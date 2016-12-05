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تعرف على قصة اللاجئ الأفغاني الذي اغتصب ابنة سياسي ألماني بارز وألقى بجثتها في النهر!

5 ديسمبر, 2016 , 12:58 م
تعرف على قصة اللاجئ الأفغاني الذي اغتصب ابنة سياسي ألماني بارز وألقى بجثتها في النهر!
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صحيفة المرصد: لم يكن الأب المفجوع يتصور أن الشموع التي كان سيشتريها لتطفئها ابنته في حفل عيد ميلادها، هي نفسها التي أشعلوها فيما بعد أسى عليها وحزنا، كان هذا ملخص مأساة عاشها سياسي ألماني بارز، بعدما وجد ابنه “جثة” هامدة اغتصبها لاجئ.

وتفصيلا: منذ عام اغتصب لاجئ أفغاني في ألمانيا- قاصر عمره 17 سنة- ابنة سياسي، له شأن في الاتحاد الأوروبي، وبعدها خنقها ورمى جثتها إلى النهر في مدينة Freiburg الصغيرة بالجنوب الألماني، وه ما فعله مع أخرى، قضت بالظروف نفسها في بلاد أنجيلا ميركل.

“ماريا لادنبورغر” طالبة طب وعمرها 20 سنة وتنشط في أوقات الفراغ بمساعدة اللاجئين في معسكر لهم بالمدينة، إلا أن اللاجئ الذي تحفظت السلطات الألمانية على ذكر اسمه ونشر صورته لأنه قاصر، ووصل إلى ألمانيا منذ عام فقط، اعترضها وهي تقود دراجتها ليلة 15 أكتوبر الماضي، وخطفها بعد السيطرة عليها، ربما بقوة السلاح.

ووفقًا لموقع “العربية نت” نقلا عن وسائل إعلام ألمانية، ومنها صحيفة Bild الشهيرة، عثروا على جثة الفتاة في اليوم التالي لاختفائها، في نهر Dreisam بالمدينة، ومن التشريح اتضح أنها تعرضت لاغتصاب تلاه قتلها خنقا.

وبعد التحقيقات عثروا على جثة الطالبة تحت شجرة على ضفيرة من شعرها، كما على وشاح يخصها، وبتحليل ما وجدوه اكتشفوا الحمض النووي لقاتلها، فاستعانوا بما لديهم من DNA لألمان وأجانب مقيمين، واهتدوا إلى المراهق واعتقلوه وحاصروه بما لديهم ضده من أدلة وقرائن، فانهار الأفغاني الصغير، واعترف يوم الجمعة الماضي فقط بأنه سيطر عليها حين كانت عائدة تلك الليلة من حفل لطلاب “جامعة فريبورغ” حيث تدرس، وفي اليوم التالي أعلنوا عن اعترافه الذي صدم مشاعر الألمان.

كانت الضحية تعرف المراهق شخصيا، لنشاطها بأوقات الفراغ في مساعدة اللاجئين بالمدينة، أو لأن منزل العائلة التي تبرعت واستضافته ليقيم فيه معها، قريب من منزل والدها. محام خبير بالقانون الدولي، هو الدكتور Ladenburger Clemens المعتبر اليد اليمنى بالشأن القانوني لمدير المفوضية الأوروبية.

يشار إلي أن الثانية التي يعتقدون بأنه اغتصبها أيضا وقتلها في نوفمبر الماضي بالمدينة نفسها، فهيGruber Carolin البالغ عمرها 27 سنة، كانت قد خرجت من منزلها لتمارس رياضة الجري التي تهواها، ولم يعد يظهر لها أثر، إلا جثة عثروا عليها يوم 10 نوفمبر الماضي في غابة صغيرة بالمدينة، ومن التحقيقات اتضح أن مغتصبها قتلها ورماها تحت شجرة ولاذ بالفرار، وهذه قصة اغتصاب وقتل مزدوج روّعت الألمان.

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تعليقات ( 31 )

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  1. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 14:59 م

    اسماء

    ماذكرو دينه ولو اني عارفه :(
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  2. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 14:45 م

    افغاني رافضي والبلد عندنا تعج بهذي الاشكال وينتظرون الفرصه
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  3. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    زائر المرصد

    عليك ** الله. يا عدو الله. كيف تقوم بعمل كهذا العمل!أكثر الناس إساءة للإسلام والمسلمين.
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  4. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 14:35 م

    محمد

    الله يرحمها ... هذي نهاية ايواء الارهابيين. خيرا تفعل شرا تلقى!!!
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  5. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    .......

    افغانستان بداية الشر ولايدخلون الافغان بلدا الا نحسوه بفكرهم وسلوكهم ... من ايام حربهم مع السوفيت الى اليوم وهم ميليشيات مرتزقة يتنازعون للكرسي والمال ويزعمون انه جهاد ..!!! (ردوهم من حيث اتوا).
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  6. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 14:17 م

    لاحول ولاقوة الا بالله حسبي الله على كل مجرم
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  7. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    دعبادي

    طيب السوريين وعندهم ازمه الافغاني وش دخله معهم
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  8. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    حافظ على أطفالكم لاتتركونهم فى أيدى الغرباء مافي شيء أسمه ثقة

    الخلل يحدث فى دائماً فى الفكر أذا اختل الفكرتغير الأنسان 360درجة وتحول من حالة السكون الى حالةفرط الحركة وتحول من الأنسان المسالم المحب للحياةالى الأنسان العدوالكاره للحياة والمعادي لكل جميل فى الحياة
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  9. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 14:10 م

    حافظ على أطفالكم لاتتركونهم فى أيدى الغرباء مافي شيء أسمه ثقة

    عزيزي الأب عزيزتي الأمي حافظوا على فلذات أكبادهم لاتتركون الغرباء يستطحبونهم الى نزه برية او سفر او رحلة خارج النطاق العمراني او داخله لاتسمح لهم بالذهاب مع من كان أكبر منهم سناً بل امنعه من الذهاب
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  10. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 14:01 م

    حافظ على أطفالكم لاتتركونهم فى أيدى الغرباء مافي شيء أسمه ثقة

    أعداء الحياة تجدهم فى كل مكان يقتلون الفرحة والبهجة فى مهدها قلوب خالية من الرحمة والأنسانية الأجرام يجري فى دمهم لايتورعون عن قتل طفلة او شيخ كبير او حيوان مسكين تباً لكل عدو للحياة كاره للحياة
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  11. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    أفريقي

    هتلر طرد اليهود من ألمانيا فماذا ستفعل ميركيل!!!!
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  12. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 13:51 م

    88

    اكيد الافغاني **
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  13. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 13:50 م
    عدد التعليقات:2556

    سهم

    لاحول ولاقوة إلا بالله ، هذا الأفغاني قادم من بلاد الأجلاف ولم يعتد على رؤية اللحم الأشقر فلم يتمالكه الشيطان إلى أن أرتكب فعلته الأثمة ، عليه من الله مايستحق سواء كان مسلماً أو غير ذلك فالقتل قتل .
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  14. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    يمني عاشق الدمام

    أفعل خير تلقى شر الألمان دفعوا ثمن سذاجة وطيبة فيهم وبيدفعوا أكثرررر وأكثآسرار خليجنا واحد
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  15. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 13:45 م

    الهمداني

    يحل للمسلم مالا يحل لغيره فكل شي من انسان ونبات وجماد خلق مسخر له
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  16. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 13:42 م

    ام محمد

    الم يثمر فيك أيها ( اللاجيء )كل ماعملوه من أجلك استضافوك اسكنوك وأشبعوك بعد الله فترد على كل هذا الجميل بهذه الجريمه النكراء وتعثوا في ارضهم فساداً !! صحيح # أتق شر من احسنت اليه # وياغريب خلك أديب
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  17. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 13:34 م

    عرنون

    اخس يا مضرط خان يامغتصب الالمان
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  18. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    اسلام هذا الأفغاني مثل اسلام ***.قلبه خالي منه ولسانه مشترك دنيا ودين.
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  19. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    الترحيل

    الالمان اجاويد طيبين يستضيفون هالاشكال اللي ما يجي من وراهم الا الجرايم *** اشكال و الوان اكل مرعى و قلة صنعة.
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  20. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 13:29 م

    ابوخالد الدمام

    ** الله عليك ، يكرموك وتقتلها، بعض الأفغان يرضع الارهاب من صغره
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  21. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    وجهه وجه *** تحت التدريب.
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  22. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 13:22 م

    ماجد

    يا قلم الكذب ارحم نفسك نصحناك مرارا وتكرارا بان تذهب لاقرب مصحه نفسيه انت مصاب بفوبيا الاخوان ويبدو انك لا تنام الليل خوفا وذعرا الايام تمضى وعمرك يضيع وانت ترى الاخوان بعبع فى منامك وكتاباتك يا مسكين
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  23. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    الجنسية أفغاني ,, الديانة مسلم ,,, المهنة لاجىء متشرد ,,, التهمة اغتصاب وقتل السبب دوافع اجرامية ارهابية ...**مدرائها دواعش أخوان قلعدة تشكيلات أخرى.حسبي الله عليهم.
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  24. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 13:17 م

    عبادي

    ليش يامخمد انتا يسوي كذا... الاجرام واضح في وجهه
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  25. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    يمني عاشق الدمام

    تعليق مخالف
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  26. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    من حقكم ان اتجلعوا الارض جحيما على كل لاجئ
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  27. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 13:13 م

    احمد باش

    شكله عراقي..الله يرحمها. وهذا فائدة مساعدة عقارب.
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  28. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 13:10 م

    شوفوا اللي يحصل في **
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  29. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    ** خير سواء لاجئين أو غيرهم لأنهم**لايثمر الاحسان والمعروف معهم.
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  30. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 13:04 م
    عدد التعليقات:16074

    قلم الحقيقه

    **أخونجي عقور لعنه الله .
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  31. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 13:00 م

    **الله بشارالاسد
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