خادم الحرمين يغادر الإمارات متوجهاً إلى قطر

صحيفة المرصد- واس:غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة متوجها بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر .

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين، في مطار دبي الدولي ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي ، و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبو ظبي ، وسمو الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي ، وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وأصحاب المعالي الوزراء ، وكبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر وأعضاء السفارة .