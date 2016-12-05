نجل “محمد مرسي” يعرض سابقة هي الأولى بين كل المعتقلين السياسيين في العالم!

صحيفة المرصد: كشف نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أسامة، أنه تم منعهم أي “الأسرة” من زيارته والده مرى أخرى، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسين في العالم، على حد قوله.

وأضاف أسامة، في تدوينه نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” مُنعت أسرة الرئيس بالأمس من زيارته مجددا دون أى سند قانوني، وليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة، بل إن الأصل كان منع الزيارة فلم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة، في 7 نوفمير 2013، بسجن برج العرب غرب الإسكندرية”، مشيرًا إلى أنهم بعد الزيارة فوجئوا بقرار من السلطات المسئولة، بمنع الزيارة عن الرئيس في 12 نوفمبر 2013، وحتى يومنا هذا، في جريمة بدأت عامها الرابع.

وبين أنه تم منعه من مقابلة المحامين أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ يناير 2015، ‏‎وفي 8 أغسطس 2015، تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفاداها “أنه قدم له طعام لو تناوله كان أدى إلي جريمة”، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والإطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ”.

وتابع:” لقد حاولت أسرة الرئيس محمد مرسي دون جدوى، ‏‎ولأكثر من 50 مرة خلال هذا العام الجاري، آخرها أمس بتاريخ 3 ديسمبر 2016، أن تزوره في سجن طرة، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرار بذلك من جهة ما”.

وأكد نجل مرسي، على أنه في ظل صمود الرئيس، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن عزمنا نحن والملايين الذين انتخبوه أقوى من كل تلك الجرائم التي لن تنال من الرئيس مهما حدث، ونشدد أننا نحمل السلطة بكل أفرادها كامل المسؤولية عن الحالة الصحية للرئيس وسلامته”. .

وناشد الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر”.