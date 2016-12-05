وزير العمل يخلع «البشت».. ويهرب من الإجابة على 6 تساؤلات – صورة

صحيفة المرصد : استهل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، عمله في الوزارة بحضور منتدى تطوير القطاع غير الربحي السادس، حيث حرص الوزير على «خلع البشت» قبل دخوله لقاعة المؤتمر.
وحرصت وسائل الإعلام على الظفر بتصريحات منه عن أبرز ملفات الوزارة الساخنة، وكانت أهمها 6 تساؤلات عن: وضع البطالة، وبرنامج نطاقات، والخطط التي تدور في رأسه، وموقفه من تخاذل رجال الأعمال بشأن توظيف الشباب، وهل سيجتمع مع رجال الأعمال، وهل سيستمع لمشكلاتهم.
إلا أن الدكتور الغفيص الذي كان متعجلاً عقب مشاركته في المؤتمر، من أجل اللحاق باجتماع مع مسؤولي الوزارة، تهرب من الإجابة على التساؤلات الستة، واكتفى بإجابة مختلفة، طالب من خلالها وسائل الإعلام بإعطاء المساحة لجميع المنتديات، لما لها من أهمية فيما يتم طرحه من خلالها، منوِّهاً بآماله في نقل الإعلام لأعمال المنتديات، في إشارة لمنتدى القطاع غير الربحي حسب صحيفة “المدينة”.
وعبر المنتدى، ارتجل وزير العمل كلمة شكر من خلالها لجنته المنظمة، واصفاً إياه بـ «المنتدى المهم جداً»، من خلال تماشيه مع رؤية المملكة 2030 والخطة الإستراتيجية للتنمية الاجتماعية بالمملكة. وقال: حفِل المنتدى بالمعلومات والخبرات الدولية والمحلية المميزة والتجارب العالمية والمحلية، ورجائي من الجميع الاستفادة منه، وأضاف: كنت أتحدث مع الزملاء قبل حضوري، عن أهمية تفعيل توصيات المنتدى ميدانياً، وأرجو أن لا تنتهي هذه الخبرات والمعلومات بين أروقة هذا الفندق.
وأوضح قائلاً: كل المؤسسات والجمعيات التي لم تشارك لظروف معينة لم تتمكن من المشاركة، فإن مشاركتها غير الربحية، هي أعمال تطوعية وأعمال متعدية، وأقصد بكلمة «متعدية» أنها متعدية لما بعد هذه الحياة الدنيا، وهي من أعمال الآخرة، مؤكداً دعم الوزارة بالرجال والوقت والمال لنتائج هذا المنتدى.
تعليقات ( 34 )
الرأي العاممخرجاتك ياوزير في التدريب والتعليم المهني نريد ان نشاهدها في الورش والشركات والمؤسسات الكبري في البلد لا يحتاج المواطن لتوظيف الوهمي في مغاسل الملابس البقالة محلات السباكة بالتوفيق
مجبر رجل القعسيتعليق مخالف
عبد العزيز الحربيالتعليم الاولي من المتوسط حتى الثانوي لابد ان تكون مناهجه تحتوي على حرفت تخدم سوق العمل وتقضي علي البطالة وفراغ الشباب
جنوبية..طبيعي يتهرب توه استلم المنصب كيف يجاوب وهو باقي مافهم الشغل تبغونه يصرف من كيسه****** أتمنى يصير مثل عادل فقيه احسن وزير للعمل ويلغي قرار الساعة تسعة ياليت
عبد العزيز الحربيالفراغ عند الشباب مفسده واي مفسده
عبد العزيز الحربيتعليق مخالف
نايـــف الـــعنزيوانا عندي سؤال جدا مهم هل يطبق الوزير دوام 40 ساعة اسبوعيا ؟ وجازة آل يومين *******
يالطيفتعليق مخالف
راكاااانالمشكله لدينا لاتكمن في الوزراء المشكله الحقيقيه تكمن في الحاشيه كالتي بالصوره هم من يصورون للوزير بأن الدنيا كلها بمبي في بمبي ومشاكل المواطنين تكمن في مثل هاؤلاء مصالحهم ولأقربين اولآ وغيرهم النظام
سنافيتصرفات غريبه .. ****.. ما صارت ، اعطوا الرجل فرصة من ستة أشهر إلى سنة حتى يدرس واقع عمله ويطرح خططه .
راكاااان6 تساؤلات وكل سؤال اكبر من الثاني والرجل ماله يوم بالوزاره طيب اعطوا (( سداح)) فرصه اقلها شهر يدرس الملفات الشائكه في الوزاره بعدين اشبعوا فضولكم من الأسئله ولكن كلمة يتهرب لايكون مسلفينه ويتهرب
شنبالمستورد اجنبي والموزع اجنبي والتجزئه اجنبي تحت غطاء التستر
عدد التعليقات:14581
عمر السميريحماك الله ي وطني
عدد التعليقات:14581
عمر السميريبالتوفيق لوزير العمل الجديد
عدد التعليقات:14581
عمر السميريصبحكم الله بالخير جميعا
الله يعينأنا الصراحة أتمنى من وزير العمل الجديد التركيز على العمل ، واضح ان هناك تيار يريد جذب الوزير للمؤتمرات والتصاريح الغير مفيده . هناك تجار وغيرهم يريد اشغال الوزير بالإعلام ، نتمنى التركيز على التوطين .
ابو شداتعليق مخالف
عدد التعليقات:16056
قلم الحقيقهمالم يكن هناك مجلس أشبه بالبرلمان له مطلق الحرية والصلاحية أمام الوزراء من محاسبة ومسائلة واستجواب ومكاشفة ومصارحة بكل شفافية ووضوح *****
داعس رقبة الزيديلا حل سواء طرد الاجنبي و ايقاف الاستقدام
\xvvcvcتوظيف الشباب السعودي هو الاولوية ***
عدد التعليقات:16056
قلم الحقيقهتعليق مخالف
خالدهذه الاسأله من الصعب ان يجد لها الجواب من هذا الوزير او الذين سبقوه عجبي🤔
عبدالعزيز333تعليق مخالف
يالطيفتعليق مخالف
يالطيفقصدة بيشوف لياقة الي معه وليس هروب احسنو الضن
شاعريا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
يالطيفتعليق مخالف
Samتعليق مخالف
زائرضيفأولا حل مشكلة البطاله بالارقام سوف يتابع الناس كل 3 أشهر تطور البطاله وتوظيف السعوديين ثانيا حل مشكلة الغلاء الفاحش لاستقدام الخاجمات واستغلال مكاتب الاستقدام للمواطن . اذا فشل في حلها بسرعه مشكله
المزن🌸نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للدكتور علي الغفيص في مهمته وأن يكون معول بِنَاء إن شاء الله. 🌸
المزن🌸اكيد ماراح يرد على التساؤلات!! ناشبين في الحلق!! أعطوه فرصة يستهل عمله، وبعدها تلقون الأجوبة على تساؤلاتكم 🌸
غاير على بلديمافهمت هو مدح للوزير أو ذم !!