بالفيديو .. شاهد ماذا فعل ” سامي الجابر ” مع معجبات طلبن أخذ صورة له

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه “سامي الجابر” مدرب نادي الشباب وهو يلوح لمجموعة فتيات بيده.
ويبدو أن الفتيات أعجبن بالجابر ولم يصدقن أنفسهن أنهن أمامه، فقاموا بالإشارة إليه وطلبوا منه أخذ لقطات من الصور، وقد استجاب لهن في ذلك، ووقف قبل أن يصعد سيارته.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:8671
الحرمانوهل يوجد ذكررر لايتلولح
اي معجباتالموضوع اكبر مه حجمه هذولي يبغون الشهره
قادمون يا اسياهاليماني كل حياته اكشن
عدد التعليقات:1294
ساميةوقف بس مالوّح بيده 😂😂😂
Abo 7oorطيب وبعدين وش المطلوب ؟