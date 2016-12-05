شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 38 )
المزن🌸أهلين بأرزة🌲 لبنان (الحنونة) ويسعد أيامك وكافة أوقاتك 🌸
💥💦ريما Rima💥💦ارزة 🌲لبنان 💕 □الظاهر عم بتطبخ لهيك صاحية بالعافية على البك
💥💦ريما Rima💥💦وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا وغلا ب ارزة 🌲 لبنان الله يسعدك حفظك الله✨😂المنقول مل هو اللي طفش😂_الله يسلمك يارب في حفظ الله🌲
المزن🌸الإحترام سلوك متبادل فلا يمكن أن تجده من الآخرين مالم تقدمه لهم!!وقدقيل الإحترام عنوان الشخص وتربيته ، وأجمل مايتركه الإنسان في قلوب الآخرين!!.🌸
أبو غيث - مكة المكرمةالوعد قدام كلها أيام *** كل شخص لازم يتجازى بأفعاله #بلقيس #هذا_أنا
أرزة 🌲 لبناناﻷخت المزن🌸 /// جزاك الله خير دائما تعليقاتك قمة باﻹبداع وإلى اﻵن اتذكر دعوتك إلي وأدعيلك من كل قلبي الله يحفظك يارب ويخليلك كل أحبابك (الحنونة ) معرفي القديم إذا بتتذكريه
المزن🌸أبدأوا صباحكم بإبتسامه..ودعوا كل من حولكم يبتسم ..دعوا الحياة تشرق بالأمل بألاوان الزاهية لتشعروا بالإبتهاج وأنعشوا أرواحكم بالفرح والتفاؤل . تفاؤلوا بالخير تجدوه ☺️🌸
💥💦ريما Rima💥💦هههه قال طفشت سارق معرفي
أرزة 🌲 لبنانالسلام عليكم /// ياريما 💥 الناس ماطفشت بالعكس بينطرو معلوماتك مناطرة وأنا أحيانا بدخل عالكاريكاتير منشان أقرا المعلومات اللي بتحطيا سلاااامي إلك 👋
↩🌟ريما Rima 🌟↩طفشت خروج
💥💦ريما Rima💥💦تحياتي ل اخت غالية واسمها ⬅⬅⬅⬅⬅⬅⬅✨مها محبة عمر بن الخطاب✨الله يذكر ايامك بالخير اذا تشوفين رسالتي ادخلي
المزن🌸أول درس تلقيناه في المدرسة : زرع ..حصد وفعلاً الحياة كلها بتفاصيلها هي عبارة عن زرع وحصد ! إن زرعت خيراًلي دينك ودنياك ستحصد خير وإن زرعت الشر ستجني شراً والعياذ بالله 🌸
💥💦ريما Rima💥💦الهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
المزن🌸لايُشرع أن تقول للغضبان: " اذكر الله"أو "صل على النبي "إنما من السُنة أن تقول للغاضب: أستعذ بالله من الشيطان " الشيخ ابن عثيمين ( ثمرات التدوين ) 🌸
💥💦ريما Rima💥💦🙈🙈
💥💦ريما Rima💥💦☕🍵🍫
المزن🌸سعادتك في يد الله ، فلا صديق ينزعها ..ولاقريب يمزقهاويتحكم بها..أنت:لم تَخَلَّق لأجلهم .تبتسم لك حسنة ،تمرض لك أجر،تصبر لك من بعد الصبر يُسر، تحسن ولك ضعف إحسانك. فالحمد لله على نعمة الإسلام .🌸
💥💦ريما Rima💥💦ودي اكتب منقول لكن أحس الناس طفشت
💥💦ريما Rima💥💦ما احد عطاني سر لكي اعرف هل سأنشر أو احتفظ به😂
💥💦ريما Rima💥💦حراثة الأرض 🚜في الوطن خير من عد💰💸 النقود في ✈الخارج✅
😂 😂عنوبه يعني ماعندك وطن إذن انتي مقيمه أو لاجئه..كثر الكلام والثرثره يهويبك من أعلى الجبل
💥💦ريما Rima💥💦خبز وطنك🍞أفضل من بسكويت🍪اجنبي ✅
😂 😂عنوبه وهل انتي أنثى.. يعني انتي تفشين السر اول ما تلتقطه اذنك كان الله في عون من يستأمنك على سره. راح في خبر كان المسكين
💥💦ريما Rima💥💦بالنسبة للإنسان الذي لم يعد لدية وطن🙈 🌄تصبح الكتابة 📝مكانا ليعيش فيه😢
😎بنوتة كول💄إذا أخطأت يوما في حقكم فأمامكم ثلاث خيارات وطماطمتين وخستين وجزرتين ...بالله قطعوهم وسولي سلطه😆
😎بنوتة كول💄إذا أخطأت يوما في حقكم فأمامكم ثلاث خيارات وطماطمتين وخستين وجزرتين ...بالله قطعوهم وسولي سلطه😆
💥💦ريما Rima💥💦يظل السر سرا 👬حتى تلتقطه اذني👂👂انثى🔊 😂
😎بنوتة كول💄الحياة مثل بيضة كندر كل مفاجأه أبيخ من الثانيه ههههه
ااببووححممووددصباح الربيع اللي في أول طلوعة 🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱والحاضر يبلغ الغايب 🌸
💥💦ريما Rima💥💦رجل الدفاع المدني ليه يلحق اللي رايح طلعه بالمخيم 🔥❗
💥💦ريما Rima💥💦الله يعين(( المنقول)) شيء لابد منه😂
💥💦ريما Rima💥💦كاريكاتير 👈منال والهمزاني والجبيري والمرزوق والماضي والمسيهيح والهليل وربيع والشعاع 👍
😎بنوتة كول💄صباح الفل على الكل🌹
💥💦ريما Rima💥💦ةة وش عند الكاريكاتير فاضي👍
ااببووححمموودد🎭 المهرج رشيد 🎭ذكرتني بأخبار صحفكم الحكومية المختطفة من قبل زمرة المتعصبين وكانو يلفقون الأكاذيب ضد العالمي ولاعبيه ، كانت تمجد المحلي ولاعبيه حتى صنعة منهم نجوم من ورق 😆 احترم عقولنا يا طاقية👊
عدد التعليقات:14581
عمر السميرياحبك مووووت ي اتحااااد
عدد التعليقات:14581
عمر السميري💛💛صباح الخير💛💛