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بالصور : حساب وزير العمل الجديد يغرق في المادة 77 خلال 48 ساعة

5 ديسمبر, 2016 , 7:25 ص
بالصور : حساب وزير العمل الجديد يغرق في المادة 77 خلال 48 ساعة
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صحيفة المرصد : في الوقت الذي لم يتجاوز عمر حساب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد الدكتور علي الغفيص الـ48 ساعة، حتى رفرفت أجنحة الطائر الأزرق ملوحة له بالمادة 77 من نظام العمل، حيث طالب مغردون الوزير بإعادة النظر أو إلغاء المادة من النظام بحجة أنها تسببت في فصل كثير من السعوديين العاملين في القطاع الخاص دون وجه حق.
الوزير الذي وصل عدد متابعيه خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 12 ألف متابع لم يعلق أو يرد على ملاحظات المغردين، وتوج حسابه بتغريدة واحدة رفع فيها الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على ثقته بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الوطن حسب صحيفة “الوطن”.

ورد المغرد هاني الرويلي على تغريدة الغفيص بقوله نأمل من معاليكم مراجعة المادة 77 الخاصة بالعمل، حيث أصبح الموظف لا أمان وظيفيا له، وأصبحت الشركات تبتز المواطن في رزقه، وأضاف أن المادة 77 أصبحت الشركات تستغلها وتسرح الموظفين وفق المادة، نأمل النظر وإلغاءها، حيث إن المادة لا توافق دعم القطاع الخاص لرؤية 2030.
وقال صالح العنزي “ما عاد فيه أمان وظيفي بعد المادة (77 )، وكثير من الشركات صار يهتم بالأجنبي أكثر من السعودي، والآن تقدر الشركات تحصل على النطاق بمقابل مادي”.

وأشار الإعلامي عبدالله العمري إلى أن تحذير وزارة العمل من استغلال المادة 77 والتلويح بإيقاف كافة الخدمات عن المنشآت التي تثبت ممارستها بالفصل “كلام على ورق”.
أما محمد آل حلل فقد طالب بمراجعة المواد كافّة وإلغاء عاجل للمادة 77، مشيراً إلى أنه لولا الله ثم التدخل الإعلامي لتم استخدامها على نطاق واسع.
المحامي فارس الشمري غرد بقوله “مع أن إبقاء المادة 77 فيها رزق للمحامين والدعوجية، إلا أن الشركات أساءت استعمالها في التسلط والفصل التعسفي.

يذكر أن المادة السابعة والسبعين تنص على:
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
1 -أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 -يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

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تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    المختصر المفيد

    ..... حيث إن المادة لا توافق دعم القطاع الخاص لرؤية 2030 ....
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  2. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    المادة 77

    المادة 77 دمرته والله
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  3. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 8:23 ص

    منصور

    الله ينفع فيه ويجعله نافعاللأمةالإسلامية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 8:00 ص

    المادة 77

    يمكن تعديل المادة بما يكفل حقوق الطرفين وبما لا يؤثر عليهما
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  5. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    المادة 77

    وفي كل دول العالم العلاقة مكفولة بين الموظف وصاحب العمل بما يكفل تأدية الواجبات وإعطاء الحقوق
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  6. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص

    المادة 77

    موظف انتاجيته ساعة كيف أتعامل معه وأنا أصرف عليه من حلالي !! القطاع الخاص ليس قطاعا حكوميا جل موظفيه بطالة مقنعة
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  7. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 7:54 ص

    المادة 77

    من دون المادة 77 ستكون الوظيفة في القطاع الخاص كالوظيفة في القطاع الحكومي وعليه لا يمكن لصاحب العمل محاسبة المقصر
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  8. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 7:53 ص

    المادة 77

    لا بد أن يدرك الموظف أنه مستأجر وأجير عند صاحب العمل له حقوق وعليه واجبات
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  9. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 7:51 ص

    المادة 77

    هي ما تفرق النظام في العمل الحكومي عن النظام في العمل الخاص
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  10. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص

    المادة 77

    هي تنظيم وعلاقة بين صاحب العمل والعامل
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  11. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 7:40 ص

    مشفر الدوري

    ببدو اني بروح احذف تغريداتي في تويتر اخاف لاىيجي يوم يختاروني في مجلس الشورى واورط في تغريده غردت بها .
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  12. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 7:40 ص
    عدد التعليقات:8677

    الحرمان

    والموظف يرفع لك مختصر للمعاناه من اي ماده او اي امر يهم المواطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 7:39 ص
    عدد التعليقات:8677

    الحرمان

    لايشغلك تويتر موظف يرد علي الاستفسارات ومايخص المكتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 7:31 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    ومن متى ومجلس الشورى يبحث عن الصالح للمواطنين .. والله ان اغلبهم مجامل للمسئولين من وزير او مسئول
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