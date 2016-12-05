“الصحة” تطلق مشروع “التسوق الخفي” .. وتعيين مراقبين سريين داخل الإدارات والمستشفيات

صحيفة المرصد : أطلقت وزارة الصحة مشروع التسوق الخفي، عبر تخصيص مراقبين سريين داخل الإدارات والمؤسسات الصحية، حتى يتسنى لها الاطّلاع على جوانب الإهمال والتقصير بها، والحصول على تقرير دوري بشأن ما يجري بالإدارات كافة.
وبيّنت مصادر وفقاً لـصحيفة “عكاظ” أن الوزارة تهدف من وراء المشروع إلى تعيين موظفين بالإدارات الصحية في مهمة “مراقب سري” لها داخل القطاعات الصحية لرصد كل ما يجري بداخلها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم أمام منسوبيها للالتحاق بهذا المشروع بالتقديم عبر إيميل يخصها حتى موعد غايته يوم غدٍ الثلاثاء، على أن يتوفر في المتقدم عدة شروط في مقدمتها أن يكون مؤهله في تخصصات الإدارة الصحية أو الجودة أو الإدارة العامة، إضافة إلى الجدية والالتزام واستعداده الدائم للسفر بمختلف أنحاء المملكة.
تعليقات ( 10 )
واحد من الناسياليت الوزاره تشوف موضوع نقص تطعيمات الأطفال بالمراكز الصحيه والعمل على توفيرها ولو الوزاره تابعت شكاوي المواطنين وأخذتها بجديه مايحتاجون مثل هذه المشاريع الي تكلف الميزانية
ابو سلماناو نجد بعضهم في غرفة سائقي الاسعافات بجوالاتهم والمرضى في ممرات المستشفيات ينتظرون ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والشميسي خير دليل مع وجود عدد من سيارات الاسعاف معطلة او تلاعب من سائقيها
ابو شداالصحه طالما مكتب الاستقدام المكلف ثابت لا يمكن يتغير. وطالما بعض ***في مكتاتبهم من 30 سنه لا يفيد تغيير الوزير.
ابو سلمانجزاكم الله خير كما نرجوا محاسبة المشرفين وسائقي الاسعافات المكلفين باعادة المرضى لمنازلهم بعد مشاهدتنا للتلاعب والفوضى لعدم وجودة رقابه وعدم تحديد وقت اصبح المريض ينتظر 10 ساعات والاخوان في منازلهم
حسنطيب مفروض مايكون اعلان طالماالشغله سريه
ام بدرالله يقويكم واهم شي يكونو الموظفون سعوديين
الصبحاويهذي من الخطوات الجريئه والفعاله من وزارة الصحه ،،،،،،
عدد التعليقات:99
ATMZاهم شي ما تكونون شمسن شارزه هههههههههههه
ابو عبدالعزيزمعالي الوزير نأمل النظر بالرواتب الخيالية والتي يتقاضاها غير السعوديين خصوصا في المدن الطبية وبوظائف صيادلة اربعون الف خمسون الف ويوجد من السعوديين المؤهلين من يغطي مكانهم