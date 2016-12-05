صحيفة المرصد : كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الفوزان عن أن التغريدة كانت مجرد “مداعبة”، وفي ذات الوقت تعجب لما كان يصدر من تصريحات عن بعض أعضاء مجلس الشورى في دورته السابقة، مؤكدا أنه سيعمل تحت القبة بإخلاص وبعكس ما ورد في التغريدة، موضحا أن وسائل التواصل الاجتماعي ساحة متاحة للجميع، وللكل رؤيته ووجهة نظره فيها، ولكن البعض من “أولي الألباب” حسب قوله، أراد أن يعكس مضمون الرسالة.
وبحسب صحيفة “الوطن” قال الفوزان “كنت في إحدى المناسبات بحضور عدد من أعضاء الشورى للدورة السابقة، حيث تحدثوا عن أمور قد أزعجت بعض المواطنين، وبالتالي أردت أن أتفاعل مع الموضوع، وأن أوضح ضرورة أن يكون المجلس صوتا للمواطن، وجاءت التغريدة كنوع من التعجب، ولكن البعض أخذها لوضعي في موقف محرج، ولكن لم يلاحظوا كلمة “عجبي” في نهاية التغريدة، ما يؤكد أن التغريدة نوع من المداعبة ليس إلا”.
تابع عضو مجلس الشورى “من يعرف شخصية عبدالله الفوزان يتأكد أني أمارس مداعبة الآخرين، وتناول القضايا بشكل غير مباشر، وأنا هنا لا أعتذر وإنما أوضح فقط وجهة النظر، لأنني أعرف أن أولي الألباب سيفهمون مغزى التغريدة بطريقة معاكسة، ولست ملزما بإيضاح وجهة النظر للجميع، ولكن تبين لي أن هناك من يعرفون أنها مجرد مداعبة”.
تعليقات ( 24 )
العسيريتعليق مخالف
طحطوحيقال عنها مزحة برزحة فالمواطن ليس في محل لتهريج والتنكيت إما أن يكون عملكم مخلصاً لوجه الله تعالى وإبراءاَ لذمة وتقديم مايخدم الوطن والمواطن.
سعدتعليق مخالف
المثاليالرجل المناسب في المكان المناسب
ت 7 لطيفيعضونا ههههه تقصد يا عضونا نسفت المعنى نسف ..
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦أتمنى من أعضاء المجلس الالتزام بجوهر العمل الذي وضعو من أجله وعدم الاستفزاز
نايـــف الـــعنزيتعليق مخالف
سنافيياليت ما يداعبنا إلا مثلك فأنت وطني ونزيه ومخلص وعملي،نسأل الله أن يجنبك فتنة المنصب ويثبتك على دينك،للعلم لا اعرف الجرل إلا من خلال شاشة التلفاز،، علما أن هناك من لا يعجبهم العجب جبلوا على المشاكسات
خلاص قسم باللهتعليق مخالف
سوط الحقتعليق مخالف
ساري الليلسبحان الله اقرب ماله بالصوره والهيئة الفنان ابو بكر سالم في شبه كبير بينهم
ابو شدانتمني لك التوفيق حقيقة والعلم بيد الله سبحانه إنك صاحب مروه ومخلص للوطن والمواطن من عرفتك ع شاشات التلفاز. مره اخرى اقول يوفقك الله.
ابوانس 07الدكتور عبدالله الفوزان رجل صريح وصامد وفقه الله
سوط الحقتعليق مخالف
شنبشخصيه واقعيه وشخصيه مناسبه لمثل هذا المكان
عبدالرحمن زاهر الشهريمافيك شك يادكتور عبدالله ووفقك الله .
Nouraتعليق مخالف
يالطيفمن البدايه بديت توضح وتفصح وانها من باب الدعابه يعضونا المرشح لمحلس الشورى هل الان تعطي اعذار للذين خارج المجلس لما يقولونه هل نمسح انتقاداتك لمحلس الشورى لما سبق ونقول عفى الله عمى سلف
زائرضيفتعليق مخالف
راتب التقاعد مايكفي الحالتخيلوا * راتب تقاعدي بمبلغ 1985 ريال وش يسوي مه امرأة كبيرة في السن اغلب ما يأتيها من راتب تقاعد زوجها يذهب في الادوية واالذي افنى عمره وعميت عينيه من السهر لعمله * عسه * حارس ليلي لدى وزارة الداخلية
محمدكل شي جايز في مجلس ا***
المزن🌸نعم دكتور عبد الله لست ملزماً بتوضيح وجهة نظرك للجميع، فالجميع فيهم العاقل الحصيف، والجاهل الذي يفهم كل شيء حسب ماتهواه نفسه فقط ! بالتوفيق دكتور في منصبك الجديد . 🌸
ابو شدانتمني لك التوفيق حقيقة والعلم بيد الله سبحانه إنك صاحب مروه وخلص للوطن والمواطن من عرفتك ع شاشات التلفاز. مره اخرى اقول يوفقك الله.