بالفيديو .. شاهد ماذا فعل ” سامي الجابر ” مع معجبات طلبن أخذ صورة له

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه “سامي الجابر” مدرب نادي الشباب وهو يلوح لمجموعة فتيات بيده.

ويبدو أن الفتيات أعجبن بالجابر ولم يصدقن أنفسهن أنهن أمامه، فقاموا بالإشارة إليه وطلبوا منه أخذ لقطات من الصور، وقد استجاب لهن في ذلك، ووقف قبل أن يصعد سيارته.