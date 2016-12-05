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وفاة “المعلم” صاحب لافتة “الفيلا للبيع لمواصلة علاجي”

5 ديسمبر, 2016 , 12:03 م
وفاة “المعلم” صاحب لافتة “الفيلا للبيع لمواصلة علاجي”
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صحيفة المرصد: “جربت الحاجات فلم أَجِد أشد ألماً ومرارة من حاجة الآخرين”.. كانت هذه آخر عبارات الدكتور إبراهيم الخريجة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ الذي أمضى 27 عاماً في التعليم بمحافظة الأفلاج، وتوفاه الله بالأمس، إثر إصابه بغرغرينة في إحدى أصابعه؛ نتج عنها جلطة – بسبب خطأ طبي – أدّى إلى إصابته بشلل ثلاثي، وتنقل في حينها بين ثلاث دول بحثاً عن العلاج، واضطر خلالها إلى بيع منزل له؛ لاستمراره في العلاج في التشيك ومصر والهند.

ووفقًا لموقع سبق، كان الدكتور الخريجة – رحمه الله – قد أُوقف راتبه الشهري لأشهر عدة، وكتب تحت عنوان: “بعد خدمة 27عاماً إيقاف راتب معلم حاصره (الشلل) وباع منزله”، وتفاعلت معه جهات عدة، واستمر وضعه الصحي دون تحسُّن وحينما عصفت به الظروف اضطر إلى عرض منزله الآخر، وكتب على حائطه لافتة “الفيلا للبيع لمواصلة علاجي وتسديد التزاماتي”.

وتناقلت الصحف وقنوات فضائية عدة القضية، وتداخل في لقاءات تلفزيونية، وطالب مختصّون ومحامون الجهات المعنية بحل مشكلته وصرف رواتبه المتبقية وإنهاء إجراءات طلب التقاعد؛ لكن بالأمس توفي الخريجة بعد تعرُّضه لأزمة قلبية مات على أثرها، وستتم الصلاة عليه بعد عصر اليوم الإثنين، بجامع الملك عبدالله بالأفلاج.



تعليقات ( 90 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 90
    5 ديسمبر, 2016 , 14:46 م

    راجي رحمة ربه

    حسبى الله ونعم الوكيل على كل من ظلمك وان شاء الله الله ياخذ بحقك وان ماكان في الدنيا تاخذه في الآخره ويغفر له ويرحمه ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويعوض أهله خير ياحسافه
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  2. 89
    5 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    محمد

    الله يرحمه ... حسبنا الله نعم الوكيل
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  3. 88
    5 ديسمبر, 2016 , 14:35 م

    صرنا نخاف من الزواج والانجاب بهكذا وضع**
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  4. 87
    5 ديسمبر, 2016 , 14:28 م

    Gaqulin

    حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم, اللهم ارحمه من واسع فضلك
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  5. 86
    5 ديسمبر, 2016 , 14:21 م

    عبدالعزيز//

    الله يرحمه ويغفر له قدر الله باع البيت ام لم يبعه كل شئ مكتوب
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  6. 85
    5 ديسمبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:6245

    بسمه

    الله يرحمه ويغفر له .
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  7. 84
    5 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    مدري ماهو

    اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا وله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
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  8. 83
    5 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    يقول باع منزله الأول وحينمالاحظ عصفت به الظروف مرة أخرى عرض البيت الثاني للبيع لإستكمال العلاج فكان القدرالموت الله يرزق عائلتك الرزق الكثيرويسخرمن يسددالتزاماتك يساعدة اسرتك ومن تعول الله امين يارب
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  9. 82
    5 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    صبحي

    الظلم ظلمات يوم القيامه ومصير ** رحمه الله.
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  10. 81
    5 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    الصحابي الجليل عمرابن الخطاب رضي الله عنه والله قراءت عنه انه كان يشارك التجارالغله ولم تكن تلك الغله يضعهابجيبه لاوالله قال اناأشاركهم الغله اخذمن ارباحهم واعطيها الفقراءوالمعوزين والمرضى وذوي الحاجه
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  11. 80
    5 ديسمبر, 2016 , 13:52 م

    زائر صريح

    الله يرحمه
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  12. 79
    5 ديسمبر, 2016 , 13:47 م

    زائر صريح

    الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 78
    5 ديسمبر, 2016 , 13:43 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 77
    5 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    ملكي

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الظلم ظلمات يوم القيامة.
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  15. 76
    5 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    وش دخل الدين يانوارة وش ذنبه اذا البعض انسلخ من عقيدته وقيمه واحساسه وانسانيته ومسؤلياته واذا النظام فاشل والمسؤلين افشل وين ميزانيات الصحه الملياريه
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  16. 75
    5 ديسمبر, 2016 , 13:37 م

    همسات

    وحمة الله عليه ،، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واكرم نزله ووسع مدخله وعوضه يارب بجنات النعيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في قهره **
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  17. 74
    5 ديسمبر, 2016 , 13:34 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي اصفظاه الله وجعله يتوفي ويموت وهو في رقبته بيعة لولاة الأمر حفظهم الله وهذه أعظم نعمة له ولكل مسلم أن يموت وفي عنقه بيعة .. حتى وأن ساءات الأحوال والظروف وتدهورت الصحة
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  18. 73
    5 ديسمبر, 2016 , 13:32 م

    CNN1

    *** وما هم قادرين يعالجو مواطن!!**
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  19. 72
    5 ديسمبر, 2016 , 13:31 م

    سيرايفوا

    رحمه الله ** والله لو عندي بنقالي وخدم معي هذه المدة ما سيبته واللي اقدر عليه سويته له *** جلطة المسكين الله يرحمه وبس
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  20. 71
    5 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    دكتور وموضف حكومه ويعاني من مرض خطير وحالته صعبه وعنده عذر شرعي ويفعل فيه كذا بدل مايعالج على حسابهم ان تعذر علاجه محليا هذا وهو دكتور وراتبه جيد وش يقول المواطن اللي راتبه عادي او بلا عمل
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  21. 70
    5 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    حسبي الله ونعم الوكيل

    اين التأمين الطبي اللذي يتلقاه مواطني دول العالم في بلدانهم..عندما طرح بمجلس الشورى الزيادة السنوية للمتقاعدين 5% اعترض احد الأعضاء وقال الدولة ليست جمعية خيرية؟عاملونا كما يعامل الناس في بلدانهم
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  22. 69
    5 ديسمبر, 2016 , 13:27 م

    المعلقين بصلب الموضوع وبمصيبه ومعاناه المتوفي وهذاك ابن الـ كالعادة مغرد خارج الخبر الا لعـ الله ع يامتخلف
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  23. 68
    5 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    الله يرحمه ***
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  24. 67
    5 ديسمبر, 2016 , 13:22 م

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون , ادعوا لاخوكم في الاسلام بالرحمه والمغفره .
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  25. 66
    5 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    جبال سدير

    تعليق 57 اي واحد في اي نادي يدفع ملايين الريالات لشراء اللاعبين ان ضدة وانا لااشجع اي نادي لوكانو تعبانين في الحصول على هذة الاموال لما صرفوها بهذة الطريقة تحياتي
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  26. 65
    5 ديسمبر, 2016 , 13:18 م

    ت 38 الباكستنين رجال ويفزعون لبعضهم صدقت في كلامك والله يرحم المعلم ويغفر له ويصبر اهله وعياله،،،،،رحل من دنيا البشر جعل منزله الجنه
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  27. 64
    5 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    ت 38 الباكستنين رجال ويفزعون لبعضهم صدقت في كلامك والله يرحم المعلم ويغفر له ويصبر اهله وعياله،،،،،رحل من دنيا البشر جعل منزله الجنه
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  28. 63
    5 ديسمبر, 2016 , 13:14 م

    لماذا

    رحمه الله رحمه واسعه وجميع موتي المسلمين وش نتوقع يعني الأجانب لهم حق أكثر منا و**
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  29. 62
    5 ديسمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:97

    نواره بنت عبدالله

    نحن أكثر الشعوب ترديداً للشعارات المثالية وأكثر من يستمع للخطابات الدينية وأكثر من يٌمارس عليه الوصاية منذ الصغر وعند التطبيق تختفي كل الشعارات والمثاليات والتشدّق بالإنسانيةويظهر وجه آخر مغاير ومختلف
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  30. 61
    5 ديسمبر, 2016 , 13:12 م

    عكاش ابو عجره

    رحمه الله وغفر له. ***
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  31. 60
    5 ديسمبر, 2016 , 13:11 م

    سواق وايت موية

    ** يكفي لعلاج أمثال الدكتور رحمه الله لكن ... لاحول ولاقوة إلا بالله .
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  32. 59
    5 ديسمبر, 2016 , 13:11 م

    سعوديوافتخر

    الشركات الربحيه *** مشاريع يجب ان يبنو مستشفيات او يؤخذ ضريبه ٣٠٪‏ من الربح الصافي وتحول للضمان والصحه او يجلب عيرهم من الشركات العالميه ويشترط عليهم مايصير ربح مليارات مجانيه له فقط
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  33. 58
    5 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    زائر

    معليش كل ذلك عند الله محسوب
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  34. 57
    5 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    تعليق جبال سدير

    جاءت على عضوء بالهلال كل الاندية تدفع ملايين لاجل اللاعبين ماشفت غير الهلال منجد تعصب حتى في***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 56
    5 ديسمبر, 2016 , 13:05 م

    العويد

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 55
    5 ديسمبر, 2016 , 13:05 م

    أبو سعد -

    حسبه الله ونعم الوكيل لكن دعاء المظلوم مستجاب عليكم بالدعاء على من تسبب في تدمير حياته ووفاته وتشتيت عائلته !!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  37. 54
    5 ديسمبر, 2016 , 13:03 م

    الفيلسوف

    امس يتفاخرون في اعظم ١٠ اثرياء عرب وصلت ثرواتهم مليارات الدولارات وقالوا ان بعضهم لديه ثروه اكثر من ميزانيه ٣دول مجتمعه اين هؤلاء. عن هذا الرجل واين الجمعيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  38. 53
    5 ديسمبر, 2016 , 13:03 م

    يا جبال سدير

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 52
    5 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 51
    5 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    التعليم + الصحة

    اين يعالج مستشفيات وزارة الصحة ***اكرمكم الله مع ان هناك دعم كبير من حكومتنا الرشيدة اعزها الله والمستشفيات الجيدة سواءً في وزارة الصحة او غيرها من المستشفيات الجيدة وقف للمسئولين واصحاب الواسطات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 50
    5 ديسمبر, 2016 , 12:57 م

    جبال سدير

    وين عضوشرف الهلال الي عارض 63 مليون ريال لعموري لاجل يلعب في الهلال وغيرة كثيرون اليس هذا والاف مثلة احق من لاعب الكرة 63 مليون ريال عشان يلعب كورة حسبناء الله وكفى
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  42. 49
    5 ديسمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    لكنهم أمام من هو أقوى منهم ويدركون أن حرفآ واحد يقال عنه سوف لن يرى هذا الأخونجي الشمس مرة أخرى وسينزل من منبره ويطرد من جامعه.أصبحت الحياة والمقدم في الوطن للأقوى وليس لصاحب حق.لازم تمدحه لتعيش.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  43. 48
    5 ديسمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    ((((((( كـــــــــــــــــاد المعلم ان يكون رسول )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 47
    5 ديسمبر, 2016 , 12:54 م

    الفيلسوف

    انا لله وانا اليه راجعوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 46
    5 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    ناقد مش حاقد

    التعليم والصحة حقوق اساسية لكل مواطن ولاتحتاج لمناشدة او معاريض حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 45
    5 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    يارجال الشق اكبر من الرقعه الله يرحمه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 44
    5 ديسمبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    (((((((الله يغفر له ويرحمه .............ويعوضه بقصر في الجنة ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 43
    5 ديسمبر, 2016 , 12:49 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    نعم هؤلاء الأخونج يزرعون أرض بلادي بالطول والعرض تجدهم في كل مكان.ليتهم على خير بل على شر وأي شر أكثر من اعتلائهم منابر جوامعنايشتمون ويتهمون ويقذفون فلان وعلان من الناس البسطاء الذين لاحول ولاقوة لهم
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  49. 42
    5 ديسمبر, 2016 , 12:49 م

    طحطوح

    رحمة الله عليه رحمة واسعة وغفر له تبقى ذمته معلقة في رقبة كل من تسبب له أو قصر في حقه إنا لله وإنا إليه راجعون.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  50. 41
    5 ديسمبر, 2016 , 12:47 م

    حسبنا الله وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 40
    5 ديسمبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    لم يلاحقه أو يحاسبه أحد أو يحقق معه حول اتهاماته ومطالبته باحضار أدلة وبراهين على صدق كلامه من عدمه والا تم ادخاله السجن ومنعه من اعتلاء المنبر.هؤلاء تحت الحصانة القوية لكن ألسنتهم منطلقة من عقلها.
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  52. 39
    5 ديسمبر, 2016 , 12:45 م

    ابو شوق

    أمـا والله إن الظلـم شــــــؤم ومــا زال المســـئ هو الملـــوم إلى ديــان يـوم الديـن نمضــي وعنــد اللـه تجـتـمـع الخـصـــــوم ستعلـم في المعـاد إذا التقينـا غــدا عنـد المليـك من الظلـــــوم
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  53. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 12:45 م

    أين جمعية المعلمين والمعلماتو أين التكافل الاجتماعى ؟!

    لو ناخذ قدوة من بعض الاجانب لدينا وخصوصا الباكستانيين عندى عمال بكستانين ويجمعون القطه ٥٠ ريال عن كل واحد فى حالة وفاة احدهم وتجهيز جثمانه وإرساله لبلده وتوفير مبلغ مناسب للأهله اين نحن من هؤلاء
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  54. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 12:43 م

    سلطان المطيري

    قلناها من زماااان الفساد اهلك الحرث والنسل الله يرحمه
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  55. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    مثل صاحب خطبة شاي الجمر الذي اعتلى المنبر ليحارب المواطنين المساكين في أرزاقهم الذين يبحثون عن قوت يومهم ومكسب لدخلهم في كوب شاي ثمنه ريال واحد واتهمهم أنهم تجارمخدرات.ونسي أصحاب المليارات.
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  56. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 12:40 م

    88

    السفر للخارج للعلاج محصور في من يستحق و ليس من هب و دب من عامه الشعب
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  57. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 12:38 م

    ابو منصور

    في الحديث وكلكم مسؤول عن رعيته..وقال عمر رضي الله عنه لوأن شاة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 12:36 م

    منصور الزهراني

    قصه مؤلمة.. نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويعوضه بجنة عرضها السموات والأرض كما نسأله أن يحسن عزاء اهله ومحبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 12:35 م

    فنزولي

    تطبيق النظام اصبح خطا اداري ! النظام لايستثني احدا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  60. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    مؤمن

    الله يرحمه غيره نساء يسافرون لامريكا علشان عندهم صداع بس علي حساب******** من الع*** لان الأوامر هم يصدرونها بحكم انهم مدراء مكاتب. هزلت والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 12:31 م

    شغموم

    الشعب يتفاعل مع مايسوقه الاعلام بينما هناك ناس بالخفاء لديهم ظروف اكبر ومظالم من هذا المعلم الله يرحمه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  62. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 12:30 م

    نحن أهل فزعه بس لي الغير

    ويستمر مسلسل المواطن بي خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 12:30 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    إلى تعليق 24 : قالها الأمير مقرن من قبل : أين دور البنوك في التنمية الوطنية، لكن لا يأس مع الحياة، ولا حياة لمن تنادي - التعبير عن الرأي ظاهرة صحية وتمنع الكثير من التشنجات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 12:27 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراه الطاهر. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يصور ويزعم أن أحوال المواطنين والبلد عالي العال وكل شيء على مايرام وهؤلاء هم الأخونج الدجالين,
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  65. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 12:25 م

    عبدالعزيز333

    حليل من كان سبب توفي وهو زعلان عليهم اي حساب ينتظرهم من رب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 12:25 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    البنوك ياجماعه كل بنك ارباحه لاتقل عن ٢٠ مليار صافي مرابح ماهو الحل ؟؟ ارجو من صاحب القرار ان يعلن للبنوك العالميه عن تمكينها من العمل ويشترط عليها بناء مستشفى متخصص مجاني للي رواتبهم فيه كل بنك ع حده
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  67. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 12:25 م

    سن توب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    بعض المسؤولين يعيشون في أبراج عاجية، المسئول يشيد والمواطن يناشد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يفترض إحالته للتقاعد وصرف مستحقاته ومساعدته من اول وهله اشتكى من المرض وقلة ذات اليد كي يتعالج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 12:23 م

    رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يفترض إحالته للتقاعد وصرف مستحقاته ومساعدته من اول وهله اشتكى من المرض وقلة ذات اليد كي يتعالج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 12:22 م

    والخطاء الطبي الذي تعرض له مر مرور الكرام دون اي عقاب للجزارين ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 12:22 م

    مشــعل

    الله يرحمه ويعوضه الجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 12:21 م

    مع الخيل

    الله يرحمه ويعوضه خيرا من مافي الدنيا المفروض الان تصرف رواتبه لاولاده وشراء منزل لهم لعل وعسى ان يخفف عنهم مصابهم وانا لله وانا اليه راجعون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 12:21 م

    سن توب

    نطالب الدولة بإيقاف علاج الاجانب وكل **** الأرض الخدمات المتقدمه والمواعيد المتوفر صايره بالــ 6 شهور وطالع ودعم المواطن وحفظ حقوقه وكرامته وحياته هل تحتاج حتى هذي لمناشده
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  75. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 12:20 م

    فقير

    رحمك الله واسكنك فسيح جناته .. وعند الله تجتمع الخصومُ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وزارة التربيه ٣٠٠ الف من زملاه من عشر ريال فقط ثمن كافيه كوب من باب وتعاونو على البر ،، ومن باب الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه حفلات واطعمه وبذخ وكبها بالقامه ولا احد فزع له باعلان البيع
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  77. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    الله يرحمه وموتى المسلمين ارتاح من هم الدنيا وتعبها
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  78. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 12:18 م

    سن توب

    وين ولاة الامر هل سيقتصون له ولغيره ؟
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  79. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 12:17 م

    ليبرالي

    رحمة الله عليه الله يسكنه جنات النعيم ونرجوا من الله جل جلاله وعلت كلمته ان يتم نعمته علينا وعلى كل مسلم ويرحمنا في رحمته اللهم انت ربي ولاايلاه الا انت انت القوي وانا الضعيف وانت الغني وانا الفقير
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  80. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 12:16 م

    المزن

    🌾لاحول ولاقوة إلا بالله .. الله يغفرله ويرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان 🌾
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  81. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 12:16 م

    سن توب

    عزتي لك يالمواطن حتى علاجك صاير على اثر خطأ طبي مع الاهمال والجحود وأنت ومصيرك لاحول ولاقوة الا بالله وين وصلنا !
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  82. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 12:15 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    فساد.
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  83. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 12:14 م

    حالة يندى لها الجبين

    أن لا يجد علاج ولا يجد من آلآف الملياردية في بلادي من لا يتكفل بعلاجه .. رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى
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  84. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 12:14 م

    الشمالي الجنوبي

    رحمة الله والهم اهله الصبر والسلوان ..
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  85. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 12:14 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ليه اللي اثث مكتبه بمليون ونص ماتبرع لوجه الله كفاره نص مليون له او صاحب وجبات الجامعه ٦ وجبات مليون وثلث او صاحب البنك اللي راتبه فيه٢٧ سنه ربحه السنوي صافي ٢٠ مليار والله العظيم الله يرحمه ويغفر له
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  86. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 12:12 م

    اسكيوزمي

    لو حسبنا ميزانية وزارة الصحة للعشرين سنه الماضيه .. لوجدنا مبلغ يبني دوله كامله بجميع مرافقها ,, ثانيا : سرقة المال العام عندنا نظاميه وقانونيه ولا يستطيع احد اثباتها ... !
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  87. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على كل من وقف حجر عثرة في طريق علاجه أو مساعدته ماديآ ومعنويآ والوقوف بجانبه حتى يجتاز ظروفه الصعبة والقاهرة التي مر بها من مرض وحاجة اضطر معها حتى الى بيع مسكنه.والدجالين كل شيء على مايرام.
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  88. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 12:06 م

    عادل

    إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم تقبلة ووسع مدخلة برحمتك يا أرحم الرحمين
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  89. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 12:05 م

    ابومحمد

    رحمة الله عليه وغفر له. لابد من إنشاء مستشفيات خاصة بالمعلمين والمعلمات فهم أحق موظفي الدولة بذلك لدورهم العظيم في نهظة البلد
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  90. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 12:05 م

    علي. العمري

    الله. اكبر. الله يرحمه. هذا. في. بلدي. وبلدي. غني. واكبر. ميزنيه. الصحه. شي. غريب. وربي.
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