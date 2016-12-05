شاهد : ماذا فعل شاب بسيارته للحصول على مبلغ التأمين!

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يفتعل حادث من خلال الاصطدام بسيارته في عامود إنارة للحصول على مبلغ التأمين.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يضع خوذة على رأسه ليتفادى أضرار الاصطدام، ومن ثمّ يقود السيارة ليرتطم بعامود كهرباء عِدّة مرات في أحد الطرق الخاوية.

واستاء المغردون من تصرف الشاب ووصفوه بـالمتهور نظرا لأنه خاطر بحياته ويتلف سيارته من أجل الحصول على أموال التأمينات ، مطالبين الأجهزة المعنية بسرعة ضبطه ومعاقبته على فعلته.