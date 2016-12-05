صحيفة المرصد: كشف نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أسامة، أنه تم منعهم أي “الأسرة” من زيارته والده مرى أخرى، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسين في العالم، على حد قوله.
وأضاف أسامة، في تدوينه نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” مُنعت أسرة الرئيس بالأمس من زيارته مجددا دون أى سند قانوني، وليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة، بل إن الأصل كان منع الزيارة فلم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة، في 7 نوفمير 2013، بسجن برج العرب غرب الإسكندرية”، مشيرًا إلى أنهم بعد الزيارة فوجئوا بقرار من السلطات المسئولة، بمنع الزيارة عن الرئيس في 12 نوفمبر 2013، وحتى يومنا هذا، في جريمة بدأت عامها الرابع.
وبين أنه تم منعه من مقابلة المحامين أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ يناير 2015، وفي 8 أغسطس 2015، تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفاداها “أنه قدم له طعام لو تناوله كان أدى إلي جريمة”، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والإطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ”.
وتابع:” لقد حاولت أسرة الرئيس محمد مرسي دون جدوى، ولأكثر من 50 مرة خلال هذا العام الجاري، آخرها أمس بتاريخ 3 ديسمبر 2016، أن تزوره في سجن طرة، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرار بذلك من جهة ما”.
وأكد نجل مرسي، على أنه في ظل صمود الرئيس، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن عزمنا نحن والملايين الذين انتخبوه أقوى من كل تلك الجرائم التي لن تنال من الرئيس مهما حدث، ونشدد أننا نحمل السلطة بكل أفرادها كامل المسؤولية عن الحالة الصحية للرئيس وسلامته”. .
وناشد الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر”.
نجل “محمد مرسي” يعرض سابقة هي الأولى بين كل المعتقلين السياسيين في العالم!
صحيفة المرصد: كشف نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أسامة، أنه تم منعهم أي “الأسرة” من زيارته والده مرى أخرى، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسين في العالم، على حد قوله.
تعليقات ( 36 )
سوط تاحقمرسي وأبناؤه .. ومن في هذا التنظيم السري العميل " تنظيم الإخوان " الإرهابي . يجب أن يبقوا داخل السجون حتى موتهم . هؤلاء اتفقوا وخططوا مع أمريكا وإسرائيل لتفتيت مصر والعالم العربي .السيسي أوقف المخطط
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهلذلك الأخوان لن ينسى أحدآ منهم الزلزال الذي أصابهم جميعآ وأصاب حزبهم في مقتل وكل زعماء الدول التي كانت تساندهم وتدعمهم في حينه.وهو انتصار مصر شعب وجيش عليهم وعلى عدوانهم وحربهم القذرة عليهاأخزاهم الله
zoroقلم التقية وهل يعجبك أعلام *** وابواقة الذي يسب ولاة الأمر ورجال الدولة كل يوم فأذا كنت فعلا تدعي الوطنية وحب ولاة الأمر فتبرأ منهم امام الجميع والا اعتبرناك خائن للوطن ولولاة الامر وهذا الاقرب
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهفهل من يريد أن يحتل وطنك مثل الأخوان الخونة تصالحهم تهادنهم تتبعهم تتعاطف معهم تتبع سياساتهم تتبع دعاتهم أخوانهم أحبابهم حزبهم.أم أنك تعاديهم حالهم حال الدواعش والصفويين والقاعدة.هنا مربط الفرس لهؤلاء
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهعندما تسأل أي أخواني خائن لدينه ووطنه ومليكه وتسأله هل لك بيعة في عنقك لولاة أمرك .تجده يهرب كالثعبان السام من أمامك.لماذا؟.لأن بيعته لحزبه ومرشده ودعاته هؤلاء هم الذين لهم الاخلاص والطاعة العمياء .
أبو غيث - مكة المكرمةوين قلم الحقيق، به مس من الجن إسمه " الإخوان المسلمون " مش للدرجة دي، صحتك بالدنيا يا راجل #لهجة_مصرية
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهالمسألة ليست شخصية على مرسي وعلى نجله أبدآاطلاقآ.هؤلاء لايقومون أو يتصرفون بصفة شخصية لهم والا ماهمنا أمرهم ولاذكرهم.لكنهم يتزعمون حزب خياني أخواني شيطاني يقف خلفه الأخوان الخونة أعداء العرب وبلدانهم.
عبدالهادي ..إن للظلم لظلمات وإن لصاحب الحق دعوات. لقد تكشفت سوءات النظام الانقلابي الحالي وبان عوارهم وافتضح أمرهم ، ولكن سنة الله جارية في الظلمة وعقوبته لهم نافذة طال الزمن أم قصر ، وما كان ربك نسياً .
Gaqulinيستحق لقب مجرم فهو و***
Gaqulinحدوث هذه الفتره الصعبه في زمن مرسي, ومن ثم اعتقد من يكره مرسي فغن ردود افعاله جدا مبالغ مبالغ بها وكأنه قام بعمل مجازر مثل ما فعل السيسي بشعبه ايام حادثة رابعه ... ومرسي لا يقارن ابدا مع بشار الذي
Gaqulinمن الجهل كره شخص معين بسبب إنتمائه لمجموعه يوجد من رجاله امن هم سيئين, المسلم الحق لا يكره كل الناس بسبب فعل رجل واحد, ومن يمدح السيسي فليعلم إن شعب مصر حاليا يعانون من فتره إقتصاديه سيئه ولا اتذكر
عدد التعليقات:1304
سامية١٧/ ممكن تدعي مرة ثانية وتخلي المساحة 40سم2 😂😂😂
ابو شدىاللهم اخذ بيد المتقين وعليك بالخاينين اللهم رد لشعب مصر قوته وهيبته == == سبحان الله وتبارك
عدد التعليقات:1304
سامية١٥ منتحل معرفي وأنا عضو مسجل بالصحيفة يرجى حذف المعرف المنتحل
عدد التعليقات:1304
ساميةكل ما أتذكر إن مصر افتكت من بلاوي ومصايب الإخونجية أقول الحمد لله يارب لك الحمد ويالله ان تحفظ الزعيم العربي رئيس دولة مصر العربية الشقيقة البطل منقذ مصر🌹🌹عبد الفتاح السيسي🌹🌹 وشعب مصر العظيم😇.
zoroقلم الخنبقة اذا كنت شامت في الرئيس محمد مرسي فأسأل الله العظيم الكريم أن يضعك في مكانة في القريب العاجل انت ومسماك الاخر يا سامية والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
انوسالمفروض يتم إعدامة بما فعلتم من إرهاب وتدمير البلاد حسبنا اللة ونعمة الوكيل في كل من ينتمي لكم
محقالله يجعلك يامن تطلقين على نفسك الدنيئة سامية ظلما وبهتانا في زنزانة 45 سم 2
zoroقلم الخنبقة اذا كنت شامت في الرئيس محمد مرسي فأسأل الله العظيم الكريم أن يضعك في مكانة في القريب العاجل انت ومسماك الاخر يا سامية والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
ساميةانا صار لي موقف مرعب مع اخونجي وخلاني اكرههم طول حياتي..قطيعه
عدد التعليقات:1304
ساميةكلها سنة وتاخذونه راح الكثير وماباقي إلا القليل عاد هو وحظه يا يطلع عمودي ولا أفقي😇
عدد التعليقات:1304
ساميةواجبهم المحافظة على سلامة السجناء المفروض تفرح إن ابوك في الحفظ والصون 😇
محققلم الخنبقة الله يجعلك في سجن ماتخرج منه لين تموت ثم أني اعتب على بن مرسي عندما يلوذ بأمم الفيتو الظالم لوذ بالله ودعك من رأس الظلم في العالم /إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهنتمنى من السلطات المصرية اذا كرر نجل هذا الأخواني المسجون زياراته لوالده دون طلب اذن مسبق أن يتم القاء القبض عليه فورآ هو وحاشيته التي معه وادخاله السجن بجانب والده ويادار مادخلك الا كل شر.
عبدالعزيز//الرئيس ياخوي خلاص ابوك وانتهى كرئيس خلو شعب مصر يعيش مع السيسي او غيره مثل ماانتهى عهد حسني مبارك اللي قدم الكثير لمصر وسجن ولا عارض ولا اشتكى
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهمصر لم تتعافى وتصبح بألف خير الا بعد أن تم ادخال بعض الأخوان السجون وارجاعهم للأماكن التي خرجو منها أيام عهد حسني مبارك. أو أن البعض الآخر منهم هلك والقسم الأخير هربو خارج مصر كالجرذان.
محب للسيسيمتى يجي اليوم الي اشوف فيه إعدام مرسي
أبو غيث - مكة المكرمةمعليش، السجن للجدعان.
عدد التعليقات:1304
ساميةأكيد مانعين الزيارة خايفين عليه ولحمايته فالإخونج لايؤتمنون ممكن يتسببون بموته ويتهمون الدولة بذلك انتظروا إلى نهاية المحاكمة وإن كان بريء تعالوا خذوه .
علي. العمريالله يفكه. أسره الريس الشرعيه لمصر
عدد التعليقات:16074
قلم الحقيقهمعاهم حق السلطات المصرية الأمنية يمنعونك أنت ومن معك.لك زيارة واحدة في السنة بعدها تجلس في بيتكم حتى موعد الزيارة الأخرى.أما انك تخليها وكالة من غير بواب مايصير.احمد ربك لم يتم اعدام والدك.خلك ثقيل.