وفاة “المعلم” صاحب لافتة “الفيلا للبيع لمواصلة علاجي”

صحيفة المرصد: “جربت الحاجات فلم أَجِد أشد ألماً ومرارة من حاجة الآخرين”.. كانت هذه آخر عبارات الدكتور إبراهيم الخريجة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ الذي أمضى 27 عاماً في التعليم بمحافظة الأفلاج، وتوفاه الله بالأمس، إثر إصابه بغرغرينة في إحدى أصابعه؛ نتج عنها جلطة – بسبب خطأ طبي – أدّى إلى إصابته بشلل ثلاثي، وتنقل في حينها بين ثلاث دول بحثاً عن العلاج، واضطر خلالها إلى بيع منزل له؛ لاستمراره في العلاج في التشيك ومصر والهند.
ووفقًا لموقع سبق، كان الدكتور الخريجة – رحمه الله – قد أُوقف راتبه الشهري لأشهر عدة، وكتب تحت عنوان: “بعد خدمة 27عاماً إيقاف راتب معلم حاصره (الشلل) وباع منزله”، وتفاعلت معه جهات عدة، واستمر وضعه الصحي دون تحسُّن وحينما عصفت به الظروف اضطر إلى عرض منزله الآخر، وكتب على حائطه لافتة “الفيلا للبيع لمواصلة علاجي وتسديد التزاماتي”.
وتناقلت الصحف وقنوات فضائية عدة القضية، وتداخل في لقاءات تلفزيونية، وطالب مختصّون ومحامون الجهات المعنية بحل مشكلته وصرف رواتبه المتبقية وإنهاء إجراءات طلب التقاعد؛ لكن بالأمس توفي الخريجة بعد تعرُّضه لأزمة قلبية مات على أثرها، وستتم الصلاة عليه بعد عصر اليوم الإثنين، بجامع الملك عبدالله بالأفلاج.
تعليقات ( 90 )
راجي رحمة ربهحسبى الله ونعم الوكيل على كل من ظلمك وان شاء الله الله ياخذ بحقك وان ماكان في الدنيا تاخذه في الآخره ويغفر له ويرحمه ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويعوض أهله خير ياحسافه
محمدالله يرحمه ... حسبنا الله نعم الوكيل
Gaqulinحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم, اللهم ارحمه من واسع فضلك
عبدالعزيز//الله يرحمه ويغفر له قدر الله باع البيت ام لم يبعه كل شئ مكتوب
عدد التعليقات:6245
بسمهالله يرحمه ويغفر له .
مدري ماهواسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا وله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
صبحيالظلم ظلمات يوم القيامه ومصير ** رحمه الله.
زائر صريحالله يرحمه
زائر صريحالله يرحمه
ملكيالله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الظلم ظلمات يوم القيامة.
همساتوحمة الله عليه ،، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واكرم نزله ووسع مدخله وعوضه يارب بجنات النعيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في قهره **
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي اصفظاه الله وجعله يتوفي ويموت وهو في رقبته بيعة لولاة الأمر حفظهم الله وهذه أعظم نعمة له ولكل مسلم أن يموت وفي عنقه بيعة .. حتى وأن ساءات الأحوال والظروف وتدهورت الصحة
CNN1*** وما هم قادرين يعالجو مواطن!!**
سيرايفوارحمه الله ** والله لو عندي بنقالي وخدم معي هذه المدة ما سيبته واللي اقدر عليه سويته له *** جلطة المسكين الله يرحمه وبس
حسبي الله ونعم الوكيلاين التأمين الطبي اللذي يتلقاه مواطني دول العالم في بلدانهم..عندما طرح بمجلس الشورى الزيادة السنوية للمتقاعدين 5% اعترض احد الأعضاء وقال الدولة ليست جمعية خيرية؟عاملونا كما يعامل الناس في بلدانهم
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْالله يرحمه ***
جبال سديرتعليق 57 اي واحد في اي نادي يدفع ملايين الريالات لشراء اللاعبين ان ضدة وانا لااشجع اي نادي لوكانو تعبانين في الحصول على هذة الاموال لما صرفوها بهذة الطريقة تحياتي
لماذارحمه الله رحمه واسعه وجميع موتي المسلمين وش نتوقع يعني الأجانب لهم حق أكثر منا و**
عدد التعليقات:97
نواره بنت عبداللهنحن أكثر الشعوب ترديداً للشعارات المثالية وأكثر من يستمع للخطابات الدينية وأكثر من يٌمارس عليه الوصاية منذ الصغر وعند التطبيق تختفي كل الشعارات والمثاليات والتشدّق بالإنسانيةويظهر وجه آخر مغاير ومختلف
عكاش ابو عجرهرحمه الله وغفر له. ***
سواق وايت موية** يكفي لعلاج أمثال الدكتور رحمه الله لكن ... لاحول ولاقوة إلا بالله .
سعوديوافتخرالشركات الربحيه *** مشاريع يجب ان يبنو مستشفيات او يؤخذ ضريبه ٣٠٪ من الربح الصافي وتحول للضمان والصحه او يجلب عيرهم من الشركات العالميه ويشترط عليهم مايصير ربح مليارات مجانيه له فقط
زائرمعليش كل ذلك عند الله محسوب
تعليق جبال سديرجاءت على عضوء بالهلال كل الاندية تدفع ملايين لاجل اللاعبين ماشفت غير الهلال منجد تعصب حتى في***
العويدحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم
أبو سعد -حسبه الله ونعم الوكيل لكن دعاء المظلوم مستجاب عليكم بالدعاء على من تسبب في تدمير حياته ووفاته وتشتيت عائلته !!!!!!
الفيلسوفامس يتفاخرون في اعظم ١٠ اثرياء عرب وصلت ثرواتهم مليارات الدولارات وقالوا ان بعضهم لديه ثروه اكثر من ميزانيه ٣دول مجتمعه اين هؤلاء. عن هذا الرجل واين الجمعيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا جبال سديرتعليق مخالف
التعليم + الصحةاين يعالج مستشفيات وزارة الصحة ***اكرمكم الله مع ان هناك دعم كبير من حكومتنا الرشيدة اعزها الله والمستشفيات الجيدة سواءً في وزارة الصحة او غيرها من المستشفيات الجيدة وقف للمسئولين واصحاب الواسطات
جبال سديروين عضوشرف الهلال الي عارض 63 مليون ريال لعموري لاجل يلعب في الهلال وغيرة كثيرون اليس هذا والاف مثلة احق من لاعب الكرة 63 مليون ريال عشان يلعب كورة حسبناء الله وكفى
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهلكنهم أمام من هو أقوى منهم ويدركون أن حرفآ واحد يقال عنه سوف لن يرى هذا الأخونجي الشمس مرة أخرى وسينزل من منبره ويطرد من جامعه.أصبحت الحياة والمقدم في الوطن للأقوى وليس لصاحب حق.لازم تمدحه لتعيش.
عدد التعليقات:14484
برق الحرم((((((( كـــــــــــــــــاد المعلم ان يكون رسول )))))))
الفيلسوفانا لله وانا اليه راجعوان
ناقد مش حاقدالتعليم والصحة حقوق اساسية لكل مواطن ولاتحتاج لمناشدة او معاريض حسبي الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:14484
برق الحرم(((((((الله يغفر له ويرحمه .............ويعوضه بقصر في الجنة ))))))))
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهنعم هؤلاء الأخونج يزرعون أرض بلادي بالطول والعرض تجدهم في كل مكان.ليتهم على خير بل على شر وأي شر أكثر من اعتلائهم منابر جوامعنايشتمون ويتهمون ويقذفون فلان وعلان من الناس البسطاء الذين لاحول ولاقوة لهم
طحطوحرحمة الله عليه رحمة واسعة وغفر له تبقى ذمته معلقة في رقبة كل من تسبب له أو قصر في حقه إنا لله وإنا إليه راجعون.
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهلم يلاحقه أو يحاسبه أحد أو يحقق معه حول اتهاماته ومطالبته باحضار أدلة وبراهين على صدق كلامه من عدمه والا تم ادخاله السجن ومنعه من اعتلاء المنبر.هؤلاء تحت الحصانة القوية لكن ألسنتهم منطلقة من عقلها.
ابو شوقأمـا والله إن الظلـم شــــــؤم ومــا زال المســـئ هو الملـــوم إلى ديــان يـوم الديـن نمضــي وعنــد اللـه تجـتـمـع الخـصـــــوم ستعلـم في المعـاد إذا التقينـا غــدا عنـد المليـك من الظلـــــوم
أين جمعية المعلمين والمعلماتو أين التكافل الاجتماعى ؟!لو ناخذ قدوة من بعض الاجانب لدينا وخصوصا الباكستانيين عندى عمال بكستانين ويجمعون القطه ٥٠ ريال عن كل واحد فى حالة وفاة احدهم وتجهيز جثمانه وإرساله لبلده وتوفير مبلغ مناسب للأهله اين نحن من هؤلاء
سلطان المطيريقلناها من زماااان الفساد اهلك الحرث والنسل الله يرحمه
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهمثل صاحب خطبة شاي الجمر الذي اعتلى المنبر ليحارب المواطنين المساكين في أرزاقهم الذين يبحثون عن قوت يومهم ومكسب لدخلهم في كوب شاي ثمنه ريال واحد واتهمهم أنهم تجارمخدرات.ونسي أصحاب المليارات.
88السفر للخارج للعلاج محصور في من يستحق و ليس من هب و دب من عامه الشعب
ابو منصورفي الحديث وكلكم مسؤول عن رعيته..وقال عمر رضي الله عنه لوأن شاة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر..
منصور الزهرانيقصه مؤلمة.. نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويعوضه بجنة عرضها السموات والأرض كما نسأله أن يحسن عزاء اهله ومحبيه
فنزوليتطبيق النظام اصبح خطا اداري ! النظام لايستثني احدا
مؤمنالله يرحمه غيره نساء يسافرون لامريكا علشان عندهم صداع بس علي حساب******** من الع*** لان الأوامر هم يصدرونها بحكم انهم مدراء مكاتب. هزلت والله
شغمومالشعب يتفاعل مع مايسوقه الاعلام بينما هناك ناس بالخفاء لديهم ظروف اكبر ومظالم من هذا المعلم الله يرحمه
نحن أهل فزعه بس لي الغيرويستمر مسلسل المواطن بي خير
أبو غيث - مكة المكرمةإلى تعليق 24 : قالها الأمير مقرن من قبل : أين دور البنوك في التنمية الوطنية، لكن لا يأس مع الحياة، ولا حياة لمن تنادي - التعبير عن الرأي ظاهرة صحية وتمنع الكثير من التشنجات.
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراه الطاهر. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يصور ويزعم أن أحوال المواطنين والبلد عالي العال وكل شيء على مايرام وهؤلاء هم الأخونج الدجالين,
عبدالعزيز333حليل من كان سبب توفي وهو زعلان عليهم اي حساب ينتظرهم من رب العالمين
سعودي🇸🇦وافتخرالبنوك ياجماعه كل بنك ارباحه لاتقل عن ٢٠ مليار صافي مرابح ماهو الحل ؟؟ ارجو من صاحب القرار ان يعلن للبنوك العالميه عن تمكينها من العمل ويشترط عليها بناء مستشفى متخصص مجاني للي رواتبهم فيه كل بنك ع حده
سن توبتعليق مخالف
أبو غيث - مكة المكرمةبعض المسؤولين يعيشون في أبراج عاجية، المسئول يشيد والمواطن يناشد
مشــعلالله يرحمه ويعوضه الجنة
مع الخيلالله يرحمه ويعوضه خيرا من مافي الدنيا المفروض الان تصرف رواتبه لاولاده وشراء منزل لهم لعل وعسى ان يخفف عنهم مصابهم وانا لله وانا اليه راجعون.
سن توبنطالب الدولة بإيقاف علاج الاجانب وكل **** الأرض الخدمات المتقدمه والمواعيد المتوفر صايره بالــ 6 شهور وطالع ودعم المواطن وحفظ حقوقه وكرامته وحياته هل تحتاج حتى هذي لمناشده
فقيررحمك الله واسكنك فسيح جناته .. وعند الله تجتمع الخصومُ
سعودي🇸🇦وافتخروزارة التربيه ٣٠٠ الف من زملاه من عشر ريال فقط ثمن كافيه كوب من باب وتعاونو على البر ،، ومن باب الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه حفلات واطعمه وبذخ وكبها بالقامه ولا احد فزع له باعلان البيع
سن توبوين ولاة الامر هل سيقتصون له ولغيره ؟
ليبراليرحمة الله عليه الله يسكنه جنات النعيم ونرجوا من الله جل جلاله وعلت كلمته ان يتم نعمته علينا وعلى كل مسلم ويرحمنا في رحمته اللهم انت ربي ولاايلاه الا انت انت القوي وانا الضعيف وانت الغني وانا الفقير
المزن🌾لاحول ولاقوة إلا بالله .. الله يغفرله ويرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان 🌾
سن توبعزتي لك يالمواطن حتى علاجك صاير على اثر خطأ طبي مع الاهمال والجحود وأنت ومصيرك لاحول ولاقوة الا بالله وين وصلنا !
أبو غيث - مكة المكرمةفساد.
حالة يندى لها الجبينأن لا يجد علاج ولا يجد من آلآف الملياردية في بلادي من لا يتكفل بعلاجه .. رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى
الشمالي الجنوبيرحمة الله والهم اهله الصبر والسلوان ..
سعودي🇸🇦وافتخرليه اللي اثث مكتبه بمليون ونص ماتبرع لوجه الله كفاره نص مليون له او صاحب وجبات الجامعه ٦ وجبات مليون وثلث او صاحب البنك اللي راتبه فيه٢٧ سنه ربحه السنوي صافي ٢٠ مليار والله العظيم الله يرحمه ويغفر له
اسكيوزميلو حسبنا ميزانية وزارة الصحة للعشرين سنه الماضيه .. لوجدنا مبلغ يبني دوله كامله بجميع مرافقها ,, ثانيا : سرقة المال العام عندنا نظاميه وقانونيه ولا يستطيع احد اثباتها ... !
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهحسبي الله على كل من وقف حجر عثرة في طريق علاجه أو مساعدته ماديآ ومعنويآ والوقوف بجانبه حتى يجتاز ظروفه الصعبة والقاهرة التي مر بها من مرض وحاجة اضطر معها حتى الى بيع مسكنه.والدجالين كل شيء على مايرام.
عادلإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم تقبلة ووسع مدخلة برحمتك يا أرحم الرحمين
ابومحمدرحمة الله عليه وغفر له. لابد من إنشاء مستشفيات خاصة بالمعلمين والمعلمات فهم أحق موظفي الدولة بذلك لدورهم العظيم في نهظة البلد
علي. العمريالله. اكبر. الله يرحمه. هذا. في. بلدي. وبلدي. غني. واكبر. ميزنيه. الصحه. شي. غريب. وربي.