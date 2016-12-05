بالفيديو: “عبد الغني” يكشف عن واقعة خلافه مع مدرب الفريق …و بن تركي يكشف سبب رغبة القائد في الإجازة

صحيف المرصد : كشف قائد لاعب فريق النصر حسين عبدالغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه رفض التعليق على واقعة خلافه مع المدرب؛ لأنه لا يحب الحديث في أمور يعتبرها أسراراً تخص الفريق وستضر بمصلحته ومصلحة جماهيره، مؤكداً أنه يتقبل أي قرار فني يخصه ولم يسبق له مطالبة زوران بأن يصبح أساسياً في التشكيلة.
وأوضح اللاعب أنه تقدم بطلب إجازة قصيرة وتم قبولها؛ لأن مصلحة النصر تحتّم عليه الابتعاد، مطالباً الجماهير بالالتفاف حول الفريق ودعم اللاعبين والمدرب؛ لأن النصر يمر بمرحلة مهمة، مشدداً على أنه سيكون أول الحاضرين لمباراة النصر أمام الشباب والأهلي.
على صعيد آخر, دافع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عن قائد الفريق، قائلاّ أن عبدالغني لعب للفريق 8 سنوات وحقق معه بطولات، مؤكداً أنه ليس من طبعه عدم الوفاء لمن قدم للنادي والجمهور الكثير، مناشداً الجمهور عدم القسوة على مَن أدخل السعادة للمدرج النصراوي حتى لو أخطأ.
وقال “بن تركي” معلقاّ عن الإجازة التي طلبها حسين عبدالغني ووافق عليها، أن اللاعب طلبها حتى يصفى الجو داخل الفريق وهذا يعدّ تقديراً منه للنادي، محذراً الجمهور النصراوي من الانجراف وراء بعض الإعلاميين، الذين يدفعونهم إلى عدم الوفاء للاعبين.
في السياق ذاته، دشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقاً حمل اسم “شكراً حسين عبدالغني” عبروا فيه عن تضامنهم ومساندتهم لقائد النصر، مؤكدين أنه يستحق المساندة والإشادة لما قدمه للنصر وللكرة السعودية، وعبروا عن ثقتهم في أن تمر تلك الأزمة سريعاً ويعود قوياً كما كان.
تعليقات ( 20 )
عبدالعزيزنادي عبدالغني (هذا اسم النصر الجديد)
الي الفخرالحمدالله اني هلالي
الصابرهماقصر اللاعب .... وخدم ناديه والكره بإخلاص .... وكلامه جميل .... جزاه الله خيراً .
ي و س فياعنيد تقدر تحطلنا بحكم خبرتك يعني إحصائية مُقالبلات فريقك ضد الهلال باالحكم الأجنبي وأكثرية الفوز لصالح من منهما؟!!!!!!!! بعدين ياخي رجعو حسين يلعب مباراتكم مع الهلال بس بعدها اشطبوه ان بغيتو تكفوون
عبدالعزيزمثل هذا اللاعب يجب أن يطرد بل ( يؤدب) أو يتم إعادة تأهيله من جديد النصر ليس مكان يختبئ فيه وجماهير النصر ليست كما يظن الكثير ****
عدد التعليقات:4525
العنيد(( أسمر غبر ))لا تهمني ارائك احتفظ بها لنفسك !!
عدد التعليقات:4525
العنيدلاتخاف ترى المباراة امام المدلل عاديه جداً. علشان. الحكم اجنبي حسب المعلومات. اللي جتنا واذا صدر امر المسول بتغيير الاجنبي. بحكم محلي. الله كريم ٠٠
واضحهذه طردة بس بطريقة آخرى .
محمد الغامديلا ادري عن طريقة تفكير بعض النجوم من لاعبي كرة القدم لدينا , هل يتوقع ان سن التقاعد للاعب المشهور هي 60 سنة ام انه يسير عكس التيار الان حسين عمره نطح الاربعين ويصر على اساسي وقبله نور , خربوا تاريخهم
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عطيهخذ حسين والعب به في اي مكان يعني البطولات حسن لوحده جابها لاعب مشاكله اكثر من عطاءه داخل الملعب
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
*****لا والله اللي ابعدوا مداه وماورا ها الطرده الا الاعتزال وانتظروا انت توحي يالعنيد سلملم
🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗💛💙العالمية صعبة قوية😂✈
اسمرعبرحيلهم بينهم من هالحال وأكثر يكفي الردح والتشكيك في برامجهم التلفزيونية ومحلليهم الذين لا يفقهون في ابجديات الرياضة .. شطب هذا النادي مطلب
فقراويريما انتي عايشه في باريس
🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗..حتى لو أخطأ ___هذا طبع البشر يمسحون كل شيء حلو وينظرون للخطأ فقط
🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗الجو خيال غيوم⛅⛅☁