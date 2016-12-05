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وزير العمل يخلع «البشت».. ويهرب من الإجابة على 6 تساؤلات – صورة

5 ديسمبر, 2016 , 8:52 ص
وزير العمل يخلع «البشت».. ويهرب من الإجابة على 6 تساؤلات – صورة
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صحيفة المرصد : استهل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، عمله في الوزارة بحضور منتدى تطوير القطاع غير الربحي السادس، حيث حرص الوزير على «خلع البشت» قبل دخوله لقاعة المؤتمر.

وحرصت وسائل الإعلام على الظفر بتصريحات منه عن أبرز ملفات الوزارة الساخنة، وكانت أهمها 6 تساؤلات عن: وضع البطالة، وبرنامج نطاقات، والخطط التي تدور في رأسه، وموقفه من تخاذل رجال الأعمال بشأن توظيف الشباب، وهل سيجتمع مع رجال الأعمال، وهل سيستمع لمشكلاتهم.
إلا أن الدكتور الغفيص الذي كان متعجلاً عقب مشاركته في المؤتمر، من أجل اللحاق باجتماع مع مسؤولي الوزارة، تهرب من الإجابة على التساؤلات الستة، واكتفى بإجابة مختلفة، طالب من خلالها وسائل الإعلام بإعطاء المساحة لجميع المنتديات، لما لها من أهمية فيما يتم طرحه من خلالها، منوِّهاً بآماله في نقل الإعلام لأعمال المنتديات، في إشارة لمنتدى القطاع غير الربحي حسب صحيفة “المدينة”.

وعبر المنتدى، ارتجل وزير العمل كلمة شكر من خلالها لجنته المنظمة، واصفاً إياه بـ «المنتدى المهم جداً»، من خلال تماشيه مع رؤية المملكة 2030 والخطة الإستراتيجية للتنمية الاجتماعية بالمملكة. وقال: حفِل المنتدى بالمعلومات والخبرات الدولية والمحلية المميزة والتجارب العالمية والمحلية، ورجائي من الجميع الاستفادة منه، وأضاف: كنت أتحدث مع الزملاء قبل حضوري، عن أهمية تفعيل توصيات المنتدى ميدانياً، وأرجو أن لا تنتهي هذه الخبرات والمعلومات بين أروقة هذا الفندق.

وأوضح قائلاً: كل المؤسسات والجمعيات التي لم تشارك لظروف معينة لم تتمكن من المشاركة، فإن مشاركتها غير الربحية، هي أعمال تطوعية وأعمال متعدية، وأقصد بكلمة «متعدية» أنها متعدية لما بعد هذه الحياة الدنيا، وهي من أعمال الآخرة، مؤكداً دعم الوزارة بالرجال والوقت والمال لنتائج هذا المنتدى.

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تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 11:50 ص

    الرأي العام

    مخرجاتك ياوزير في التدريب والتعليم المهني نريد ان نشاهدها في الورش والشركات والمؤسسات الكبري في البلد لا يحتاج المواطن لتوظيف الوهمي في مغاسل الملابس البقالة محلات السباكة بالتوفيق
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  2. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    مجبر رجل القعسي

    تعليق مخالف
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  3. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 10:55 ص

    صبركم على الوزير نازلين فيه 6 أسئله اصبروا عليه يلتقط انفاسه ،،،،الله يوفقه
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  4. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 10:51 ص

    عبد العزيز الحربي

    التعليم الاولي من المتوسط حتى الثانوي لابد ان تكون مناهجه تحتوي على حرفت تخدم سوق العمل وتقضي علي البطالة وفراغ الشباب
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  5. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 10:50 ص

    جنوبية..

    طبيعي يتهرب توه استلم المنصب كيف يجاوب وهو باقي مافهم الشغل تبغونه يصرف من كيسه****** أتمنى يصير مثل عادل فقيه احسن وزير للعمل ويلغي قرار الساعة تسعة ياليت
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  6. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص

    عبد العزيز الحربي

    الفراغ عند الشباب مفسده واي مفسده
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  7. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 10:43 ص

    عبد العزيز الحربي

    تعليق مخالف
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  8. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص

    تعليق مخالف
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  9. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص

    نايـــف الـــعنزي

    وانا عندي سؤال جدا مهم هل يطبق الوزير دوام 40 ساعة اسبوعيا ؟ وجازة آل يومين *******
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  10. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص

    يالطيف

    تعليق مخالف
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  11. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 10:28 ص

    راكاااان

    المشكله لدينا لاتكمن في الوزراء المشكله الحقيقيه تكمن في الحاشيه كالتي بالصوره هم من يصورون للوزير بأن الدنيا كلها بمبي في بمبي ومشاكل المواطنين تكمن في مثل هاؤلاء مصالحهم ولأقربين اولآ وغيرهم النظام
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  12. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 10:26 ص

    سنافي

    تصرفات غريبه .. ****.. ما صارت ، اعطوا الرجل فرصة من ستة أشهر إلى سنة حتى يدرس واقع عمله ويطرح خططه .
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  13. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 10:21 ص

    راكاااان

    6 تساؤلات وكل سؤال اكبر من الثاني والرجل ماله يوم بالوزاره طيب اعطوا (( سداح)) فرصه اقلها شهر يدرس الملفات الشائكه في الوزاره بعدين اشبعوا فضولكم من الأسئله ولكن كلمة يتهرب لايكون مسلفينه ويتهرب
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  14. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 10:16 ص

    شنب

    المستورد اجنبي والموزع اجنبي والتجزئه اجنبي تحت غطاء التستر
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  15. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 10:15 ص
    عدد التعليقات:14581

    عمر السميري

    حماك الله ي وطني
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  16. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 10:14 ص
    عدد التعليقات:14581

    عمر السميري

    بالتوفيق لوزير العمل الجديد
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  17. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 10:13 ص
    عدد التعليقات:14581

    عمر السميري

    صبحكم الله بالخير جميعا
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  18. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 10:04 ص

    الله يعين

    أنا الصراحة أتمنى من وزير العمل الجديد التركيز على العمل ، واضح ان هناك تيار يريد جذب الوزير للمؤتمرات والتصاريح الغير مفيده . هناك تجار وغيرهم يريد اشغال الوزير بالإعلام ، نتمنى التركيز على التوطين .
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  19. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 10:01 ص

    ابو شدا

    تعليق مخالف
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  20. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 9:49 ص
    عدد التعليقات:16056

    قلم الحقيقه

    مالم يكن هناك مجلس أشبه بالبرلمان له مطلق الحرية والصلاحية أمام الوزراء من محاسبة ومسائلة واستجواب ومكاشفة ومصارحة بكل شفافية ووضوح *****
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  21. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 9:42 ص

    داعس رقبة الزيدي

    لا حل سواء طرد الاجنبي و ايقاف الاستقدام
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  22. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 9:32 ص

    \xvvcvc

    توظيف الشباب السعودي هو الاولوية ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 9:30 ص
    عدد التعليقات:16056

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 9:21 ص

    خالد

    هذه الاسأله من الصعب ان يجد لها الجواب من هذا الوزير او الذين سبقوه عجبي🤔
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  25. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 9:19 ص

    عبدالعزيز333

    تعليق مخالف
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  26. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 9:16 ص

    يالطيف

    تعليق مخالف
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  27. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 9:14 ص

    يالطيف

    قصدة بيشوف لياقة الي معه وليس هروب احسنو الضن
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  28. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 9:11 ص

    شاعر

    يا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
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  29. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 9:10 ص

    يالطيف

    تعليق مخالف
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  30. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص

    Sam

    تعليق مخالف
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  31. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 9:02 ص

    زائرضيف

    أولا حل مشكلة البطاله بالارقام سوف يتابع الناس كل 3 أشهر تطور البطاله وتوظيف السعوديين ثانيا حل مشكلة الغلاء الفاحش لاستقدام الخاجمات واستغلال مكاتب الاستقدام للمواطن . اذا فشل في حلها بسرعه مشكله
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  32. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 9:00 ص

    المزن

    🌸نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للدكتور علي الغفيص في مهمته وأن يكون معول بِنَاء إن شاء الله. 🌸
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  33. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 8:57 ص

    المزن

    🌸اكيد ماراح يرد على التساؤلات!! ناشبين في الحلق!! أعطوه فرصة يستهل عمله، وبعدها تلقون الأجوبة على تساؤلاتكم 🌸
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  34. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 8:54 ص

    غاير على بلدي

    مافهمت هو مدح للوزير أو ذم !!
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