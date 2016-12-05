بالفيديو : لحظة تنفيذ امرأة داعشية لعملية انتحارية في سرت

صحيفة المرصد:أوضح فيديو حادث انتحاري نفذته إحدى نساء “داعش” بمدينة سرت أثناء محاولة مقاتلي قوات حكومة الوفاق إنقاذ عدد من الأطفال والنساء الناجين من قبضة “داعش”.

وقالت مصادر وفقاً لموقع “العربية. نت” إن الحادث وقع مساء الجمعة الماضي عندما تمكنت قوات حكومة الوفاق من رصد عدد من الأطفال والنساء بين ركام منازل منهارة بحي الجيزة البحرية فأمّنت ممراً آمناً لخروجهم.

وأضاف المصدر أن العدد الكامل للناجين كان يقارب 30 طفلاً وستة نساء، موضحاً أن امرأة داعشية كانت في آخر المجموعة عندما فجرت نفسها بواسطة حزام ناسف مؤدية لوفاة 4، ممن كانت قوات حكومة الوفاق تحاول إنقاذهم، هما طفلان وامرأتان وإصابة 11 آخرين بينهم عناصر من قوات حكومة الوفاق.

وأفاد المصدر بأن عمليات إنقاذ المدنيين لا تزال جارية سيما بعد أن سقطت أغلب المنازل بحي الجيزة البحرية ولم يتبق منها تحت سيطرة “داعش” إلا 20 منزلاً فقط، متوقعا بأن يكون حسم المعركة بشكل نهائي خلال أيام معدودة.