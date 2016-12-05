• الهلال (يخطف) نقاطا (ذهبية). • ثلاثة أهداف وثلاث نقاط. • العابد ورفاقه استمروا بذات الأداء. • (هدوء) دياز وقراءته الجيدة كانت (واضحة). • ظهر الشباب في أول 25 دقيقة. • بضغط عال جدا. • ثم (انتزع) الهلال منه (كل) شيء. • الوسط والهجوم. • إصرار العابد وضح في هدفه الأول. • قطع الكرة من منتصف الملعب. • ولعبها بـ(ذكاء). • وهكذا فعل ليو في الثاني. • والثالث كان (خاتمة) بقدم ألفيس. • ألفيس الذي يجب أن يتطور أكثر! • حتى لا يجد نفسه خارج الأسوار. • الشهر الحالي فترة جيدة لتقييم الأجانب. • بعدل وحياد ولمصلحة الهلال. • ودون استعجال وأحكام (مسبقة). • فرط الهلال بـ(فرص) كثيرة! • ويجب أن يتنبه لذلك دياز واللاعبون. • خط الدفاع الهلالي يحتاج (تركيزا) أكثر. • و(تفاهما) أكثر بين قلبي الدفاع. • 6 (نقاط) صعبة جدا. • أمام الأهلي ثم الشباب. • والقادم (أصعب) و(أطول)! • لم تنته الحكاية (بعد). • هكذا أعلنها دياز وهو (صادق). • حكم اللقاء كان (الأسوأ)! • حرم الهلال من ركلة جزاء! • وتغاضى عن (طرد) لاعب الشباب (الفهد)! • فماذا يريدون من الهلال! • ركلة جزاء أمام الفتح طنشها (تركي الخضير)! • ركلة جزاء أمام الشباب طنشها (الهويش)! • ركلة جزاء أمام الخليج طنشها (سلطان الحربي)! • وغيرها الكثير! • بينما حسن الراهب (يدفع) مدافع الباطن! • ويسقطه أرضا! • ويحصل على ركلة جزاء! • من تلك (الماركة)! • سألوا الفشار أي (ماركة)! • استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال ماركة (طيحني)
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 14 )
قوطي نيفيااجلد اجلد يا ( طيحني ) .. لن يفهمك الصغار يا ( طيحني ) 😆😆😆
ي و س فرياضي متى قال الأمير محمدسالفة القائمه اناالي اخبره قال وفي لحضة انفعال الهلال استفادمن اخطاء بعض الحكام نعم لكن مايعني هذاانه وفي كل مباراة يتم ضلم الهلال وانا اعرفلك ريس نادي يضرب العسكر ومحدقاله شي
ااببووححمموودد**** أقول: فاز الهلال ، فاز سامي ، وخسر الشباب .. هكذا فهمها جمهور الشباب ، أقسم بالله هذا ما لمسته منهم ⁉
رياضي حر وشاهد على الفساديكفي ماقاله عبدالرحمن بن مساعد عندما قال ان الحكام بداو يتجرئون على الهلال وماقاله محمد بن فيصل ان لديهم قائمه من الحكام الذين ساعدوا الهلال ويكفي قبل ذلك ماقاله التاريخ الذي لايكذب بانه فريق الدلال
ي و س فوانت يارياضي مسؤل القلم على غفلة الله يهديك ههههههههههههههه
رياضي حر وشاهد على الفسادمليون مره اقول ان السنافر مرفوع عنهم القلم ولذلك يجب ان نعذرهم فلا حرج عليهم في كل مايرددونه خلف اعلامهم ***كما وصفه عضو شرف ناديهم ذات مساء وببيان رسمي
النادي المحلي للهياط الاعلاميحط عينك في عين الجمهور السعودي وبعدها اشهق وكح ودور جمهور ثاني حاول تقنعه ان الدلال مظلوم من الحكم المحلي ****الاعلام
عادل امامسألو المحلل الداهيه عادل امام بسطاويسي البربوسي مين اكثر فريق في العالم انظلم من الحكم المحلي ؟ تغطا بالمسفع وكح وشهق وزعق ثم قال ( فريقي المحلي الهلال )
عبيدهههه الرزاعيقة يضحكون من خفة عقولهم اجل هذة كويتبهم شر البلية مايضحك بالفعل قيس كم الجمهور الزعيقي على عقلية الت********
ي و س فضربني بوشو على إيدي ياسعادة البيه هههههههههههههههههههههههه
عادل امامسألو الراهب وكافة المهاجمين من وين تعلمتوا طيحني ؟ كحوا وشهقوا ثم قالوا . من ياسر ورفاقه
ي و س فتخيل فقط تخيل يا أُستاذ عادل ان الراهب ينتقل للهلال وقتها كل مباراة مع النصر ومع غيره سيحذرون الحُكام ومن في الكورة الأرضية قاطبة غيرالحكام من تمثليات الراهب للحصول على البلنتيات
ابو عسرةمبروكين بابن مساعد وعقبال رئيس الاتحاد يكون هلالي وتصلح الطبخة
عادل امامسألو سام سنتر ايش قصد محترفين الشباب وتصريحاتهم عن العيب ؟ كح وشهق وزعق ثم قال . كشفوني وارجوكم بلاشي فضائح