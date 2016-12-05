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خادم الحرمين يغادر الإمارات متوجهاً إلى قطر

5 ديسمبر, 2016 , 13:20 م
خادم الحرمين يغادر الإمارات متوجهاً إلى قطر
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صحيفة المرصد- واس:غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة متوجها بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر .

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين، في مطار دبي الدولي ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي ، و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبو ظبي ، وسمو الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي ، وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وأصحاب المعالي الوزراء ، وكبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر وأعضاء السفارة .

 

 



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 14:10 م

    مبرووك

    * والفضل يعود لله ثم لزياره سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله
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  2. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    ((((((( حفظكم الله وسلمكم ........وعينه ترعاكم ))))))))
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  3. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 13:27 م

    الجنوبي

    الله يطول بعمرك ويحفظك يارب العالمين وترجع لنا بالسلامة
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  4. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    #اللهم أطل في عمر خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية وأصلح عمله وأختم لنا وله بخير #اللهم أرزقه البطانة الصالحة الناصحة الأمينة التي تعينه على الخير وتدله عليه.
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  5. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    ام محمد

    حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في حله وترحاله
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  6. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 13:22 م

    محب ارامكوا

    حفظك الله ترجع لنا بالسلامه ياخادم الحرمين الشريفين
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