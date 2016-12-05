بريطانيا تفصح عن موقفها تجاه الحرب على ميليشيا الحوثي في اليمن واستعادة الشرعية

صحيفة المرصد: أشاد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بحرب السعودية على مليشيا الحوثي في اليمن وسعيها لاستعادة الشرعية هناك، مشيرًا إلي أن التحالف الذي تقوده المملكة ضد الانقلابيين لم يخترق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد جونسون خلال تصريحاته الصحفية، أن بلاده تقف مع التحالف العربي والسعودية ضد الانقلابيين في اليمن وتساند عودة الشرعية اليمنية، نافياً أن تكون لبلاده قوات مشاركة إلى جانب قوات التحالف في حرب اليمن.

وكان وزير الخارجية البريطاني وثلاثة وزراء بريطانيين رفضوا دعوة تقدمت بها لجنتان برلمانيتان للبرلمان البريطاني تطالب بوقف الدعم العسكري للرياض، بدعوى أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.