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الحقول المشتركة “المتوقفة”بين السعودية والكويت تعود إلى الواجهة

5 ديسمبر, 2016 , 13:08 م
الحقول المشتركة “المتوقفة”بين السعودية والكويت تعود إلى الواجهة
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صحيفة المرصد-رويترز:بعد عام ونصف العام من توقف الإنتاج في حقل الوفرة النفطي، المشترك بين السعودية والكويت، توقعت مصادر نفطية  أن يشهد هذا الشهر قراراً بشأن عودة الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بين البلدين.

وجرى إغلاق حقل الخفجي الذي كان ينتج ما بين 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً، في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 لأسباب بيئية.وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي، وهو مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج، وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية. وأغلق حقل الوفرة منذ أيار (مايو) 2015 نظراً لعقبات تشغيلية. وتدير الحقل شيفرون الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 14:18 م

    مبرووك وشكرا للملك سلمان

    مبروك والفضل يعود لله عزوجل ثم لزياره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله
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  2. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    88

    يا تعليق 1 المتضرر من الايقاف هم المواظفين السعوديين و الكويتين فى الشركتين
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  3. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 13:20 م

    محب ارامكوا

    فالكم التوفيق والخير ادعسوا على الفرس عبده النار الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين
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