سلالة قضى عليها البشر

صحيفة المرصد:”الهوبيت” سلالة من البشر، كان طول الفرد منها يصل إلى 3.5 قدم، وكانوا يستخدمون الأدوات الحجرية على الجزيرة الإندونيسية فلوريز منذ 50 ألف عام، ولكنهم فجأة وبصورة غامضة انقرضوا.
ويعتقد العلماء – بحسب تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية – أن الإنسان العاقل كان يُشْعِل النار في كهوف الهوبيت، منذ ما لا يقل عن 41 ألف سنة. واكتشاف المواقِد في كهف ليانج بوا، يدل على أن كل من الهوبيت والإنسان الحديث كانوا يسكنون تلك البقعة بفاصل حوالي 11 ألف عام.
ويعمل الباحثون الآن على إيجاد المزيد من الأدلة التي تنفي أي أعذار قد يمتلكها الإنسان الحديث كدليل على براءته.إذا ثبت اجتماع كلٍّ من الجنسين في نفس المكان والوقت، فقد يفسّر ذلك انقراض الهوبيت.
وكشف فريق عالمي من العلماء عن وجود بقايا أحد الأجناس غير المعروفة من البشر، كانوا قِصار القامة، وتمت تسميتهم Homo floresiensis، وعُثِر على تلك البقايا في كهف ليانج بوا عام 2003.
والسبب وراء تسميتهم باسم “الهوبيت” يرجع إلى شخصيات “مملكة الخواتم” التي اخترعها المؤلف JRR Tolkein، وهناك اعتقاد بأن تلك الكائنات عاشت حتى قبل حوالي 12 ألف عام.
الخبراء الذين أتوا في وقت لاحِق، أرجعوا تاريخ تلك العظام إلى ما بين 190 ألف و60 ألف عام، بينما من المفترض أن يكون عُمر معظم الأدوات الحجرية الخاصة بالهوبيت 50 ألف عام.
لم يستخدموا النار
وعلى الرغم من أنهم كانوا يستخدمون الأدوات الحجرية، فليس هناك أي دليل على أن الهوبيت أتقنوا استخدام النار. أما بالنسبة لبقايا المواقد التي وُجِدت في الكهف، فمن المرجح أن يكون الإنسان الحديث هو من خلّفها وراءه، كما قال العلماء.
وقال الباحث الدكتور مايك مورلي، من جامعة وولونجونج بأستراليا: “نحن الآن نعلم أن الهوبيت استطاعوا البقاء على قيد الحياة حتى ما يقارب 50 ألف عام في ميانغ بوا. ونعلم أيضاً أن الإنسان الحديث وصل إلى جنوب شرق آسيا وأستراليا منذ 50 ألف عام على الأقل، أو قبل ذلك بقليل في أغلب الظن”.
وهذا الدليل الجديد، والذي يُعَد من أحدث الأدلة الخاصة بنشاط البشر في جنوب شرق آسيا، يقلص الفجوة ما بين كلا الجنسين من أشباه البشر الذين عاشوا في هذه البقعة.
أما البقايا الحفرية الخاصة بأسلاف الهوبيت الأصغر حجماً، والذين عاشوا على جزيرة فلوريز منذ 70 ألف عام، فقد أقنعت العلماء بأن تلك المخلوقات كانت إحدى أنواع الجنس البشري المتميزة والمختلفة عن سواها.
كما تقترح أيضاً احتمال أن يكون الهوبيت، قد تطور من نوع سابِق من البشر، وهو الإنسان المنتصب، الذي عاش منعزلاً على جزيرة فلوريز منذ زمن قديم.
تعليقات ( 26 )
الاصيل✨ولقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم✨
أرزة 🌲 لبنانوهل حنتحاكم على إنقراضن
سعودي🇸🇦وافتخرقلم ههههههه طيب الخميني والخامئني وزميره كم قشعه ههههههههههععع
الهمداني12-الواقع مجرد خيالات ولا يوجد لديهم دليل مادي يثبت ما يزعمون((في علم اسمه اثار وابشرك وجدوا عظام وهياكل انت وين غايب))
عدد التعليقات:16056
قلم الحقيقهسبحان الله الأخواني الجيل القديم له قشعتين على كتوفه .عكس الأخواني المتجدد قشعته وحيدة في ذقنه.
زينب...يعني جدودك هم من كان يعرف الشاي ياقلم ؟ ؟ الشاي اكتشفه الإنجليز في تايلند في عصر الاستعمار ولم يكن العالم يعرف الشاي الامؤخرا ؟
الخالديهههههه ودي اصدق بس قويه قويه الا يبون تقتنع اي نوع من البشر ابي افهم بس تصديق الخرفات ونشر الخرافات وش الفايده منها
زينب...قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)البقرة. .قال علماء التفسير أن الملائكة في الآيه تعني الجن لأنهم خلقوا قبل البشر...والله أعلم (ربما )يعنون هذه الأصناف من البشر
عدد التعليقات:16056
قلم الحقيقهلم يعاصرو شاي الجمر للشرب منه في وقتنا الحاضر حتى تصبح هيئتهم وأفكارهم متجانسة مع البشر.لذلك يهاجم البعض الشاي وباعته بسبب جدوده الأولين لعدم شربهم وحرمانهم منه.
زينب...ت9الممسوخين قردة وخنازير ليست لهم سلاله ولاذريه وهذا مذكور في كتب التفاسير . ..اماالنوع البشري الموجود في الخبر فله سلاله وذريه. والله أعلم
مواطنههذا قانون الطبيعه البقاء للاقوى والافضل بس ما استبعد يكونو اطورو بعد 41 اللف عام قد يكون هذا سبب قصر قامة سكان اسياء بالمقارنه بباقي القارات
عدد التعليقات:16056
قلم الحقيقههؤلاء سلالات الأخوان .
الواقعمجرد خيالات ولا يوجد لديهم دليل مادي يثبت ما يزعمون.
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
الهمدانيهذا مجتمع لوسي
فهدهذول والله اعلم ان ربنا سخطهم وقال فيهم ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ( 65 ) فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين) سورة البقرة
سعودي🇸🇦وافتخريمكن ياجوج وماجوج؟؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ
Ymni mahbobما يبعد من البغدادي ؟
جنوبية..🌻🌻الصورة الي فوق من فلم أمريكي بس تخيلو كذا اشكالهم وانتجو الفلم وكان جدا روعة افلام السينما ماتتلقي في اليتيوب خسارة وينعرض في التلفزيون بعد ماتغبر كم سنة وبعضها مستحيل ينعرض مدري متى يفتحون سينما
خارجياظن من قضى عليهم يحمل نزعة فكر خارجي تجاه البشر ممن ليسوا على فكر بشرته
رحمه ⭐⭐⭐اخوانجي سابق
معيضباقي عندنا واحد في الديرة منهم
سعودي🇸🇦وافتخر50000 سنه فعلا المصور بطل التقط صورته مافيه مخلوق الان على وجه الارض الا نفسه بالشكل اللي خلقه الله عليها الحيوانات او الطيور او الانسان نوع ينقرض صح الديناصور لكن ماشفنا ديناصور جاء بمحله هههههههه
اطفالهل هم اطفال والله اعلم بهم منا ةلماذا استرحاميه