  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

ماذا قال نجم الـ”ستاند أب كوميدي” الأميركي عن السعوديين بعد عروض سوق الجمعة؟! – صور

5 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص
ماذا قال نجم الـ”ستاند أب كوميدي” الأميركي عن السعوديين بعد عروض سوق الجمعة؟! – صور
  • 1٬874
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : حجم هائل من الضحك لحق بجمهور خيمة العروض الرئيسية التابعة لسوق الجمعة في المنطقة التاريخية بجدة قبل 3 أيام، التي امتلأت عن بكرة أبيها، ليس فقط بالسعوديين، بل من الجاليات أيضا، بحضور نجم الـ”ستاند أب كوميدي” الأميركي “فلافي”، الذي سبق أن قدم عرضا في الرياض قبل أيام، حيث تأتي الفعالية بتنظيم من قبل الهيئة العامة للترفيه.

ومن خلال تغريدات الكوميديان “فلافي” عبر موقع “تويتر” توجد كمية من الانطباعات المبهجة عن السعوديين الذين وصفهم في إحداها بأنهم “ودودون”، فيما كان يعتقد أنهم منعزلون عن العالم.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان جدة التاريخية عبدالله سعيد بن ضاوي، أن الهيئة العامة للترفيه تشرف على البرامج الترفيهية المصاحبة لفعالية “سوق الجمعة”، وذلك من خلال جذب الفرق الاستعراضية والمواهب العالمية، مما سيعطي السوق مناخا مختلفا ومغايرا، على حد قوله.
وذكر ابن ضاوي عدة محددات مهمة ترتبط بالبرنامج الترفيهي الذي ستشرف على تنفيذه هيئة الترفيه، أهمها بأنه سيحمل في طياته الجديد، أسوة ببرامج الأسواق التراثية العالمية حسب صحيفة “الوطن”.

11

22



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 8:58 ص

    مستغرب !!!

    الوضع مش اوكيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 8:53 ص

    المزن

    سوق الجمعه ؟؟؟؟!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    ali

    يا الله يعني هانت علينا انفسنا حتي ان واحد من المسحيين يقيمنا من نكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    وأنت الكاذب شعب ***يرفه عن نفسه على حساب لقمة عيشه .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  5. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 8:29 ص

    بناتها بشبابها التبرير جاهز وافدين وكل اللي تشوفونه وافدين وهب انهم وافدين هم في بلدنا وفي مدن اخرى مجرم وممنوع حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 8:24 ص

    ابو عسرة

    الله يعينك على نفسك ياتعليق رقم 1
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 8:04 ص

    سواق وايت موية

    يالله سترك والسلامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    الفاهم

    الفلوس تخلي الواحد يمدح
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم