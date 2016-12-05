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“الصحة” تطلق مشروع “التسوق الخفي” .. وتعيين مراقبين سريين داخل الإدارات والمستشفيات

5 ديسمبر, 2016 , 7:59 ص
“الصحة” تطلق مشروع “التسوق الخفي” .. وتعيين مراقبين سريين داخل الإدارات والمستشفيات
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صحيفة المرصد : أطلقت وزارة الصحة مشروع التسوق الخفي، عبر تخصيص مراقبين سريين داخل الإدارات والمؤسسات الصحية، حتى يتسنى لها الاطّلاع على جوانب الإهمال والتقصير بها، والحصول على تقرير دوري بشأن ما يجري بالإدارات كافة.

وبيّنت مصادر وفقاً لـصحيفة “عكاظ” أن الوزارة تهدف من وراء المشروع إلى تعيين موظفين بالإدارات الصحية في مهمة “مراقب سري” لها داخل القطاعات الصحية لرصد كل ما يجري بداخلها.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم أمام منسوبيها للالتحاق بهذا المشروع بالتقديم عبر إيميل يخصها حتى موعد غايته يوم غدٍ الثلاثاء، على أن يتوفر في المتقدم عدة شروط في مقدمتها أن يكون مؤهله في تخصصات الإدارة الصحية أو الجودة أو الإدارة العامة، إضافة إلى الجدية والالتزام واستعداده الدائم للسفر بمختلف أنحاء المملكة.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 8:58 ص

    واحد من الناس

    ياليت الوزاره تشوف موضوع نقص تطعيمات الأطفال بالمراكز الصحيه والعمل على توفيرها ولو الوزاره تابعت شكاوي المواطنين وأخذتها بجديه مايحتاجون مثل هذه المشاريع الي تكلف الميزانية
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  2. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 8:53 ص

    ابو سلمان

    او نجد بعضهم في غرفة سائقي الاسعافات بجوالاتهم والمرضى في ممرات المستشفيات ينتظرون ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والشميسي خير دليل مع وجود عدد من سيارات الاسعاف معطلة او تلاعب من سائقيها
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  3. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 8:53 ص

    ابو شدا

    الصحه طالما مكتب الاستقدام المكلف ثابت لا يمكن يتغير. وطالما بعض ***في مكتاتبهم من 30 سنه لا يفيد تغيير الوزير.
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  4. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 8:51 ص

    ابو سلمان

    جزاكم الله خير كما نرجوا محاسبة المشرفين وسائقي الاسعافات المكلفين باعادة المرضى لمنازلهم بعد مشاهدتنا للتلاعب والفوضى لعدم وجودة رقابه وعدم تحديد وقت اصبح المريض ينتظر 10 ساعات والاخوان في منازلهم
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  5. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 8:36 ص

    حسن

    طيب مفروض مايكون اعلان طالماالشغله سريه
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  6. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    ام بدر

    الله يقويكم واهم شي يكونو الموظفون سعوديين
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  7. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 8:28 ص

    الصبحاوي

    هذي من الخطوات الجريئه والفعاله من وزارة الصحه ،،،،،،
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  8. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 8:25 ص
    عدد التعليقات:99

    ATMZ

    اهم شي ما تكونون شمسن شارزه هههههههههههه
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  9. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 8:20 ص

    ابو عبدالعزيز

    معالي الوزير نأمل النظر بالرواتب الخيالية والتي يتقاضاها غير السعوديين خصوصا في المدن الطبية وبوظائف صيادلة اربعون الف خمسون الف ويوجد من السعوديين المؤهلين من يغطي مكانهم
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  10. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 8:17 ص

    فكره اكثر من رائعه
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