٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت في السعودية “ملفات إباحية”!

صحيفة المرصد : أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها لا تصدر الأنظمة والتشريعات، وأن جهة الاختصاص في إصدار الأنظمة والقوانين هو مجلس الوزراء. فيما كشف خبير إعلامي أن الملفات الإباحية تستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة.
جاء تأكيد وزارة الداخلية بعد أن لاقى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رواجاً واسعاً، وذلك بعد أن تمت الإشارة إلى نصوص النظام خلال جلسات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي عقد منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ونظمته وزارة الداخلية والأمن العام، بمشاركة دوليه وإقليمية عربية ومحلية.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المادة الرابعة من النظام، التي تنص على «تجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر أو المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية»، وذلك بمثابة نظام جديد استحدثته وزارة الداخلية السعودية أخيراً، إلا أن الوزارة أكدت أن الأنظمة تصدر من مجلس الوزاراء.
وأوضح المستشار الإعلامي أستاذ الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري حسب صحيفة «الحياة» أن المواقع الإباحية أحد البنود التي يجرّمها النظام، مشيراً إلى أن المواقع والحسابات الإباحية هي أكبر نشاط في شبكة الإنترنت منذ إنشائها، وهذا النشاط الإباحي الضخم انتقل إلى خدمات الشبكة الأخرى مرافقاً تطوراتها، مشدداً على أن هذا الانتشار الهائل لا يختص بالمجتمع السعودي، بل بكل اللغات، وموجه إلى كل المجتمعات.
وكشف الشهري أن نشاط تبادل الملفات الإباحية يستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة، لافتاً إلى أن النظام في شكله الحالي يسمح بملاحقة من ينشر المواد الإباحية أو يُنشئ مواقع وخدمات تروج لهذه المواد، موضحاً أن هناك مراجعات للنظام في مراحلها الأخيرة في مجلس الشورى لتجريم بعض الأفعال، وبخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، واصفاً النظام بأنه مرن جداً، وقال: «النهاية؛ للمحاكم الشرعية أن تصدر أحكاماً مغلظة تبعاً لحجم الضرر من الجرم المخالف».
وتابع: «ليست المشكلة في الوعي بالنظام فقط، وإنما الإشكال في عدم الوعي بالجريمة ذاتها، أما حكمها في الشرع وعقوباتها في النظام فتأتي بعد ذلك، ومع ذلك فقد تكون التوعية بالنظام ركناً مهماً في الردع والوقاية.
تعليقات ( 9 )
سلطان القانونخبير إعلامي ! ***
سعودي🇸🇦وافتخرانا اوضح ان التقنيه نعمه لم ارادها نعمه ونقمه لم ارادها نقمه كالسكين واحد يقتل به وواحد يقشر فواكه ،، التقنيه تتصفح العالم بكبسه زر وتجد المعلومه لابحاثك وعلمك سريعا ونعمه لنشر الاسلام وفضائله وللوطن
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 5 نعم اضحك على اللي يستخدم التقنيه وهو يحسبها لهكذا افلام اباحيه وغزل ونشر سخافات ههههه التقنيه كالسكين واحد يحسب السكين للقتل والاخر فرحان به يقشر تفاحه هههههه طريقين التقنيه مثل الجنه والنار
شيعي برونزيتعليق 1 وانت تتخدما للتعليق والطقطقه عجيب امرك
علي. العمريايش. الكلام. هذا. غلاطان. احنا. شعب. الله. المختار. ولنه. خصوصيه. كبيره. هذا. وما عندنا. سينما ولا مسرحه. وفيه. كذا.
الشنفرهعندنا 10مليون اجنبي اغلبهم بدون زوجات هم اللي روجو للسيديهات الاباحيه طوال السنين الماضيه ويبيعوا بطاقات فتح المشفرات من القنوات حتى ادمن الشباب على هذا الاسراف على النفس
مواطن غيورلو تم منع النت واقتصاره على الدوائرالحكومية فشره غلب على خير ولكن لاحل الا بالرجوع الى الله فاستغله الاعداءاسوا استغلال واستطاعوا غزوا ابناءوبنات المسلمين وهم بين اهليهم وعلى وسائدهم
سعودي🇸🇦وافتخرهههه قلت لكم ماتصلح التقنيه لنا يحسبونها للفساد والدردشه والافلام الايباحيه ههه هذا اللي خلى العرب متخلفين عن الركب ،، التقنيه ياساده للابحاث العلميه للصناعات لتواصل العلماء للوصول للمعلومه سريعا هههه