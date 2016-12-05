التحالف يدمر زوارق تهريب أسلحة للحوثيين قبالة المخا-فيديو

صحيفة المرصد:استهدفت طائرات التحالف العربي زوارق محملة بالأسلحة ومهربة لميليشيات الحوثي قبالة سواحل المخا ومنطقة ذوباب غرب محافظة تعز عند المدخل الشمالي لمضيق باب المندب.
ووفقاً لموقع”العربية نت”أكد شهود عيان أن الطائرات قصفت الزوارق، ما أدى الى حدوث انفجارات سمع دويها إلى مسافات بعيدة، واشتعلت فيها النيران. كما تم قصف مواقع أخرى للمتمردين في معسكر العمري شمال شرق باب المندب.
كذلك دارت مواجهات عنيفة في جبهتي الأحكوم وكرش على خط الحدود بين محافظتي لحج وتعز بمختلف الأسلحة الثقيلة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى.
تعليقات ( 18 )
عدد التعليقات:14484
برق الحرم(((((((عـــــــــــــــــــاجل ....... (((الان))) تحليق منخفض وكثيف في سماء صنعاء والمقاتلات تفتح النار )))))
الناقدهذا المفروض يحصل من زمان ، فلا يصح أن تشتكي دول الخليج من تهريب إيران السلاح لليمن ، وحين تستمر إيران بتهريب السلاح فلدول الخليج الحق في تدمير الزوارق بما فيها ومن عليها في وسط البحر وقبل وصولها ،،
اطياف راحلةالتحالف لا يملك مثل هذه الطائرات إلا الامارات والمملكة .
عدد التعليقات:14484
برق الحرم(((((((عـــــــــــــــــــاجل ....... قيادات المليشيات ......تفر الي المستشفيات و تحول معظم اقسامها الي غرف عمليات ادارة المعارك ومواقع اجتماعات وثكنات ..........ومستودعاتها الي مخازن اسلحة )))))))
عدد التعليقات:14484
برق الحرم(((((( حتى لاتكون هناك موجة من الاختطافات المتبادلة ....... يجب سرعة اطلاق المختطفين )))))
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برق الحرم(((((((( عــــــــــــــــــــــاجل ......... المليشيات تختطف 40 مصريا ..........في الحديدة ...... ويرفضون اطلاقهم بعد فشل مشاغلة مصر من جانب حزب الشر الاخر ))))))
محب آل البيتت علي العمري هذه تقولها الروافض اذا المعمم اتى بكذبة لا تصدق فإذا كذب المغمم كذبة كبيرة قال الصلوات حتى يغطي على كذبته بالعاطفة
محب آل البيتاللهم سدد رمي الأبطال وأجعلهم نصرة ً للإسلام والمسلمين
عدد التعليقات:14484
برق الحرم((((((( عـــــــــــــــــــــاجل ........قصف_عنيف ......لمقاتلاتنا _الكواسر في رازح ولايزال التحليق مسمتر ...... وتحرير وتطهير اجزاء واسعة جدا ... من مديرية باقم صعدة))))))
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برق الحرم(((((((عــــــــــــــــــاجل ......16 إنفجار ضخم هزت صنعاء حتى ساعات الصباح الاولى جراء ((16))غارات_نوعية ... لمقاتلاتنا على معسكر الجربان ...هزت صنعاء)))))
عدد التعليقات:14484
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=hyQspup2yGY
عدد التعليقات:14484
برق الحرم(((((((تم اصطياد الزوارق في المخا ..... وكذلك اصطياد السفينة الايرانية التي افرغت الاسلحة بالزوارق في عرض البحر )))))))
عدد التعليقات:14484
برق الحرم((((((( بوركت الايادي ..............بوركت الايادي ......... بوركت الايادي )))))))
علي. العمريصلوات اللهعلي محمد وال محمد.
كجمغلواكيد تم تهريبها عن طريق ***الخائنة
مواطنهعقبال الزوارق الايرانيه
ابن ***تعليق مخالف