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بالفيديو: “عبد الغني” يكشف عن واقعة خلافه مع مدرب الفريق …و بن تركي يكشف سبب رغبة القائد في الإجازة

5 ديسمبر, 2016 , 7:01 ص
بالفيديو: “عبد الغني” يكشف عن واقعة خلافه مع مدرب الفريق …و بن تركي يكشف سبب رغبة القائد في الإجازة
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صحيف المرصد : كشف قائد لاعب فريق النصر حسين عبدالغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه رفض التعليق على واقعة خلافه مع المدرب؛ لأنه لا يحب الحديث في أمور يعتبرها أسراراً تخص الفريق وستضر بمصلحته ومصلحة جماهيره، مؤكداً أنه يتقبل أي قرار فني يخصه ولم يسبق له مطالبة زوران بأن يصبح أساسياً في التشكيلة.

وأوضح اللاعب أنه تقدم بطلب إجازة قصيرة وتم قبولها؛ لأن مصلحة النصر تحتّم عليه الابتعاد، مطالباً الجماهير بالالتفاف حول الفريق ودعم اللاعبين والمدرب؛ لأن النصر يمر بمرحلة مهمة، مشدداً على أنه سيكون أول الحاضرين لمباراة النصر أمام الشباب والأهلي.

على صعيد آخر, دافع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عن قائد الفريق، قائلاّ أن عبدالغني لعب للفريق 8 سنوات وحقق معه بطولات، مؤكداً أنه ليس من طبعه عدم الوفاء لمن قدم للنادي والجمهور الكثير، مناشداً الجمهور عدم القسوة على مَن أدخل السعادة للمدرج النصراوي حتى لو أخطأ.

وقال “بن تركي” معلقاّ عن الإجازة التي طلبها حسين عبدالغني ووافق عليها، أن اللاعب طلبها حتى يصفى الجو داخل الفريق وهذا يعدّ تقديراً منه للنادي، محذراً الجمهور النصراوي من الانجراف وراء بعض الإعلاميين، الذين يدفعونهم إلى عدم الوفاء للاعبين.

في السياق ذاته، دشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقاً حمل اسم “شكراً حسين عبدالغني” عبروا فيه عن تضامنهم ومساندتهم لقائد النصر، مؤكدين أنه يستحق المساندة والإشادة لما قدمه للنصر وللكرة السعودية، وعبروا عن ثقتهم في أن تمر تلك الأزمة سريعاً ويعود قوياً كما كان.

 



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 8:42 ص

    عبدالعزيز

    نادي عبدالغني (هذا اسم النصر الجديد)
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  2. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    الي الفخر

    الحمدالله اني هلالي
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  3. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    الصابره

    ماقصر اللاعب .... وخدم ناديه والكره بإخلاص .... وكلامه جميل .... جزاه الله خيراً .
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  4. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 8:33 ص

    ي و س ف

    ياعنيد تقدر تحطلنا بحكم خبرتك يعني إحصائية مُقالبلات فريقك ضد الهلال باالحكم الأجنبي وأكثرية الفوز لصالح من منهما؟!!!!!!!! بعدين ياخي رجعو حسين يلعب مباراتكم مع الهلال بس بعدها اشطبوه ان بغيتو تكفوون
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  5. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 8:23 ص

    عبدالعزيز

    مثل هذا اللاعب يجب أن يطرد بل ( يؤدب) أو يتم إعادة تأهيله من جديد النصر ليس مكان يختبئ فيه وجماهير النصر ليست كما يظن الكثير ****
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  6. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 8:22 ص
    عدد التعليقات:4525

    العنيد

    (( أسمر غبر ))لا تهمني ارائك احتفظ بها لنفسك !!
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  7. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص
    عدد التعليقات:4525

    العنيد

    لاتخاف ترى المباراة امام المدلل عاديه جداً. علشان. الحكم اجنبي حسب المعلومات. اللي جتنا واذا صدر امر المسول بتغيير الاجنبي. بحكم محلي. الله كريم ٠٠
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  8. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص

    واضح

    هذه طردة بس بطريقة آخرى .
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  9. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 8:02 ص

    محمد الغامدي

    لا ادري عن طريقة تفكير بعض النجوم من لاعبي كرة القدم لدينا , هل يتوقع ان سن التقاعد للاعب المشهور هي 60 سنة ام انه يسير عكس التيار الان حسين عمره نطح الاربعين ويصر على اساسي وقبله نور , خربوا تاريخهم
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  10. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 7:36 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  11. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    عطيه

    خذ حسين والعب به في اي مكان يعني البطولات حسن لوحده جابها لاعب مشاكله اكثر من عطاءه داخل الملعب
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  12. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    وهذي مشكله من يظن الناس فاضين كل شوي يقولهم مشكله وسبب خلافه اذا شبعف فاشكر الله
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  13. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 7:33 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  14. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 7:31 ص

    *****

    لا والله اللي ابعدوا مداه وماورا ها الطرده الا الاعتزال وانتظروا انت توحي يالعنيد سلملم
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  15. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    لا لتحطيم العظيم حسين عبدالغني
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  16. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 7:28 ص

    🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗

    💛💙العالمية صعبة قوية😂✈
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  17. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 7:23 ص

    اسمرعبر

    حيلهم بينهم من هالحال وأكثر يكفي الردح والتشكيك في برامجهم التلفزيونية ومحلليهم الذين لا يفقهون في ابجديات الرياضة .. شطب هذا النادي مطلب
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  18. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 7:17 ص

    فقراوي

    ريما انتي عايشه في باريس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗

    ..حتى لو أخطأ ___هذا طبع البشر يمسحون كل شيء حلو وينظرون للخطأ فقط
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  20. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 7:12 ص

    🔗🔗 ريما Rima 🔗🔗

    الجو خيال غيوم⛅⛅☁
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