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بالفيديو : لحظة تنفيذ امرأة داعشية لعملية انتحارية في سرت

5 ديسمبر, 2016 , 0:52 ص
بالفيديو : لحظة تنفيذ امرأة داعشية لعملية انتحارية في سرت
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صحيفة المرصد:أوضح فيديو حادث انتحاري نفذته إحدى نساء “داعش” بمدينة سرت أثناء محاولة مقاتلي قوات حكومة الوفاق إنقاذ عدد من الأطفال والنساء الناجين من قبضة “داعش”.

وقالت مصادر وفقاً لموقع “العربية. نت” إن الحادث وقع مساء الجمعة الماضي عندما تمكنت قوات حكومة الوفاق من رصد عدد من الأطفال والنساء بين ركام منازل منهارة بحي الجيزة البحرية فأمّنت ممراً آمناً لخروجهم.

وأضاف المصدر أن العدد الكامل للناجين كان يقارب 30 طفلاً وستة نساء، موضحاً أن امرأة داعشية كانت في آخر المجموعة عندما فجرت نفسها بواسطة حزام ناسف مؤدية لوفاة 4، ممن كانت قوات حكومة الوفاق تحاول إنقاذهم، هما طفلان وامرأتان وإصابة 11 آخرين بينهم عناصر من قوات حكومة الوفاق.

وأفاد المصدر بأن عمليات إنقاذ المدنيين لا تزال جارية سيما بعد أن سقطت أغلب المنازل بحي الجيزة البحرية ولم يتبق منها تحت سيطرة “داعش” إلا 20 منزلاً فقط، متوقعا بأن يكون حسم المعركة بشكل نهائي خلال أيام معدودة.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 2:45 ص

    ت 3 شمس وقم

    حلوه يااااه ههههههه ياي
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  2. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 2:04 ص

    جبال سدير

    حتى حادثة الحرم التي قام بها جهيمان لدي شكوك ان ايران هي التي دبرتها في حينة لدي شكوك انها اخترقت هؤلا المغفلين لتدمير بيت اللة الحرام كما تفعل الان ومايعلنه عملائها في اليمن بان هدفهم مكة المكرمة
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  3. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 1:59 ص

    جبال سدير

    اتحدى اي شيعي ان يذكر لي حادثة ارهاب واحدة وقعت قبل وصول اية الشيطان الخميني الى السلطة في ايران بداء الارهاب الايراني باالتفجيرات في العراق والكويت ولبنان باالاضافة الى ارهابة في مكة المكرمة
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  4. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 1:53 ص

    جبال سدير

    قبل عام 1979م وثورة اية الشيطان الخميني الذي احضرتة طائر فرنسية الى طهران قبل وصولة لم نكن نعرف ارهابا اخترقت مخابراتة مع مخابرات الذين الذين احضروة شباب السنة وجعلتهم يقتلون السنة بحجة انهم مرتدين
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  5. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 1:45 ص
    عدد التعليقات:1294

    سامية

    لا أظن أنها امرأة فالدواعش الجبناء مشهورين بلبس زي النساء للتخفي بين الناس والتفجير وسواء رجل أو امرأة فإلى جهنم وبئس المصير لعنهم الله قتل وتخريب في كل مكان الله يمسحهم من الوجود😡
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  6. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 1:39 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    الله ينتقم من الي دمر ليبيا الله يرويه عجايب قدرته فيهم وحسبنا الله ونعم الوكيل يارب نصرك للمسلمين يارب
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  7. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 1:28 ص

    ابوتركي

    علي بالي العمله الخليجيه الموحده!! طلعت ذي؛)
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  8. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 1:26 ص

    شمس و قمر

    يقتلوا الابرياء ويعتقدوا مستقرهم الجنان يااااه فكر يذهب بكم للجحيم وهذا مستقركم الاخير ياخونة الاسلام
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  9. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 1:07 ص
    عدد التعليقات:14466

    برق الحرم

    ((((((( هل تدفع ليبيا .......... بالمئات من المهاجرين ..........بعد ترك الخوارج يعوثون فيها ...... لمصلحة من مايحدث ؟؟؟؟؟ )))))))
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  10. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 0:55 ص

    محمد

    اللهم سلط الظالمين على الظالمين
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