بالفيديو: “عبد الغني” يكشف عن واقعة خلافه مع مدرب الفريق …و بن تركي يكشف سبب رغبة القائد في الإجازة

صحيف المرصد : كشف قائد لاعب فريق النصر حسين عبدالغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه رفض التعليق على واقعة خلافه مع المدرب؛ لأنه لا يحب الحديث في أمور يعتبرها أسراراً تخص الفريق وستضر بمصلحته ومصلحة جماهيره، مؤكداً أنه يتقبل أي قرار فني يخصه ولم يسبق له مطالبة زوران بأن يصبح أساسياً في التشكيلة.

وأوضح اللاعب أنه تقدم بطلب إجازة قصيرة وتم قبولها؛ لأن مصلحة النصر تحتّم عليه الابتعاد، مطالباً الجماهير بالالتفاف حول الفريق ودعم اللاعبين والمدرب؛ لأن النصر يمر بمرحلة مهمة، مشدداً على أنه سيكون أول الحاضرين لمباراة النصر أمام الشباب والأهلي.

على صعيد آخر, دافع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عن قائد الفريق، قائلاّ أن عبدالغني لعب للفريق 8 سنوات وحقق معه بطولات، مؤكداً أنه ليس من طبعه عدم الوفاء لمن قدم للنادي والجمهور الكثير، مناشداً الجمهور عدم القسوة على مَن أدخل السعادة للمدرج النصراوي حتى لو أخطأ.

وقال “بن تركي” معلقاّ عن الإجازة التي طلبها حسين عبدالغني ووافق عليها، أن اللاعب طلبها حتى يصفى الجو داخل الفريق وهذا يعدّ تقديراً منه للنادي، محذراً الجمهور النصراوي من الانجراف وراء بعض الإعلاميين، الذين يدفعونهم إلى عدم الوفاء للاعبين.

في السياق ذاته، دشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقاً حمل اسم “شكراً حسين عبدالغني” عبروا فيه عن تضامنهم ومساندتهم لقائد النصر، مؤكدين أنه يستحق المساندة والإشادة لما قدمه للنصر وللكرة السعودية، وعبروا عن ثقتهم في أن تمر تلك الأزمة سريعاً ويعود قوياً كما كان.