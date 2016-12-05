بالصور : حساب وزير العمل الجديد يغرق في المادة 77 خلال 48 ساعة

صحيفة المرصد : في الوقت الذي لم يتجاوز عمر حساب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد الدكتور علي الغفيص الـ48 ساعة، حتى رفرفت أجنحة الطائر الأزرق ملوحة له بالمادة 77 من نظام العمل، حيث طالب مغردون الوزير بإعادة النظر أو إلغاء المادة من النظام بحجة أنها تسببت في فصل كثير من السعوديين العاملين في القطاع الخاص دون وجه حق.
الوزير الذي وصل عدد متابعيه خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 12 ألف متابع لم يعلق أو يرد على ملاحظات المغردين، وتوج حسابه بتغريدة واحدة رفع فيها الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على ثقته بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الوطن حسب صحيفة “الوطن”.
ورد المغرد هاني الرويلي على تغريدة الغفيص بقوله نأمل من معاليكم مراجعة المادة 77 الخاصة بالعمل، حيث أصبح الموظف لا أمان وظيفيا له، وأصبحت الشركات تبتز المواطن في رزقه، وأضاف أن المادة 77 أصبحت الشركات تستغلها وتسرح الموظفين وفق المادة، نأمل النظر وإلغاءها، حيث إن المادة لا توافق دعم القطاع الخاص لرؤية 2030.
وقال صالح العنزي “ما عاد فيه أمان وظيفي بعد المادة (77 )، وكثير من الشركات صار يهتم بالأجنبي أكثر من السعودي، والآن تقدر الشركات تحصل على النطاق بمقابل مادي”.
وأشار الإعلامي عبدالله العمري إلى أن تحذير وزارة العمل من استغلال المادة 77 والتلويح بإيقاف كافة الخدمات عن المنشآت التي تثبت ممارستها بالفصل “كلام على ورق”.
أما محمد آل حلل فقد طالب بمراجعة المواد كافّة وإلغاء عاجل للمادة 77، مشيراً إلى أنه لولا الله ثم التدخل الإعلامي لتم استخدامها على نطاق واسع.
المحامي فارس الشمري غرد بقوله “مع أن إبقاء المادة 77 فيها رزق للمحامين والدعوجية، إلا أن الشركات أساءت استعمالها في التسلط والفصل التعسفي.
يذكر أن المادة السابعة والسبعين تنص على:
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
1 -أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 -يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
تعليقات ( 14 )
المختصر المفيد..... حيث إن المادة لا توافق دعم القطاع الخاص لرؤية 2030 ....
المادة 77المادة 77 دمرته والله
منصورالله ينفع فيه ويجعله نافعاللأمةالإسلامية
المادة 77يمكن تعديل المادة بما يكفل حقوق الطرفين وبما لا يؤثر عليهما
المادة 77وفي كل دول العالم العلاقة مكفولة بين الموظف وصاحب العمل بما يكفل تأدية الواجبات وإعطاء الحقوق
المادة 77موظف انتاجيته ساعة كيف أتعامل معه وأنا أصرف عليه من حلالي !! القطاع الخاص ليس قطاعا حكوميا جل موظفيه بطالة مقنعة
المادة 77من دون المادة 77 ستكون الوظيفة في القطاع الخاص كالوظيفة في القطاع الحكومي وعليه لا يمكن لصاحب العمل محاسبة المقصر
المادة 77لا بد أن يدرك الموظف أنه مستأجر وأجير عند صاحب العمل له حقوق وعليه واجبات
المادة 77هي ما تفرق النظام في العمل الحكومي عن النظام في العمل الخاص
المادة 77هي تنظيم وعلاقة بين صاحب العمل والعامل
مشفر الدوريببدو اني بروح احذف تغريداتي في تويتر اخاف لاىيجي يوم يختاروني في مجلس الشورى واورط في تغريده غردت بها .
عدد التعليقات:8677
الحرمانوالموظف يرفع لك مختصر للمعاناه من اي ماده او اي امر يهم المواطن
عدد التعليقات:8677
الحرمانلايشغلك تويتر موظف يرد علي الاستفسارات ومايخص المكتب
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتومن متى ومجلس الشورى يبحث عن الصالح للمواطنين .. والله ان اغلبهم مجامل للمسئولين من وزير او مسئول