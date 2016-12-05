بالفيديو:نائب برلماني مصري يراود فتاة عن نفسها مقابل أن يؤدي لها خدمة

صحيفة المرصد:عرض الإعلامي المصري محمد الغيطي من خلال برنامجه “صح النوم” المعروض على فضائية “LTC”، مقطع فيديو لنائب برلماني حاول مراودة فتاة عن نفسها مقابل أن يؤدي لها خدمة.

وعقب الغيطي على الفيديو قائلاً: “شايفين عنتيل البرلمان بيعمل إيه زي ما فيه نواب محترمين فيه أيضًا العكس”.وأضاف الغيطي، أنه جارٍ التحقيق في هذه الواقعة من قبل النيابة العامة”، مؤكدًا أنه تم عرض جزء بسيط من مقطع الفيديو لأنه خادش للحياء.