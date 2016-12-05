تعرف على تفاصيل قضايا «تخبيب نساء متزوجات» من هيئة التحقيق بجدة

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة باشرت سبع دعاوى «تخبيب»، تتمثل في إفساد الحياة الزوجية لنساء من قبل بعض الرجال، خلال العام الماضي، وأحالت ستا منها إلى المحاكم، فيما يجري التحقيق في قضية. وقالت المصادر إن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة صادقت أخيرا على حكم صدر ضد شاب أدين بتخبيب النساء المتزوجات وإفساد حياتهن الزوجية، من خلال التواصل معهن برسائل بالهاتف المتحرك، فضلا عن التصوير مع بعضهن وإرسال مقاطع منافية لهن، وقضت بسجنه 24 شهرا وجلده 1000 جلدة.
وحسب صحيفة “عكاظ” يواجه مواطن تهمة إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة، وتخبيبها على زوجها من خلال تحريضها على التمرد عليه، والتدخل في شؤونها الخاصة، وحررت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة لائحة حيثيات ضد المتهم، لتسببه في تخبيب المرأة على زوجها، ما أدى إلى تشتيت كيان تلك الأسرة، غير أن المتهم أنكر علاقته مع الزوجة، لافتا في أقواله إلى أنها كانت تدرس معه في جامعة خارج السعودية، ما جعلهما يتبادلان المحاضرات، ونفى علاقته بالصور والمحادثات في مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، و«الواتساب» مع الزوجة التي قدمها الزوج، وأحيلت الدعوى إلى القضاء للفصل فيها.
من ناحية أخرى، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام موظفا في أحد المصارف إلى المحكمة بتهمة تخبيب «عميلة» وتحريضها على الطلاق من زوجها للارتباط بها. وعلقت المحامية عضو لجنة تراحم وعضو مبادرة تكامل للمعونة القضائية نسرين علي الغامدي أن تخبيب المرأة يعني إفساد حياتها الزوجية بأن يزين إليها الطرف المخبب كراهة زوجها والسعي لفراقه وخروجها عن طاعته، كأن يعدها بالزواج وخلافه، وهو جرم محرم ومعاقب عليه شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ملعون من خبب امرأة على زوجها»، لافتة إلى أن التخبيب له صور متعددة منها (المشي) بين الزوجين بالنميمة، وتحريض المرأة على زوجها وتنفيرها منه لأسبـاب كثيرة، مثل التحريض على الطلاق للزواج منها، فضلا عن تدخـل بعض أقـارب الزوجـين بالنصح الذي يتجاوز الخير والإصلاح إلى التحريض وإثارة الفتنة وتزيين الفرقة بين المرأة وزوجها، إلى غير ذلك من الصور المتعددة المتمثلة في إفساد الحياة الزوجية للمرأة، وما ينطوي عليه هذا الفعل المشين من إثم عظيم وجرم كبير شرعا. وأضافت المحامية الغامدي أن عقوبة التخبيب تعزيرية تخضع لسلطة القاضي، وهي عادة تكون بين السجن والجلد وفق ظروف الواقعة ومدى ثبوتها وفيها حق عام وحق خاص.
تعليقات ( 46 )
الصبحاويلعنة الله على من يفسد زوجه او اسره مسلمه ويكون السبب في دمارها ،،،،،
عبيدلا حول ولا قوة الا بالله الله يلطف على عبادة
الصاحب ساحببعض الناس يحرض اخوه او يحرض صديقه او يحرض زميله بخيانة زوجته او بالزواج عليها او بضربها وتعنيفها او بمنعها من اهلها او بتطليقها او بتعليقها حتى في وسائل التواصل بعضهم يحرض الزوج على زوجته
بن ليفانحريم مع حريم يخربون بعض اي زوجه او زوج عنده مشاكل لابد يخرب على زملاءه ويحرضهم ع زوجاتهم بالزواج عليهم او الخيانه وكذلك الزوجات مع بعض صديقاتهم
💎💛عــــهــــــود💛💎نادراً ريما غالباً الزوج يكون طيب عموماً الرجال أطيب من كثير من النساء - إذا كان غير مدمن أو مريض نفسي - غالباً يكون طيب خصوصاً إذا شاف زوجته طيبة وجميلة فبيحبها أكيد لكن البلا من غيرة النساء .
بإختصار...قالﷺ ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده.اذا جاءك إنسان يشتكي من مشكلة زوجية فينبغي أن تشعر أنك أمام أمر ينبغي ستره وأن تعلمه الصبر وأن يحل مشاكله بينه وبين زوجته بالكتمان ويحتفظ بأسراره
🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗جلوس ومحاضرات وكلام بينهم هذه مصيبه ومعذور الزوج اذا تحركت غيرته المفروض النساء يدرسن بمدارس وجامعات وكليات السعودية مافيه اختلاط __وقبل الزواج المفروض يشترط هذا الشرط الزوج
🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗ضحكتيني تغير على أخوها من زوجته لحبه لها ❗
💎💛عــــهــــــود💛💎لاتتساهلوا بعقوبة التخبيب يعني مهما صليتي وتسننتي يامخببة ولم تتوبي فأنتِ مطرودة من رحمة ربك الله طردك غضباً منكِ طردك من رحمته رغم وسع رحمته لكن غضباً من هذه الفعلة طردك فانتبهوا يانساء من التدخل
🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗عهود أيضا أحيانا أهل الزوج معاملتهم طيبة للزوجة والزوج هو البلى
🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗وش فائدة التخبيب❓بعض الأمهات والأخوات الأم ودها تشوف بنتها مبسوطه مع زوجها وكذلك الأخت ودها تشوف أختها مبسوط مع زوجها وتكره من يوذيها لكن بنات الناس لا ماودهن يشفنهن مبسوطات ويتدخلن بحياة بنت الناس ❗
💎💛عــــهــــــود💛💎وهي تدافع عن نفسها وربما ترفع صوتها وتغضب فيردّ عليها وتكبر المشكلة من لاشيء وبسبب غيرة أهل الزوج فهذا حرام وظلم ولعن على من قامت بهذا الشيء فلتنتبه النساء من التدخل بين زوجين ولاتتساهل في هذا الأمر .
💎💛عــــهــــــود💛💎مثلاً عندما أخت الزوج تغار من زوجته لجمالها أو لحب زوجها لها تبدأ بالإيقاع بينهما مثلاً زوجتك لاتربي أطفالها جيداً زوجتك لاتتحدث معنا لاتحترمنا مثلاً هذا حرام لأنه يقع ظلم على الزوجة فيوبخها زوجها
💎💛عــــهــــــود💛💎بسم الله أمّا تخبيب رجل على زوجته كإقامة صداقة بينها وتحريضه على الزوج فهذا الخطأ والذنب مشترك بين الرجل والزوجة وينبغي عقاب الرجل والزوجة كلاهما . لكن متى تكون الزوجة مظلومة عند حصول تخبيب ؟ تابع
محقلماذا العلماء الأوائل كأمثال بن باز والعثيمين رحمهم الله كانو لايجيزون للمرأة الاسترسال مع الرجال الأجانب ولا العمل المختلط لانها تفضي إلى المفاسد كما هو الواقع في كثير من الحآلات لكن ياكثر المطايا
زمن يخوفالتخبيب ليس شرط ان يكون من غريب . قد يكون المخبب ام الزوجة او ابوها او اختها او اخوها او قريبتها وكذلك بالنسبة لتحريض الزوج على زوجته قد يكون المحرض ام الزوج او ابوه او اخته او اخوه او زميله في العمل
محمد العمريقال صلى الله عليه وسلم : ((لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب زوجاً على زوجته))
الأسودألا في الفتنة سقطوا لنقص عقولهن يقع اغلبهن في حبائل شياطين الأنس ولهذا حذر وتوعد الشرع الرجل من التخبيب تذكرون مديرة المدرسة ضحك عليها وتطلقت وتركت ابنائها وباعت له ارضها وأخذ اموالها ورفض الزواج بها
لاحياة لمن تنادييا من تخبب نساء الناس هل ترضاها لزوجتك ؟ هل ترضاها لأختك ؟ هل ترضاها لأبنتك؟ عفوا عن نساء الناس، تعف نساؤكم ،غضوا ابصاركم عن نساء الناس، تغض نساؤكم ،احفظوا السنتكم عن اعراض الناس، يحفظ الناس السنتهم.
بولاتعليق ٢٢ماعترض بس نفرزتني انها درست برا ليه تدخل غريب بشءون بيتها يعني لو جالها ماكملت تنبلع لاكن مثقفه ماتعرف تتصرف الى قول ام عيون زايغه
المدير العامحسبي ياالله ونعم الوكيل على من سعى في الأرض فسادا اللهم سلط عليه مايشغله في نفسه ويسلط عليه مرض يدكة دك
يارب17 بولا الشاب يمكن مسكين ماقد جرب_ قال سبحانه وتعالى : إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ_ وقال تعالى : وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
بولافيفا دول اعرف التخبيب لاكن اذ مثقفه وفاهمه وواعيه ودرست برا مو معقول ماتفهم من حالها
بولامثقفه ومتجوزه طيب ليه تعرفت على الرجال زوجها مو مالي عينها والله احتقر حريم زي كذا اهم شي تخلي الرجال انها مسكينه ومغلوبة على امرها مو منها من الخبل زوجها
بولايعني كل من تعرفت على رجال خلته مخبب؟على كذا كل الحريم تخلوهم يتعرفو على الرجال وخربو ابو الجواز وبلاخير خلت زوجها مضحكه وربي عيب عليها ليتها سكتت ورجالها المفروض يكرشها مو يرفع قضيه وجهه مغسول مرقه
فيفادولالتخبيب من غير المحارم لايكون الا اذا تجاوز الانسان حده بالكلام والمخالطه المحرمه وهذه نتيجه الفوضى والاختلاط
بولاكيف تخبيب يعني اول شي مثقفه ثاني شي ايش خلت للجاهل يعني لو مي مثقفه تنبلع حرمه هاذا كبرها وينضحك عليها لا تلومو الشاب لومها هي المفروض الي تنحبس وتنجلد الشاب يمكن مسكين ماقد جرب لاكن حرمه ومتجوزه عيب
محقالعلماء حرموا الحديث مع الرجل الأجنبي والدراسة معه في الخارج لدرء المفاسد وهذه نتيجة الانفتاح والاختلاط والإبتعاث والتساهل في الحديث مع الرجال غير المحارم
عدد التعليقات:6128
المنتصر باللههناك عاده في المجتمع العربي وهو اقشر واخس من التخبيب وهو تشويه بعض الناس لبعضهم أمام أسرة أهل زوجته أو أمام الأسره الذي يرغب في الارتباط فيها والناس أغبياء يأخذون في رأي منه يسب وهو كذاب وحاقد وله هدف
عدد التعليقات:6128
المنتصر باللههناك عاده في المجتمع العربي وهو اقشر واخس من التخبيب وهو تشويه بعض الناس لبعضهم أمام أسرة أهل زوجته أو أمام الأسره الذي يرغب في الارتباط فيها والناس أغبياء يأخذون في رأي منه يسب وهو كذاب وحاقد وله هدف
يالطيفطيب سؤال اعرف عقوبة المخبب لاكن ليفهم الجميع الى الاخوة ماهي عقوبه المخبب عند الله جل جلاله من يعرف هل نعلم ام لانعلم ان عقوبته مغلضه
ناصحهذه مواقع التواصل وما تفعله - مثلا في تويتر نشاهد البعض يشتكي من مشكلة أسرية بسيطه بينه وبين زوجته - ف ترى كل التعليقات تحرضه على الطلاق - كذلك في مجموعات الواتس اب - ومن زملاء الاستراحه- فاحذروا.
عدد التعليقات:6128
المنتصر باللهالتخبيب نفس الخنبقه ولا تخبب ولا تخنبق
سعودي🇸🇦وافتخرلايمكن يكون تخبيب الا بامراءه ،، مراءه متزوجه ومحصنه كيف تتواصل للمخب وكيف تاخذ وتعطي معه هل هي مسلمه؟لو بدول اخرى عادي كم انت عظيم يا الاسلام ،، ثانيا الزوج يشتكي ويفضح نفسه وهو عارف تبي غيره هههههه
يالطيفلا الوم المطرب الوم من يستمع له واخطر التخبيب لا اتى من اهل الزوجة فاعرف اب خبب بنته خوف على راتبها ففترقو فكانت تريدة وهو يريدها وبينهم اولاد فكان طول حياته رافض عودتها لين نوفى والد الزوجه بعد25سنه
عدد التعليقات:6128
المنتصر باللهلا تخبب غير المغفله والخبله أما الصاحيه لا تلتفت لأحد سواء كان من داخل الأسرة أو خارج الأسره لذلك النساء ناقصات عقل ودين ولا ماكان أحد يقدر يخببها صح يا شيهانه كلامي علم يااختاه شيهانه ههههههههه
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلو لم يكن هناك اختلاط بينهم لما تجرأ هذ الكلب الضال على تخبيب الزوجات على ازواجهن ولكن التساهل بالاختلاط يؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها..وهناك من القضايا ما الله به عليم من انكار نسب الاطفال لهذا السبب
محمداجل تعرفت عليه باحدى الجامعات ههههه زميلها وزميلته وتزملو بالزمالها وزميلها بالدراسة والعمل ولابد ان يتزملو بالبيت مع بعض وبالشغل وبالجامعة وهاذ المصطلح الجديد اسمه زميلها وزميلته وزملاه وعلاقة ووووو
مشعلههههه هاذا الزوج الذي يخبب مايفهم او انه ***كيف تقبل بامراة ****لها علاقة بالرجال اعوذ بالله
اخر الزمانايضا تحريض الزوج على الطلاق هناك اصدقاء سوء وايضا من أقارب الزوج يحرضون الزوج على تطليق زوجته لأتفه الأسباب ويزينون له الفرقة بينه وبين زوجته او يمدحون امامه امراة اخرى لعله يطلق زوجته ويرتبط بها
هلال الصاعديحسبنا الله ونعم الوكيل -نعوذ بالله من شر الأشرار وكيد الفجار -هناك من اصبح كيده اعظم من كيد النساء .
جنوبية..🌻🌻والزوجة الي سمحت له يكلمها وايش عقابها يعني عادي أكلم رجل غريب واكشف له عن حياتي الخاصة وافضح زوجي واجي اشتكيه عادي من دون ما اتعاقب وزوجي شاهد معي طمنتونا طيب احسب هذا شي كبير وممكن يذبحوني عليه
شجاعالتخبيب ليس من الغرباء فقط فقد يكون من اقرب الناس من الام او الاب او الاخت لغرض الاستغلال المادي او بدافع الغيره فالتخبيب صفه ذميمة وهدم لبيوت عامرة وتشتيت اسر مترابطه ولا حول ولاقوة الابالله