شاهد : ماذا فعل شاب بسيارته للحصول على مبلغ التأمين!

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يفتعل حادث من خلال الاصطدام بسيارته في عامود إنارة للحصول على مبلغ التأمين.
وأظهر الفيديو الشاب وهو يضع خوذة على رأسه ليتفادى أضرار الاصطدام، ومن ثمّ يقود السيارة ليرتطم بعامود كهرباء عِدّة مرات في أحد الطرق الخاوية.
واستاء المغردون من تصرف الشاب ووصفوه بـالمتهور نظرا لأنه خاطر بحياته ويتلف سيارته من أجل الحصول على أموال التأمينات ، مطالبين الأجهزة المعنية بسرعة ضبطه ومعاقبته على فعلته.
تعليقات ( 11 )
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"إلئ تعليق(2)الغالي(القلب الحنون) نعم وأنا اخوگ(زعيمي لحد الصميم) احب(الفيلسوف)و احب(سعد مبارگ) و احب(يوسف جازع)واحب(النعيمه) واحب(خالد الدايل)واحب(زعيمه المرصد) (بسمتنا)لإنها تضيف لنا عبق الزعامه
عدد التعليقات:6124
المنتصر باللهأغلب الشباب مرضى نفسيين وخبول.......?
عدد التعليقات:6124
المنتصر باللهالحماقه أعيت من يداويها واجتمع في الشعب كثر الجهل والتخلف العقلي والحماقه والخبال وهذا نتاج كثر طحن الأسبرين في الرأس ههههههه
خلك بعيد حبك يزيد 😊إذا اجتمعت المراهقه مع حبوب الهلوسه تكون النتيجه مانشاهده في هذا المقطع
خرخرينوالله يهديه ويصلحه ما هكذا تورد الإبل
أرزة 🌲 لبنانالظاهر سيارتك حتلائيا مكعب إدام عيونك ومايطلعلك ولا ريال ﻷنك متعمد الاصطدام ولو متت بهالحادث المتعمد حيكون انتحار الله لا يبلانا يارب
زائرمستحيل مو معقول الا اذا كان مو صاحي لأنه بيتحمل قيمة العمود
القلب المحتاسيا ت1 /انا اعوذ بالله من كلمت انا ..ليش اخترت هلقب شكلك هلالي اقسم بالله ضني مايخيب
ابوو تركيتاكل حرام ترا ..ترا الحرام مو سرقه بس حتى التحايل ....استغفر ربك وتصدق بقيمة لعل الله يغفر لك
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"خذا او نوزن عقله يطلع ثمنه(قرش) ولا بعد(قرش)مصدي من جد خبل ارعن متخلف سقيم *** كلها تتجمع تحت(هالخوذه)اللي لابسها ع هامته (والله)شر البليه ما يموت ضحگ ع(هالاشكال)لكن مانقول الا الحمد لله