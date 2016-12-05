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بالفيديو:نائب برلماني مصري يراود فتاة عن نفسها مقابل أن يؤدي لها خدمة

5 ديسمبر, 2016 , 14:06 م
بالفيديو:نائب برلماني مصري يراود فتاة عن نفسها مقابل أن يؤدي لها خدمة
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صحيفة المرصد:عرض الإعلامي المصري محمد الغيطي من خلال برنامجه “صح النوم” المعروض على فضائية “LTC”، مقطع فيديو لنائب برلماني حاول مراودة فتاة عن نفسها مقابل أن يؤدي لها خدمة.

وعقب الغيطي على الفيديو قائلاً: “شايفين عنتيل البرلمان بيعمل إيه زي ما فيه نواب محترمين فيه أيضًا العكس”.وأضاف الغيطي، أنه جارٍ التحقيق في هذه الواقعة من قبل النيابة العامة”، مؤكدًا أنه تم عرض جزء بسيط من مقطع الفيديو لأنه خادش للحياء.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    اسماء

    مجتمعات تشوف المراءه عوره اكيد بيحصل فيها كذا واكثر الخافي كثير فوق ماتتصورون
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  2. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 14:44 م

    دحوم1

    حكم العسكر
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  3. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    أترضاه لأمك؟، أترضاه لأختك؟ وإن لم ترتدع ف دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا.
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  4. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 14:26 م

    احمد باش

    اغلب النساء التي تحصل مثل هذه مواقف تسكت ولا تعلم احد..
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  5. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 14:19 م

    في كل مكان العينات هذه ماجبتو شي جديد ههههههههههههههه
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