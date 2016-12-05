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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

5 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-محمود الهمزاني

3

الجزيرة-فهد الجبيري

4

الجزيرة-طلال الشعشاع

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الجزيرة-مفرح الزيادي

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الرياض-المسيهيج

13

الوطن-خالد

14

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص

    المزن

    🌸أهلين بأرزة🌲 لبنان (الحنونة) ويسعد أيامك وكافة أوقاتك 🌸
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  2. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 11:55 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ارزة 🌲لبنان 💕 □الظاهر عم بتطبخ لهيك صاحية بالعافية على البك
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  3. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 11:51 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا وغلا ب ارزة 🌲 لبنان الله يسعدك حفظك الله✨😂المنقول مل هو اللي طفش😂_الله يسلمك يارب في حفظ الله🌲
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  4. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 11:51 ص

    المزن

    🌸الإحترام سلوك متبادل فلا يمكن أن تجده من الآخرين مالم تقدمه لهم!!وقدقيل الإحترام عنوان الشخص وتربيته ، وأجمل مايتركه الإنسان في قلوب الآخرين!!.🌸
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  5. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 11:50 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    الوعد قدام كلها أيام *** كل شخص لازم يتجازى بأفعاله #بلقيس #هذا_أنا
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  6. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 11:48 ص

    يا الله ترحمنا
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  7. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 11:47 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    اﻷخت المزن🌸 /// جزاك الله خير دائما تعليقاتك قمة باﻹبداع وإلى اﻵن اتذكر دعوتك إلي وأدعيلك من كل قلبي الله يحفظك يارب ويخليلك كل أحبابك (الحنونة ) معرفي القديم إذا بتتذكريه
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  8. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص

    المزن

    🌸أبدأوا صباحكم بإبتسامه..ودعوا كل من حولكم يبتسم ..دعوا الحياة تشرق بالأمل بألاوان الزاهية لتشعروا بالإبتهاج وأنعشوا أرواحكم بالفرح والتفاؤل . تفاؤلوا بالخير تجدوه ☺️🌸
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  9. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    هههه قال طفشت سارق معرفي
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  10. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    السلام عليكم /// ياريما 💥 الناس ماطفشت بالعكس بينطرو معلوماتك مناطرة وأنا أحيانا بدخل عالكاريكاتير منشان أقرا المعلومات اللي بتحطيا سلاااامي إلك 👋
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  11. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    طفشت خروج
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  12. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    تحياتي ل اخت غالية واسمها ⬅⬅⬅⬅⬅⬅⬅✨مها محبة عمر بن الخطاب✨الله يذكر ايامك بالخير اذا تشوفين رسالتي ادخلي
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  13. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص

    المزن

    🌸أول درس تلقيناه في المدرسة : زرع ..حصد وفعلاً الحياة كلها بتفاصيلها هي عبارة عن زرع وحصد ! إن زرعت خيراًلي دينك ودنياك ستحصد خير وإن زرعت الشر ستجني شراً والعياذ بالله 🌸
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  14. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 11:35 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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  15. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 11:33 ص

    المزن

    🌸لايُشرع أن تقول للغضبان: " اذكر الله"أو "صل على النبي "إنما من السُنة أن تقول للغاضب: أستعذ بالله من الشيطان " الشيخ ابن عثيمين ( ثمرات التدوين ) 🌸
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  16. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    🙈🙈
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  17. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 11:29 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ☕🍵🍫
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  18. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 11:26 ص

    المزن

    🌸سعادتك في يد الله ، فلا صديق ينزعها ..ولاقريب يمزقهاويتحكم بها..أنت:لم تَخَلَّق لأجلهم .تبتسم لك حسنة ،تمرض لك أجر،تصبر لك من بعد الصبر يُسر، تحسن ولك ضعف إحسانك. فالحمد لله على نعمة الإسلام .🌸
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  19. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 11:21 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ودي اكتب منقول لكن أحس الناس طفشت
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  20. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ما احد عطاني سر لكي اعرف هل سأنشر أو احتفظ به😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 11:08 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    حراثة الأرض 🚜في الوطن خير من عد💰💸 النقود في ✈الخارج✅
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص

    😂 😂

    عنوبه يعني ماعندك وطن إذن انتي مقيمه أو لاجئه..كثر الكلام والثرثره يهويبك من أعلى الجبل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    خبز وطنك🍞أفضل من بسكويت🍪اجنبي ✅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 11:04 ص

    😂 😂

    عنوبه وهل انتي أنثى.. يعني انتي تفشين السر اول ما تلتقطه اذنك كان الله في عون من يستأمنك على سره. راح في خبر كان المسكين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  25. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    بالنسبة للإنسان الذي لم يعد لدية وطن🙈 🌄تصبح الكتابة 📝مكانا ليعيش فيه😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص

    😎بنوتة كول💄

    إذا أخطأت يوما في حقكم فأمامكم ثلاث خيارات وطماطمتين وخستين وجزرتين ...بالله قطعوهم وسولي سلطه😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 11:00 ص

    😎بنوتة كول💄

    إذا أخطأت يوما في حقكم فأمامكم ثلاث خيارات وطماطمتين وخستين وجزرتين ...بالله قطعوهم وسولي سلطه😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 10:55 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    يظل السر سرا 👬حتى تلتقطه اذني👂👂انثى🔊 😂
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  29. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص

    😎بنوتة كول💄

    الحياة مثل بيضة كندر كل مفاجأه أبيخ من الثانيه ههههه
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  30. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 10:51 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الربيع اللي في أول طلوعة 🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱والحاضر يبلغ الغايب 🌸
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  31. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    رجل الدفاع المدني ليه يلحق اللي رايح طلعه بالمخيم 🔥❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 10:44 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله يعين(( المنقول)) شيء لابد منه😂
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  33. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 10:42 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    كاريكاتير 👈منال والهمزاني والجبيري والمرزوق والماضي والمسيهيح والهليل وربيع والشعاع 👍
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  34. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 10:41 ص

    😎بنوتة كول💄

    صباح الفل على الكل🌹
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  35. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ةة وش عند الكاريكاتير فاضي👍
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  36. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص

    ااببووححمموودد

    🎭 المهرج رشيد 🎭ذكرتني بأخبار صحفكم الحكومية المختطفة من قبل زمرة المتعصبين وكانو يلفقون الأكاذيب ضد العالمي ولاعبيه ، كانت تمجد المحلي ولاعبيه حتى صنعة منهم نجوم من ورق 😆 احترم عقولنا يا طاقية👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 10:26 ص
    عدد التعليقات:14581

    عمر السميري

    احبك مووووت ي اتحااااد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 10:24 ص
    عدد التعليقات:14581

    عمر السميري

    💛💛صباح الخير💛💛
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)

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