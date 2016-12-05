ماذا قال نجم الـ”ستاند أب كوميدي” الأميركي عن السعوديين بعد عروض سوق الجمعة؟! – صور

صحيفة المرصد : حجم هائل من الضحك لحق بجمهور خيمة العروض الرئيسية التابعة لسوق الجمعة في المنطقة التاريخية بجدة قبل 3 أيام، التي امتلأت عن بكرة أبيها، ليس فقط بالسعوديين، بل من الجاليات أيضا، بحضور نجم الـ”ستاند أب كوميدي” الأميركي “فلافي”، الذي سبق أن قدم عرضا في الرياض قبل أيام، حيث تأتي الفعالية بتنظيم من قبل الهيئة العامة للترفيه.

ومن خلال تغريدات الكوميديان “فلافي” عبر موقع “تويتر” توجد كمية من الانطباعات المبهجة عن السعوديين الذين وصفهم في إحداها بأنهم “ودودون”، فيما كان يعتقد أنهم منعزلون عن العالم.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان جدة التاريخية عبدالله سعيد بن ضاوي، أن الهيئة العامة للترفيه تشرف على البرامج الترفيهية المصاحبة لفعالية “سوق الجمعة”، وذلك من خلال جذب الفرق الاستعراضية والمواهب العالمية، مما سيعطي السوق مناخا مختلفا ومغايرا، على حد قوله.

وذكر ابن ضاوي عدة محددات مهمة ترتبط بالبرنامج الترفيهي الذي ستشرف على تنفيذه هيئة الترفيه، أهمها بأنه سيحمل في طياته الجديد، أسوة ببرامج الأسواق التراثية العالمية حسب صحيفة “الوطن”.