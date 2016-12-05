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بالفيديو .. شاهد ماذا فعل ” سامي الجابر ” مع معجبات طلبن أخذ صورة له

5 ديسمبر, 2016 , 2:13 ص
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل ” سامي الجابر ” مع معجبات طلبن أخذ صورة له
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه “سامي الجابر” مدرب نادي الشباب وهو يلوح لمجموعة فتيات بيده.

ويبدو أن الفتيات أعجبن بالجابر ولم يصدقن أنفسهن أنهن أمامه، فقاموا بالإشارة إليه وطلبوا منه أخذ لقطات من الصور، وقد استجاب لهن في ذلك، ووقف قبل أن يصعد سيارته.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 2:54 ص
    عدد التعليقات:8671

    الحرمان

    وهل يوجد ذكررر لايتلولح
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  2. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 2:50 ص

    اي معجبات

    الموضوع اكبر مه حجمه هذولي يبغون الشهره
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  3. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 2:50 ص

    سامية وقف بس مالوّح بيده 😂😂 - لوحي بداله
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  4. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    قادمون يا اسيا

    هاليماني كل حياته اكشن
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  5. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 2:34 ص
    عدد التعليقات:1294

    سامية

    وقف بس مالوّح بيده 😂😂😂
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  6. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 2:21 ص

    Abo 7oor

    طيب وبعدين وش المطلوب ؟
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  7. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 2:21 ص

    فكرته بيعتذر وطالما لو بيده فانا غسلت ايدي
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