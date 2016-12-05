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الفوزان يكشف سبب عدم إعتذاره عن تغريده ”الشورى” المثيرة بتويتر صورة-

5 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص
الفوزان يكشف سبب عدم إعتذاره عن تغريده ”الشورى” المثيرة بتويتر صورة-
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صحيفة المرصد : كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الفوزان عن أن التغريدة كانت مجرد “مداعبة”، وفي ذات الوقت تعجب لما كان يصدر من تصريحات عن بعض أعضاء مجلس الشورى في دورته السابقة، مؤكدا أنه سيعمل تحت القبة بإخلاص وبعكس ما ورد في التغريدة، موضحا أن وسائل التواصل الاجتماعي ساحة متاحة للجميع، وللكل رؤيته ووجهة نظره فيها، ولكن البعض من “أولي الألباب” حسب قوله، أراد أن يعكس مضمون الرسالة.

وبحسب صحيفة “الوطن” قال الفوزان “كنت في إحدى المناسبات بحضور عدد من أعضاء الشورى للدورة السابقة، حيث تحدثوا عن أمور قد أزعجت بعض المواطنين، وبالتالي أردت أن أتفاعل مع الموضوع، وأن أوضح ضرورة أن يكون المجلس صوتا للمواطن، وجاءت التغريدة كنوع من التعجب، ولكن البعض أخذها لوضعي في موقف محرج، ولكن لم يلاحظوا كلمة “عجبي” في نهاية التغريدة، ما يؤكد أن التغريدة نوع من المداعبة ليس إلا”.

تابع عضو مجلس الشورى “من يعرف شخصية عبدالله الفوزان يتأكد أني أمارس مداعبة الآخرين، وتناول القضايا بشكل غير مباشر، وأنا هنا لا أعتذر وإنما أوضح فقط وجهة النظر، لأنني أعرف أن أولي الألباب سيفهمون مغزى التغريدة بطريقة معاكسة، ولست ملزما بإيضاح وجهة النظر للجميع، ولكن تبين لي أن هناك من يعرفون أنها مجرد مداعبة”.

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تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص

    العسيري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص

    طحطوح

    يقال عنها مزحة برزحة فالمواطن ليس في محل لتهريج والتنكيت إما أن يكون عملكم مخلصاً لوجه الله تعالى وإبراءاَ لذمة وتقديم مايخدم الوطن والمواطن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    سعد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 11:04 ص

    المثالي

    الرجل المناسب في المكان المناسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 11:00 ص

    ت 7 لطيف

    يعضونا ههههه تقصد يا عضونا نسفت المعنى نسف ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 10:50 ص

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    أتمنى من أعضاء المجلس الالتزام بجوهر العمل الذي وضعو من أجله وعدم الاستفزاز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 10:36 ص

    نايـــف الـــعنزي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص

    سنافي

    ياليت ما يداعبنا إلا مثلك فأنت وطني ونزيه ومخلص وعملي،نسأل الله أن يجنبك فتنة المنصب ويثبتك على دينك،للعلم لا اعرف الجرل إلا من خلال شاشة التلفاز،، علما أن هناك من لا يعجبهم العجب جبلوا على المشاكسات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص

    خلاص قسم بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 10:18 ص

    سوط الحق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 10:00 ص

    ساري الليل

    سبحان الله اقرب ماله بالصوره والهيئة الفنان ابو بكر سالم في شبه كبير بينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 9:58 ص

    ابو شدا

    نتمني لك التوفيق حقيقة والعلم بيد الله سبحانه إنك صاحب مروه ومخلص للوطن والمواطن من عرفتك ع شاشات التلفاز. مره اخرى اقول يوفقك الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 9:56 ص

    ابوانس 07

    الدكتور عبدالله الفوزان رجل صريح وصامد وفقه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 9:52 ص

    سوط الحق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 9:42 ص

    شنب

    شخصيه واقعيه وشخصيه مناسبه لمثل هذا المكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 9:14 ص

    عبدالرحمن زاهر الشهري

    مافيك شك يادكتور عبدالله ووفقك الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 9:08 ص

    Noura

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 9:06 ص

    يالطيف

    من البدايه بديت توضح وتفصح وانها من باب الدعابه يعضونا المرشح لمحلس الشورى هل الان تعطي اعذار للذين خارج المجلس لما يقولونه هل نمسح انتقاداتك لمحلس الشورى لما سبق ونقول عفى الله عمى سلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  19. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 9:06 ص

    زائرضيف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 8:55 ص

    راتب التقاعد مايكفي الحال

    تخيلوا * راتب تقاعدي بمبلغ 1985 ريال وش يسوي مه امرأة كبيرة في السن اغلب ما يأتيها من راتب تقاعد زوجها يذهب في الادوية واالذي افنى عمره وعميت عينيه من السهر لعمله * عسه * حارس ليلي لدى وزارة الداخلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 8:51 ص

    محمد

    كل شي جايز في مجلس ا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    المزن

    🌸نعم دكتور عبد الله لست ملزماً بتوضيح وجهة نظرك للجميع، فالجميع فيهم العاقل الحصيف، والجاهل الذي يفهم كل شيء حسب ماتهواه نفسه فقط ! بالتوفيق دكتور في منصبك الجديد . 🌸
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  23. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    ابو شدا

    نتمني لك التوفيق حقيقة والعلم بيد الله سبحانه إنك صاحب مروه وخلص للوطن والمواطن من عرفتك ع شاشات التلفاز. مره اخرى اقول يوفقك الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    المثل يادكتور عبدالله يقول :( الموت مع الجماعة رحمة ) وأنت لا تريد أن تشب عن هذا الطوق .
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