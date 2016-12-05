• الهلال (يخطف) نقاطا (ذهبية). • ثلاثة أهداف وثلاث نقاط. • العابد ورفاقه استمروا بذات الأداء. • (هدوء) دياز وقراءته الجيدة كانت (واضحة). • ظهر الشباب في أول 25 دقيقة. • بضغط عال جدا. • ثم (انتزع) الهلال منه (كل) شيء. • الوسط والهجوم. • إصرار العابد وضح في هدفه الأول. • قطع الكرة من منتصف الملعب. • ولعبها بـ(ذكاء). • وهكذا فعل ليو في الثاني. • والثالث كان (خاتمة) بقدم ألفيس. • ألفيس الذي يجب أن يتطور أكثر! • حتى لا يجد نفسه خارج الأسوار. • الشهر الحالي فترة جيدة لتقييم الأجانب. • بعدل وحياد ولمصلحة الهلال. • ودون استعجال وأحكام (مسبقة). • فرط الهلال بـ(فرص) كثيرة! • ويجب أن يتنبه لذلك دياز واللاعبون. • خط الدفاع الهلالي يحتاج (تركيزا) أكثر. • و(تفاهما) أكثر بين قلبي الدفاع. • 6 (نقاط) صعبة جدا. • أمام الأهلي ثم الشباب. • والقادم (أصعب) و(أطول)! • لم تنته الحكاية (بعد). • هكذا أعلنها دياز وهو (صادق). • حكم اللقاء كان (الأسوأ)! • حرم الهلال من ركلة جزاء! • وتغاضى عن (طرد) لاعب الشباب (الفهد)! • فماذا يريدون من الهلال! • ركلة جزاء أمام الفتح طنشها (تركي الخضير)! • ركلة جزاء أمام الشباب طنشها (الهويش)! • ركلة جزاء أمام الخليج طنشها (سلطان الحربي)! • وغيرها الكثير! • بينما حسن الراهب (يدفع) مدافع الباطن! • ويسقطه أرضا! • ويحصل على ركلة جزاء! • من تلك (الماركة)! • سألوا الفشار أي (ماركة)! • استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال ماركة (طيحني)

نقلا عن “مكة”