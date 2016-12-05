بالفيديو: شاهد الجماهير تحيي الملك سلمان أثناء مغادرته مهرجان الشيخ زايد التراثي

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر احتشاد الإماراتيين لتحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- خلال تجوله بموقع الوثبة في مهرجان الشيخ زايد التراثي.

يأتي هذا عقب خروج الملك سلمان، من موقع الحفل بعد استعراض حاشد من قبل أكثر من 12 الف شخص بالبنادق والزي الشعبي الإماراتي.

ورفع الملك سلمان يده محييًا الجماهير، يرافقه الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من مسؤولي الدولة في الإمارات.

وتداول الفيديو، الذي تم تسجيله من المدرجات على نطاق واسع وهم يحيون الملك سلمان على طريقتهم التي شملت أيضًا زغاريد النساء.

ويعد المهرجان الشعبي، الذي أقامته الإمارات بقدوم ضيفها الكبير، مهرجاناً ثقافياً تراثياً يقام في ميدان الوثبة، حيث تكون الرقصة الإمارتية الأشهر في عموم الدولة.