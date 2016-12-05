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بريطانيا تفصح عن موقفها تجاه الحرب على ميليشيا الحوثي في اليمن واستعادة الشرعية

5 ديسمبر, 2016 , 13:34 م
بريطانيا تفصح عن موقفها تجاه الحرب على ميليشيا الحوثي في اليمن واستعادة الشرعية
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صحيفة المرصد: أشاد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بحرب السعودية على مليشيا الحوثي في اليمن وسعيها لاستعادة الشرعية هناك، مشيرًا إلي أن التحالف الذي تقوده المملكة ضد الانقلابيين لم يخترق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد جونسون خلال تصريحاته الصحفية، أن بلاده تقف مع التحالف العربي والسعودية ضد الانقلابيين في اليمن وتساند عودة الشرعية اليمنية، نافياً أن تكون لبلاده قوات مشاركة إلى جانب قوات التحالف في حرب اليمن.

وكان وزير الخارجية البريطاني وثلاثة وزراء بريطانيين رفضوا دعوة تقدمت بها لجنتان برلمانيتان للبرلمان البريطاني تطالب بوقف الدعم العسكري للرياض، بدعوى أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    هؤلاء الرجاال مش زي الرئيس النكتهـ الفلتر **بلحه بتاع الثلاجهـ وشلته الانقلابيه
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  2. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 14:46 م

    Gaqulin

    تعليق مخالف
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  3. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    2016 لا تزال أصداء الحرب العالمية وويلاتها تدوّي في العالم حتى يومنا هذا.
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  4. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 14:04 م
    عدد التعليقات:248

    Xx5halidxX

    انا ودي اولع في حقوق الانسان ذولا الله ياخذهم ان شاء الله اللي ما شفنا منهم شي هم وايران واحد ***
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  5. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 13:56 م
    عدد التعليقات:1304

    سامية

    موقف حق تشكر عليه حليفتنا وصديقتنا العظيمة بريطانيا حفظ الله المملكة المتحدة وملكتها وحكومتها وشعبها العظيم 🌹❤️🇸🇦🇬🇧❤️🌹
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  6. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    خنيبيقه

    الروافض الخونة **
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  7. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    88

    موقف مشرف من دوله عظمى
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  8. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:2556

    سهم

    هذا وأنتم أجانب وأهل ملة أخرى غير الاسلام ، فما بالك بمن خان وطنة وشعبه وقتل الأبرياء في الشوارع بالقنص وسلم وطنه للملالي عفاش ** خاين العشرة والاحسان والعلاج ، والله إن *** اشرف منه
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  9. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 13:42 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    The lessons from the peace process are clear; whatever life throws at us, our individual responses will be all the stronger for working together and sharing the load. Queen Elizabeth II
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