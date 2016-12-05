تفاصيل القبض على رجل أعمال حرر شيكا بـ70 مليونا لـ ” فتاة الوهم “

صحيفة المرصد:أوقفت الجهات المختصة في محافظة جدة الأسبوع الماضي رجل أعمال -مواطن- حرر شيكاً بقيمة 70 مليون ريال لصالح “فتاة الوهم”، وصدر بحقه حكم تنفيذي يلزمه بدفع المبلغ كاملاً بعد صدور حبس تنفيذي ضده حتى يتم سداد المبلغ.
وأكد مصدر بحسب صحيفة “الرياض” أن رجل الأعمال تم إيداعه السجن بعد صدور مذكرة توقيف من جهات الاختصاص بناء على حكم محكمة التنفيذ في محافظة جدة، وبعد عمليات بحث وتحري جرت خلال الفترة الماضية تم القبض عليه في أحد أحياء جدة.
وتأتي هذه التطورات بعد الحكم الذي أصدرته محكمة التنفيذ ممثلة في الدائرة التنفيذية الخامسة في محافظة جدة، والذي يقضي بإلزام رجل أعمال والذي كان يعمل “مديرا تنفيذيا” لمستشفى شهير بدفع 70 مليون ريال لصالح فتاة عشرينية والتي عرفت بفتاة “الوهم”؛ حيث جاء الحكم بعد تقدم الفتاة بدعوى لإجبار رجل الأعمال على الوفاء بالتزامه لها، ودفع المبلغ المدون في الشيك.
يذكر أن الفتاة العشرينية والمعروفة بـ”فتاة الوهم” كانت تعمل في أحد البنوك، وتعرفت من خلال وظيفتها على أحد الأشخاص الذين يتعاملون في التجارة خارج المملكة في العقار، والبورصة العالمية ومن هنا بدأت القصة بحسب قولها، حيث استهواها العمل بالتجارة مع هذا الشخص، الذي طلب منها إنشاء سجل تجاري، وجلب لها أوراق الوساطة حتى تتعامل معه، ومع الشركات الدولية، علماً أن الشخص هو السبب الرئيس في نشوء هذه القضية بسبب التغرير بهذه الفتاة؛ حيث لم يتم التحقيق معه في القضية حتى الآن، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها في دوامة من الضغوطات واستشارت ثم قررت إرسال رسائل نصية لجميع العملاء برغبتها في إغلاق الشراكة.
تعليقات ( 15 )
لي صاحبن كنت احبهسبحان الله للان ما انقرضوا
عدد التعليقات:6124
المنتصر باللهيبدو أنه مؤخر زواج مسيار أو عرفي كل شيئ له ثمن ومن باع شي أخذ مقابله شي آخر تجارة عقارات وأراضي ورسوم ووووووووو
بدرفتاه وعشرين سنه متى بزغت البزر هذه علشان تاخد كل هالملايين الا العلاقه فيها شيء غير شرعي ومنين جتها كل هالمليارات وهي لسا ما طلعت من البيضه
إستشاري صحمن ظاهر القضية إن المسألة فيها توظيف أموال ، والمستغرب أن فيها طرف آخر خارج البلد ولم توضح جنسيته ... والإدارة فتاة عشرينية والمبلغ كبير جدا للآخر والحكم صادر وملزم ... إذا الأمر سيطول .
.لن.قصة هذه البنت غريبة وفيها محاور غامضة والله اعلم ربما ورا الاكمة ما ورائها طيب اذا اصلا الشركة اغلقت وراسلت رسايل للمشتركين كيف يطلب الايفاء بشيك بنى توقيعه على امر اتضح بالاخير انه منافي للنظام وغش !
ت 4 شمس وقميحمي امثالك
الماجدجابت راسك يا الذيب الموضوع في خفايا وتخطيط مسبق من البنت ونجحت خطتها واكيد كان فيه كل شي ممنوع متوفر ومباح
عزوزكو😆
شمس و قمرت 1 -- بل القانون وضع ل يحمي المغفلين
الناقدقضيه غامضه وغير مفهومه ، كيف يحكم عليه بدفع قيمة شيك لاأساس له !!
صبحيالقانون لايحمي المغفلين.