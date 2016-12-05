وزير العمل يخلع «البشت».. ويهرب من الإجابة على 6 تساؤلات – صورة

صحيفة المرصد : استهل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، عمله في الوزارة بحضور منتدى تطوير القطاع غير الربحي السادس، حيث حرص الوزير على «خلع البشت» قبل دخوله لقاعة المؤتمر.

وحرصت وسائل الإعلام على الظفر بتصريحات منه عن أبرز ملفات الوزارة الساخنة، وكانت أهمها 6 تساؤلات عن: وضع البطالة، وبرنامج نطاقات، والخطط التي تدور في رأسه، وموقفه من تخاذل رجال الأعمال بشأن توظيف الشباب، وهل سيجتمع مع رجال الأعمال، وهل سيستمع لمشكلاتهم.

إلا أن الدكتور الغفيص الذي كان متعجلاً عقب مشاركته في المؤتمر، من أجل اللحاق باجتماع مع مسؤولي الوزارة، تهرب من الإجابة على التساؤلات الستة، واكتفى بإجابة مختلفة، طالب من خلالها وسائل الإعلام بإعطاء المساحة لجميع المنتديات، لما لها من أهمية فيما يتم طرحه من خلالها، منوِّهاً بآماله في نقل الإعلام لأعمال المنتديات، في إشارة لمنتدى القطاع غير الربحي حسب صحيفة “المدينة”.

وعبر المنتدى، ارتجل وزير العمل كلمة شكر من خلالها لجنته المنظمة، واصفاً إياه بـ «المنتدى المهم جداً»، من خلال تماشيه مع رؤية المملكة 2030 والخطة الإستراتيجية للتنمية الاجتماعية بالمملكة. وقال: حفِل المنتدى بالمعلومات والخبرات الدولية والمحلية المميزة والتجارب العالمية والمحلية، ورجائي من الجميع الاستفادة منه، وأضاف: كنت أتحدث مع الزملاء قبل حضوري، عن أهمية تفعيل توصيات المنتدى ميدانياً، وأرجو أن لا تنتهي هذه الخبرات والمعلومات بين أروقة هذا الفندق.

وأوضح قائلاً: كل المؤسسات والجمعيات التي لم تشارك لظروف معينة لم تتمكن من المشاركة، فإن مشاركتها غير الربحية، هي أعمال تطوعية وأعمال متعدية، وأقصد بكلمة «متعدية» أنها متعدية لما بعد هذه الحياة الدنيا، وهي من أعمال الآخرة، مؤكداً دعم الوزارة بالرجال والوقت والمال لنتائج هذا المنتدى.