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التحالف يدمر زوارق تهريب أسلحة للحوثيين قبالة المخا-فيديو

5 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص
التحالف يدمر زوارق تهريب أسلحة للحوثيين قبالة المخا-فيديو
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صحيفة المرصد:استهدفت طائرات التحالف العربي زوارق محملة بالأسلحة ومهربة لميليشيات الحوثي قبالة سواحل المخا ومنطقة ذوباب غرب محافظة تعز عند المدخل الشمالي لمضيق باب المندب.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أكد شهود عيان أن الطائرات قصفت الزوارق، ما أدى الى حدوث انفجارات سمع دويها إلى مسافات بعيدة، واشتعلت فيها النيران. كما تم قصف مواقع أخرى للمتمردين في معسكر العمري شمال شرق باب المندب.

كذلك دارت مواجهات عنيفة في جبهتي الأحكوم وكرش على خط الحدود بين محافظتي لحج وتعز بمختلف الأسلحة الثقيلة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 14:51 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    (((((((عـــــــــــــــــــاجل ....... (((الان))) تحليق منخفض وكثيف في سماء صنعاء والمقاتلات تفتح النار )))))
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  2. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    الناقد

    هذا المفروض يحصل من زمان ، فلا يصح أن تشتكي دول الخليج من تهريب إيران السلاح لليمن ، وحين تستمر إيران بتهريب السلاح فلدول الخليج الحق في تدمير الزوارق بما فيها ومن عليها في وسط البحر وقبل وصولها ،،
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  3. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    اطياف راحلة

    التحالف لا يملك مثل هذه الطائرات إلا الامارات والمملكة .
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  4. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 13:27 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    (((((((عـــــــــــــــــــاجل ....... قيادات المليشيات ......تفر الي المستشفيات و تحول معظم اقسامها الي غرف عمليات ادارة المعارك ومواقع اجتماعات وثكنات ..........ومستودعاتها الي مخازن اسلحة )))))))
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  5. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 13:24 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    (((((( حتى لاتكون هناك موجة من الاختطافات المتبادلة ....... يجب سرعة اطلاق المختطفين )))))
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  6. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    (((((((( عــــــــــــــــــــــاجل ......... المليشيات تختطف 40 مصريا ..........في الحديدة ...... ويرفضون اطلاقهم بعد فشل مشاغلة مصر من جانب حزب الشر الاخر ))))))
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  7. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 13:15 م

    محب آل البيت

    ت علي العمري هذه تقولها الروافض اذا المعمم اتى بكذبة لا تصدق فإذا كذب المغمم كذبة كبيرة قال الصلوات حتى يغطي على كذبته بالعاطفة
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  8. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 13:13 م

    محب آل البيت

    اللهم سدد رمي الأبطال وأجعلهم نصرة ً للإسلام والمسلمين
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  9. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 13:11 م

    مالت عليكم يالشيعه وعلى عقولكم هذا اذا فيه عقول اصلا..كل شي عندكم غلط وتكذبون وتصدقون الكذبه وش** هذي..
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  10. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    ((((((( عـــــــــــــــــــــاجل ........قصف_عنيف ......لمقاتلاتنا _الكواسر في رازح ولايزال التحليق مسمتر ...... وتحرير وتطهير اجزاء واسعة جدا ... من مديرية باقم صعدة))))))
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  11. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 12:23 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    (((((((عــــــــــــــــــاجل ......16 إنفجار ضخم هزت صنعاء حتى ساعات الصباح الاولى جراء ((16))غارات_نوعية ... لمقاتلاتنا على معسكر الجربان ...هزت صنعاء)))))
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  12. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=hyQspup2yGY
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  13. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    (((((((تم اصطياد الزوارق في المخا ..... وكذلك اصطياد السفينة الايرانية التي افرغت الاسلحة بالزوارق في عرض البحر )))))))
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  14. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 12:14 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    ((((((( بوركت الايادي ..............بوركت الايادي ......... بوركت الايادي )))))))
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  15. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص

    علي. العمري

    صلوات اللهعلي محمد وال محمد.
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  16. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    كجمغلو

    اكيد تم تهريبها عن طريق ***الخائنة
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  17. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 11:28 ص

    مواطنه

    عقبال الزوارق الايرانيه
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  18. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص

    ابن ***

    تعليق مخالف
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