“الصحة” تطلق مشروع “التسوق الخفي” .. وتعيين مراقبين سريين داخل الإدارات والمستشفيات

صحيفة المرصد : أطلقت وزارة الصحة مشروع التسوق الخفي، عبر تخصيص مراقبين سريين داخل الإدارات والمؤسسات الصحية، حتى يتسنى لها الاطّلاع على جوانب الإهمال والتقصير بها، والحصول على تقرير دوري بشأن ما يجري بالإدارات كافة.

وبيّنت مصادر وفقاً لـصحيفة “عكاظ” أن الوزارة تهدف من وراء المشروع إلى تعيين موظفين بالإدارات الصحية في مهمة “مراقب سري” لها داخل القطاعات الصحية لرصد كل ما يجري بداخلها.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم أمام منسوبيها للالتحاق بهذا المشروع بالتقديم عبر إيميل يخصها حتى موعد غايته يوم غدٍ الثلاثاء، على أن يتوفر في المتقدم عدة شروط في مقدمتها أن يكون مؤهله في تخصصات الإدارة الصحية أو الجودة أو الإدارة العامة، إضافة إلى الجدية والالتزام واستعداده الدائم للسفر بمختلف أنحاء المملكة.