالسحيمي الشعب جميل في كل حالاته الفوضاويه والعقلانيه وبعدين يمدح السوق من ربحبه
قمة التناقضالنقد على الالقاء الذي يقال حتى عند الحبيبه فما بالك امام ملكاً مهاب واكبر دليل على ضعف ألقائه هو تفاعل الملك مع شاعر الامارات